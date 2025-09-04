Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
Aktual24, 4 septembrie 2025 11:50
Responsabilitatea respectării normelor legale din cadrul Sistemului de Garanție-Returnare revine tuturor actorilor implicați, producătorilor și comercianților, deopotrivă. RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora consumatorii ar trebui să verifice dacă producătorii de băuturi au contracte în vigoare cu administratorul SGR, pentru a-și putea recupera garanția […]
• • •
Acum 5 minute
12:10
Investigație șocantă: Copiii ucraineni răpiți de Rusia sunt transformați, printr-o propagandă asiduă, în soldați ai „Armatei Tineretului Rus”, gata să moară pentru Putin # Aktual24
În ultimii trei ani și jumătate de război la scară largă, Rusia a răpit sute de mii de copii ucraineni, fie deportându-i pe teritoriul rusesc, fie ținându-i în zonele ocupate. Pentru Kremlin, acești copii reprezintă o resursă prețioasă, ușor de manipulat și controlat. Printr-o propagandă intensă, Rusia încearcă să modeleze percepția acestor copii, transformându-i în […]
Acum 15 minute
12:00
Constanța: Încă un copil rănit din cauza trotinetelor electrice. Cel de la Sibiu este în ”comă profundă” # Aktual24
Un copil din localitatea Valu lui Traian (Constanța) a ajuns miercuri la Spitalul Județean de Urgență Constanța după ce a căzut de pe trotinetă. La fața locului a intervenit un echipaj SAJ Constanța care a transportat copilul la spital pentru efectuarea de investigații medicale de specialitate și acordarea de îngrijiri medicale, a transmis Ziua de […]
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Donald Trump va oferi o cină la Casa Albă liderilor marilor companii tech din America – Musk este singurul „mogul” care nu a fost invitat # Aktual24
Președintele american Donald Trump va găzdui joi seară, la Casa Albă, o cină oficială de amploare, la care vor participa unii dintre cei mai influenți directori executivi din industria tehnologică globală. Evenimentul, văzut ca un moment de reafirmare a relațiilor dintre administrația Trump și sectorul de înaltă tehnologie, reunește nume importante precum Bill Gates (cofondator […]
11:40
Președintele francez Emmanuel Macron a solicitat să efectueze o vizită surpriză în Israel, dar cererea a fost respinsă, potrivit unui reportaj difuzat miercuri seara pe canalul Kan 11. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu i-ar fi comunicat lui Macron că este persona non grata în Israel atât timp cât nu renunță la intenția sa de a recunoaște un […]
11:30
Xi Jinping susține că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”. De la Washington, Trump anunță că Beijingul conspiră împotriva SUA # Aktual24
Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război” și „dialog sau confruntare”, în timp ce țara găzduia o mare paradă militară ce comemora cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial. Discursul a venit în timp ce președintele american Donald Trump, într-o […]
Acum 2 ore
11:10
3 milioane de euro pentru Catedrala Ortodoxă din Baia Mare. Lege votată de senatorii PNL, AUR și PSD # Aktual24
Senatorii au votat, marți, o propunere legislativă prin care se alocă 15.000.000 lei din bugetul de stat, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Decizia vine în contextul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a suspendat temporar finanțările din PNRR, pentru reevaluarea priorităților, […]
11:00
”Se plătește direct de la Moscova”. Armata digitală a lui Georgescu din Republica Moldova. Sute de postaci au lucrat la promovarea lui Georgescu pe rețelele de socializare # Aktual24
O investigație realizată de Ziarul de Gardă dezvăluie o amplă operațiune de propagandă rusească orchestrată de la Moscova prin Blocul „Victorie”, controlat de Ilan Șor, în care sute de conturi false, gestionate de activiști reali, au fost utilizate pentru a influența spațiul online din Republica Moldova și România, cu un accent semnificativ pe promovarea unor […]
