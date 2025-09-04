CJ Bihor modernizează 8,3 km de drum judeţean cu 18,5 mil. lei
Ziarul Financiar, 4 septembrie 2025 19:30
CJ Bihor modernizează 8,3 km de drum judeţean cu 18,5 mil. lei
O treime din români asociază relaxarea cu grătarul: Vânzările de cârnaţi au urcat cu 16% în S1/2025 faţă de S1/2024, dar ceafa de porc rămâne vedeta # Ziarul Financiar
Carmistin, producătorul brandului de carne de pasăre La Provincia, Transavia, producătorul brandului Fragedo, şi Cris-Tim, care vinde preparate din carne de porc sub acelaşi nume, sunt trei dintre cei mai mari jucători din piaţa cărnii care au scos recent produse gata de pus pe grătar, în contextul în care mai mult de o treime din români asociază relaxarea cu grătarul, iar vânzările acestui segment cresc în sezonul estival.
Ministra de Externe, Oana Ţoiu explică vizitele sale la Moscova: Am fost la Moscova cu mai multe proiecte # Ziarul Financiar
Ministra de Externe, Oana Ţoiu şi-a explicat vizitele la Moscova, după ce a fost acuzată de fosta ministră a Justiţiei, Ana Birchall că a mers la Moscova la scurt timp după anexarea Peninsulei Crimeea din 2014.
Agitaţia din piaţa energiei creează business. Electroalfa International are contracte de 145 mil. euro în energie, rafinare sau transport # Ziarul Financiar
Unele dintre cele mai mari companii antreprenoriale active în domeniul echipamentelor şi serviciilor pentru industria energetică au încheiat un 2024 de vis, un exemplu fiind Electroalfa International, un business de aproape 650 mil. lei, din Botoşani, controlat de omul de afaceri Gheorghe Ciubotaru.
De la un fond de investiţii la altul: grupul farmaceutic Stada îşi schimbă acţionarul majoritar. Englezii de la CapVest preiau pachetul principal de 70% # Ziarul Financiar
Grupul german Stada, cu prezenţă internaţională în domeniul producţiei de medicamente, dar şi locală prin intermediul unei fabrici deschisă în 2024, are un nou acţionar, după ce fondurile de investiţii Bain Capital şi Civen au vândut pachetul majoritar de 70% către englezii de la CapVest.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Analizăm posibilitatea de a continua exploatarea minieră, dar şi utilizarea centralelor pe cărbune până în 2030 # Ziarul Financiar
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat joi că România mai are patru luni până la termenul limită pentru închiderea minelor pe cărbune, asumate prin angajamente anterioare, dar în prezent se aşteaptă forma finală a unui studiu privind posibilitatea prelungirii exploatării până în 2030.
România trece de pragul de 1.000 MW de capacitate nouă instalată de la începutul anului în producţia de energie, mai ales în solar. 2025 are toate şansele să devină un an record pentru investiţiile în energie # Ziarul Financiar
Pe data de 1 septembrie, puterea instalată în producţia de energie a României ajunsese la 19.617 MW, un salt de 1.007 MW faţă de prima zi a anului, arată datele de pe site-ul Transelectrica, centralizate de ZF.
Nicuşor Dan: „Rusia înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă”. România va susţine adoptarea unor sancţiuni suplimentare # Ziarul Financiar
„Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu îşi doreşte pacea. Din păcate, ea înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă”, spune preşedintele Nicuşor Dan după „Coaliţia celor dispuşi”.
Giorgio Armani, unul dintre cei mai mari creatori de modă ai lumii, a murit la vârsta de 91 de ani. Designerul italian a muncit până în ultima clipă. „Valoarea unei munci nu constă doar în a desena câteva modele, ci în a căuta continuu să adaptezi un mod de a te îmbrăca şi de a trăi” # Ziarul Financiar
Afacerile distribuitorului de ţevi din oţel Comtech Co Slatina, controlat de antreprenorul Constantin Goanţă, au scăzut cu 8,7% în 2024, la 138,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Distribuitorul de ţevi din oţel Comtech Co din Slatina, deţinut de antreprenorul român Constantin Goanţă, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 138,4 mil. lei (27,8 mil. euro), în scădere cu 8,7% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de aproximativ 151,7 mil. lei (circa 30,7 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Finanţe personale. Cum au ajuns investitorii persoane fizice să aibă aproape 60% din Fondul Proprietatea, aproape triplu faţă de 2022? # Ziarul Financiar
Aproximativ 57% din Fondul Proprietatea (FP), vehicul de investiţii cu participaţii la unele dintre cele mai mari companii de stat nelistate din România – Aeroporturi, Salrom, Porturile Constanţa – evaluate la 2 mld. lei, se află acum în mâinile a 22.000 de acţionari persoane fizice.
