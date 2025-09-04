Cinci persoane, reținute într-un dosar de fraudare a statului cu aproape 20 de milioane de euro. Gruparea era ajutată de o inspectoare din ANAF
HotNews.ro, 4 septembrie 2025 17:50
Cinci persoane care îndeplineau funcții de administratori sau reprezentanți de societăți comerciale au fost reținuți vineri de către procurorii DNA pentru evaziune fiscală, anunță instituția într-un comunicat de presă. Ei sunt acuzați că în ultimii…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
18:00
Ambasadorul actual al Germaniei în Ucraina, Martin Jaeger, va prelua conducerea serviciului de informaţii externe german BND (Bundesnachrichten Dienst), informează AFP, menţionând că Germania afirmă că se pregăteşte pentru perspectiva unui conflict direct cu Rusia…
17:50
Cinci persoane, reținute într-un dosar de fraudare a statului cu aproape 20 de milioane de euro. Gruparea era ajutată de o inspectoare din ANAF # HotNews.ro
Cinci persoane care îndeplineau funcții de administratori sau reprezentanți de societăți comerciale au fost reținuți vineri de către procurorii DNA pentru evaziune fiscală, anunță instituția într-un comunicat de presă. Ei sunt acuzați că în ultimii…
Acum o oră
17:40
Războiul din Ucraina: Europenii discută cu Trump despre cum să crească presiunea asupra Rusiei # HotNews.ro
Susținătorii europeni ai Ucrainei discută joi cu președintele american Donald Trump despre garanțiile de securitate care trebuie oferite Kievului și despre modalitățile de a crește presiunea asupra Rusiei pentru a o determina să se așeze…
17:40
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, că nu există cetățeni români printre victimele incidentului din Lisabona, în care un celebru funicular din oraș a deraiat, iar 17 persoane și-au pierdut viața. „Autoritățile portugheze au finalizat…
17:30
Secretul longevității lui Giorgio Armani, care i-a permis să își conducă imperiul modei până după 90 de ani. A răspuns cu un singur cuvânt # HotNews.ro
Legendarul creator de modă italian Giorgio Armani a murit joi la vârsta de 91 de ani, el fiind cunoscut pentru faptul că și-a păstrat claritatea mentală odată cu înaintarea în vârstă și a continuat să…
17:30
Explicațiile lui Alexandru Nazare, după ce a fost acuzat că deţine firme cu probleme fiscale, inactivate de ANAF: Nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, este asociat în două firme care au fost inactivate de ANAF, scriu jurnaliștii de la Defapt.ro. Una dintre ele figurează cu datorii de peste 1,7 milioane de lei şi a fost…
17:20
VIDEO Cum acționa un hoț în mijloacele de transport în comun. Procurorii o caută pe una dintre victimele sale # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 anchetează un bărbat suspectat de comiterea trei tâlhării și o tentativă de tâlhărie, faptele fiind comise în tramvaie sau autobuze aflate în staționare. Procurorii vor să găsească o…
Acum 2 ore
17:10
Conflictul dintre principalele agenţii de aplicare a legii din Ucraina izbucneşte din nou # HotNews.ro
O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după ce serviciul de securitate SBU a acuzat organismele de supraveghere…
16:50
SuperLiga: Fiul lui Gică Popescu, împrumutat de Farul până la finalul sezonului. La ce echipă a ajuns # HotNews.ro
Farul Constanţa şi CSA Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Nicolas Popescu la formaţia bucureşteană până la finalul sezonului 2025-2026. El va juca astfel, până la finalul sezonului în curs, la CSA…
16:40
„Un paradox revoltător”: România vrea să fie hub energetic regional, dar peste 11.600 de români nu au curent electric / „Harta României fără lumină” # HotNews.ro
România visează să devină hub energetic regional, dar mii de oameni încă aprind lumânarea în propriile case, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă. În UE, eradicarea sărăciei energetice este o prioritate, însă România…
16:40
Emil Boc cere reforma administrativă a țării. Câte primării ar trebui „regândite”, după primarul Clujului # HotNews.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este total de acord cu reforma administrativă şi că nu trebuie pierdută această ocazie, când patru partide pro-europene sunt la guvernare, informează…
16:40
ULTIMA ORĂ Dacia lansează noile Duster și Bigster 4×4 cu cutie automată și motor electric # HotNews.ro
