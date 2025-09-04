Kim Jong Un promite sprijin TOTAL Rusiei. Liderul nord-coreean laudă legăturile cu Moscova
Gândul, 4 septembrie 2025 17:50
Liderul nord-coreean Kim Jong Un laudă legăturile pe care țara sa le întreține cu Rusia, în timp ce omologul său rus, Vladimir Putin, a decretat că alianța cu Phenianul este una specială. Cu ocazia recentelor evenimente petrecute în China, unde Putin și Kim au fost invitați de președintele chinez Xi Jinping pentru a comemora 80 […]
• • •
Acum 5 minute
18:20
Fenomenul animalelor agresive de la Zoo ia amploare. Băiat mușcat de o jivină rară într-o localitate din Suceava # Gândul
Un nou episod bulversant de atac al unui animal de la Zoo asupra unui copil s-a derulat, joi, într-o localitate din județul Suceava. În mai puțin de o lună, este al doilea incident de acest gen, după ce o fetiță a fost mușcată de o maimuță. Un băiat de 5 ani a fost muşcat de […]
18:20
Răsturnare de situație în Bulgaria. Autoritățile spun acum că avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de forțele ruse # Gândul
Guvernul bulgar a schimbat joi discursul oficial, transmițând că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când acesta a aterizat duminică, la Plovdiv, în ciuda faptului că inițial Sofia a făcut această afirmație. Joi, prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a declarat în Parlament că […]
18:20
„Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate, dar e adevărat că nu am luat-o de la Crearea Lumii. Dincolo de asta, prin președinta Lia Savonea, justiția și-a găsit un bun comunicator”, a notat avocatul Toni Neacșu. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin […]
Acum 30 minute
18:00
Păcăleală de 2.100€. Alina din Iași a rezervat un sejur într-un resort 5* din Antalya. Cum arăta camera, de fapt: „Nici la bunica n-am văzut așa ceva” # Gândul
Alina A., o femeie din Iași, susține că a trăit o vacanță de coșmar într-un resort de lux din Antalya, Turcia, fiind decisă să dea în judecată agenția de turism de unde și-a achiziționat vacanța, alături de iubitul său. Amândoi au plătit 2.100 de euro, pentru sejur de 7 zile (29 august-5 septembrie 2025) la […]
17:50
17:50
STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de € # Gândul
Gândul a intrat în posesia stenogramelor din dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane de euro, din neplata TVA, în urma căruia procurorii i-au reținut pe patronul Automobile Leasing, Gigi Bracaci, dar și alți complici. Potrivit DNA, mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România prin intermediul unul lanț de […]
17:50
Câți bani a cerut un taximetrist unui turist, pentru o cursă de doar 2 km, din Aeroportul Iași. Nici în New York nu costă atât! # Gândul
Un bărbat din Iași a trecut printr-o situație neplăcută la aeroport, când s-a întors dintr-o excursie în Turcia. Încercând să ajungă la parcarea de mașini de pe șoseaua Ciric, situată pe malul lacului, a căutat un mijloc de transport. Cu autobuzul 50 n-a reușit. Astfel, a apelat la un taximetrist. Potrivit BZI , bărbatul a rămas stupefiat când […]
Acum o oră
17:40
Iulian Fota comentează reacția Oanei Țoiu la vizita foștilor premieri români în China: „MAE este de VINĂ” # Gândul
Vizita foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada Victoriei din China, organizată la Beijing la invitația președintelui Xi Jinping, a stârnit controverse la București. Prezența la eveniment a președintelui rus Vladimir Putin a provocat reacții dure, inclusiv din partea ministrului de Externe, Oana Țoiu. „România nu este și nu poate fi reprezentată […]
17:30
TEST de perspicacitate | Identificați toate diferențele între cele două fete din imagine! Câte ați găsit? # Gândul
Gândul îți propune următorul test de perspicacitate: Identificați toate diferențele între cele două fete din imagine! Câte ați găsit? Jocurile de tipul „Găsește diferențele” sunt excelente pentru testarea abilităților de observare și a memoriei unei persoane. Aceste jocuri au devenit unele dintre cele mai populare jocuri online de astăzi. Premisa de bază a acestui joc […]
