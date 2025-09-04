Giganţii chinezi din e-commerce se grăbesc spre Europa după ce Trump a perturbat comerţul mondial
Financial Intelligence, 4 septembrie 2025 13:20
Unele dintre cele mai mari companii chineze din domeniile e-commerce şi logistică să grăbesc să închirieze spaţii de
Acum 5 minute
13:40
Mii de oameni raportează probleme la Vodafone, Google și Youtube, potrivit Downdetector.ro. Cele mai semnalizate locații la Vodafone
Acum 30 minute
13:20
Giganţii chinezi din e-commerce se grăbesc spre Europa după ce Trump a perturbat comerţul mondial # Financial Intelligence
Unele dintre cele mai mari companii chineze din domeniile e-commerce şi logistică să grăbesc să închirieze spaţii de
13:20
ROCA FP, candidatul selectat în procesul de desemnare a noului administrator la Fondul Proprietatea, lansează un apel la responsabilitate și bună credință în dezbaterea publică inițiată de acționarii minoritari # Financial Intelligence
Andrei Cionca, Reprezentant Permanent al ROCA FP, a transmis, astăzi, următoarea reacție legată de situația de la Fondul
Acum o oră
12:50
JPMorganChase (JPM.N) va lansa banca digitală de retail Chase în Germania în al doilea trimestru al anului viitor,
Acum 4 ore
11:30
România are cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare din UE (23%), mult sub media Uniunii de 44% (Cristian Popa) # Financial Intelligence
Articol preluat de la Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație BNR Se redeschid școlile. Peste emoții și
10:40
ASF a aprobat oferta de răscumpărare a Fondului Proprietatea pentru 2,49% din acțiuni, la 0,6975 lei/acțiune # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat oferta de răscumpărare a Fondului Proprietatea pentru 2,49% din acțiuni, la
10:00
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a scăzut în iulie 2025 până la 7,13%
09:50
Ministerul Finanțelor propune demararea unui nou proces de selecție simplificat, transparent și eficient, a unui administrator pentru Fondul Proprietatea; condiție de eligibilitate propusă: administratorul să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor propune demararea unui nou proces de selecție simplificat, transparent si eficient, a unui administrator pentru Fondul
Acum 6 ore
09:40
Aforti Holding anunță investitorii că nu poate plăti ultimul cupon și principalul emisiunii de obligațiuni scadente în 2025 # Financial Intelligence
Compania poloneză Aforti Holding anunță investitorii că nu poate plăti ultimul cupon și principalul emisiunii de obligațiuni scadente
08:30
Companiile chimice europene suferă de pe urma efectelor indirecte ale tarifelor Marile companii au redus și revizuit previziunile
08:30
Consiliul Mondial al Aurului lansează o inițiativă digitală privind aurul împreună cu Linklaters și Hilltop Walk # Financial Intelligence
Consiliul Mondial al Aurului, în colaborare cu firma de avocatură Linklaters și firma de consultanță Hilltop Walk Consulting,
08:10
Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Comcereal Tulcea S.A. pentru 08.10.2025 # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al COMCEREAL S.A. TULCEA, în temeiul art.113 si art.111 din Legea nr.31/1990, republicată şi modificată,
08:00
ANUNȚ LICITAŢIE activ deținut de MERCUR S.A. situat în Craiova, Strada Caracal, nr. 105 (fost 159), Judeţul Dolj # Financial Intelligence
MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
07:50
Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă # Financial Intelligence
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii,
Acum 8 ore
07:30
Dendrio Solutions din grupul Bittnet a semnat un acord cadru de maxim 143 milioane lei, cu un client din zona guvernamentală # Financial Intelligence
Dendrio Solutions, din grupul Bittnet, a semnat un acord cadru de maxim 143 milioane lei, cu un client
07:30
Tanczos Barna: Cseke a propus prima dată o reducere a posturilor cu 20% din administraţia locală, raportat la recensământ, nu la INS / Erau concediate şase mii de persoane / Premierul doreşte în jur de 13.000 de persoane # Financial Intelligence
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus o reducere a posturilor din administraţia
07:20
Dan- Artur Stratan și Mihai Dorin Pena, aleși membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație Nuclearelectrica # Financial Intelligence
Dan- Artur Stratan și Mihai Dorin Pena au fost aleși membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație Nuclearelectrica,
07:10
Cel mai mare fond suveran din lume, al Norvegiei, investeşte 543 milioane de dolari într-o clădire de birouri din Manhattan # Financial Intelligence
Fondul suveran al Norvegiei, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM) şi evaluat la aproape 2.000 de miliarde
07:00
Patru moţiuni de cenzură – prezentate, joi, în Parlament; dezbatere şi vot – pe 7 septembrie # Financial Intelligence
Plenul reunit al Parlamentului se va întruni, joi, de la ora 11:00, pentru prezentarea celor patru moţiuni de
07:00
Europenii sunt "gata să ofere garanţiile de securitate" pentru Ucraina, l-a asigurat Macron pe Zelenski # Financial Intelligence
Europenii sunt "gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace
Acum 24 ore
23:30