11:00
Partidul DREPT cere explicații ministrului Finanțelor despre firmele sale cu datorii și inactive fiscal # Aktual24
Partidul DREPT solicită public, printr-un comunicat, ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să ofere explicații clare și urgente privind situația financiară a firmelor pe care le administrează, în contextul apariției unor informații ce ridică semne serioase de întrebare legate de modul în care acestea și-au gestionat obligațiile fiscale. Potrivit unei investigații de presă, Alexandru Nazare deține 95,24% […]
10:40
Nu e legendă urbană! Pantera neagră din Bulgaria a fost filmată: „A trecut la câțiva metri de mine”, a declarat bărbatul care a filmat-o cu telefonul mobil – VIDEO # Aktual24
Un nou semnal privind prezența unei „pantere negre” în apropierea orașului Dupnița, Bulgaria, a fost transmis miercuri, 3 septembrie, din satul Krainiți. Imaginile surprinse arată un animal de mari dimensiuni, asemănător unei feline negre, care se strecoară cu grijă printr-un câmp din zonă. Autorul înregistrării este Svetoslav Kavdanski, un localnic care a povestit, pentru postul […]
10:40
Un bac s-a scufundat în Dunăre, la Frecăței, după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el: ”În momentul de față, bacul este pe fundul Dunării, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii” # Aktual24
Un incident naval s-a produs miercuri seară pe brațul Măcin – Dunărea Veche, în comuna Frecăței din Insula Mare a Brăilei. Un bac de mici dimensiuni s-a scufundat la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe platforma sa. „Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse […]
10:20
ICCJ se pregătește să atace la CCR legea pensiilor speciale. Savonea: ”Trebuie apărat viitorului justiției din România” # Aktual24
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, anunță că a convocat, pentru astăzi la ora 13:30, secțiile unite ale magistraților ÎCCJ. Aceștia urmează să decidă dacă vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind reforma pensiilor de serviciu. „Chiar dacă majoritatea judecătorilor ICCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, […]
Acum 4 ore
10:10
Un iaht de lux de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar 15 minute după lansare, în portul turcesc Eregli – VIDEO # Aktual24
Un incident spectaculos și costisitor a avut loc p în portul Ereğli, din regiunea Zonguldak, Turcia. Un iaht de lux în valoare de aproximativ 1 milion de dolari, botezat Dolce Vento, s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă, scrie The Sun. Ambarcațiunea, cu o lungime estimată la 24–30 de […]
10:10
Un accident neobișnuit s-a produs joi dimineața, în jurul orei 04.00, în localitatea Ilva Mică, halta Strâmba, unde un tren accelerat pe ruta Iași–Timișoara a lovit un autoturism aflat pe calea ferată. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj de pompieri și unul de prim ajutor SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență […]
10:00
Cum se vor acorda bursele școlare, care sunt noile cuantumuri. Bursa socială va fi 300 de lei # Aktual24
Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi mai multe proiecte printre care și stabilirea Metodologiei-cadru de acordare a burselor. Potrivit proiectului de hotărâre de guvern referitor la burse, pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul burselor va fi: bursa de merit – 450 lei/lună; bursa socială – 300 lei/lună; bursa tehnologică – 300 lei/lună. […]
09:50
Realizare ”absolut istorică” a Poloniei. La puterea de cumpărare, Polonia a depășit state precum Olanda, Franța, Marea Britanie, Statele Unite sau Canada # Aktual24
Polonia marchează o performanță istorică în plan economic: țara a intrat oficial în clubul celor 20 de economii cu un PIB de peste un trilion de dolari, alăturându-se unui grup restrâns de state cu putere financiară globală. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, care a calificat realizarea drept „absolut istorică”. Cu o creștere […]
09:40