Austriecii de la PORR construiesc un pasaj rutier suprateran pe Centura Oradea cu peste 37 mil. lei # Ziarul Financiar
Constructorul austriac PORR, cunoscut pentru mai multe proiecte de infrastructură derulate în România, a câştigat un contract de 37,3 mil. lei (aproximativ 7,4 mil. euro), fără TVA, cu CJ Bihor pentru realizarea unui pasaj rutier suprateran pe Centura Oradea, la intersecţia cu calea ferată, destinat proiectului trenului metropolitan, care va lega Oradea de Băile Felix.
Surse: Un centru de date nefuncţional al Google din Sofia, la originea problemelor experimentate de utilizatori din România în accesarea serviciilor companiei americane, de la YouTube până la motorul de căutare # Ziarul Financiar
„Data-centerul Google din Sofia e down, aceasta este sursa problemelor”, conform datelor ZF.
Amenzi record în Franţa: Google, sancţionat cu 325 mil. euro, iar gigantul chinez Shein cu 150 mil. euro pentru încălcarea regulilor privind modulele cookie # Ziarul Financiar
Autoritatea franceză pentru protecţia datelor (CNIL) a amendat miercuri Google cu 325 de milioane de euro (380 mil. dolari) şi retailerul de tip fast-fashion Shein cu 150 de milioane de euro (175 mil. dolari) pentru încălcarea legislaţiei privind modulele cookie, conform France24.
Eugen Anicescu, CEO, AON România; Într-un climat în care sustenabilitatea proiectelor este pusă la încercare, garanţiile şi asigurările nu mai pot fi tratate ca o simplă obligaţie contractuală. Ele devin instrumente strategice pentru protejarea capitalului şi asigurarea finalizării proiectelor # Ziarul Financiar
În fiecare săptămână, ZF va derula pe platformele sale de social media câte un sondaj prin care încercăm să te cunoaştem mai bine astfel încât să „croim“ conţinutul pe care îl livrăm exact pe măsura ta.
Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene: Avem undă verde pentru discuţiile despre transferul proiectelor care nu-şi mai vor găsi finanţare în PNRR pe politica de coeziune. Prioritare vor fi spitalele şi infrastructura # Ziarul Financiar
România a primit undă verde de la Comisia Europeană pentru a începe discuţiile oficiale privind transferul proiectelor care riscă să nu mai primească finanţare prin PNRR către fondurile din politica de coeziune. Prioritate vor avea spitalele aflate deja în construcţie, cât şi proiectele strategice de infrastructură rutieră şi feroviară, a anunţat Dragoş Pîslaru (foto), ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, într-o conferinţă de presă.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la zero la 650 de cafenele 5 to go în zece ani. „Am fost şi pe marginea prăpastiei, dar am ieşit de acolo şi de atunci tot urcăm. Avem astăzi alături de noi 315 francizaţi şi 2.000 de angajaţi“ # Ziarul Financiar
Piaţa Lahovari din Bucureşti a fost, în ianuarie 2015, punctul zero de pe harta cafenelor 5 to go, un brand creat şi dezvoltat de Radu Savopol şi Lucian Bădilă. În zece ani, ei au dus brandul în peste 650 de locaţii, din 160 de oraşe şi comune din România, cu ambiţia de a aşeza mai departe alte câteva sute până la 1.000 de unităţi în România în 2028-2029.
Bursă. Acţiunile dezvoltatorului imobiliar Impact, în creştere cu 9% după ce compania şi-a anunţat cele mai recente rezultate financiare # Ziarul Financiar
De pe 20 august, când dezvoltatorul de real estate Impact (IMP) a publicat rezultatele financiare aferente primelor şase luni din an, acţiunile societăţii au urcat cu 8,8%, de la 4,2 lei la 4,57 lei per unitate la mijlocul sesiunii de ieri.
Steffen Greubel, CEO al grupului METRO, cu vânzări de 31 mld. euro: „În ultimii ani, România a fost una dintre cele mai de succes ţări din grup, nu doar ca performanţă financiară, ci şi în termeni de inovaţie“ # Ziarul Financiar
Metro România a finalizat o investiţie de 19,6 mil. euro într-un hub logistic în Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, un proiect considerat strategic, menit să consolideze operaţiunile de livrare către sectorul food service din regiunea Bucureşti.