Putin transmite Ucrainei: Puneți capăt războiului prin negocieri sau îl voi încheia cu forța # Financial Intelligence
Putin spune că ar prefera să pună capăt războiului prin diplomație Acesta sugerează ca Zelenskiy să vină la
22:30
Piaţa de energie: Mecanismul Market Maker – Termen de realizare: 0-3 luni; Operaționalizarea CCP-RO – Termen de realizare: 6-12 luni; Optimizarea costurilor de achiziție a energiei pentru CPT; Prețuri dinamice/diferențiate și implementarea masivă a contorizării inteligente # Financial Intelligence
Mermorandumul privind "măsurile de reformă a pieței de energie pe termen scurt, pentru a avea prețuri corecte la
20:20
Pîslaru: UE este încântată de actualul de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile "nepopulare" # Financial Intelligence
Uniunea Europeană şi partenerii de discuţie sunt foarte încântaţi de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem,
20:20
Comisia Europeană propune spre adoptare acorduri comerciale cu Mercosur şi Mexic # Financial Intelligence
Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Consiliului propunerile sale pentru semnarea şi încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM) şi
20:10
Directorul Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei Cernavodă va asigura încă 30 de ani energie curată şi viabilă # Financial Intelligence
Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a declarat miercuri, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că retehnologizarea Unităţii 1, investiţie de circa
20:10
ASF a lansat în dezbatere publică un proiect de regulament ce vizează simplificarea şi standardizarea procedurii de autorizare a OPCVM # Financial Intelligence
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, miercuri, un proiect de regulament ce vizează simplificarea şi standardizarea
20:10
Protocol pentru extinderea Magistralei 7 de metrou Bragadiru – Voluntari; valoarea estimată a proiectului, 2,47 miliarde de euro # Financial Intelligence
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, a semnat, miercuri, protocolul de colaborare interinstituţională pentru extinderea pe o lungime
17:10
Virgil Popescu: Până în trimestrul III al anului 2025, va fi propus un set de măsuri pe termen lung pentru a consolida protecţia sectorului siderurgic al UE # Financial Intelligence
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, afirmă că, potrivit Comisiei Europene, până în trimestrul III al
16:30
SN Nuclearelectrica SA a început astăzi lucrările civile de construcție pentru Proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă # Financial Intelligence
Nuclearelectrica anunță că Proiectul Retehnologizării Unității 1 avansează semnificativ, în conformitate cu graficul de lucrări – astăzi, 3
15:50
Nazare: Reprezentanții FMI au recunoscut eforturile și angajamentul Guvernului pentru reforme consistente; au salutat măsurile recente # Financial Intelligence
Discuțiile reprezentanților misiunii Fondului Monetar Internațional și ai Ministerului Finanțelor s-au axat pe evoluția economiei românești și pe
15:50
ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei reprezentând TVA în comerţul cu maşini second-hand # Financial Intelligence
Inspectorii antifraudă şi procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au descoperit un prejudiciu de peste 90 milioane de lei
15:40
Adrian Năstase, după ce a fost criticat că a fost la parada de la Beijing, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un: Am participat ca persoană particulară # Financial Intelligence
Fostul premier Adrian Năstase, care a participat, alături de Viorica Dăncilă, la parada militară de la Beijing, alături
15:40
Dăncilă, explicaţii după ce a fost la parada de la Beijing: Am fost invitată de preşedintele Xi Jinping. Consider că este foarte important, este foarte important pentru mine, că am fost invitată şi cred că este un pas important în prietenia România-China # Financial Intelligence
Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat, într-o declaraţie pentru observatornews.ro, că că a fost preentă la parda de
15:20
Industria de asset management din România marchează încă o premieră: activele fondurilor deschise de investiții au depășit pragul de 30 mld
Activele fondurilor deschise de investiții au depășit pragul de 30 milirde de lei, la finalul lunii iulie, marcând […] The post Industria de asset management din România marchează încă o premieră: activele fondurilor deschise de investiții au depășit pragul de 30 mld. lei, un maxim istoric pentru piața locală appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre o majorare a TVA, că nu există această discuţie iar la […] The post Nicuşor Dan, despre o majorare a TVA: Nu există această discuţie appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Bolojan: Alegerile pentru Primăria Capitalei, în această toamnă sau în primăvara anului viitor # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să aibă loc în această toamnă sau […] The post Bolojan: Alegerile pentru Primăria Capitalei, în această toamnă sau în primăvara anului viitor appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Nicuşor Dan: Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în […] The post Nicuşor Dan: Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Preşedintele Nicuşor Dan: În momentul acesta coaliţia funcţionează şi merge înainte # Financial Intelligence
