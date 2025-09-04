Zi de doliu național în Portugalia după ce funicularul Gloria din Lisabona s-a prăbuşit. Cel puțin 15 oameni au murit
PSNews.ro, 4 septembrie 2025 10:20
În Portugalia a fost declarată o zi de doliu național, după ce cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, fiind distrus. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență a declarat că printre victime se află și cetățeni străini, dar nu a identificat […]
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
10:40
Doar CCR mai poate schimba. Proiectul de lege care modifică pensiile magistraților n-a fost contestat de niciun partid # PSNews.ro
Proiectul de legea a pensiilor magistraților nu a fost contestată de nicio formațiune parlamentară. Termenul până la care se putea face acest lucru a fost noaptea de miercuri spre joi. În acest caz, doar Curtea Constituțională a României(CCR) mai poate schimba ceva. Au expirat cele trei zile pe care parlamentarii le-au avut la dispoziție ca […]
10:40
Când este Paștele în 2026: Pe ce dată vor sărbători ortodocșii și catolicii Învierea Domnului # PSNews.ro
Sărbătoarea care marchează Învierea Domnului nu are întotdeauna aceeași dată de prăznuire pentru toți credincioșii. În anul 2026, biserica ortodoxă va celebra Paștele pe 12 aprilie, iar biserica romano-catolică pe 5 aprilie. Postul Paștelui va începe încă din luna februarie, pregătind credincioșii pentru unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin. În anul 2025, […]
Acum 15 minute
10:30
„Coaliția Voluntarilor” se reunește la Paris pe tema securității Ucrainei. Nicușor Dan participă prin videoconferință # PSNews.ro
Nicușor Dan este unul dintre președinții de state care vor lua parte, joi, la reuniunea „Coaliției de Voință", întrunită pentru reconfirmarea granițelor de securitate pentru Ucraina. Reuniunea „Coaliției de Voință" va fi organizată în format videoconferință, de la ora 11.30, și a fost convocată de președintele Franței, Emmanuel Macron și premierul U.K Keir Starmer. Aceasta […]
10:30
Patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, depuse miercuri de Alianța pentru Unirea Românilor, sunt prezentate joi în plenul Parlamentului, de la ora 11:00. Moțiunile depuse de AUR în Parlament „vin în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar". Partidul a […]
10:30
R. Moldova. Zeci de economişti și antreprenori prezintă Manifestul ”Europa 2028” cu 12 paşi către o economie sănătoasă # PSNews.ro
Zeci de economişti, antreprenori şi investitori prezintă Manifestul "Europa 2028" cu 12 paşi către o economie sănătoasă, cel mai important fiind semnarea Tratatului de aderare a Republicii Moldova la UE în 2028, obiectiv care implică, în opinia lor, "mobilizare maximă". Considerând că " economia trebuie să domine agenda politică", antreprenorii din Republica Moldova mai susţin: […]
Acum 30 minute
10:20
Acum 24 ore
20:00
Citirea moțiunilor de cenzură, joi. Dezbatere și vot, duminică. Simion: Regimul „democratic” face iar o nefăcută # PSNews.ro
Opoziţia formată din AUR, POT şi SOS va depune miercuri seară, în ultimul moment permis de regulament, cele patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului, potrivit unor surse politice citate de mass-media. Votul asupra acestora este programat duminică. Partidele de guvernare ar fi dorit ca votul să aibă loc sâmbătă, pentru a accelera adoptarea celor cinci […]
19:50
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” # PSNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că nu a exclus niciodată posibilitatea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este pregătit pentru discuții, potrivit presei internaționale. Ministrul de Externe de la Kiev a reacționat calificând propunerea lui Putin drept […]
19:50
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul […]
19:30
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână # PSNews.ro
După Aeroportul din Cluj-Napoca, un alt aeroport din țară a luat decizia de a elimina restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână Aeroportul Internațional din Sibiu anunță că a decis eliminarea restricțiilor privind transportul lichidelor în bagajul de mână. Potrivit unui comunicat de presă publicat miercuri, reprezentanții aeroportului au anunțat că recipientele individuale pentru […]
19:30
Avertismentul lui Andrei Caramitru către Guvern. Cum se poate salva România de la faliment # PSNews.ro
Analistul economic Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă serios pentru Guvernul Bolojan. Într-o postare pe Facebook, acesta vorbește despre falimentul în care ar putea ajunge România dacă nu se reușește stoparea uriașului deficit bugetar. El amintește în postarea sa că, atunci când o țară dă faliment, există doar 3 căi posibile pentru salvare: „hiperinflație, […]
