Vrancea | Focar de antrax confirmat în localitatea Ciorăști
TeleM Iași , 4 septembrie 2025 17:50
Ca urmare a confirmării unui focar de antrax în localitatea Ciorăști, județul Vrancea, Marius Iorga,... Articolul Vrancea | Focar de antrax confirmat în localitatea Ciorăști apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
18:20
Douăzeci și șase de țări sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina ca parte a... Articolul 26 de țări sunt de acord să desfășoare trupe sau echipamente în Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 10 minute
18:10
Creatorul de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. El... Articolul A murit legendarul designer italian Giorgio Armani apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
17:50
Ca urmare a confirmării unui focar de antrax în localitatea Ciorăști, județul Vrancea, Marius Iorga,... Articolul Vrancea | Focar de antrax confirmat în localitatea Ciorăști apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
17:40
DNA a descoperit o angajată ANAF Iași implicată în schema uriașă de fraudare cu mașini second hand # TeleM Iași
In urma descinderilor de ieri in 47 locatii din tara, procurorii DNA au dispus punerea... Articolul DNA a descoperit o angajată ANAF Iași implicată în schema uriașă de fraudare cu mașini second hand apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Neamț | Anchetă după ce angajatul unei firme de telecomunicații a căzut de la înălțime și a murit # TeleM Iași
Astazi, în jurul orei 15:16, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați pin... Articolul Neamț | Anchetă după ce angajatul unei firme de telecomunicații a căzut de la înălțime și a murit apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
17:20
Judecătorii ÎCCJ au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor # TeleM Iași
Astăzi, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în... Articolul Judecătorii ÎCCJ au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
15:50
Consumul abuziv de alcool are consecințe dramatice asupra sănătății și societății. La Institutul de Psihiatrie... Articolul Alcoolul a devenit refugiul multor români apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Un incident neplăcut a avut loc la un botez într-un sat din județul Iași, după... Articolul Scandal la un botez din comuna Dumești apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Executivul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar... Articolul S-a stabilit cuantumul burselor școlare din acest an apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Vești deloc bune pentru românii cu credite bancare. Din 1 octombrie, indicele IRCC – după... Articolul 400.000 de români afectați de creșterea ratelor de la 1 octombrie apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Guvernul a adoptat astazi un actul normativ care prevede stabilirea unei cote de 300 de... Articolul România primește benevol 300 de refugiați din Sudan, Egipt sau Kenya apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
12:50
Se lucrează la drumul care scurtează cu aproape 100 de km legatură dintre Vatra Dornei și Toplița # TeleM Iași
Unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din județ, modernizarea drumului județean 174C,... Articolul Se lucrează la drumul care scurtează cu aproape 100 de km legatură dintre Vatra Dornei și Toplița apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Un muncitor care participa la lucrările de decolmatare a acumulării de apă s-a răsturnat cu... Articolul Un excavator s-a rasturnat in Acumularea Parcovaci apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Incepand de maine se redeschide circulația tramvaielor pe trosonul Târgu Cucu – Piața Unirii. Astfel,... Articolul De mâine, se reia circulația tramvaielor pe tronsonul Tg. Cucu – Piața Unirii apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Cruzime fara margini in Podu Iloaiei Un catel a stat in agonie timp de doua... Articolul Un câine a fost legat cu sarma si abandonat in Podu Iloaiei apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Federația COLUMNA-SCOR împreună cu celelalte federații reprezentative din administrație organizează în data de 15 septembrie... Articolul Protest al angajaților din administrația publică față de reforma Bolojan apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