Acum 2 ore
17:20
Unde se ascunde președintele? Nicușor Dan, hologramă în video-conferința Coaliției de Voință # Gândul
Președintele surprinde din nou. Invitat în video-conferința Coaliţiei de voinţă, care a reunit, joi, liderii ce sprijină Ucraina în războiul cu Rusia, Nicușor Dan s-a făcut remarcat printr-o prezență greu de observat, la propriu, în panelul liderilor politici europeni. La Paris are loc în acest moment reuniunea așa-numitei Coaliții de Voință. Nou plan european de […]
17:10
Mircea Lucescu nu voia ca naționala să joace AMICALUL cu Canada. Motivul selecționerului României # Gândul
Selecționerul Mircea Lucescu a spus că voia ca echipa națională să joace amicalul cu Canada pentru a pregăti mult mai bine meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026. România – Canada are loc pe 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională, după care joacă meciul cu Cipru, la 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium […]
17:00
Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea. BANC | Gelozia lui Bulă Gelos din fire, Bulă o sună pe Bubulina de 30 de ori, în timp ce […]
16:50
Giorgio Armani, considerat „regele MODEI”, a murit la vârsta de 91 de ani. Ce avere avea și ce l-a determinat să devină designer vestimentar # Gândul
Giorgio Armani, „regele modei”, a murit joi, la Milano, înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Avea 91 de ani, S-a născut în Piacenza, la 11 iulie 1934, ca fiul lui Ugo Armani, un contabil al unei companii de transport, și Maria Raimondi. A crescut alături de fratele […]
16:40
16:40
Lucrările pe Bulevardul Theodor Pallady dau peste cap circulația tramvaielor. Noile trasee anunțate de STB # Gândul
STB anunță ample modificări pe traseele tramvaielor din cauza lucrărilor pe Bulevardul Theodor Pallady din sectorul 3. Iată harta actualizată a traseelor, potrivit anunțului Societății de Transport București. Începând cu data de 6 septembrie a.c., STB modifică traseele a 5 linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare pe Bulevardul Theodor Pallady, relatează Mediafax. […]
16:30
Un pensionar de 94 de ani a demonstrat că sufletul pereche se poate găsi la orice vârstă. Ion Ghencea, un bărbat pensionar de 94 de ani din Videle, și-a găsit dragostea după ce a fost văduv în ultimii 20 de ani. A început ca o relație discretă. De curând, a devenit proaspăt căsătorit! Iana, la […]
16:30
Ianis Hagi (26 de ani) a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunţat, joi clubul turc în social media. „Prințul” a fost prezentat oficial de clubul din „Țara Semilunei”, acolo unde va purta tricoul cu numărul 14. Gheorghe Hagi a fost și el prezent la evenimentul mult așteptat. Ianis Hagi și-a găsit […]
16:30
INCIDENT grav la Berlin. O mașină a intrat într-un grup de oameni. Mai multe persoane, majoritatea copii, au fost rănite # Gândul
Un autoturism a intrat într-un grup de persoane, joi, pe o stradă din capitala Germaniei, Berlin, mai multe persoane fiind rănite în urma impactului. Autoritățile spun că, din primele informații, se pare că este vorba despre un accident. Mașina, un BMW, a intrat într-un grup de aproximativ 15 copii cu vârste cuprinse între 7 și […]
Acum 4 ore
16:20
16:10
JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania # Gândul
JPMorgan va lansa banca digitală pentru clienți persoane fizice Chase în Germania, în al doilea trimestru al anului 2026, intensificându-și expansiunea în Europa, după intrarea pe piața din Marea Britanie în 2021. Chase va oferi un cont de economii ca primul său produs în Germania „datorită popularității produselor de economisire în Germania”, a declarat Daniel […]
16:10
Guvernul a adoptat, joi, metodologia pentru acordarea burselor școlare, sumele urmând să varieze în funcție de categoria beneficiarilor. Potrivit deciziei, cea mai mare bursă va fi destinată mamelor minore – o categorie aflată în situații vulnerabile – pentru care autoritățile anunță că își propun să ofere un sprijin suplimentar. Măsura actualului Cabinet Bolojan vine pe […]
