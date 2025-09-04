Sute de conturi de TikTok și Facebook, create pentru a răspândi propaganda rusească înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova | AUDIO
Europa FM, 4 septembrie 2025 16:30
Sute de conturi false au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook, potrivit unei investigații sub acoperire a publicației Ziarul de Gardă, din Republica Moldova. Ele au fost folosite și pentru susținerea lui Călin Georgescu. Este vorba de Proiectul „InfoLider”, în spatele căruia stau așa-numiții „activiști responsabili de comunicare”ai Blocului „Victorie”, […]
• • •
Aproape 30.000 de tineri cu vârste între 18 și 24 de ani au aplicat pentru un loc de muncă la început de toamnă. Majoritatea au ales posturi care nu necesită experiență | AUDIO # Europa FM
La început de toamnă, tot mai mulți tineri cu vârste între 18 și 24 de ani au început să își caute loc de muncă. În prima săptămână din septembrie, aproape 30.000 de tineri au aplicat zilnic pentru un job, arată datele unei platforme de recrutări online. Ce domenii sunt în topul preferințelor și ce așteptări […]
Dragoș Pîslaru, după scandalul vacanțelor organizate pe bani europeni în Franța și Cipru: „Am cerut ca toate achizițiile să treacă pe la minister” | AUDIO # Europa FM
Vacanțele la control! Toate achizițiile făcute de instituții care lucrează cu bani europeni trebuie să fie raportate la Ministerul Proiectelor Europene. Este decizia ministrului Dragoș Pîslaru, după scandalul vacanțelor pe bani europeni pe Coasta de Azur și în Cipru, programate de o asemenea agenție regională. Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „Am cerut ca […]
AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală | AUDIO # Europa FM
Propunere de lege controversată depusă de AUR: Intonarea Imnului Național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zi de școală. Participarea ar fi opțională, potrivit proiectului. În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că măsura urmărește să ofere elevilor un cadru de reflecție și reculegere înainte de începerea activităților educaționale. Inițiatorii mai spun că […]
Înalta Curte de Casație și Justiție, sub conducerea Liei Savonea, a decis să sesizeze Curtea Constituțională pentru a verifica legea care modifică pensiile de serviciu (PL-x nr. 242/2025) înainte de promulgare. Decizia a fost luată după ce președintele Înaltei Curți, Lia Savonea, a convocat secțiile unite ale ÎCCJ. Legea atacată la CCR este cea care […]
Încep calificările pentru România la Cupa Mondială 2026. Tricolorii joacă marți cu Cipru | AUDIO # Europa FM
Începe sesiunea de toamnă decisivă pentru calificarea României la Cupa Mondială 2026. Mâine seară tricolorii se „încălzesc” cu naționala Canadei într-un meci amical, dar marți încep partidele care vor decide drumul către Statele Unite, Canada și Mexic. Curând vor fi puse și biletele la vânzare pentru meciurile oficiale de anul viitor. Pentru finală, preț biletelor […]
Piața Victoriei. Ce caută România în poză cu Vladimir Putin și Kim Jong Un? Răspunde ministrul de Externe, Oana Țoiu # Europa FM
„Piața Victoriei”. Ce caută România în poză cu Vladimir Putin și Kim Jong Un? Răspunde ministrul de Externe, Oana Țoiu, invitată în ediția de joi a emisiunii, moderată de Sebastian Zachmann. A știut Ministerul de Externe că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă vor fi prezenți la Beijing? În loc de parteneriatul cu SUA, […]
Ministrul Energiei, despre prețul facturilor la energie electrică: „Vedem o tendință de scădere deja”/ Trei operatori de furnizare au tariful sub 1,30 lei | AUDIO # Europa FM
Facturi mai mici la curent. Deja trei operatori din piață oferă tarife sub 1,3 lei/kWh, spune Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: „Am reușit să vedem o tendință de scădere deja, care este evident că se va reflecta la facturile viitoare” „După o discuție din partea mea ca ministru, împreună cu ANR și […]