19:20
Protestele sindicatelor din Educație s-au mutat la Guvern. Profesorii cer demisia premierului Ilie Bolojan # PSNews.ro
După trei săptămâni de proteste la Ministerul Educației, sindicatele din învățământ s-au mutat în Piața Victoriei, unde, de la ora 12:00, pichetează sediul Guvernului. Sindicaliștii cer demisia premierului Ilie Bolojan, după ce, la Ministerul Educației, i-au solicitat ministrului Daniel David să facă un pas în spate. Dascălii sunt nemulțumiți de creșterea normei de predare, de […]
19:00
Cum a ajuns un român din Italia notar de ocazie, cu acte false. A păcălit zeci de oameni # PSNews.ro
Un român stabilit de mai mulți ani în Italia a fost reținut și plasat în arest preventiv la Verona, după ce autoritățile au descoperit că acesta continua să practice, în mod ilegal, activitatea de notar, deși îi fusese interzis în mod expres printr-o decizie a instanței. Guardia di Finanza, poliția financiară italiană, a pus în […]
18:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat extinderea programului de acțiuni prioritare pentru accidente vasculare cerebrale (AP-AVC), prin includerea a 3 centre noi în care vor fi efectuate trombectomii. Este vorba de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Iar Institutul […]
18:50
Ana-Maria Hurmuzache este considerată una dintre cele mai promițătoare tinere sportive ale României, la yachting. La doar 16 ani, constănțeanca are deja un palmares impresionant: patru titluri de Campioană Națională la patru clase diferite de ambarcațiuni si vicecampionă la ILCA 6. Drept confirmare a talentului său, Ana Maria a fost selectată în programul de pregătire […]
18:40
Putin și Xi, surprinși de un microfon deschis. Ce s-a auzit i-a uluit pe toţi şi face înconjurul planetei # PSNews.ro
Transmisiunea live a paradei militare din China a surprins miercuri un moment rar între trei dintre cei mai puternici dictatori ai lumii, relatează Bloomberg. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un vorbeau despre longevitate, iar preşedintele chinez și-a exprimat chiar speranța că oamenii vor putea trăi până la 150 de ani, până la finalul acestui […]
18:40
„Prefer să se facă ordine acum, decât să ajungem mai rău”. Mărturia unui primar ai cărui angajaţi sunt în grevă # PSNews.ro
Un primar de municipiu a declarat că susține măsurile de austeritate care au generat proteste în multe instituții din țară și, cu toate acestea, în primăria pe care o conduce funcționarii nu fac grevă. „Accept reformele care vin, dar după, să ne dea posibilitate să fim flexibili", cere primarul. Primarul conduce al doilea municipiu din […]
18:30
Solicitările grefierilor la întrevederea cu ministrul Justiției: digitalizare, personal suplimentar și robe negre # PSNews.ro
Digitalizare, proceduri de lucru simplificate, găsirea unor soluții pentru suplimentarea schemelor de personal, dar și schimbarea culorii robelor, din gri în negru, au fost principalele solicitări ale grefierilor, la întâlnirea pe care au avut-o cu ministrul Justiției. La sediul Ministerului Justiției a avut loc, mirercuri, o întâlnire a ministrului Justiției, Radu Marinescu, cu reprezentanții Sindicatului […]
18:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, la Europa FM, că ANAF va trece printr-un proces de restructurare și digitalizare, menit să crească gradul de colectare și să reducă arieratele. Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a întâlnit cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, și cu președintele ANAF, Adrian Nica. Despre întâlnire, Bolojan a declarat: […]
18:00
politic Sorin Grindeanu dezvăluie că PSD-ul chiar a vrut să iasă de la guvernare: Am avut aceste porniri! # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache", că, într-adevăr, au existat momente în aceste zile când social-democrații au dorit să iasă de la guvernare. „Am avut câteva momente în aceste zile în care am avut aceste porniri, să mă gândesc că avem lucruri care ne diferențiază fundamental. […]
17:50
AUR vrea să-l aducă pe Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Care sunt motivele # PSNews.ro
Partidul condus de George Simion vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. AUR se bazează pe faptul că la conducerea acesteia se află chiar un reprezentant al lor. Senatorul Titi Stoica a cerut Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României autosesizarea și aducerea la audieri […]
17:50
Ce este energia ”fantomă” şi cum influenţează consumul ascuns de energie electrică din propriile case # PSNews.ro
Denumită și energie vampir, energia electrică irosită provine din lăsarea dispozitivelor conectate la priză atunci când nu sunt utilizate. Acestea pot varia de la aparate de uz casnic, cum ar fi încărcătoare de telefon și cuptoare cu microunde, până la televizoare și console de jocuri. Această energie electrică irosită reprezintă aproximativ 5% până la 10% […]