Cluj: Autoritățile fac eforturi pentru a scăpa orașul de cerșetori. Zeci de persoane au fost legitimate # Aktual24
Poliția Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu mai multe instituții partenere, a desfășurat o amplă acțiune menită să prevină și să combată fenomenul cerșetoriei, dar și să ofere sprijin celor aflați în situații de vulnerabilitate. La operațiune au participat efective ale Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Poliției Municipiului Cluj-Napoca, Jandarmeriei Cluj, Direcției Generale de Asistență Socială și […]
09:30
Comoara de la Cluj. A fost descoperit un inel de aur masiv unic datând de peste 3.000 de ani, alături de alte 120 de piese de aur # Aktual24
Un pasionat de comori a făcut o descoperire de proporții în județul Cluj. Cu ajutorul unui detector de metale, acesta a găsit nu mai puțin de 121 de piese din aur, pe care specialiștii le consideră de o valoare inestimabilă. Obiectele, care ar putea proveni din epoca bronzului (1400–1200 î.Hr.), au fost predate Muzeului Național […]
09:30
Fibrilații pentru Trump: Supraviețuitoarele abuzurilor sexuale comise de Jeffrey Epstein pregătesc o listă proprie cu nume, pe fondul tergiversărilor administrației în această privință # Aktual24
Supraviețuitoarele abuzurilor sexuale comise de Jeffrey Epstein și „invitații” acestuia au anunțat recent că vor întocmi și vor publica o listă proprie cu numele celor implicați în rețeaua de trafic de persoane condusă de miliardarul „sinucis” în închisoare în primul mandat al lui Donald Trump. Potrivit New York Post, această decizie vine după ce autoritățile […]
09:10
AUR propune ca elevii și profesorii să cânte Imnul Național și să spună împreună rugăciunea „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei zile de școală # Aktual24
Partidul AUR a depus un proiect legislativ care prevede ca, la începutul fiecărei zile de școală, elevii și profesorii din învățământul preuniversitar să intoneze Imnul Național al României și să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru”. Potrivit expunerii de motive, citate de Hotnews, inițiativa are ca scop întărirea sentimentului de apartenență națională și educarea în spiritul respectului […]
08:50
Toate urmele biologice lăsate de Kim Jong Un la Beijing au fost șterse cu grijă de agenții săi, pentru ca dictatorului să nu i se recolteze probe ADN – VIDEO # Aktual24
În urma întâlnirii dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc pe 2 septembrie 2025 la Beijing, au fost adoptate măsuri stricte de securitate menite să șteargă orice urmă biologică a dictatorului nord-coreean. Imagini virale din cadrul evenimentului, publicate de New York Post, arată cum angajații lui Kim […]
08:30
Sindicatul Europol cere să se intervină de urgență, după ce mai mulți polițiști au fost mușcați de ploșnițe chiar în sediile Poliției Capitalei # Aktual24
Mai mulți angajați ai Poliției Capitalei au ajuns la spital după ce au fost mușcați de ploșnițe în timpul serviciului. Potrivit Sindicatului Europol, spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din București ar fi grav infestate, iar condițiile igienico-sanitare sunt departe de cele acceptabile. „De luni întregi, colegii noștri reclamă mușcături, mizerie și lipsa unor […]
08:20
AUR va prezenta în plenul Parlamentului cele patru moțiuni de cenzură, acestea urmând să fie dezbătute și votate duminică # Aktual24
Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi prezentate joi, în plen, de la ora 11:00, urmând să fie dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00, au decis, miercuri seară, Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moțiuni de […]
Acum 6 ore
08:10
Tragedie pe o ambarcațiune de migranți africani care se îndrepta spre Insulele Canare: 72 de persoane au fost ucise la bord, fiind acuzate de vrăjitorie și furt de apă # Aktual24
Un incident tragic a avut loc recent pe o ambarcațiune cu migranți care încerca să ajungă din Africa la Insulele Canare, soldându-se cu moartea a 72 de persoane. Vasul, cu aproximativ 320 de pasageri la bord, a rămas fără motor și a plutit în derivă timp de 11 zile, în condiții extrem de dificile, fără […]