Nicușor Dan, după participarea, prin videoconferință, la întâlnirea „Coaliției Voluntarilor”: România susține adoptarea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a participat joi, 4 septembrie, prin videoconferință, la întâlnirea „Coaliției Voluntarilor”, ținută la Palatul Elysee din Paris. Cele 31 de state care s-au unit să sprijine Ucraina au discutat astăzi despre un plan de protejare a populației Ucrainei în scenariul în care Rusia ar lansa un eventual atac după încheierea acordului de […]
La Londra, un autobuz supraetajat a intrat pe trotuar și a lovit mai mulți pietoni. Incidentul a avut loc chiar în centrul capitalei britanice, pe o stradă aglomerată. Mai multe persoane au fost transportate la spital, iar Poliția Metropolitană a început o anchetă. Accidentul a avut loc în jurul orei nouă dimineața, ora Londrei, pe […]
Ștefan Pălărie, despre moțiunile de cenzură depuse de AUR: Gesturi populiste. Nu vor reformă, iar domnul Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu | AUDIO # Europa FM
Cele patru moțiuni de cenzură inițiate de Opoziție împotriva guvernului Ilie Bolojan vor fi dezbătute duminică după amiază. Senatorul USR, Ștefan Pălărie, spune că demersul inițiat de AUR și susținut de POT și parlamentarii neafiliați este doar un exercițiu de imagine. Ștefan Pălărie, senator USR: Înțeleg că domnul George Simion se smiorcăie că duminică va […]
Probleme cu accesarea Google și Gmail în mai multe țări din estul Europei. Și ChatGPT a suferit ieri o întrerupere majoră | AUDIO # Europa FM
În această dimineață, motorul de căutare, Gmail și YouTube nu au funcționat în mai multe țări din estul Europei, inclusiv în România. Problemele au fost remediate după câteva zeci de minute. Ultima oară când Google a suferit o pană majoră a fost în august 2022. „Eroare 502 – Acest site este inaccesibil” – a fost […]
Cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan vor fi prezentate astăzi în Parlament | AUDIO # Europa FM
Patru moţiuni de cenzură vor fi prezentate astăzi în Parlament. Se întâmplă după ce miercuri seară, târziu, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament aceste moţiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Dezbaterea și votul asupra moțiunilor vor avea loc duminică, pe 7 septembrie. Plenul reunit al Parlamentului se va întruni […]
32 de acte materiale de luare de mită. De asta se face vinovată o doctoriță din Făget, Timiș. Femeia a fost ridicată în urma unor percheziții făcute de polițiștii din IPJ Timiș, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au decis reținerea ei pe 24 de ore. Medicul timișean, care este pneumolog, este acuzat […]
Ucraina respinge ferm invitația lui Putin de a purta negocieri la Moscova. Liderul rus afirmă că e pregătit să încheie războiul prin „forța armelor” dacă nu va fi posibil prin negocieri # Europa FM
Ucraina respinge categoric propunerea lui Vladimir Putin ca negocierile de pace să aibă loc la Moscova. Președintele rus i-a transmis miercuri Kievului că există șansa de a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri „dacă va prevala bunul simț”, opțiune pe care a spus că o preferă, dar, că este totodată gata să-l încheie cu […]
Nicușor Dan l-a primit aseară la Cotroceni pe președintele Consiliului Europei. Antonio Costa: „România este un pilon cheie al securității europene” | AUDIO # Europa FM
România, pilon cheie pentru Europa: președintele Nicușor Dan l-a primit aseară pe președintele Consiliului Europei la Palatul Cotroceni. Subiectul principal, menționat de ambii lideri, a fost securitatea. Cu război la graniță, Marea Neagră și mecanismul SAFE sunt două puncte importante pentru ca România să protejeze flancul estic european, a declarat președintele Dan „Domnule președinte, suntem […]
O nouă reuniune a „Coaliției Voluntarilor”, în sprijinul Ucrainei. Peste 30 de state îi vor prezenta Ucrainei planul de protejare a populației, dacă Rusia ar ataca din nou după un acord de pace | AUDIO # Europa FM
