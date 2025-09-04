O femeie de 33 de ani a murit după un avort, la Maternitatea din Sibiu: DSP a dat mai multe amenzi. Ce probleme au găsit inspectorii

22:30

Primarul Sectorului 6 al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL Ciprian Ciucu vrea ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc anul acesta. Învitat la Jurnalul de Seară de la Digi24, Ciucu a fost întrebat dacă a fost informat cumva de către Ilie Bolojan despre o eventuală amânare a scrutinului. „De ce s-ar amâna?”, a întrebat la rândul său Ciucu, care a subliniat că alegerile trebuie să fie previzibile și ar trebui organizate anul acesta. El a spus că se așteaptă ca și Sorin Grindeanu să fie de acord cu organizarea scrutinului pentru Primăria Generală cât mai curând.