07:50
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, atac la Nicușor Dan: „Mi-aș dori să fie alături de guvernul său, după ce a folosit foarte mult imaginea lui Ilie Bolojan pentru a ajunge președintele României” # Aktual24
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, l-a atacat miercuri seara pe președintele Nicușor Dan, sugerând că acesta nu oferă suficient sprijin guvernului în funcție. „Acesta este guvernul României. Domnul Nicușor Dan este președintele României. Mi-aș dori ca președintele să fie alături de guvernul său”, a spus Ciucu într-o intervenție la postul de televiziune Digi24. Liberalul a amintit, […]
07:40
Înapoi în Evul Mediu: statul american Florida vrea să elimine obligativitatea vaccinării, inclusiv pentru copii, deși specialiștii avertizează că decizia va avea consecințe devastatoare # Aktual24
Autoritățile din statul american Florida au anunțat recent intenția de a elimina complet toate obligațiile de vaccinare, inclusiv cele impuse elevilor pentru a putea frecventa școala. Potrivit Politico, măsura a fost prezentată de chirurgul general al statului, Joseph Ladapo, și susținută ferm de guvernatorul Ron DeSantis. Conform declarațiilor oficiale, scopul acestui demers este de a […]
07:20
Portugalia a declarat o zi de doliu național pentru victimele accidentului de funicular din Lisabona # Aktual24
O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu […]
07:00
Emmanuel Macron dă asigurări că europenii sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate „în ziua în care pacea va fi semnată” # Aktual24
Europenii sunt „gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. „Europa este aici, pentru prima dată cu acest […]
Acum 12 ore
23:40
Hamas își reiterează disponibilitatea de a elibera toți ostaticii în schimbul încetării războiului și al retragerii israeliene. La Ierusalim, poliția folosește tunul cu apă împotriva manifestanților pentru un acord privind ostaticii # Aktual24
Gruparea militantă Hamas a anunțat într-un comunicat că încă așteaptă răspunsul Israelului la propunerea de încetare a focului pe care au acceptat-o acum două săptămâni, în timp ce Israelul avansează cu pregătirile sale pentru o invazie a orașului Gaza, iar președintele SUA, Donald Trump, cere ca Hamas să elibereze imediat ostaticii vii pe care îi […]
Acum 24 ore
23:10
Brăila: Un bac s-a scufundat cu tot cu camionul care se afla pe el. ISU nu are mijloacele necesare să intervină # Aktual24
Un bac de mici dimensiuni, care făcea curse de la Frecăţei (Brăila), la Ostrov (Tulcea), s-a scufundat, miercuri, în Dunăre, cu tot cu un camion încărcat cu floarea-soarelui care se afla pe el. În urma incidentului, nu au fost raportate victime. „În momentul în care a urcat pe bac, iar şoferul a oprit camionul, bacul […]
22:40
Trump a încheiat războiul din Ucraina în 24 de ore. Apoi l-a încheiat într-o lună. Apoi în trei. Apoi a pus sancțiuni care au forțat Rusia să facă un armistițiu. Apoi nu le-a mai pus și nu am mai auzit nimic de armistițiu. Toate astea sub privirile uluite ale europenilor cărora nu le venea să […]
22:30
Grecia înăsprește pedepsele pentru solicitanții de azil respinși și accelerează procedurile de returnare în țările de origine # Aktual24
Parlamentul Greciei a adoptat, miercuri, o lege care înăsprește pedepsele pentru solicitanții de azil respinși și accelerează returnările în țările lor de origine, înăsprind poziția țării față de migranți după o creștere a numărului de sosiri la granițele sale sudice în acest an. Grecia s-a aflat în prima linie a unei crize migratorii din 2015-2016, […]
22:10
Brevete ale lui Nobel, pierdute timp de 50 de ani, găsite într-o casă de vacanță din Suedia # Aktual24
Mai multe brevete aparținând inventatorului și filantropului suedez Alfred Nobel a căror soartă a fost necunoscută timp de aproape 50 de ani au fost găsite recent în casa de vacanță a unui cuplu suedez, a declarat Fundația Nobel. Nobel, care a descoperit dinamita în 1867 și a creat Premiile Nobel în testamentul său din 1895, […]