Dacia marchează un moment important odată cu lansarea oficială a sistemului de propulsie 4×4 automat pe cele două SUV-uri ale sale, Duster și Bigster. Sistemul este o premieră la nivel mondial, pentru că grupează trei…
16:20
Giorgio Armani, legendarul designer vestimentar care a clădit un imperiu al modei și unul dintre cei mai cunoscuți italieni din lume, a murit la vârsta de 91 de ani, anunță Corriere della Sera. Știre în…
16:20
Guvernul schimbă modul cum se acordă bursele de merit. Va fi un prag maxim pe fiecare clasă de elevi # HotNews.ro
Guvernul a aprobat joi metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar. Potrivit actului normativ, vor fi acordate patru tipuri de burse: burse de merit în…
Acum 4 ore
16:10
Anchetatorii au reușit să îl identifice după amprente pe bărbatul ucis la festivalul favorit al miliardarilor # HotNews.ro
Poliția americană l-a identificat pe bărbatul descoperit mort, „într-o baie de sânge”, la festivalul de muzică Burning Man frecventat de marii miliardari tech ca fiind un cetățean rus în vârstă de 37 de ani, relatează…
16:10
Augustin Zegrean susține că CCR are motive să respingă legea privind pensiile magistraților. Ce invocă fostul judecător al Curții # HotNews.ro
Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean susține, într-un dialog cu HotNews, că legea care modifică sistemul de pensii speciale, atacată de instanța supremă la Curtea Constituțională, poate fi respinsă din motive precum principiul neretroactivității…
16:00
Răsturnare de situație: Bulgaria spune că avionul Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat # HotNews.ro
Guvernul bulgar și-a schimbat joi declarația, clarificând că nu are dovezi că Rusia a bruiat semnalele GPS ale avionului șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când aceasta a aterizat duminică pe un aeroport local, relatează…
16:00
Parlamentari ai PSD și USR susțin că reforma pensiilor speciale va trece de CCR: „Sunt mai optimist decât la celelalte încercări” # HotNews.ro
Parlamentari ai PSD și USR spun că proiectul pentru care premierul și-a angajat răspunderea nu va fi declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României (CCR) pentru că a fost „scris cu simțul răspunderii”. Senatorul USR…
15:40
Apple dezvoltă un motor de căutare bazat pe inteligență artificială. Cum arată planurile companiei pentru asistentul Siri # HotNews.ro
Apple dezvoltă un motor de căutare „alimentat” de tehnologii de inteligență artificială, similar ca idee cu produsele furnizate de rivalii PerplexityAI și OpenAI, scrie Bloomberg. Apple va prezenta pe 9 septembrie seria iPhone 17. Noul…
15:40
Decizie importantă pentru România a Curții Europene de Justiție în cazul fugarilor care vor să scape de condamnări # HotNews.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care…
15:30
„Din păcate, Rusia înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință”. Anunțul lui Nicușor Dan după summitul Coaliției de Voință # HotNews.ro
Șeful statului a anunțat într-o postare pe platforma X că România susține adoptarea de noi sancțiuni, ca o formă de presiune la adresa Rusiei. Nicușor Dan a salutat joi „unitatea și coordonarea transatlantică” în fața…
15:30
Insula „Moțiunii”. O lideră PNL compară moțiunile de cenzură ale opoziției cu Insula Iubirii, celebra emisiune de pe Antena 1 # HotNews.ro
Prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Paulic spune că cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România împotriva Guvernului Bolojan sunt o „producție slabă”: „Scenariu copiat. Zero credibilitate”. Ea compară demersul opoziției cu emisiunea…
15:10
Rusia a mobilizat 100.000 de soldați pentru a cuceri un oraș strategic ce ar putea deschide calea către ultimele fortărețe din Donețk # HotNews.ro
În vreme ce negocierile de pace se prelungesc, fără un rezultat palpabil, președintele rus Vladimir Putin pregătește o nouă ofensivă în estul Ucrainei, oficialii europeni și ucraineni avertizând că o breșă ar putea apărea în…
15:10
Centrala electrică din România, care nu se mai termină / Cum va fi reziliat pentru a doua oară, în cinci ani, contractul pentru construirea centralei Iernut # HotNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul energiei, a anunţat, miercuri, la Guvern, că este „determinat” să rezilieze contractul cu spaniolii de la Duro Felguera, constructorul centralei de 430 MW de la Iernut. Bogdan Ivan a mai spus că…
15:00
Dr. Lucian Rușitoru, chirurg mamar MedLife: „Genetica ne ajută să furăm startul în prevenția cancerului de sân, dar și în tratamentul țintit“ # HotNews.ro