16:00
(P) Școala 135 „Ștefan cel Mare” va avea un nou corp de clădire, începând cu noul an de învățământ # Gândul
Se fac pregătiri pentru ca școlile din Sectorul 5 să fie gata la timp pentru noul început de an. primarul Vlad Popescu Piedone a mers în teren ca să verifice stadiul în care avansează lucrările. Primarul Vlad Popescu Piedone se pregătește să inaugureze un corp nou de clădire la Școala 135 „Ștefan cel Mare”. „Am […]
16:00
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei, explicând că situația actuală arată că Rusia nu este dispusă la pace și că doar acțiunea fermă poate determina schimbări. În cadrul întâlnirii „Coaliția celor dispuși”, prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer, Nicușor Dan a apreciat progresele făcute în furnizarea garanțiilor de securitate […]
15:50
Ministrul Energiei a anunțat noile tarife DINAMICE la curent. Află la ce oră plătești cel mai scump kilowatt # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în cadrul unei conferințe presă susținute joi, 4 septembrie, că românii „vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice”. „Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 […]
15:50
Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Nazare, acționar la firmă cu datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, apare ca fiind asociat la două firme – Comunicare SRL și Winkampaign SRL. Firma Comunicare SRL are datorii de 1,7 milioane lei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ministerului pe care îl conduce. Firmele în care ministrul este asociat au ca obiect de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management” și […]
15:50
Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord” # Gândul
Președintele Chinei, Xi Jinping, va purta o discuție bilaterală cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un, pentru a-și consolida cooperarea, pe fondul tensiunilor internaționale. Kim și Xi au început discuțiile la Marea Sală a Poporului din Beijing. Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a declarat că Xi Jinping și Kim Jong-Un […]
15:40
15:30
Pachetul moțiunilor de cenzură vs. Pachetele Bolojan. Toni Neacșu explică STRATEGIA coaliției pentru sabotarea demersului AUR # Gândul
Luni a început o nouă sesiune parlamentară, dedicată angajării răspunderii Guvernului pe cele 5 proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă. Avocatul Toni Neacșu a explicat în detaliu pașii planificați de coaliția de guvernare pentru a se asigura că moțiunile de cenzură inițiate de AUR, POT și S.O.S. România vor pica […]
15:30
Botez cu scandal: Nașii de la Constanța au întârziat 30 de minute. Mama a vrut să își alăpteze copilul, iar preotul s-a înfuriat # Gândul
A fost scandal la un botez din Iași, după ce preotul s-a supărat pe părinții bebelușului. Familia și invitații au venit după ora stabilită. De asemenea, nașii de la Constanța au întârziat 30 de minute. Supărat că amânarea ceremoniei durează prea mult, preotul i-a mustrat pe părinți, potrivit Observator News. „Trebuia să stea acasă”, a […]
15:30
Găsirea unui spațiu de birou ideal pentru afacerea ta poate fi un proces destul de complex și îndelungat. În calitate de antreprenor, cel mai probabil nu ai suficient timp ca să verifici ofertele pentru spații de birouri și să derulezi în același timp afacerea pe care o deții. Iar acesta este momentul în care serviciile […]
15:30
Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că pregătește lansarea unei aplicații care va „da începutul acestei digitalizări în sistemul energetic național și care automat să ducă la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice”. „Pentru a asigura o susținere suplimentară din partea statului, am pregătit […]
15:20
SCANDALUL vizitei în China a foştilor premieri Năstase și Dăncilă. Unde vrem să ducem politica externă a României # Gândul