12:20
Fostul șef al Serviciului de Permise și Înmatriculări Iași, comisarul de poliție Vasile Zacornea, a... Articolul Comisarul Zacornea, inculpat in cazul accidentului mortal din Holboca apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Mihai Chirica, primarul fără viziune al Iașului: „Suntem asupriți de Zona Metropolitană!” # TeleM Iași
In contextxul disponibilizarilor din randul primariilor, conform schemei Bolojan, primarul Iasului, Mihai Chirica a precizat... Articolul Mihai Chirica, primarul fără viziune al Iașului: „Suntem asupriți de Zona Metropolitană!” apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Tricolorii mici au ajuns la Iasi si vor sustine diseara antrenamentul oficial inaintea meciului de... Articolul Naționala de tineret a României a ajuns la Iași înaintea partidei de vineri cu Kosovo apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
10:10
Copil mușcat de ligru, la câteva zile după ce un alt copil a fost mușcat de o maimuță în parcul Zoo de la Zaharești # TeleM Iași
Situația de la parcul zoo de la Zaharești-Stroiești, deținut de crescătorul Dorin Șoimaru, devine cu... Articolul Copil mușcat de ligru, la câteva zile după ce un alt copil a fost mușcat de o maimuță în parcul Zoo de la Zaharești apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Trenuri electrice aduse din Luxemburg pentru ruta Suceava – București. Operatorul estimează că le va pune în circulație din noiembrie # TeleM Iași
Noua companie privată de transport feroviar din Iași, care are trasate trenuri cu plecare din... Articolul Trenuri electrice aduse din Luxemburg pentru ruta Suceava – București. Operatorul estimează că le va pune în circulație din noiembrie apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
1.000 de ghiozdane pentru elevii din localitățile sinistrate și pentru copii din familii defavorizate # TeleM Iași
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a reușit să colecteze 1.000 de ghiozdane cu rechizite pentru elevii... Articolul 1.000 de ghiozdane pentru elevii din localitățile sinistrate și pentru copii din familii defavorizate apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de joi mai multe proiecte printre care... Articolul Metodologia-cadru de acordare a burselor – pe agenda şedinţei de guvern apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
ANAF face precizări cu privire la frauda de amploare investigată împreună cu Direcţia Naţională Anticorupţie,... Articolul ANAF: Rețea uriașă de fraudă cu mașini second-hand apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Ilie Bolojan: Cel puţin o treime din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar... Articolul Ilie Bolojan: Cel puţin o treime din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Tânăr din Băcau, reţinut după ce a comis 5 infracţiuni în câteva ore. Totul a pornit de la un accident # TeleM Iași
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce... Articolul Tânăr din Băcau, reţinut după ce a comis 5 infracţiuni în câteva ore. Totul a pornit de la un accident apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Guvernul condus de Ilie Bolojan a prezentat o simulare privind reducerea posturilor din administrația locală,... Articolul Reduceri masive de posturi în Neamț. Consiliul Județean, cel mai afectat apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Consiliul Județean (CJ) Neamț a pierdut finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)... Articolul Spitalul de Urgență nou din Piatra Neamț a fost exclus de la finanțarea prin PNRR apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
18:20
Liderul rus Vladimir Putin a declarat că este gata să se întâlnească acum cu președintele... Articolul Putin este dispus sa negocieze cu Zelenski dacă acesta vine la Moscova apare prima dată în TeleM Regional.