În Franța, la Palatul Elysee are loc astăzi o nouă reuniune a „Coaliției voluntarilor”, formată din 31 de țări, inclusiv România, țări care s-au angajat să sprijine Ucraina împotriva agresiunii Rusiei. Reuniunea e condusă de președintele Franței și de premierul Marii Britanii. Cu o zi înaintea acestei întâlniri, președintele Ucrainei s-a întâlnit cu liderul francez […]
ANM: Atenţionări Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile joi şi vineri, în mare parte din țară # Europa FM
Vreme călduroasă la început de toamnă în majoritatea județelor țării. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile joi şi vineri, în prima zi în peste trei sferturi din ţară, iar ulterior în aproape jumătate din teritoriu. Potrivit ANM, joi, între orele 12:00 – 21:00, în Maramureş, […]
Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CCR. Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat pentru astăzi, la ora 13:30, adunarea generală a magistraților pentru a decide dacă vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind reforma pensiilor de serviciu, scrie G4Media.ro. „Chiar dacă majoritatea judecătorilor Curții Supreme sunt protejați […]
Brăila: Un bac s-a scufundat în Dunăre cu tot cu camionul pe care îl preluase. Cantitatea de cereale transportată ar fi fost peste limita admisă | AUDIO # Europa FM
Un bac s-a scufundat în Dunăre după ce a preluat un camion cu tonaj mult peste limită. Atât șoferul camionului, cât și cel care conducea șalupa, au reușit să sară de pe bac pe mal înainte ca ambarcațiunea să se scufunde pe fundul Dunării. Incidentul s-a întâmplat în localitatea Frecăței, la zona de trecere între […]
Angajații din administrația publică amenință cu proteste pe 15 septembrie, nemulțumiți de concedierile din acest sector. Bogdan Șchiop: Avem o problemă foarte mare | AUDIO # Europa FM
Sindicaliștii din administrația publică mută protestele din primării, prefecturi și consilii județene în stradă și amenință cu grevă generală. Mii de angajați vor protesta pe 15 septembrie în București, la Guvern, în Piața Victoriei. Disponibilizările „din pix” și dezinteresul Executivului pentru dialog sunt nemulțumirile principale ale angajaților din administrația publică, a declarat pentru Europa FM […]
Portugalia: 15 oameni și-au pierdut viața, iar 18 au fost răniți după ce funicularul turistic a deraiat și s-a prăbușit | AUDIO # Europa FM
Tragedie în Lisabona, Portugalia: cel puțin 15 oameni au murit și 18 au fost răniți după ce funicularul turistic a deraiat și s-a prăbușit. Accidentul a avut loc aseară: vehiculul, similar unui tramvai, s-a izbit de o clădire. Printre victime se află și străni, anunță autoritățile din Lisabona. Deocamdată nu există informații că s-ar afla […]
Apare un nou grup parlamentar format din foști membri ai SOS, POT și AUR. Se numește „Pace – Întâi România” # Europa FM
Apare un nou grup parlamentar format din parlamentari care au plecat din SOS, POT și AUR. Acesta se numește „Pace – Întâi România”, iar Senatul a luat act de noul grup, din care fac parte 35 de parlamentari intrați în Parlament pe listele partidelor suveraniste. Ninel Peia a fost ales chestor al Senatului din partea […]
Vladimir Putin și Xi Jinping, surprinși discutând despre prelungirea vieții prin transplantul de organe | AUDIO # Europa FM
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping – surprinși într-o discuție despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe. Un microfon pornit i-a dat de gol pe cei doi șefi de state. Discuția a avut loc la Beijing. Cei doi lideri se îndreptau spre tribuna din Piața Tiananmen, unde era organizată parada militară […]
Ilie Bolojan, despre informațiile conform cărora Nicușor Dan ar fi calculat, cu pixul, impactul bugetar al reducerilor din administrația locală: Am văzut o pseudoștire pe surse, dar nu este reală | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a negat, la Europa FM, informațiile apărute pe surse, potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar fi calculat, cu pixul pe hârtie, în cadrul reuniunii de la Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare, care este impactul bugetar al concedierilor din administrația locală. Premierul a spus că e vorba de o pseudoștire. Ilie Bolojan: […]
