Proiect. AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să zică „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală

Partidul AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca în toate școlile din România ziua să înceapă cu intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru". Documentul apare miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), scrie Edupedu.ro. Potrivit inițiativei, care vizează modificarea legii învățământului preuniversitar 198/2023, directorul fiecărei unități
Acum 2 ore
10:30
Florida elimină toate obligațiile de vaccinare: „Corpul nostru este un dar de la Dumnezeu” # Lumea Politică
Responsabilul republican cu sănătatea din Florida compară vaccinarea obligatorie cu sclavia, în timp ce California formează o „alianță sanitară" pentru a combate politicile anti-vaccinare ale administrației Trump. Florida a anunțat miercuri, 3 septembrie, intenția de a elimina toate obligațiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, marcând o escaladare dramatică în războiul privind politicile de sănătate publică
Acum 4 ore
10:10
România pierde 7 miliarde euro din PNRR din cauza întârzierilor și birocrației. Dragoș Pîslaru: România s-a jucat prea mult cu poze # Lumea Politică
Ministrul Investițiilor acuză guvernările anterioare că au fost „mai preocupate de vorbe și poze decât de treabă efectivă", în contextul în care țara noastră va rata aproape o treime din fondurile europene planificate inițial. România se îndreaptă spre o pierdere semnificativă de fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), autoritățile estimând că
10:00
Protest fără precedent la Babadag după agresarea unui polițist: cetățenii cer mărirea efectivelor # Lumea Politică
Peste 50 de persoane au manifestat în fața sediului Poliției din Babadag, cerând măsuri urgente pentru siguranța oamenilor legii, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice. Comunitatea din Babadag s-a mobilizat miercuri într-un protest de solidaritate cu un polițist local, agresat în timpul unei intervenții.
09:50
Un român s-a judecat cu armata pentru că ar fi fost „maltratat” și a cerut 50.000 de lei daune. Ce a decis Tribunalul Iași # Lumea Politică
Un ieșean a solicitat în instanță 50.000 de lei daune morale și o indemnizație militară permanentă, susținând că a fost maltratat în armată în ciuda gradului de handicap. Magistrații au respins toate cererile. Un caz juridic neobișnuit s-a încheiat la Tribunalul Iași, unde un bărbat a încercat să obțină despăgubiri pentru presupusele suferințe îndurate în
09:10
Rusia denunță garanțiile de securitate pentru Ucraina. Maria Zaharova: sunt „periculoase pentru Europa” # Lumea Politică
Moscova respinge categoric propunerile de garantare a securității Ucrainei, avertizând împotriva oricărei „intervenții străine" în cadrul unui eventual acord de pace. Rusia a lansat joi critici dure la adresa garanțiilor de securitate solicitate de Ucraina în cadrul unui potențial acord de soluționare a conflictului, calificându-le drept „periculoase pentru continentul european". Purtătoarea de cuvânt a diplomației
09:00
Tanczos Barna: „Ne-a ajuns cuțitul la os” – România se îndreaptă spre un an fără precedent. Despre Bolojan: „să nu spun că este inflexibil” # Lumea Politică
Vicepremierul avertizează că 2025 va fi „extrem de greu" din cauza refuzului ministerelor de a reduce cheltuielile și a practicii de a cere bani suplimentari la rectificările bugetare. Vicepremierul Tanczos Barna a lansat miercuri un avertisment dur privind situația economică a României, anunțând că anul 2025 va fi „fără precedent" în ceea ce privește restricțiile
Acum 24 ore
16:00
Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. „Ciprian Ciucu ar putea fi un candidat redutabil” # Lumea Politică
Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru primăria Capitalei ar putea fi în această toamnă sau în primăvara lui 2026 și a adăugat că este necesar un acord politic pentru a fi stabilită data scrutinului. În opinia președintelui PNL, edilul sectorului 6 Cipria Ciucu ar fi un candidat „redutabil", fiind foarte bine cotat în sondajul
15:10
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi # Lumea Politică
Opoziția parlamentară formată din partidele AUR, POT și SOS România a decis să depună moțiuni de cenzură pentru toate cele patru proiecte de lege pe care și-a asumat luni răspunderea în Parlament Guvernul Ilie Bolojan, mai puțin pe proiectul privind pensiile magistraților. Cele patru moțiuni de cenzură vor fi depuse miercuri, conform unor surse politice
15:00
Câţi bugetari sunt, de fapt, în administraţia locală? Sorin Grindeanu spune că a primit 4 rapoarte diferite # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat, miercuri, că este neclar câţi angajaţi sunt în administraţia publică locală. El a agăugat că a primit patru rapoarte diferite, în patru zile diferite. Liderul PSD a precizat că datele care vin din teritoriu, privind numărul de angajaţi din administraţia publică locală, variază de la un raport
