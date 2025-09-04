CJ Bihor modernizează 8,3 km de drum judeţean cu 18,5 mil. lei

19:45

Carmistin, producătorul brandu­lui de carne de pasăre La Provincia, Transavia, producătorul brandului Fragedo, şi Cris-Tim, care vinde preparate din carne de porc sub acelaşi nume, sunt trei dintre cei mai mari jucători din piaţa cărnii care au scos recent produse gata de pus pe grătar, în contextul în care mai mult de o treime din români asociază rela­xarea cu grătarul, iar vânzările aces­tui segment cresc în sezonul estival.