Curtea Supremă atacă la CCR legea care micșorează pensiile speciale ale magistraților

România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi – este reacția Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la București după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au apărut miercuri în imagini alături de mai mulți lideri autoritari. Videoclipul îi arată pe aceștia la parada militară […]