Vaslui: Primarul reacționează după ce un copil de un an și opt luni a murit electrocutat în Piața Civică: „Nu știu cum s-a ajuns ca acel spot să aibă tensiune” | AUDIO # Europa FM
„Cine este responsabil, va plăti!” este reacția primarului din Vaslui, după tragedia din Piața Civică a orașului, în care un copil de un an și opt luni a murit electrocutat. Pe spațiul verde unde se plimba copilul erau trei spoturi de lumină, care nu ar fi trebuit să funcționeze, iar minorul a pășit fix pe […]
Prim-ministrul, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ar putea să fie programate în această toamnă sau în primăvara anului viitor | AUDIO # Europa FM
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ar fi un candidat „redutabil” în alegerile pentru Primăria Capitalei, care ar putea fi organizate cel târziu „în primăvara anului viitor”, a declarat, la Europa FM, premierul Ilie Bolojan. Ilie Bolojan: „Cel mai bine plasat candidat din partea noastră este colegul meu, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu” Ilie Bolojan: „În […]
Alexandru Rogobete: Nu susțin eliminarea anumitor medicamente, chiar dacă sunt ieftine, din listele de compensare cu procent ridicat | VIDEO # Europa FM
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitatul Mădălinei Dobrovolschi, astăzi, în direct la Europa FM în „Piața Victoriei” pentru a explica cea mai amplă reformă din sistemul medical: Ce înseamnă reforma sănătății pentru pacienți? Creșterea accesului pacienților la serviciile de ambulatoriu și debirocratizarea procedurilor Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se numără printre […]
Aeroportul din Sibiu anunță eliminarea restricțiilor privind transportul lichidelor în bagajul de mână | AUDIO # Europa FM
Încă un aeroport din România a luat decizia de a elimina restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână. Este vorba de Aeroportul Internațional din Sibiu. Restricția va fi eliminată începând cu data de 5 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă, reprezentanții aeroportului au anunțat că recipientele individuale pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în […]
Parlamentul înființează Comisia specială „România fără violență”. Alina Gorghiu: Avem în vedere modificări la Codul Penal, la legea violenței domestice # Europa FM
Zecile de mii de victime ale violenței domestice, în vizorul Parlamentului: instituția a decis azi să înființeze Comisia Specială „România fără violență”. Prin această comisie legile vor putea fi analizate mai bine, se vor aviza inițiativele legislative și se vor propune noi măsuri, inclusiv împotriva violenței de gen. Au fost depuse toate documentele pentru constituirea […]
Ilie Bolojan, în direct la „România în Direct”: „Nimeni nu vrea să plătească un impozit, știind că acei bani sunt folosiți pentru tot felul de lucruri care nu înseamnă plus / Nu se lasă cu aplauze când faci restructurări la nivel înalt | LIVE TEXT | VIDEO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan este invitat astăzi la emisiunea „România în Direct”, la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Premierul răspunde în direct întrebărilor ascultătorilor, la două zile de la momentul angajării răspunderii în Parlament pe pachetul doi de măsuri fiscale. Ilie Bolojan, în direct la „România în Direct”: „Nimeni nu vrea să plătească un impozit, știind […]
Nicușor Dan, la demararea lucrărilor de retehnologizare la Unitatea 1 de la Cernavodă: „Energia nucleară este o chestiune de securitate națională” | VIDEO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a participat astăzi, miercuri, 3 septembrie, la demararea lucrărilor de retehnologizare la Unitatea 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Proiectul are ca scop principal prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 şi asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă pe termen lung, în cadrul unui al doilea ciclu de operare. Energia […]