17:40
Un consiliu județean va putea angaja personal și după reducerile preconizate de Bolojan. „Vor fi 200 de posturi libere” # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a explicat că după ce, la nivelul CJ, a fost făcută reforma administrativă, instituţia rămâne cu 200 de posturi care ar putea fi ocupate, informează News.ro. Simonis susține că, după reducerile făcute, CJ Timiș ar rămâne cu un plus de posturi libere chiar și în cazul în care se […]
17:40
PARIS Politica franceză este aproape paralizată, lucru care face ca demisia președintelui Emmanuel Macron – o idee care odinioară era doar șoptită pe coridoarele puterii – este acum dezbătută în mod deschis. Cu toate acestea, în timp ce plecarea lui Macron ar fi un cutremur pe scena diplomatică europeană, există tot mai multe îndoieli că […]
17:30
Ministra Justiției din R. Moldova, noi detalii despre extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc # PSNews.ro
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri dimineață că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară conform procedurii legale și că autoritățile moldovenești așteaptă decizia celor elene. Pe 28 august, Curtea de Apel din Atena și-a dat acordul pentru extrădarea oligarhului, acum urmează să se pronunțe Ministerul Justiției din Atena. „Urmează să fim […]
17:30
Ministrul Finanţelor: Reprezentanţii FMI au recunoscut eforturile şi angajamentul Guvernului pentru reforme consistente # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară că vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile de a stabiliza şi consolida finanţele publice. Ministrul mai spune că ne aflăm pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită, iar misiunea FMI a recunoscut […]
17:20
Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședintele Parlamentului European, avertizează că amenințările premierului Ilie Bolojan cu demisia afectează credibilitatea României pe plan extern. Într-o perioadă marcată de instabilitate economică, țara noastră traversează o criză guvernamentală după ce partidele din coaliție nu s-au înțeles în privința reformei din administrația publică locală. Din acest motiv, Ilie Bolojan a […]
17:20
Scandal cât China. Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu de „mentalitate de bolșevică” și „aberații ideologice” # PSNews.ro
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care
17:20
O nouă magistrală de metrou, cu 27 de staţii, va fi construită în București: Cum arată noul traseu # PSNews.ro
Rețeaua de metrou din capitală se extinde. În prezent în București există cinci magistrale de metrou, iar Magistrala 6 e în construcție spre aeroportul Otopeni. Ministerul Transporturilor anunță miercuri că demarează proiectul unei noi magistrale în Capitală – Magistrala 7 care va traversa orașul de la sud-vest la nord-est. Miercuri, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a […] Articolul O nouă magistrală de metrou, cu 27 de staţii, va fi construită în București: Cum arată noul traseu apare prima dată în PS News.
17:10
Un antreprenor din Cluj și-a retras copiii de la cea mai cunoscută școală privată din oraș. „Presiune și abuz” # PSNews.ro
Copiii antreprenorului din Cluj studiau de 10 ani la Transylvania College Sergiu Biriș, un antreprenor din Cluj-Napoca în vârstă de 42 de ani și părinte a doi copii, a publicat recent un articol în care relatează experiența sa cu școala privată Transylvania College. Tatăl în vârstă de 42 de ani spune că fiul său a […] Articolul Un antreprenor din Cluj și-a retras copiii de la cea mai cunoscută școală privată din oraș. „Presiune și abuz” apare prima dată în PS News.
17:10
R. Moldova. Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată. Ce documente, bugete și chaturi interne fost expuse # PSNews.ro
Organizația „Evrazia”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic. Pe adresa redacției Deschide.MD au fost transmise mai multe informații cu documente interne, bugete lunare, dar și discuții dintr-un chat de coordonare al echipei. Printre […] Articolul R. Moldova. Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată. Ce documente, bugete și chaturi interne fost expuse apare prima dată în PS News.
16:50
Sorin Grindeanu: Relația cu USR este grea. Sunt la guvernare, dar au încă discurs de opoziție # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD a declarat, la gandul.ro, că o parte dintre reprezentanții USR nu au înțeles rolul de guvernanți și preferă „spectacolul și transmisiile live” în locul unor politici publice pentru români, subliniind totodată că pentru USR adevăratul adversar politic rămâne PSD, nu AUR. Relația cu USR este „grea”, spune liderul interimar al PSD, […] Articolul Sorin Grindeanu: Relația cu USR este grea. Sunt la guvernare, dar au încă discurs de opoziție apare prima dată în PS News.