22:00
Cel puțin trei persoane au murit, miercuri, când funicularul Gloria din Lisabona, a deraiat și s-a prăbușit. Aproximativ 20 de persoane au fost rănite, au declarat serviciile de urgență, potrivit CNN. Dintre acestea, trei persoane au fost grav rănite și au fost duse la spital. Imaginile de la fața locului au arătat funicularul care transportă […]
21:50
ONU a anunțat că drone israeliene au lansat grenade în apropierea forțelor sale de menținere a păcii din sudul Libanului # Aktual24
Drone israeliene au lansat patru grenade în apropierea forțelor ONU de menținere a păcii în sudul Libanului, a declarat miercuri misiunea, în ceea ce a descris ca fiind „unul dintre cele mai grave atacuri” asupra personalului său de la armistițiul din noiembrie. UNIFIL, forța ONU de menținere a păcii din Liban, a declarat că atacul […]
21:30
Provincia canadiană Alberta rescrie ordinul de interzicere a cărților „cu conținut sexual explicit” din bibliotecile școlare pentru a proteja operele clasice # Aktual24
Provincia canadiană Alberta a declarat că va suspenda temporar controversata interdicție privind cărțile cu „conținut sexual explicit”, „pentru a se asigura că operele literare clasice rămân în bibliotecile școlare”, după ce anumite romane, inclusiv câteva care avertizează asupra exceselor de putere ale unui guvern distopic, au fost retrase de pe rafturi. Premierul Danielle Smith a […]
21:10
Filiala din Republica Moldova a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) este departe de a fi pe cai mari pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este, mai precis, foarte departe, dar aproape de zero absolut. „Barometrul iData, august 2025”, realizat de compania Date Inteligente și dat publicității pe 25 august creditează acest partid zis „unionist” cu […]
21:00
”Secesiune” în SUA. Trei state controlate de democrați formează o „alianţă sanitară” contra lui Trump # Aktual24
California şi alte două state din vestul SUA au anunţat miercuri că formează o „alianţă sanitară” pentru a propune propriile lor recomandări vaccinale, o iniţiativă menită să contracareze eforturile administraţiei Trump pentru reformarea politicii vaccinale a ţării, informează AFP, citată de Agerpres. Anunţarea acestei alianţe survine în plină confruntare mediatică între guvernul federal şi Centrul […]
20:50
California: Un incendiu de vegetație a mistuit un oraș istoric din timpul Goanei după Aur # Aktual24
Unul dintre incendiile care ard, miercuri, în nordul Californiei, a distrus casele dintr-un oraș înființat în anii 1850, în timpul Goanei după Aur, de mii de mineri chinezi alungați dintr-o tabără din apropiere. Incendiul care arde la poalele munților Sierra Nevada a amenințat puținele clădiri istorice rămase în Tabăra Chineză, a forțat evacuarea a aproximativ […]
20:40
SUA au ajutat Ucraina să se pregătească pentru un război energetic cu Rusia chiar înainte de invazie – CNN # Aktual24
SUA au ajutat Ucraina să se pregătească pentru un război energetic cu Rusia chiar înainte de invazie. Sistemul energetic al țării a fost sincronizat cu rețeaua europeană printr-un set cuprinzător de măsuri. Detalii despre pregătirile Ucrainei pentru un război la scară largă au fost dezvăluite de Brett McGurk, un analist de politici globale care a […]
20:40
„Regina Ketaminei” a pledat vinovată la acuzația că i-a vândut actorului Matthew Perry ketamina care l-a ucis # Aktual24
Jasveen Sangha, supranumită „Regina Ketaminei” a pledat, miercuri, vinovată în fața instanței, la acuzația că i-a vândut actorului Matthew Perry drogul care l-a ucis. Sangha a pledat vinovată la cinci acuzații federale, inclusiv furnizarea ketaminei care a dus la moartea lui Perry. Procesul ei fusese urma să înceapă la sfârșitul acestei luni. Ea este al […]
20:10
Europa construiește mult mai puține turbine eoliene decât se aștepta pentru a atinge obiectivele UE # Aktual24