Diana Șoșoacă a făcut scandal când jandarmii au ajuns, în această dimineață, la ușa ei pentru a-i prezenta o amendă: „Pentru ce veniți doi jandarmi la ușa unui europarlamentar” | AUDIO # Europa FM
Un nou scandal cu șefa SOS – Diana Șoșoacă. Aceasta s-a arătat deranjată de faptul că jandarmii au ajuns, în această dimineață, la ușa ei pentru a-i prezenta o amendă. Diana Șoșoacă acuză că a fost hărțuită. În replică, reprezentanții Jandarmeriei spun că procedura a fost una legală. La ora 08:00, doi reprezentanți ai Jandarmeriei […]
Angajații din finanțe se pregătesc de proteste. Președintele SindFisc: Sunt unități fiscale care funcționează cu patru-cinci oameni | AUDIO # Europa FM
Și angajații din finanțe se pregătesc de proteste. La sfârșitul lunii, pe 27 septembrie, vor picheta sediul Ministerului Finanțelor. Aceștia solicită depolitizarea instituțiilor și adoptarea statutului finanțistului și reclamă că personalul e insuficient, iar angajații sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru consumabile și curățenie. Nicolae Liviu Toader, președintele SindFisc: „Trebuie asigurat un normativ […]
Prahova: Femeia agresată și lovită cu mașina a murit la spital. Ce se întâmplă cu agresorul | AUDIO # Europa FM
Femeia de 57 de ani, bătută și apoi lovită cu mașina, a decedat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Victima ajunsese ieri la spital în stare gravă. O localnică a găsit-o plină de sânge pe o stradă din comuna prahoveana Baba Ana și a sunat imediat la 112. Femeia a fost atacată de un bărbat […]
Protestele sindicatelor din Educație s-au mutat la Guvern. Profesorii cer demisia premierului Ilie Bolojan | AUDIO # Europa FM
După trei săptămâni de proteste la Ministerul Educației, sindicatele din învățământ s-au mutat în Piața Victoriei, unde, de la ora 12:00, pichetează sediul Guvernului. Sindicaliștii cer demisia premierului Ilie Bolojan, după ce, la Ministerul Educației, i-au solicitat ministrului Daniel David să facă un pas în spate. Dascălii sunt nemulțumiți de creșterea normei de predare, de […]
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, explicații după parada din China: „Cred că Ministerul de Externe nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, și nu la Moscova” | AUDIO # Europa FM
Foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, vin cu precizări după reacțiile acide de la București. Aceștia au fost criticați inclusiv de Ministerul de Externe că s-au fotografiat la Beijing alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Chiar și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a delimitat de decizia celor […]
Vlad Petreanu consideră că partenerii de coaliție au încercat „să-l facă din vorbe” pe Ilie Bolojan: „Precum Zaharia Trahanache, care era de acord să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic” | AUDIO # Europa FM
Partenerii de coaliție au încercat să-l păcălească pe premierul Ilie Bolojan, dar nu au reușit, susține jurnalistul Vlad Petreanu, realizatorul rubricii Republica Fantastică România. Vlad Petreanu: „PSD, UDMR și probabil și o parte a liberalilor au încercat, golănește, să-l facă din vorbe pe Ilie Bolojan” „Ultima încăierare de pe acest front, brăzdat cu nenumărate tranșee […]
Vacanțe la Nisa, pe bani publici, mascate ca „traininguri” de o companie din cadrul Ministerului Investițiilor. Pîslaru l-a demis pe director: O să afle când se va întoarce | AUDIO # Europa FM
Sfidarea unor funcționari care lucrează cu fonduri europene. Vacanțe de lux pe Coasta de Azur pe bani europeni, în plină austeritate. Asta programase o instituție din subordinea ministerului Proiectelor Europene pentru 30 de angajați. Vacanțele erau mascate sub forma a două „traininguri”: unul pe Coasta de Azur, la Nisa, și unul în Larnaca, Cipru. Cazarea: […]
Vaslui: Un copil de un an și cinci luni a murit într-un parc din oraș după ce s-ar fi electrocutat | AUDIO # Europa FM