14:40
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră” # Lumea Politică
Elena Lasconi i-a cerut președintelui Nicușor Dan să intervină de urgență și „să oprească nebunia cu ordonanțele ucigătoare". Primarul din Câmpulung Muscel îi spune șefului statului că, în cazul în care nu va opri reforma administrație locală dorită de Ilie Bolojan, atunci „românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător
13:40
ICI București și U.S. Commercial Service au organizat un workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO # Lumea Politică
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Serviciul Comercial al Statelor Unite, a organizat astăzi, 3 septembrie 2025, workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO". Evenimentul a reunit organizații internaționale din cadrul NATO, companii din zona IT&C, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei de
13:40
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii # Lumea Politică
Fostul premier Adrian Năstase a avut o primă reacție după ce a apărut în fotografii alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong, la un eveniment organizat la Beijing. Acesta susține că a participat în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară". „La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost
Ieri
12:10
Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric” # Lumea Politică
Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe
10:30
Avionul Ursulei von der Leyen, scandalul bruiajului rus: NATO califică incidentul drept “război hibrid” # Lumea Politică
Avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pierdut sistemul de navigație GPS în timp ce zbura deasupra Europei de Est în weekend și a fost nevoit să aterizeze folosind hărți clasice, pe hârtie. Zborul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat în siguranță în Bulgaria, cu temerile
10:10
Profesorii pregătesc un protest “soft” pentru prima zi de școală: “Ne-am inspirat de la magistrați” # Lumea Politică
Profesorii din România pregătesc un protest inedit pentru luni, 8 septembrie, prima zi a anului școlar 2025-2026. Spre deosebire de protestele de stradă, care nu au avut succes în a convinge guvernanții să renunțe la măsurile de austeritate din educație, cadrele didactice vor adopta o strategie inspirată de la magistrați. Protestul "cu prezență fizică, dar
09:50
Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Putin și Kim Jong-un la parada militară de la Beijing # Lumea Politică
Foștii premieri ai României, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, au fost invitați la parada militară organizată de China, unde Xi, Putin și Kim au apărut pentru prima dată împreună în public. Evenimentul a comemorat 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, desfășurându-se în Piața Tiananmen din Beijing. Participarea reprezentanților neoficiali ai
09:20
Tânărul care a agresat livratorul asiatic din București susține că a fost „manipulat”. Sora lui ar fi fost agresată de străini # Lumea Politică
Costin Tudoran, în vârstă de 20 de ani, care a agresat un livrator asiatic pe o stradă din București, a fost audiat marți la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul se află în arest preventiv, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe, precum și pentru promovarea de însemne legionare. În fața procurorilor, Costin
09:10
Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit" de Vladimir Putin după ce summitul din Alaska din 15 august nu a reușit să producă un acord de pace pentru Ucraina. Întâlnirea de la Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska, s-a desfășurat pe 15 august 2025, dar nu a reușit să producă un acord concret sau
08:40
Grindeanu propune reduceri de 25% la primării, dar etapizat: „Reforma se face cu cap, nu cu toporul” # Lumea Politică
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații susțin reforma administrației publice locale, dar propun o abordare diferită față de cea a premierului Ilie Bolojan. În loc de reduceri drastice, PSD propune o diminuare cu 25% a posturilor ocupate, implementată etapizat și cu evaluări periodice. Propunerea PSD: reducere de 25%, dar cu măsuri
2 septembrie 2025
16:50
Ce test i-a dat Nicușor Dan lui Bolojan, la Cotroceni, cu pixul pe hârtie, de față cu Grindeanu, Kelemen și Fritz # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan l-a întrebat, marți, pe premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, care este impactul bugetar dacă va concedia 13 mii de funcționari din administrația publică locală, decizie pentru care prim-ministrul a amenințat că își dă demisia în cazul în care nu va fi luată, scrie A3CNN. Bolojan i-a răspuns Președintelui că "nu poate