Noile instalații de turbine eoliene din Europa nu se ridică la nivelul așteptărilor în acest an, potrivit asociației WindEurope. În Europa, în prima jumătate a anului au fost instalate 6,8 gigawați de capacitate de energie eoliană. În cele 27 de state membre ale UE, cifra a fost de 5,3 gigawați. „Aceasta este o cifră mai […]
19:40
Polonia cere SUA să o invite să se alăture grupului G20: ”Avem dreptul să cerem acest lucru” # Aktual24
Într-o conversație cu secretarul de stat american Marco Rubio, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski a declarat că dorește să primească o invitație de a se alătura „G20”. „Întrucât Polonia s-a alăturat clubului economiilor trilionare, am insistat ca Statele Unite, care vor prezida G20 în 2026, să ne invite să ne alăturăm acestui grup”, a […]
19:10
Boala „suveraniștilor” intelectuali. „Cei care se gudură pe lângă dictatori” sunt foști care vor să fi băgați în seamă # Aktual24
Mulți oameni cred că virajul unor oameni cunoscuți ca pro-europeni spre extremisme, spre ceea ce cu generozitate e descris ca „mișcare suveranistă” e despre convingeri oarecum ascunse. A se vedea cazul foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă care s-au pozat în China cu Vladimir Putin și Xi Jinping. De fapt sunt niște „foști” care […]
18:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că vede „o anumită luminiţă la capătul tunelului” pentru încheierea conflictului din Ucraina, graţie eforturilor diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump, adăugând însă că, dacă negocierile de pace nu vor da rezultate, Rusia va continua să-şi urmărească obiectivele prin mijloace militare, consemnează agenţiile Reuters şi EFE, […]
18:20
Ce a capturat un microfon indiscret: Putin și Xi Jinping discută despre posibilitatea obținerii nemuririi – VIDEO # Aktual24
În marja paradei masive de Ziua Victoriei din Beijing, președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând despre posibilitatea de a trăi cel puțin 150 de ani și chiar de a obține nemurirea. Potrivit înregistrării audio captate de CCTV, cei doi au fost auziți discutând despre posibilitatea nemuririi prin transplanturi […]
18:10
Bolojan, sătul de atacurile PSD-iștilor: ”Atacurile să fie limitate, pentru că altfel încrederea între parteneri scade şi niciunul nu câştigă nimic” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în cadrul întâlnirii de marţi, de la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare au convenit că relaţiile dintre partide trebuie „să se bazeze pe respect”, să existe „o anumită solidaritate”, iar atacurile să fie „limitate”. „Am căzut de acord cu toţii că, dacă dorim ca această coaliţie să […]
17:50
Tot mai bogați. Familia lui Trump a câștigat 5 miliarde de dolari într-o singură zi, luni # Aktual24
Averea personală a președintelui SUA a crescut vertiginos după vânzarea de token-uri digitale de la World Liberty Financial, afacerea de criptomonede a familiei sale. A fost nevoie doar de o zi de tranzacționare pentru ca Donald Trump să devină și mai bogat. Luni, 2 septembrie, World Liberty Financial, compania de criptomonede a familiei Trump, a […]
17:50
Ultimii în coada lui Putin și Kim Jong Un: Dăncilă, Năstase și nevasta. ”Sunt singurii cu ecusoane la gât” # Aktual24
Foștii premieri PSD Năstase și Dăncilă au fost singurii cu ecusoane la gât printre oficialii invitați la Beijing, a remarcat jurnalista Emilia Șercan. Ei apar și ultimii la coada oficialilor care îi urmează pe Vladimir Putin și Xi Jinping. ”Există un detaliu care mi-a atras atenția în imaginile apărute cu Adrian Năstase, însoțit de Dana […]
17:10
Reacția UE la reuniunea de la Beijing: ”O sfidare directă pentru sistemul internațional bazat pe reguli” # Aktual24
Reuniunea de la Beijing între liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin și nord-coreean Kim Jong Un este o ”sfidare directă” la adresa ordinii internaționale, a declarat miercuri șefa diplomației europene, Kaja Kallas, informează AFP și Reuters, citată de Agerpres. Această reuniune nu doar trimite ”semnale anti-occidentale”, dar ea reprezintă și o ”sfidare directă pentru […]
