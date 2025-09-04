Nazare: Nu sunt șantajabil și nu am nimic de ascuns; acțiunile recente ale MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență
Financial Intelligence, 4 septembrie 2025 19:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că acțiunile recente ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală deranjează […]
Acum o oră
19:20
19:20
BCE spune că este nevoie de un euro digital în situaţii de perturbări majore precum blackout-ul din Spania # Financial Intelligence
Este nevoie de o versiune digitală a monedei euro pentru ca rezidenţii zonei euro să poată continua să […]
19:20
Grindeanu, după criticile MAE privind prezenţa lui Năstase şi Dăncilă în China: Politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid! China a fost şi rămâne un partener economic important al României # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite joi, după criticile MAE privind prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi […]
19:10
ICCJ sesizează CCR cu privire la legea pensiilor: Judecătorii transmit un ‘nu răspicat’ oricărei tentative de a slăbi statutul constituțional al magistraturii # Financial Intelligence
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, în unanimitate, în ședința Secțiilor Unite, sesizarea Curții […]
Acum 4 ore
17:20
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut şi să execute […]
17:20
Ministrul Energiei, despre realizarea SACET: CET-urile care folosesc tehnologie de 40-50 de ani trebuie înlocuite # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declară că grupurile de lucru de la minister analizează solicitarea Consiliului General al Capitalei […]
16:10
George Simion l-a făcut „servitor” și „păpușă” pe Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, chiar la el acasă (Dr. Adrian Băzăvan) – video # Financial Intelligence
George Simion l-a jignit pe Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, numindu-l drept „servitor al agendei globaliste" și „păpușă în […]
16:00
Simion, vasalul Ungariei? Simion l-a recunoscut pe premierul Ungariei Viktor Orban drept conducătorul Europei și al întregii creștinătății (Dr. Adrian Băzăvan) – video # Financial Intelligence
George Simion a declarat în fața unei largi audiențe internaționale că Viktor Orban, Prim-ministrul Ungariei, este conducătorul civilizației […]
Acum 6 ore
15:20
Romaero a înregistrat un profit de 2,5 milioane de lei, după ce a recuperat pierderi de 24,77 milioane […]
15:10
Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar da energie electrică la jumătate de preţ Republicii Moldova # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezminţit joi "fake news-urile" potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde […]
Acum 8 ore
13:40
Mii de oameni raportează probleme la Vodafone, Google și Youtube, potrivit Downdetector.ro. Cele mai semnalizate locații la Vodafone […]
13:20
Giganţii chinezi din e-commerce se grăbesc spre Europa după ce Trump a perturbat comerţul mondial # Financial Intelligence
Unele dintre cele mai mari companii chineze din domeniile e-commerce şi logistică să grăbesc să închirieze spaţii de […]
13:20
ROCA FP, candidatul selectat în procesul de desemnare a noului administrator la Fondul Proprietatea, lansează un apel la responsabilitate și bună credință în dezbaterea publică inițiată de acționarii minoritari # Financial Intelligence
Andrei Cionca, Reprezentant Permanent al ROCA FP, a transmis, astăzi, următoarea reacție legată de situația de la Fondul […]
12:50
JPMorganChase (JPM.N) va lansa banca digitală de retail Chase în Germania în al doilea trimestru al anului viitor, […]
Acum 12 ore
11:30
România are cea mai mică pondere de absolvenți de studii superioare din UE (23%), mult sub media Uniunii de 44% (Cristian Popa) # Financial Intelligence
Articol preluat de la Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație BNR Se redeschid școlile. Peste emoții și […]
10:40
ASF a aprobat oferta de răscumpărare a Fondului Proprietatea pentru 2,49% din acțiuni, la 0,6975 lei/acțiune # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat oferta de răscumpărare a Fondului Proprietatea pentru 2,49% din acțiuni, la […]
10:00
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a scăzut în iulie 2025 până la 7,13% […]
09:50