Testarea genetică a trecut din zona excepțiilor costisitoare în cea a analizelor comune recomandate de medici, mai ales de cei specializați în senologie. Nu înseamnă că orice femeie trebuie testată, dar în cazurile potrivite, rezultatele…
15:00
Țările europene trebuie să elibereze documente potrivite identității de gen declarate, a spus avocatul general al CJUE # HotNews.ro
Statele membre ale UE au obligația de a elibera documente conforme cu identitatea de gen a persoanei în cauză, a apreciat joi avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene într-un caz privind Bulgaria.…
14:50
„Una-i una și alta-i alta” – Ce date a prezentat ministrul Energiei pentru a demonta mitul că România dă energie gratis Republicii Moldova # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat joi la guvern câteva cifre privind energia tranzacționată pe bursă pentru a demonta anumite fake news-uri propagate în mediul online referitoare la faptul că România ar da energie gratis…
14:40
O țară UE a decis să taie drastic TVA pe alimente, până la 6%: „Vom sta cu ochii pe marile lanțuri de magazine” # HotNews.ro
Guvernul suedez vrea să reducă temporar la jumătate TVA pe alimente, la 6%, în proiectul de buget, pentru a sprijini gospodăriile și economia în general, a anunțat joi premierul Ulf Kristersson, potrivit Reuters. În ciuda…
14:30
Sorin Grindeanu o atacă fără să o numească pe Oana Țoiu: „Politica externă nu e un loc pentru abordări emoționale” / Ministra criticase aspru prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing # HotNews.ro
„Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”, a spus joi președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, într-o…
14:30
SUA au pus o recompensă uriașă pe numele a trei ruși suspectați de atacuri asupra infrastructurii critice, inclusiv a centralelor nucleare # HotNews.ro
Departamentul de Stat al SUA a pus o recompensă de 10 milioane de dolari pe numele a trei ruși acuzați că ar fi agenți de informații responsabili de atacuri cibernetice care au vizat infrastructura critică…
14:30
VIDEO Mai mulți oameni răniți după ce un autobuz supraetajat a intrat în pietoni pe o stradă din centrul Londrei # HotNews.ro
Mai multe persoane au fost transportate la spital după ce un autobuz a lovit joi pietoni pe Victoria Street, o stradă aglomerată din Londra, transmite Sky News. Accidentul a avut loc în jurul orei 08.20…
14:20
Cele mai periculoase intersecții din București. Sunt multe și aici se produc unele dintre cele mai grave accidente din oraș # HotNews.ro
Traficul din București este cel mai aglomerat și mai imprevizibil din țară, iar acest lucru este măsurabil prin numărul mare de accidente rutiere care se produc, în fiecare an, în Capitală. Conform statisticilor oficiale, Bucureștiul…
Acum 6 ore
14:00
BREAKING Legea privind pensiile magistraților, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea # HotNews.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, sesizarea Curțiia Constituţională cu privire la neconstituționalitatea Legii care modifică sistemul de pensii speciale pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat…
13:50
„Nu se va desfășura niciun fel de activitate didactică”. Lider de sindicat din învâțământ, despre boicotul din prima zi de școală # HotNews.ro
Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, sindicatele din educație anunță boicotul festivităților programate pe 8 septembrie. Marius Nistor, președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, a declarat la Digi24 că profesorii vor putea…
13:40
UNATC lansează un Masterat de Stand-Up Comedy: „Ne vom da toată silința ca asta să nu fie doar o glumă”. Micutzu, printre profesori # HotNews.ro
Stand-up comedy-ul devine disciplină universitară în România. UNATC „I.L. Caragiale” lansează în această toamnă un program de masterat dedicat genului, în parteneriat cu Headline Management și clubul The Fool. Printre coordonatori se află comediantul Cosmin…
13:40
Două incursiuni ale unor drone în spațiul aerian al Poloniei au avut loc în noaptea de marți spre miercuri, dar acestea nu au fost doborâte, deoarece nu reprezentau un pericol, a anunțat joi armata poloneză,…
13:30
Trenurile de călători pot reveni după nouă luni de pauză pe o linie cu istorie complicată # HotNews.ro
Circulația trenurilor de călători și de marfă între Târgoviște și Pietroșița fusese suspendată la mijlocul lunii noiembrie 2024, din cauza unei acumulări de gaze pe un teren din vecinătatea căii ferate, fiind pericol de explozie,…