16:50
Data la care intră pensiile românilor în septembrie 2025. Anunțul făcut de Casa de pensii # PSNews.ro
În fiecare lună, aproape cinci milioane de pensionari români așteaptă cu nerăbdare data la care își primesc banii. În septembrie 2025, calendarul anunțat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că nu vor exista întârzieri.1 septembrie s-a nimerit să fie într-o zi de luni, lucrătoare. Pentru cei care primesc pensia prin mandat poștal, distribuirea banilor are loc între […] Articolul Data la care intră pensiile românilor în septembrie 2025. Anunțul făcut de Casa de pensii apare prima dată în PS News.
16:40
Premierul Bolojan spune că nu se justifică o grevă în învățământ. Problema celor două ore în plus, rezolvată # PSNews.ro
O eventuală grevă în sistemul de învățământ „nu se justifică”, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, la Europa FM, întrucât „toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați”. Pe 8 septembrie, în prima zi de școală, sunt așteptați în stradă 30 de mii de profesori pentru a proteste în fața […] Articolul Premierul Bolojan spune că nu se justifică o grevă în învățământ. Problema celor două ore în plus, rezolvată apare prima dată în PS News.
16:30
Fostul ministru de Finanțe și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu, a criticat avertismentele premierului Ilie Bolojan cu demisia, susținând că România plătește un preț uriaș pe piețele financiare. Potrivit acestuia, dobânda la obligațiunile românești a urcat la 7,61%, de la 7,2% în urmă cu o lună, ceea ce se traduce printr-un cost suplimentar de 1 […] Articolul Jocul lui Bolojan de-a demisia ne costă un miliard de euro, acuză Adrian Câciu (PSD) apare prima dată în PS News.
16:30
CSM a sesizat PICCJ privind instigare la violenţă împotriva magistraţilor şi a familiilor lor # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Parchetul General privind cazuri de instigare, pe reţelele sociale, la violenţă fizică şi sexuală, inclusiv pedofilie, împotriva magistraţilor şi a familiilor lor. Pe de altă parte, ”campania de dezinformare a cetăţenilor şi de defăimare a corpului magistraţilor continuă şi este întreţinută de factorul politic”, susţin reprezentanţii CSM, făcând […] Articolul CSM a sesizat PICCJ privind instigare la violenţă împotriva magistraţilor şi a familiilor lor apare prima dată în PS News.
16:20
Experții desființează raportul Trump care neagă modificările climatice: ”Parodie a științei” # PSNews.ro
Peste 80 de experţi ştiinţifici sfâşie un raport al administraţiei Trump privind modificările climatice, denunţând erori metodologice, manipulări ale faptelor – demne de industria tutunului – şi citări ale unor cercetări discreditate, relatează AFP. Acest raport – publicat la sfârşitul lui iulie de către Departamentul Energiei al lui Donald Trump – pune în discuţie mai […] Articolul Experții desființează raportul Trump care neagă modificările climatice: ”Parodie a științei” apare prima dată în PS News.
16:20
Jumătate din emblematicul bloc Scala din București, vândut de moștenitorii familiei Bragadiru. Cine e noul proprietar # PSNews.ro
Moștenitorii familiei Bragadiru au vândut cele 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala, din Bucureşti, aflate în proprietatea acestora. Noul proprietar este un antreprenor român, deja cunoscut pentru portofoliul său extins de spații comerciale în diverse zone ale orașului, a informat Special Properties, firma care a intermediat vânzarea, fără […] Articolul Jumătate din emblematicul bloc Scala din București, vândut de moștenitorii familiei Bragadiru. Cine e noul proprietar apare prima dată în PS News.
16:10
Prima reacție a lui Bolojan în scandalul reuniunii de la Beijing. Ce spune despre Năstase și Dăncilă # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la festivităţile de la Beijing, unde s-au fotografiat alături de Xi Jinping şi Vladimir Putin, „nu angajează sub nicio formă România”, subliniind că este vorba de „două persoane fizice”. „Chiar dacă au fost demnitari, două persoane fizice au […] Articolul Prima reacție a lui Bolojan în scandalul reuniunii de la Beijing. Ce spune despre Năstase și Dăncilă apare prima dată în PS News.
16:10
Atenționare ANM imediată! Cod Portocaliu de furtuni puternice în două județe din România # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de fenomene meteo periculoase, valabilă miercuri în localități din Cluj și Sălaj. Potrivit ANM, sunt prognozate averse torențiale ce pot acumula între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50–70 km/h și grindină de 3–4 cm. Zonele vizate sunt localități […] Articolul Atenționare ANM imediată! Cod Portocaliu de furtuni puternice în două județe din România apare prima dată în PS News.