15:20
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în conferința de presă de marți câți oameni vor fi concediați din aparatul său de lucru, în contextul reducerilor de personal anunțate în administrația publică locală și centrală. Ilie Bolojan declarase recent că a cerut o analiză a personalului angajat la Cancelaria Prim-ministrului. „Din punctul meu de vedere, pe
14:50
Culisele crizei politice. Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni. Bolojan e cu demisia pe masă # Lumea Politică
Coaliția de guvernare se află în cel mai complicat moment de la constituire, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN, după ce premierul Ilie Bolojan și-a pus mandatul pe masă. Acesta a amenințat că va demisiona dacă reforma administrației locale și tăierile cerute de el nu sunt acceptate. Bolojan vrea reducerea efectivă cu 15%
14:40
Bugetul de stat avea o datorie de 5,2 miliarde de lei către magistrați ca urmare a miilor de hotărâri judecătorești definitive prin care judecătorii și procurorii au câștigat drepturi salariale restante, conform unei note informative confidențiale a Ministerului Finanțelor. Documentul, discutat în Guvernul Ciolacu pe 23 august 2023, trăgea un semnal de alarmă privind sumele
14:00
Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: ”Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%” # Lumea Politică
Premierul Bolojan a declarat că nu crede că anul acesta poate fi închieat cu un deficit bugetar sub 8% din PIB. "Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar neavând datele în momentul de față, Ministerul de Finanțe cu siguranță va comunica în perioada următoare estimările odată
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Cu cât cresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Categoria auto pentru care șoferii vor plăti mai puțin # Lumea Politică
De anul viitor, cei mai mulți români vor plăti impozite mai mari pe mașini și locuinte. Cei care dețin mașini care poluează puternic ar putea plăti și de trei ori mai mult. Iar proprietarii de locuințe noi vor scoate mai mulți bani din buzunar decât cei care au în proprietate apartamente vechi. În prezent, impozitul
09:10
Guvernul Bolojan a triplat taxa pe marile averi și micșorează salariile din marile companii. Persoanele scutite de impozit # Lumea Politică
Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat luni mai multe amendamente la pachetul 2 de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, înainte de asumarea răspunderii în Parlament. Printre modificările principale se numără triplarea impozitului pe marile averi și reduceri salariale pentru șefii autorităților autonome. Taxa pe marile averi crește de la 0,3% la 0,9% Una dintre
09:00
Lia Olguța Vasilescu critică reforma administrației locale: „„Nu e niciun fel de grabă să se facă reforma” # Lumea Politică
Primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a comentat tensiunile din coaliția de guvernare generate de reforma administrației locale propusă de premierul Ilie Bolojan (PNL), care prevede concedieri în primării. Vasilescu a respins posibilitatea ca Bolojan să își dea demisia din funcția de premier, argumentând că nu există motive reale pentru acest gest. „Eu nu cred
08:40
Trump cere companiilor farmaceutice să publice datele complete despre vaccinurile anti-COVID: „vreau răspunsul și îl vreau ACUM” # Lumea Politică
Președintele SUA, Donald Trump, a solicitat companiilor farmaceutice să facă publice toate datele privind vaccinurile împotriva COVID-19, în contextul în care susține că există incertitudini la nivelul CDC (Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) și al Departamentului de Sănătate. Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a declarat că a primit informații „extraordinare" de la
08:30
Primarul interimar al Capitalei anulează protestul anti-imigrație din 2 septembrie. Stelian Bujduveanu: „Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor” # Lumea Politică
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a an
08:00
Bolojan și-a asumat răspunderea pe pachetul fiscal 2: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Unii își angajează rudele, unii fac raportări false ca să încaseze mai mult” # Lumea Politică
Guvernul a angajat răspunderea pe majoritatea măsurilor din al doilea pachet fiscal, cu excepția reformei administrației locale, care rămâne blocată de opoziția PSD și UDMR. Premierul Ilie Bolojan a venit luni în fața Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe aproape tot pachetul fiscal 2, cu excepția reformei administrației locale care a rămas pe dinafară […] The post Bolojan și-a asumat răspunderea pe pachetul fiscal 2: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Unii își angajează rudele, unii fac raportări false ca să încaseze mai mult” first appeared on Lumea Politică.