Ministerul Finanțelor propune demararea unui nou proces de selecție simplificat, transparent și eficient, a unui administrator pentru Fondul Proprietatea; condiție de eligibilitate propusă: administratorul să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor propune demararea unui nou proces de selecție simplificat, transparent si eficient, a unui administrator pentru Fondul […]
09:40
Aforti Holding anunță investitorii că nu poate plăti ultimul cupon și principalul emisiunii de obligațiuni scadente în 2025 # Financial Intelligence
Compania poloneză Aforti Holding anunță investitorii că nu poate plăti ultimul cupon și principalul emisiunii de obligațiuni scadente […]
08:30
Companiile chimice europene suferă de pe urma efectelor indirecte ale tarifelor Marile companii au redus și revizuit previziunile […]
08:30
Consiliul Mondial al Aurului lansează o inițiativă digitală privind aurul împreună cu Linklaters și Hilltop Walk # Financial Intelligence
Consiliul Mondial al Aurului, în colaborare cu firma de avocatură Linklaters și firma de consultanță Hilltop Walk Consulting, […]
08:10
Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Comcereal Tulcea S.A. pentru 08.10.2025 # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al COMCEREAL S.A. TULCEA, în temeiul art.113 si art.111 din Legea nr.31/1990, republicată şi modificată, […]
08:00
ANUNȚ LICITAŢIE activ deținut de MERCUR S.A. situat în Craiova, Strada Caracal, nr. 105 (fost 159), Judeţul Dolj # Financial Intelligence
MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. […]
07:50
Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă # Financial Intelligence
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, […]
07:30
Dendrio Solutions din grupul Bittnet a semnat un acord cadru de maxim 143 milioane lei, cu un client din zona guvernamentală # Financial Intelligence
Dendrio Solutions, din grupul Bittnet, a semnat un acord cadru de maxim 143 milioane lei, cu un client […]
07:30
Tanczos Barna: Cseke a propus prima dată o reducere a posturilor cu 20% din administraţia locală, raportat la recensământ, nu la INS / Erau concediate şase mii de persoane / Premierul doreşte în jur de 13.000 de persoane # Financial Intelligence
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus o reducere a posturilor din administraţia […]
07:20
Dan- Artur Stratan și Mihai Dorin Pena, aleși membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație Nuclearelectrica # Financial Intelligence
Dan- Artur Stratan și Mihai Dorin Pena au fost aleși membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație Nuclearelectrica, […]
07:10
Cel mai mare fond suveran din lume, al Norvegiei, investeşte 543 milioane de dolari într-o clădire de birouri din Manhattan # Financial Intelligence
Fondul suveran al Norvegiei, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM) şi evaluat la aproape 2.000 de miliarde […]
07:00
Patru moţiuni de cenzură – prezentate, joi, în Parlament; dezbatere şi vot – pe 7 septembrie # Financial Intelligence
Plenul reunit al Parlamentului se va întruni, joi, de la ora 11:00, pentru prezentarea celor patru moţiuni de […]
07:00
Europenii sunt “gata să ofere garanţiile de securitate” pentru Ucraina, l-a asigurat Macron pe Zelenski # Financial Intelligence
Europenii sunt "gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace […]
Acum 24 ore
23:30
Putin transmite Ucrainei: Puneți capăt războiului prin negocieri sau îl voi încheia cu forța # Financial Intelligence
Putin spune că ar prefera să pună capăt războiului prin diplomație Acesta sugerează ca Zelenskiy să vină la […]
22:30
Piaţa de energie: Mecanismul Market Maker – Termen de realizare: 0-3 luni; Operaționalizarea CCP-RO – Termen de realizare: 6-12 luni; Optimizarea costurilor de achiziție a energiei pentru CPT; Prețuri dinamice/diferențiate și implementarea masivă a contorizării inteligente # Financial Intelligence
Mermorandumul privind "măsurile de reformă a pieței de energie pe termen scurt, pentru a avea prețuri corecte la […]
20:20
Pîslaru: UE este încântată de actualul de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile “nepopulare” # Financial Intelligence
Uniunea Europeană şi partenerii de discuţie sunt foarte încântaţi de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, […]
20:20
Comisia Europeană propune spre adoptare acorduri comerciale cu Mercosur şi Mexic # Financial Intelligence
Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Consiliului propunerile sale pentru semnarea şi încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM) şi […]
20:10
Directorul Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei Cernavodă va asigura încă 30 de ani energie curată şi viabilă # Financial Intelligence
Directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a declarat miercuri, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că retehnologizarea Unităţii 1, investiţie de circa […]
20:10
ASF a lansat în dezbatere publică un proiect de regulament ce vizează simplificarea şi standardizarea procedurii de autorizare a OPCVM # Financial Intelligence
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, miercuri, un proiect de regulament ce vizează simplificarea şi standardizarea […]
20:10
Protocol pentru extinderea Magistralei 7 de metrou Bragadiru – Voluntari; valoarea estimată a proiectului, 2,47 miliarde de euro # Financial Intelligence
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, a semnat, miercuri, protocolul de colaborare interinstituţională pentru extinderea pe o lungime […]
Ieri
17:10
Virgil Popescu: Până în trimestrul III al anului 2025, va fi propus un set de măsuri pe termen lung pentru a consolida protecţia sectorului siderurgic al UE # Financial Intelligence
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, afirmă că, potrivit Comisiei Europene, până în trimestrul III al […]
16:30
SN Nuclearelectrica SA a început astăzi lucrările civile de construcție pentru Proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă # Financial Intelligence
Nuclearelectrica anunță că Proiectul Retehnologizării Unității 1 avansează semnificativ, în conformitate cu graficul de lucrări – astăzi, 3 […]
15:50
Nazare: Reprezentanții FMI au recunoscut eforturile și angajamentul Guvernului pentru reforme consistente; au salutat măsurile recente # Financial Intelligence
Discuțiile reprezentanților misiunii Fondului Monetar Internațional și ai Ministerului Finanțelor s-au axat pe evoluția economiei românești și pe […]
15:50
ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei reprezentând TVA în comerţul cu maşini second-hand # Financial Intelligence
Inspectorii antifraudă şi procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au descoperit un prejudiciu de peste 90 milioane de lei […]
15:40
Adrian Năstase, după ce a fost criticat că a fost la parada de la Beijing, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un: Am participat ca persoană particulară # Financial Intelligence
Fostul premier Adrian Năstase, care a participat, alături de Viorica Dăncilă, la parada militară de la Beijing, alături […]
15:40
Dăncilă, explicaţii după ce a fost la parada de la Beijing: Am fost invitată de preşedintele Xi Jinping. Consider că este foarte important, este foarte important pentru mine, că am fost invitată şi cred că este un pas important în prietenia România-China # Financial Intelligence
Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat, într-o declaraţie pentru observatornews.ro, că că a fost preentă la parda de […]
15:20
Industria de asset management din România marchează încă o premieră: activele fondurilor deschise de investiții au depășit pragul de 30 mld. lei, un maxim istoric pentru piața locală # Financial Intelligence
Activele fondurilor deschise de investiții au depășit pragul de 30 milirde de lei, la finalul lunii iulie, marcând […]
15:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre o majorare a TVA, că nu există această discuţie iar la […]
15:00
Bolojan: Alegerile pentru Primăria Capitalei, în această toamnă sau în primăvara anului viitor # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să aibă loc în această toamnă sau […]
14:10
Nicuşor Dan: Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în […]
14:00
Preşedintele Nicuşor Dan: În momentul acesta coaliţia funcţionează şi merge înainte # Financial Intelligence
În momentul acesta coaliţia de guvernare funcţionează şi merge înainte, a afirmat, miercuri, la Cernavodă, preşedintele Nicuşor Dan. […]
13:30
Mediul de afaceri din România: Impozitul minim pe cifra de afaceri descurajează investiţiile şi erodează competitivitatea # Financial Intelligence
Menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) reprezintă o modalitate de impozitare care descurajează investiţiile, erodează competitivitatea […]
11:40
Oana Țoiu, după ce foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au apărut la parada din China: Ambasada României a primit o invitație oficială în China, dar nu putem reprezenta România acolo, pentru că noi ne delimităm de practicile lui Vladimir Putin # Financial Intelligence
Ambasada României a primit o invitație oficială în China, dar, din perspectiva noastră, niciunul dintre membrii Guvernului sigur […]