16:00
Năstase și Dăncilă, în China. Avertismentul unui analist după reacția „stridentă“ a Oanei Țoiu # PSNews.ro
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a făcut o radiografie a situației internaționale și a multipolarității care se conturează la nivel mondial, prin prisma neînțelegerilor apărute în spațiul public românesc în legătură cu vizita a doi foști premieri, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în Republica Populară Chineză. Foștii prim-miniștri ai României au fost invitați oficial […] Articolul Năstase și Dăncilă, în China. Avertismentul unui analist după reacția „stridentă“ a Oanei Țoiu apare prima dată în PS News.
16:00
Grecia suspendă activitatea a peste 750 de școli pentru noul an școlar, din cauza unei scăderi abrupte a natalității, conform Financial Times. Închiderea celor 750 de instituții – care reprezintă mai mult de 5% din școlile din țară – nu se referă doar la unele situate în sate și insule îndepărtate, ci și în regiunea […] Articolul Grecia – 750 de școli închise din cauza scăderii numărului elevilor apare prima dată în PS News.
15:40
Mediul de afaceri din România, îngrijorat de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri # PSNews.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), o impozitare care, în opinia acestora, „descurajează investiţiile, erodează competitivitatea şi afectează investiţiile româneşti şi străine. Potrivit celor 12 organizaţii semnatare ale unui document comun, România are nevoie de „politici fiscale coerente şi predictibile, […] Articolul Mediul de afaceri din România, îngrijorat de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri apare prima dată în PS News.
15:40
Pentru prima dată în România – și printre puținele inițiative de acest fel din Europa – stand-up comedy-ul devine disciplină universitară. În această toamnă, UNATC „I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Headline Management și clubul The Fool, lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy. Înscrierile încep pe 4 septembrie, iar printre profesori se află Cosmin Nedelcu (Micutzu), […] Articolul UNATC lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy din România apare prima dată în PS News.
15:30
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing # PSNews.ro
Ambasada Chinei la Bucureşti mulţumeşte, pe propria pagină de Facebook, foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial ”Mulţumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest […] Articolul Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing apare prima dată în PS News.
15:20
llie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, că alegerile de la București ar putea avea loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor, iar o decizie în acest sens s-ar putea lua chiar în prima jumătate a lunii septembrie. Conform spuselor sale, premierul înclină mai degrabă către o candidatură a […] Articolul llie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii” apare prima dată în PS News.
15:20
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. Cum argumentează decizia # PSNews.ro
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a anunțat, într-un răspuns trimis ministrului Justiției, că nu va participa la întâlnirea cu toți șefii din justiție. Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a transmis miercuri, 3 septembrie, că instituția pe care o reprezintă nu va participa joi, 3 septembrie, la discuția […] Articolul Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. Cum argumentează decizia apare prima dată în PS News.
15:10
PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui Xi / Grindeanu: E treaba lor # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, despre prezenţa lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă la parada din China: E opţiunea dânşilor, personală. Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană / Eu, dacă aş fi fost în locul lor, în mod sigur aş fi evitat asemenea situaţii Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezenţa foştilor premieri Adrian […] Articolul PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui Xi / Grindeanu: E treaba lor apare prima dată în PS News.
15:10
Ghid practic. Cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală # PSNews.ro
Începând cu 1 septembrie 2025, peste 650.000 de persoane care beneficiau de asigurare de sănătate în calitate de co-asigurați și-au pierdut automat acest statut. Pentru a continua să beneficieze de servicii medicale în sistemul public, aceștia trebuie să devină asigurați în mod voluntar. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a lansat un ghid […] Articolul Ghid practic. Cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală apare prima dată în PS News.
15:00
Grindeanu şi Bolojan înţeleg diferit reforma administraţiei: procentul de 10% care creează tensiuni # PSNews.ro
Preşedintele a reuşit să mai calmeze, cel puţin pentru moment, tensiunile din Coaliţie. După întâlnirea de ieri de la Controceni, liderii au bătut palma: vor reface planul concedierilor din administraţia locală, astfel încât să existe un acord politic. Premierul nu vrea în niciun caz să renunţe la reforma din primării şi Consilii Judeţene. Spune că […] Articolul Grindeanu şi Bolojan înţeleg diferit reforma administraţiei: procentul de 10% care creează tensiuni apare prima dată în PS News.