1 septembrie 2025
21:10
Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă” # Lumea Politică
Incidentul s-a produs, luni, cu 40 de minute înainte ca avionul WizzAir care decolase de pe aeroportul Charleroi să aterizeze la Otopeni. Atunci, un pasager român a început să țipe „I want cash, no card” („Vreau cash, nu card”) sau „De ce nu sunt buni banii mei” și a devenit violent verbal cu echipajul de […] The post Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă” first appeared on Lumea Politică.
17:00
Sorin Grindeanu, critici pentru Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre o demisie a premierului # Lumea Politică
PSD consideră că reforma administrației publice locale trebuie făcută, dar respinge impunerea unor măsuri care să nu aibă consens în coaliție, a transmis Sorin Grindeanu într-o conferință de presă organizată luni după ședința Biroului Permanent Național al PSD. Întrebat despre amenințarea premierului că va demisiona.dacă PSD blochează reforma administrației locale, Grindeanu a transmis că „nu […] The post Sorin Grindeanu, critici pentru Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre o demisie a premierului first appeared on Lumea Politică.
17:00
Paul Stănescu vorbește despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este doar o chestiune de timp” # Lumea Politică
Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, ar fi spus la ședința conducerii PSD, că „este doar o chestiune de timp” până la ieșirea de la guvernare a social-democraților, scrie digi24.ro. În ședința PSD, Stănescu le-a transmis liderilor social-democrați că în momentul în care să umple paharul ar trebui să se ia o decizie radicală, făcând referire […] The post Paul Stănescu vorbește despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este doar o chestiune de timp” first appeared on Lumea Politică.
15:00
Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă”. Ploaie de injurii, pumni și imobilizare forțată # Lumea Politică
Incidentul s-a produs, luni, cu 40 de minute înainte ca avionul WizzAir care decolase de pe aeroportul Charleroi să aterizeze la Otopeni. Atunci, un pasager român a început să țipe „I want cash, no card” („Vreau cash, nu card”) sau „De ce nu sunt buni banii mei” și a devenit violent verbal cu echipajul de […] The post Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă”. Ploaie de injurii, pumni și imobilizare forțată first appeared on Lumea Politică.
