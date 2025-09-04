Manifestul „Europa 2028”: Antreprenori și economiști cer aderarea R. Moldova la UE în cel mult trei ani

14:50

Cinci persoane au ajuns în fața instanței după ce ar fi profitat de un bărbat de 93 de ani, căruia i-au câștigat încrederea executând lucrări la mormântul soției și profitând de faptul că acesta fusese diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă". Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la câteva sute de mii de euro.