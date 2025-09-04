Kim Jong Un promite sprijin TOTAL Rusiei. Liderul nord-coreean laudă legăturile cu Moscova

14:40

Ceapa dulce de Buzău, cunoscută pentru aroma ei delicată ar putea ajunge curând pe mesele gospodinelor din întreaga țară. Recolta de anul acesta este mai bună ca în ultimii ani, marcați de secetă. Și, pentru prima dată, producătorii s-au unit într-o cooperativă agricolă, cu planuri mari de a încheia contrecte directe cu supermarketurile. Ceapa de […]