11:10
Donald Trump respinge zvonurile despre „moartea” sa: „Nu m-am simțit niciodată mai bine în toată viața mea” # Lumea Politică
Președintele SUA a reacționat pe Truth Social la speculațiile privind deteriorarea sănătății sale, în contextul în care hashtag-ul „TrumpIsDead” a devenit trending pe rețelele sociale. Președintele SUA, Donald Trump, a respins luni speculațiile privind „deteriorarea” stării sale de sănătate într-o postare pe Truth Social, declarând că nu s-a simțit niciodată mai bine în viața sa. […] The post Donald Trump respinge zvonurile despre „moartea” sa: „Nu m-am simțit niciodată mai bine în toată viața mea” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Sondaj: 75% dintre ucraineni acceptă armistițiul cu Rusia doar cu garanții internaționale de securitate # Lumea Politică
Un nou studiu de opinie relevă că majoritatea cetățenilor ucraineni consideră negocierile de pace o cale realistă, dar condiționează acceptarea unui armistițiu de obținerea unor garanții solide Un sondaj recent realizat de Rating Group arată că trei sferturi dintre ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia numai în condițiile obținerii unor garanții internaționale de securitate, […] The post Sondaj: 75% dintre ucraineni acceptă armistițiul cu Rusia doar cu garanții internaționale de securitate first appeared on Lumea Politică.
10:30
Ispita Cristina Scarlevschi, criticată după ce s-a tras în poză cu Nicușor Dan și Maia Sandu: „Mândră să pot trăi astfel de momente” # Lumea Politică
Ispita de la „Insula Iubirii”, Cristina Scarlevschi, a fost nevoită să închidă comentariile după valul de reacții negative provocat de prezența sa la evenimentul de Ziua Limbii Române din Chișinău Cristina Scarlevschi, ispita feminină de la „Insula Iubirii”, a stârnit controverse în mediul online după ce a publicat o fotografie alături de președinta Republicii Moldova, […] The post Ispita Cristina Scarlevschi, criticată după ce s-a tras în poză cu Nicușor Dan și Maia Sandu: „Mândră să pot trăi astfel de momente” first appeared on Lumea Politică.
10:10
Zelenski anunță arestarea unui suspect în asasinarea fostului președinte al Parlamentului ucrainean # Lumea Politică
Deputatul Andrii Parubii a fost împușcat mortal pe 30 august la Liov de un atacator care s-a deghizat în livrator. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că autoritățile au arestat un suspect în cazul asasinării deputatului Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului de la Kiev, împușcat mortal la Liov pe 30 august. Potrivit informațiilor furnizate […] The post Zelenski anunță arestarea unui suspect în asasinarea fostului președinte al Parlamentului ucrainean first appeared on Lumea Politică.
09:40
Dominic Fritz despre reducerile din administrația publică: „Susținem premierul în această cură de slăbire” # Lumea Politică
Președintele USR confirmă consensul coaliției pentru reducerea numărului de bugetari, dar precizează că există dezacorduri asupra modului de implementare Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că toate partidele din coaliția de guvernare sunt de acord cu reducerea numărului de angajați din administrația publică locală și centrală, susținând măsurile de austeritate propuse de premierul Ilie Bolojan. […] The post Dominic Fritz despre reducerile din administrația publică: „Susținem premierul în această cură de slăbire” first appeared on Lumea Politică.
09:30
Primarul din Câmpulung Muscel, fost candidat la prezidențiale critică suspendarea investițiilor prin fonduri europene și îi cere premierului să analizeze situația fiecărui UAT în parte. Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel și fost candidat în alegerile prezidențiale, a transmis un mesaj dur către premierul Ilie Bolojan, criticând măsurile de austeritate propuse și suspendarea investițiilor prin […] The post Elena Lasconi îl avertizează pe Ilie Bolojan: “Cea mai mare greșeală este…” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, 31 august, în ședința coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple, potrivit informațiilor Libertatea. „Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? […] The post Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine” first appeared on Lumea Politică.
29 august 2025
17:20
Fostul premier Mihai Tudose apare ca variantă-surpriză pentru conducerea serviciului secret extern, în contextul în care propunerile pentru Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca au fost criticate. Numele fostului premier Mihai Tudose circulă printre variantele luate în calcul pentru conducerea Serviciului Român de Informații Externe (SIE), potrivit unor surse guvernamentale. Propunerea vine în contextul în care […] The post Varianta surpriză vehiculată pentru șefia SIE după blocarea altor nominalizări first appeared on Lumea Politică.
