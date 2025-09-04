Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...

Covasna Media, 4 septembrie 2025 11:50

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 15 minute
12:00
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu energie electrică Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu energie electrică
Acum 30 minute
11:50
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Acum 6 ore
07:10
Ai un tânăr de care ești mândru? Nominalizează-l în campania OCV „Tineri fără etichete” Covasna Media
Ai un tânăr de care ești mândru? Nominalizează-l în campania OCV „Tineri fără etichete”
07:00
Început de an școlar atipic: unele unități școlare din județul Covasna spun pas ceremoniilor Covasna Media
Început de an școlar atipic: unele unități școlare din județul Covasna spun pas ceremoniilor
06:40
Horoscop joi, 4 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 4 septembrie 2025
06:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
Acum 24 ore
15:20
DbutanT împlinește 10 ani: cine sunt finaliștii ediției aniversare Covasna Media
DbutanT împlinește 10 ani: cine sunt finaliștii ediției aniversare
13:40
Din 8 septembrie, parcarea în Sfântu Gheorghe se plătește doar online Covasna Media
Din 8 septembrie, parcarea în Sfântu Gheorghe se plătește doar online
13:00
Peisaje urbane și portrete: expoziție de artă la Centrul de Cultură Arcuș Covasna Media
Peisaje urbane și portrete: expoziție de artă la Centrul de Cultură Arcuș
12:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
Ieri
07:10
Investiție de peste 3 milioane de euro: fostul internat al Liceului „Kőrösi Csoma Sándor”... Covasna Media
Investiție de peste 3 milioane de euro: fostul internat al Liceului „Kőrösi Csoma Sándor”...
07:00
În județul Covasna, pe 8 septembrie, clopoțelul nu va mai suna de sărbătoare, ci de revoltă Covasna Media
În județul Covasna, pe 8 septembrie, clopoțelul nu va mai suna de sărbătoare, ci de revoltă
06:40
Horoscop miercuri, 3 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 3 septembrie 2025
06:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
2 septembrie 2025
19:20
Festivalul „Ciobănaşul” va avea loc şi în acest an, în pofida constrângerilor bugetare Covasna Media
Festivalul „Ciobănaşul” va avea loc şi în acest an, în pofida constrângerilor bugetare
18:50
Containere modulare pentru elevii Colegiului „Mihai Viteazul”; clasele vor funcţiona în... Covasna Media
Containere modulare pentru elevii Colegiului „Mihai Viteazul”; clasele vor funcţiona în...
16:40
O săptămână de activitate în noua clădire a Unității de Primiri Urgențe din Sfântu... Covasna Media
O săptămână de activitate în noua clădire a Unității de Primiri Urgențe din Sfântu...
14:10
Târgu Secuiesc: tânăr de 24 de ani, fără permis, prins la volan Covasna Media
Târgu Secuiesc: tânăr de 24 de ani, fără permis, prins la volan
13:40
DN11: Un șofer a „picat” la DrugTest și a refuzat recoltarea probelor de sânge Covasna Media
DN11: Un șofer a „picat” la DrugTest și a refuzat recoltarea probelor de sânge
13:00
Amenzi de milioane și sute de permise reținute: vara polițiștilor covăsneni, în cifre Covasna Media
Amenzi de milioane și sute de permise reținute: vara polițiștilor covăsneni, în cifre
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Flippy are nevoie doar de o șansă Covasna Media
Flippy are nevoie doar de o șansă
06:50
Majorarea TVA resimțită de cititorii noștri: 6 din 10 spun că îi afectează semnificativ Covasna Media
Majorarea TVA resimțită de cititorii noștri: 6 din 10 spun că îi afectează semnificativ
06:40
Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop marți, 2 septembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
1 septembrie 2025
18:50
Târgu Secuiesc – al doilea oraş din judeţ care implementează programul Pedibus Covasna Media
Târgu Secuiesc – al doilea oraş din judeţ care implementează programul Pedibus
18:20
Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii... Covasna Media
Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii...
17:20
Cadrele didactice covăsnene protestează mâine în faţa Prefecturii Covasna Media
Cadrele didactice covăsnene protestează mâine în faţa Prefecturii
15:50
Doi șoferi prinși băuți la volan, în Târgu Secuiesc și Lemnia Covasna Media
Doi șoferi prinși băuți la volan, în Târgu Secuiesc și Lemnia
15:20
Trei persoane rănite într-un accident pe DJ 121, la Catalina Covasna Media
Trei persoane rănite într-un accident pe DJ 121, la Catalina
15:00
Accident la Bixad: un tânăr de 19 ani a căzut de pe bicicletă și a ajuns la spital Covasna Media
Accident la Bixad: un tânăr de 19 ani a căzut de pe bicicletă și a ajuns la spital
10:40
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
O oră care a schimbat vieți. „Bătăliile care contează” la Mindformers Covasna Media
O oră care a schimbat vieți. „Bătăliile care contează” la Mindformers
07:00
Poliția Locală din Sfântu Gheorghe a confiscat 5 căruțe care circulau fără permis Covasna Media
Poliția Locală din Sfântu Gheorghe a confiscat 5 căruțe care circulau fără permis
07:00
Evenimentul MindFormers de la Sfântu Gheorghe este doar începutul! Covasna Media
Evenimentul MindFormers de la Sfântu Gheorghe este doar începutul!
06:50
Horoscop luni, 1 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop luni, 1 septembrie 2025
31 august 2025
18:50
Horoscop lunar septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop lunar septembrie 2025
09:30
Cod galben de furtuni în mai multe zone, duminică Covasna Media
Cod galben de furtuni în mai multe zone, duminică
30 august 2025
16:50
Sepsi OSK câștigă la limită contra ultimei clasate Covasna Media
Sepsi OSK câștigă la limită contra ultimei clasate
06:50
Horoscop de weekend: 30-31 august 2025 Covasna Media
Horoscop de weekend: 30-31 august 2025
29 august 2025
17:20
Polițiștii covăsneni, mobilizați pentru siguranța ultimului weekend de vară Covasna Media
Polițiștii covăsneni, mobilizați pentru siguranța ultimului weekend de vară
13:30
Theo Rose, Ioana Ignat și Narcotic Sound, printre artiștii care vor concerta la Zilele Covasnei.... Covasna Media
Theo Rose, Ioana Ignat și Narcotic Sound, printre artiștii care vor concerta la Zilele Covasnei....
12:30
Greva din administrația locală: Valea Mare, Micfalău și Chichiș, printre primăriile care se... Covasna Media
Greva din administrația locală: Valea Mare, Micfalău și Chichiș, printre primăriile care se...
10:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Povestea Kirei – de la frică la speranță Covasna Media
Povestea Kirei – de la frică la speranță
07:00
Bătăliile care contează și alte motive să ieși din casă zilele următoare Covasna Media
Bătăliile care contează și alte motive să ieși din casă zilele următoare
06:40
Horoscop vineri, 29 august 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 29 august 2025
28 august 2025
19:20
Tarifele de utilizare și de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, majorate de... Covasna Media
Tarifele de utilizare și de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, majorate de...
17:40
2.250 de ghiozdane pregătite pentru bobocii din județul Covasna Covasna Media
2.250 de ghiozdane pregătite pentru bobocii din județul Covasna
16:20
Sentința în cazul copilului de 8 luni decedat în februarie 2025: 23 și 24 de ani de închisoare... Covasna Media
Sentința în cazul copilului de 8 luni decedat în februarie 2025: 23 și 24 de ani de închisoare...
12:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.