Prezența a doi foști șefi ai guvernului României la ceremoniile dedicate celei de-a 80-a aniversări de la proclamarea Republicii Populare Chineze a stârnit un val de indignare din partea celor care se plasează pe poziții moralizatoare atunci când privesc relațiile internaționale. Probabil că nici Sfântul Scaun nu are un asemenea filtru moral care să-i sancționeze […]
15:20
Un prim-vicepreședinte PNL compara moțiunile AUR cu Insula Iubirii: „Producție slabă. Scenariu copiat. Zero credibilitate” # Gândul
Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, a comparat, joi, într-o postare pe Facebook, cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție cu Insula Iubirii. Aceasta a precizat că AUR, SOS și POT și-au lansat în Parlament propria versiune a reality show-ului: „«Insula Moțiunii» – sezon 1, episod 1 – «Patru moțiuni într-o zi»”. „Producție slabă. Scenariu […]
15:20
Ministrul Energiei anunță menținerea costurilor pentru prosumatori, în perioada iernii: „Nu văd un risc din acest punct de vedere” # Gândul
Ministrul Energiei a precizat că în ceea ce privește costurile la energie pentru prosumatori, pe perioada iernii, că nu ar exista un risc ca prețurile să crească, întrucât „prețul cu care se vinde energia din fotovoltaice în timpul zilei este sub 100 de lei/mgw , în medie” „Prețul cu care se vinde energia din fotovoltaice […]
15:20
Turiști din ZECE țări, printre victimele accidentului de funicular de la Lisabona. Bilanțul a crescut la 17 morți și cel puțin 21 de răniți # Gândul
Bilanțul victimelor tragicului accident de funicular de la Lisabona a crescut la 17 morți. 21 de alte persoane au fost rănite. Printre victime se numără turiști din zece țări. Portugalia a decretat o zi națională de doliu după accidentul mortal al funicularului Gloria de la Lisabona, iar Parchetul portughez a deschis o anchetă cu privire […]
15:10
Ministrul Energiei: „Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus în cadrul unei conferințe, ca prețurile la energie să difere în funcție de un anumit interval orar. „Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 leu dimineața, 80 bani la amiază și 1,4 lei seara. […]
15:10
Este important să-ți stăpânești impulsul de a ascunde aspectele negative. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 5 septembrie 2025. Berbec Ciudate și pasionale emoții te-ar putea face să vrei să evadezi din civilizație împreună cu iubitul sau iubita ta. Este o zi perfectă pentru asta. Cel puțin, planifică o seară liniștită acasă, […]
15:10
Guvernul oferă SUBVENȚII pentru angajarea victimelor violenței domestice și traficului de persoane # Gândul
Angajatorii care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau traficului de persoane vor primi subvenții de 2.250 lei/lună, în cadrul măsurilor guvernamentale de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. Guvernul a adoptat joi modificări și completări ale unor acte normative privind ocuparea forței de muncă, pentru a facilita integrarea profesională a persoanelor vulnerabile. Principalele […]
15:00
Pe 4 septembrie, Bucureștiul devine scena unei călătorii muzicale care trece prin secole, continente și estetici, aducând în fața publicului trei evenimente de marcă în cadrul Festivalului Internațional George Enescu. De la fastul și claritatea Ateneului Român, la amploarea epică a Sălii Palatului și până la spectacolul imersiv de la MINA – Muzeul Artei Noi […]
15:00
CSID.RO aniversează 20 de ani și îi sărbătorește împreună cu familiile din România la THERME București, la evenimentul „CSID – BACK TO SCHOOL” # Gândul
În 2025, CSID.RO – platforma de referință pentru informație corectă și echilibrată în sănătate, nutriție și lifestyle – împlinește 20 de ani. Cu această ocazie, brandul organizează o serie de activări speciale pentru publicul larg, culminând cu cel mai important eveniment al toamnei:„CSID – BACK TO SCHOOL”, în parteneriat cu THERME București, în weekendul 6–7 […]
15:00
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare” # Gândul
