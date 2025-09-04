"Am cheltuit mai mult pe mâncare în România decât în Anglia. Unele...
StiriDiaspora.ro, 4 septembrie 2025 13:20
"Am cheltuit mai mult pe mâncare în România decât în Anglia. Unele...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
13:20
"Am cheltuit mai mult pe mâncare în România decât în Anglia. Unele...
Acum 2 ore
12:10
Bilanţul accidentului de funicular din Lisabona a ajuns la 17 morţi...
Acum 4 ore
11:00
Copil român răpit de un fost soldat american. A fost dus în Italia...
10:10
Grevă în Italia pe 4 și 5 septembrie. Transportul feroviar e dat...
Acum 6 ore
09:20
Șofer român mort în Spania, după ce s-a răsturnat și a râmas blocat...
08:30
Cum s-a prăbușit funicularul din Lisabona: Mărturii ale martorilor:...
08:20
Funicularul din Lisabona a deraiat. Sunt mai mulți morți și minim...
Acum 24 ore
22:30
Cum a ajuns un român din Italia notar de ocazie, cu acte false. A...
20:10
Un copil de doar un an și jumătate a murit de mână cu tatăl său în...
15:30
Discuția privată dintre Putin și Xi Jinping, înregistrată de un...
14:00
Italiancă, mirată de prețurile din România. Trei produse au...
Ieri
12:40
Critici dure după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au pozat...
12:10
Horoscop 4 august 2025: Decizii, revelații și noi începuturi pentru...
12:10
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea din funcția...
11:40
Nouă români în Austria, condamnați după ce comiteau jafuri ca în...
10:50
Detaliul neștiut despre Cosmin Tudoran, individul care l-a atacat...
10:10
Alex Ardelean la Generația Globală: lecții din Danemarca și UK...
09:20
Un turist român stabilit în Austria a băut prea mult și a furat o...
08:40
Clienta unui restaurant, revoltată că patronul i-a cerut o taxă...
08:20
Kelemen Hunor avertizează: Dacă tăierea pensiilor speciale adoptată...
2 septembrie 2025
16:40
Programul meciurilor pe care FCSB și U Craiova urmează să le joace...
16:20
Horoscop pentru 3 septembrie 2025: Între tăcerea stelelor și...
16:10
O nouă categorie de turiști bogați a invadat zonele scumpe din...
14:40
Ilie Bolojan a recunoscut mesajul despre demisia din funcția de...
14:30
Istoria cazinourilor - de la primele jocuri de noroc până la era...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Ilie Bolojan a anunțat câți angajați vor fi dați afară de la...
11:00
Jurnalista Luiza Dinică Diculescu, la Născuți în diaspora/ VIDEO
10:50
Trei români din Austria, arestați după ce au furat șampanie și...
10:20
Român, prins la vamă cu o mașină furată din Italia, înmatriculată...
08:50
Ce s-a întâmplat de fapt cu copilul găsit mort la creșa din...
08:40
Apropiații premierului Pedro Sanchez, anchetați pentru corupție:...
1 septembrie 2025
23:10
Ce imagini a postat Ursula von der Leyen după vizita din România....
22:20
Ce pensie va avea o badantă româncă după 20 de ani de muncă în Italia
21:30
Fiscul din Italia verifică toate transferurile de bani din țară....
21:10
Una din cele mai mari fabrici de ulei din România, vândută unei...
20:30
Premierul Bolojan a tăiat pensiile magistraților. Ce venituri vor...
20:10
Ajutorul social din Germania nu mai poate fi cerut înapoi. Decizie...
20:00
Ce salariu are un profesor în România, în 2025: "Plata cu ora era...
19:20
Studiu: îndulcitor cunoscut asociat cu atacul de cord și accidentul...
18:20
Judecătorii se plâng că au început să fie atacați în sălile de...
17:20
Copil de un an și opt luni, găsit mort, după ce părinții l-au lăsat...
16:20
De ce nu a mai venit Ilie Bolojan la întâlnirea cu Ursula von der...
16:00
Horoscop 2 septembrie 2025: Scorpionii au șansă, Racii sunt veseli...
15:00
Jaf ca-n filme în Florența. Hoții au dat lovitura la magazinul Dior...
14:40
S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au...
14:40
Un livrator străin se află în comă, după ce a fost bătut în...
13:30
Avionul lui Ursula von der Leyen, ținta bruiajelor rusești....
12:30
Ilie Bolojan spune că își dă demisia dacă PSD blochează în...
11:50
Un român arestat pentru furt în Germania și-a spus povestea tristă...
10:20
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.