13:30
Trei lumi sonore, între tradiție și inovație, pe 4 septembrie la Festivalul Enescu 2025 # HotNews.ro
Pe 4 septembrie, Bucureștiul devine scena unei călătorii muzicale care trece prin secole, continente și estetici, aducând în fața publicului trei evenimente de marcă în cadrul Festivalului Internațional George Enescu. De la fastul și claritatea…
13:30
Moțiunea de cenzură în Sănătate. Opoziția cere anularea regulii ca spitalele private să plătească pentru pacienții reinternați la stat și a creșterii taxei clawback # HotNews.ro
Parlamentarii AUR, POT și SOS România cer, în moțiunea de cenzură pe sănătate depusă miercuri și citită joi în plenul Parlamentului, renunțarea la o serie de măsuri din pachetul pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea…
13:30
Cel mai mare aisberg din lume, A23a, „se destramă rapid” în mai multe bucăți „foarte mari”, au anunțat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS), transmite CNN. Cu o greutate inițială de aproape 1,1…
13:10
Un singur parlamentar PSD a semnat una dintre moțiunile de cenzură împotriva Guvernului, dar spune că a fost „o eroare” / „Nici nu am văzut ce e” # HotNews.ro
Deputatul Dorin Popa, ales pe listele POT, dar trecut la PSD, este singurul parlamentar al puterii care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție, cea cu privire la măsurile din…
12:50
Efectul Sydney Sweeney: Ce s-a întâmplat cu vânzările American Eagle și acțiunile companiei după controversata campanie „Great Jeans” # HotNews.ro
Acțiunile American Eagle Outfitters au crescut cu aproape 24% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii pieței joi, pe fondul campaniilor publicitare de mare amploare pentru blugii și articolele vestimentare ale companiei făcute cu actrița Sydney Sweeney…
12:50
Australia va expulza refugiații pe care nu-i dorește pe cea mai mică țară insulară din lume # HotNews.ro
Australia a adoptat joi o lege care permite deportarea mai rapidă a cetățenilor străini către țări terțe, deschizând calea pentru trimiterea pe mica insulă pacifică Nauru a sute de refugiați cărora li s-au refuzat vizele…
12:40
Reacția lui Gabriel Liiceanu când ChatGPT a răspuns că o carte a sa e scrisă de Mircea Cărtărescu # HotNews.ro
Pornind de la un răspuns complet greșit pe care un prieten al său, editor de texte filozofice, l-a primit de la motorul de inteligență artificială, Gabriel Liiceanu se întreabă, într-un text pe care HotNews îl…
12:40
O femeie a murit în urma unui avort la Maternitatea din Sibiu. Mai multe cadre medicale, amendate de DSP / Ce probleme au găsit inspectorii # HotNews.ro
Trei angajați ai secțiilor de terapie intensivă de la Maternitatea Sibiu au fost amendați cu câte 2.000 de lei de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor…
12:20
„Se plătește direct de la Moscova”: o campanie pro-rusă pe TikTok și Facebook, dezvăluită de o anchetă de presă la Chișinău / Postări pentru susținerea lui Călin Georgescu # HotNews.ro
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de omul de afaceri Ilan Șor de la Moscova, au fost create încă din 2024 pentru a răspândi propagandă…
12:20
Clarificări și recomandări ANAF privind declararea și plata CASS, după modificările intrate în vigoare de la 1 august # HotNews.ro
ANAF transmite joi noutăți referitoare la declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate, ca urmare a modificărilor introduse prin primul pachet fiscal (Legea…
Acum 8 ore
12:10
Conform prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, implementarea funcției de audit intern este obligatorie pentru toate companiile care îndeplinesc…
12:00
VIDEO Ce a făcut, cu mare grijă, echipa lui Kim Jong Un, după ce liderul nord-coreean s-a întâlnit cu Vladimir Putin # HotNews.ro
După ce Kim Jong Un s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Beijing, echipa nord-coreeană care îl însoțea a șters cu grijă tot ce atinsese liderul suprem al țării lor, măsură care, potrivit analiștilor,…
11:50
Via Transilvanica, mai mult decât un traseu – peste 300 de angajați ai Băncii Transilvania au luat la pas drumul care unește # HotNews.ro
Există drumuri care te poartă dintr-un punct în altul și căi care spun o poveste la fiecare pas. Via Transilvanica e mai mult decât un traseu turistic sau o potecă marcată pe hartă – e…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.