În momentul acesta coaliţia de guvernare funcţionează şi merge înainte, a afirmat, miercuri, la Cernavodă, preşedintele Nicuşor Dan. […] The post Preşedintele Nicuşor Dan: În momentul acesta coaliţia funcţionează şi merge înainte appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
13:30
Mediul de afaceri din România: Impozitul minim pe cifra de afaceri descurajează investiţiile şi erodează competitivitatea # Financial Intelligence
Menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) reprezintă o modalitate de impozitare care descurajează investiţiile, erodează competitivitatea […] The post Mediul de afaceri din România: Impozitul minim pe cifra de afaceri descurajează investiţiile şi erodează competitivitatea appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Oana Țoiu, după ce foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au apărut la parada din China: Ambasada României a primit o invitație oficială în China, dar nu putem reprezenta România acolo, pentru că noi ne delimităm de practicile lui Vladimir Putin # Financial Intelligence
Ambasada României a primit o invitație oficială în China, dar, din perspectiva noastră, niciunul dintre membrii Guvernului sigur […] The post Oana Țoiu, după ce foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au apărut la parada din China: Ambasada României a primit o invitație oficială în China, dar nu putem reprezenta România acolo, pentru că noi ne delimităm de practicile lui Vladimir Putin appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depăşind ţinta iniţială # Financial Intelligence
Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depăşind ţinta iniţială, cu sprijinul FEI, […] The post Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depăşind ţinta iniţială appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei # Financial Intelligence
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, 47 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune […] The post Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Ovidiu Wlassopol: Autoritățile europene au exprimat încă din iulie îngrijorările cu privire la măsurile guvernului care pot afecta independența ASF (vezi scrisoarea) # Financial Intelligence
Autoritățile europene au exprimat încă din iulie îngrijorările cu privire la măsurile guvernului care pot afecta independența ASF, […] The post Ovidiu Wlassopol: Autoritățile europene au exprimat încă din iulie îngrijorările cu privire la măsurile guvernului care pot afecta independența ASF (vezi scrisoarea) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Disponibilitate Situații financiare individuale interimare simplificate la 30 iunie 2025 ale Lion Capital SA # Financial Intelligence
Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257 304 438 • Fax +40257 250 […] The post Disponibilitate Situații financiare individuale interimare simplificate la 30 iunie 2025 ale Lion Capital SA appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Google nu va fi obligat să vândă Chrome, după ce un judecător a decis că vânzarea de investiții este „nepotrivită”; acțiunile Google au crescut puternic # Financial Intelligence
Google nu va fi obligat să vândă Chrome după ce un judecător districtual federal a decis că vânzarea […] The post Google nu va fi obligat să vândă Chrome, după ce un judecător a decis că vânzarea de investiții este „nepotrivită”; acțiunile Google au crescut puternic appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Celco a ajuns la 96,4% din Prefab, după ce a cumpărat participațiile lui Marian Miluț și Andrei Stieber # Financial Intelligence
Celco a ajuns la 96,4% din Prefab, după ce a cumpărat participațiile lui Marian Miluț și Andrei Stieber, […] The post Celco a ajuns la 96,4% din Prefab, după ce a cumpărat participațiile lui Marian Miluț și Andrei Stieber appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Bogdan Mîndrescu este, începând din 3 septembrie, noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), acesta fiind […] The post Bogdan Mîndrescu a revenit la conducerea Aeroporturi Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
08:00
FMI vine miercuri la Bucureşti pentru o analiză a ultimelor evoluţii economice # Financial Intelligence
O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti, […] The post FMI vine miercuri la Bucureşti pentru o analiză a ultimelor evoluţii economice appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Ce s-ar întâmpla dacă Macron ar demisiona? Nici măcar opțiunea nucleară nu va salva Franța – Politico # Financial Intelligence
Politica franceză este atât de paralizată încât demisia președintelui Emmanuel Macron – o idee care odată era doar […] The post Ce s-ar întâmpla dacă Macron ar demisiona? Nici măcar opțiunea nucleară nu va salva Franța – Politico appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Aproape 600 de economişti apără independenţa Rezervei Federale şi pe Lisa Cook, în faţa încercărilor lui Trump de a o demite # Financial Intelligence
Un grup de 593 de economişti, printre care laureaţi ai Premiului Nobel şi foşti oficiali ai Rezervei Federale […] The post Aproape 600 de economişti apără independenţa Rezervei Federale şi pe Lisa Cook, în faţa încercărilor lui Trump de a o demite appeared first on Financial Intelligence.