Un copil în vârstă de un an și cinci luni a decedat într-un parc din centrul orașului Vaslui. El s-ar fi electrocutat: a atins un spot luminos de pe un spaţiu verde din centrul civic al localității. Primarul orașului anunță „verificări urgente”. Poliţia a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă și verifică în […]
Neamț: Un bebeluş în vârstă de patru luni şi părinţii acestuia, răniţi într-un accident rutier în localitatea Izvoare. Mașina lor s-a răsturnat # Europa FM
Un bebeluş în vârstă de patru luni şi părinţii acestuia au fost răniţi într-un accident rutier care s-a produs, miercuri, în localitatea Izvoare, lângă municipiul Piatra-Neamţ, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. Maşina în care se aflau cele trei victime s-a răsturnat, iar la faţa locului au intervenit pompieri, cadre medicale de […]
Ceremonii militare la Beijing, unde participă Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Foștii premieri români Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, în aceeași fotografie cu liderii autoritari | VIDEO # Europa FM
Liderii autoritari Vladimir Putin și Kim Jong Un iau parte astăzi la ceremoniile militare organizate de China, la Beijing, pentru a marca 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Foștii premieri români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în aceleași imagini alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim […]
Reacția MAE după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au apărut în aceeași fotografie cu lideri autoritari, la Beijing: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin” # Europa FM
România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi – este reacția Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la București după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au apărut miercuri în imagini alături de mai mulți lideri autoritari. Videoclipul îi arată pe aceștia la parada militară […]
Piața Victoriei. Reforma din sistemul medical. Invitat este ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete # Europa FM
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitatul Mădălinei Dobrovolschi, astăzi, în direct la Europa FM în „Piața Victoriei” pentru a explica cea mai amplă reformă din sistemul medical: Ce înseamnă reforma sănătății pentru PACIENȚI? Se scumpesc medicamentele? Va fi mai simplu să ajungi la medicul de familie sau la ambulatoriu? Cum se schimbă accesul la servicii […]
Vizită a FMI, astăzi, la București. Delegația se va întâlni cu oficiali ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale și cu alți reprezentanți | AUDIO # Europa FM
Economia României, la control: o delegație a Fondului Monetar Internațional ajunge astăzi la București pentru a analiza evoluția situației financiare a țării. Timp de o săptămână, oficialii internaționali se vor întâlni cu reprezentați ai Guvernului și Băncii Naționale, dar și cu cei din mediul privat. Reprezentanții Fondului se vor întâlni cu oficialii Ministerului Finanțelor, Băncii […]
Rodica Coposu, decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan: „Pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist” # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 3 septembrie, decretul de decorare post-mortem a surorii fostului lider țărănist, Corneliu Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu. Aceasta a decedat pe 7 august, la vârsta de 93 de ani. „Astfel, în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția […]
Corpul de control al Ministerului Sănătății, la Spitalul de Recuperare Borșa. Sunt verificate respectarea programului de lucru și a procedurilor interne, dar și alte nereguli | AUDIO # Europa FM
Corpul de control al Ministerului Sănătății se află la Spitalul de Recuperare Borșa, singurul din Maramureș aflat în subordinea ministerului. Echipa verifică amănunțit toate aspectele activității spitalului, inclusiv modul în care a fost organizat concursul privind postul de manager, pentru care s-au înregistrat mai multe sesizări. Corpul de control al Ministerului Sănătății are pe listă […]