18:10
Ministrul Finanțelor după depistarea schemei de fraudă cu mașini second-hand: „Mandatul ANAF este clar, să-și facă treaba!” # TeleM Iași
Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF, în colaborare cu procurorii DNA, au... Articolul Ministrul Finanțelor după depistarea schemei de fraudă cu mașini second-hand: „Mandatul ANAF este clar, să-și facă treaba!” apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
O persoană a fost rănită în urma impactului dintre un tren de călători și un... Articolul Tractor surprins pe calea ferată de trenul Botoșani – Timișoara apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Ministrul de externe, Oana Toiu a reactionat dupa ce Adrian Nastase si Viorica Dancila au... Articolul Contre USR – PSD dupa ce Adrian Nastase si Viorica Dancila au fost in China apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Bacău | Motociclist reținut după externarea din spital. Este cercetat pentru 5 infractiuni # TeleM Iași
Un tanar de 23 ani din comuna Magura a fost retinut de politisti pentru 24... Articolul Bacău | Motociclist reținut după externarea din spital. Este cercetat pentru 5 infractiuni apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, împreună cu Școala Gimnazială... Articolul Jandarmii din Bacău au oferit rechizite elevilor apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Bogdan Cojocaru: Falimentul PNL la Consiliul Județean Iași: achiziții dubioase la prețuri de lux și lipsa totală a marilor investiții publice # TeleM Iași
„Cele două simptome ale unei administrații incompetente și leneșe: achiziții la prețuri dubios de mari... Articolul Bogdan Cojocaru: Falimentul PNL la Consiliul Județean Iași: achiziții dubioase la prețuri de lux și lipsa totală a marilor investiții publice apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și... Articolul CSM cere ca factorul politic să nu-i mai defăimeze pe magistrați apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Municipiul Iași devine centrul unei întâlniri de o importanță istorică și emoțională deosebită: Adunarea Generală... Articolul Foștii deținuți politici s-au reunit la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
439 functionari publici din judetul Iasi vor fi disponibilizati dupa aplicarea schemei Bolojan de reducere... Articolul 439 funcționari publici din județul Iași vor fi disponibilizați dupa schema Bolojan apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Perchezitii la Iasi si in alte locatii din tara intr-un dosar cu prejudiciu de 16 milioane de euro # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de... Articolul Perchezitii la Iasi si in alte locatii din tara intr-un dosar cu prejudiciu de 16 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un # TeleM Iași
Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup făcută de... Articolul Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Conform documentului oficial prezentat de Guvern, reducerea cu 40% a plafonului maxim de posturi în... Articolul Reduceri de personal în administrația locală. Cum va fi afectată Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe, printre care și în Iași # TeleM Iași
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 47 de percheziţii într-un dosar în care se investighează... Articolul Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe, printre care și în Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, astăzi, firmei TPF Inginerie S.R.L. contractul pentru supervizarea... Articolul CNIR a atribuit primul contract de supervizare pe A8 montan apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
ApaVital aduce la cunoștința consumatorilor că, în scopul remedierii unei avarii apărute la un robinet... Articolul Apa potabila va fi oprită în centrul Iasului în urma unei avarii apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ministerul Energiei are în vedere 5 măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică să scadă cu 25% # TeleM Iași
Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică în... Articolul Ministerul Energiei are în vedere 5 măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică să scadă cu 25% apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 5-8 septembrie 2025, o nouă... Articolul UAIC lansează trei specializări noi la admiterea din septembrie apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Vaslui | 85 de persoane au fost evacuate aseară după răsturnarea autocisternei încărcate cu GPL # TeleM Iași
Azi noapte, in jurul orei 02:00 s-a terminat transvazarea iar ulterior s-au început operațiunile de... Articolul Vaslui | 85 de persoane au fost evacuate aseară după răsturnarea autocisternei încărcate cu GPL apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la o casa si o anexa din comuna... Articolul Doua case afectate de un incendiu în comuna Ciurea apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Neamț | Doi tineri și un bebeluș au fost răniți după ce s-au răsturnat cu mașina în comuna Dumbrava Roșie # TeleM Iași
În această dimineață, la ora 07:35, prin apel la 112 a fost anunțat un accident... Articolul Neamț | Doi tineri și un bebeluș au fost răniți după ce s-au răsturnat cu mașina în comuna Dumbrava Roșie apare prima dată în TeleM Regional.
08:20
Un copil de 1 an și jumătate a murit după ce s-a electrocutat în Piața Civica din Vaslui # TeleM Iași
Tragedie aseara în centrul Vasluiului. Un copil de 1 an și 5 luni a murit... Articolul Un copil de 1 an și jumătate a murit după ce s-a electrocutat în Piața Civica din Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.