17:10
Ce spune Daniel David despre banii pentru salariile profesorilor și bursele elevilor # Lumea Politică
Ministrul Educației face un apel la solidaritate în contextul măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan: “Putem ieși din această situație doar împreună” Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a oferit asigurări că sistemul de învățământ va funcționa normal în anul școlar 2025-2026, confirmând că salariile și bursele vor fi plătite până la sfârșitul anului, în […] The post Ce spune Daniel David despre banii pentru salariile profesorilor și bursele elevilor first appeared on Lumea Politică.
16:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că aliații au decis să aștepte până luni, 1 septembrie, pentru ca Rusia să demonstreze o dorință și o disponibilitate reale de a participa la o întâlnire bilaterală privind încetarea războiului din Ucraina, potrivit The Guardian. Volodimir Zelenski a declarat că aliații Ucrainei au convenit să aștepte până luni pentru a […] The post Zelenski îi dă un ultimatum lui Putin. „Am decis să așteptăm până luni” first appeared on Lumea Politică.
15:40
Facturile la energiei ar putea scădea. Ivan: „Avem un pachet prin care reducem preţul final. L-am depus în Guven” # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi la Antena 3 CNN că a depus la Guvern pachetul legislativ cu măsuri pentru reducerea prețului facturilor la energie, care au explodat după eliminarea plafonării. Oficialul a precizat că a avut o ședință cu premierul României, Ilie Bolojan, și reprezentanții ANRE pentru a le propune și alte măsuri, […] The post Facturile la energiei ar putea scădea. Ivan: „Avem un pachet prin care reducem preţul final. L-am depus în Guven” first appeared on Lumea Politică.
15:30
Guvernul adoptată „Pachetul 2”. De unde se fac concedieri, ce taxe cresc. Bolojan: „Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri” # Lumea Politică
Guvernul Bolojan aprobă, într-o ședință programată la ora 16:00, noile măsuri fiscale din pachetul 2. Acestea au fost împărțite în 6 legi pe care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, la începutul săptămânii viitoare. Proiectul privind reforma pensiilor magistraților a fost modificat după ședința avizul cu observații al Consiliului Economic și Social. Modificările însă […] The post Guvernul adoptată „Pachetul 2”. De unde se fac concedieri, ce taxe cresc. Bolojan: „Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE # Lumea Politică
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că pregătește asumarea răspunderii în Parlament pe șase pachete de austeritate, calificând măsura drept „o sfidare” la adresa cetățenilor și ocolirea dezbaterii democratice. Europarlamentarul Gheorghe Piperea a criticat dur, vineri, intenția Guvernului Bolojan de a trece prin asumarea răspunderii șase pachete de austeritate. Potrivit europarlamentar […] The post Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE first appeared on Lumea Politică.
07:10
ANAF solicită oficial familiei Iohannis plata datoriilor și eliberarea imobilului din Sibiu # Lumea Politică
Agenția Națională de Administrare Fiscală confirmă că a notificat fostul cuplu prezidențial să achite sumele aferente perioadei 1999-2015 pentru imobilul pierdut în instanță Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial că a transmis o notificare fostului cuplu prezidențial Klaus și Carmen Iohannis prin care le solicită eliberarea imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu […] The post ANAF solicită oficial familiei Iohannis plata datoriilor și eliberarea imobilului din Sibiu first appeared on Lumea Politică.
06:40
Guvernul atacă fraudele din insolvență: 100 de miliarde de lei, cât aproape tot deficitul bugetar. Patronii „săraci”, dar înconjurați de lux # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor propune noi reguli pentru a depista patronii bogați care își ascund averea în spatele firmelor aparent sărace aflate în insolvență. Executivul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește o reformă majoră a legislației insolvenței pentru a recupera o parte din cele aproximativ 100 de miliarde de lei datorate de companiile aflate în această procedură. […] The post Guvernul atacă fraudele din insolvență: 100 de miliarde de lei, cât aproape tot deficitul bugetar. Patronii „săraci”, dar înconjurați de lux first appeared on Lumea Politică.