Intuind că în Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se va vota pentru sesizarea Curții Constituționale în privința neconstituționalității noi legi a pensiilor, Gândul l-a contactat pe fostul ministru al Justiției și judecător CCR, prof. univ. Tudorel Toader pentru ca acesta să explice ce șanse au magistrații la CCR. “Protestul magistraților are […]
15:00
Ministrul Energiei propune prețuri diferite, în funcție de intervalul orar: „Furnizorul de energie poate să stabilească care sunt ofertele” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus în cadrul unei conferințe, ca prețurile la energie să difere în funcție de un anumit interval orar. „Un exemplu ipotetic: pot să ai o ofertă cu trei intervale orare, să difere prețurile. Furnizorul de energie poate să stabilească care sunt ofertele pe care le fac mai departe către comerciant. […]
14:50
După vizita în China a foștilor premieri, Sorin Grindeanu transmite Oanei Țoiu: „Nu este vorba de interdicţii, ci de responsabilitate instituţională” # Gândul
Doi foști premieri social-democrați și-au atras o serie de critici din partea oficialilor MAE, în urma faptului că au onorat invitația statului chinez de a participa la Parada Victoriei, organizată la Beijing, la care a fost invitat și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, revine cu o declarație în sprijinul foștilor […]
14:40
Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a decis să renunțe la colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, după 14 ani. Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D. După 14 ani, vedeta […]
14:40
CHINA respinge afirmațiile lui Donald Trump conform cărora Xi Jinping încearcă „să conspire” împotriva SUA alături de Putin și Kim Jong-Un # Gândul
China a respins, joi, afirmația președintelui Donald Trump conform căreia liderul chinez, Xi Jinping, „conspiră” împotriva Statelor Unite alături de omologii săi rus și nord-coreean, care au fost prezenți la parada militară de la Beijing. „China dezvoltă relații diplomatice cu toate țările, fără a viza vreo terță parte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului […]
14:40
Cosmin Corendea îi cere DEMISIA Oanei Țoiu: „Demisia de onoare ar fi un act prin care s-ar proteja imaginea statului” # Gândul
Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților și președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China, a reacționat în exclusivitate pentru Gândul la mesajul critic al Oanei Țoiu, ministrul de Externe, referitor la vizita foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase în China. Cei doi foști premieri au apărut într-o fotografie cu Xi […]
14:40
Ceapa dulce de Buzău ar putea ajunge curând pe mesele gospodinelor. Recolta de anul acesta e mai bună ca în ultimii ani # Gândul
Ceapa dulce de Buzău, cunoscută pentru aroma ei delicată ar putea ajunge curând pe mesele gospodinelor din întreaga țară. Recolta de anul acesta este mai bună ca în ultimii ani, marcați de secetă. Și, pentru prima dată, producătorii s-au unit într-o cooperativă agricolă, cu planuri mari de a încheia contrecte directe cu supermarketurile. Ceapa de […]
14:30
Victor Ponta, previziunea unui tandem periculos: „Nicușor Dan și Ilie Bolojan tot cedează în fața extremiștilor, până va fi prea târziu” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o paralelă între evoluția președintelui Poloniei, Andrezj Duda, și a lui Nicușor Dan, în care a atras atenția asupra faptului că șeful de stat polon se află deja într-o vizită oficială la Casa Albă și a punctat că „reprezentanții oficiali ai Poloniei „sunt înțelepți în politică externă, […]
Acum 6 ore
14:20
O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. Ce s-a descoperit înăuntru # Gândul
O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. „Lady Di” a pus în ea obiecte ce reflectă viața anilor 90. Ce anume s-a descoperit înăuntru. În anul 1991, Prințesa Diana a sigilat o „capsulă a timpului” la Spitalul Great Ormond Street (GOSH) din Londra alături de doi copii, […]
14:20
Victor Ponta: „Nicușor Dan și Ilie Bolojan cedează în fața extremiștilor, până va fi prea târziu” # Gândul
