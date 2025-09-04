Zelenski susţine că Trump este ”foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc

G4Media, 4 septembrie 2025 20:50

Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski,...   G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
21:20
Nepalul va bloca Facebook, YouTube, X, LinkedIn și alte platforme G4Media
Nepalul a anunțat joi că va solicita agenției sale de telecomunicații să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, printre care Facebook, YouTube, X...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:00
Germania aşteaptă clarificarea cadrului garanţiilor de securitate pentru Ucraina înainte de a decide dacă se angajează cu trupe G4Media
Germania este pregătită să intensifice finanţarea şi instruirea armatei ucrainene, dar va decide asupra unui eventual angajament cu trupe în cadrul garanţiilor de securitate pentru...   G4Media.ro.
21:00
Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor de parchete: ”Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite / În continuare spun că parchetele sunt ineficiente, nu prioritizează cazurile cele mai importante” G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil,...   G4Media.ro.
Acum o oră
20:50
Björn Borg dezvăluie că are cancer la prostată G4Media
Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată, transmite...   G4Media.ro.
20:50
Acum 2 ore
20:10
STUDIU În loc să spargă barierele lingvistice, modelele AI creează bule informaționale și adâncesc diviziunea digitală G4Media
Cercetători în informatică de la Universitatea Johns Hopkins atrag atenția asupra unei probleme majore generate de instrumentele de inteligență artificială multilingvă: în loc să reducă...   G4Media.ro.
20:10
Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie ”cât mai repede”, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: ”Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea” G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la Antena 1, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că...   G4Media.ro.
20:00
Cum schimbă inteligența artificială modul în care înțelegem sporturile G4Media
Echipele profesioniste de fotbal sau hochei investesc sume colosale în tehnologie pentru a analiza fiecare mișcare a sportivilor lor. Însă rezultatele acestor analize rămân, de...   G4Media.ro.
19:50
Departamentul de Justiţie al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook, pe care Trump o revocase G4Media
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor...   G4Media.ro.
19:50
Nicușor Dan despre desemnarea șefilor SRI și SIE: Discuțiile se desfășoară în cadru restrâns, departe de presă. Vreau niște oameni cu experiență de viață, nu politicieni G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi la Antena 1 că discuțiile cu liderii politici despre desemnarea șefilor SRI și SIE ”se desfășoară în cadru restrâns,...   G4Media.ro.
19:40
Locul în care pisica ta alege să doarmă în pat are o semnificație specială. Cât de mult te prețuiește animalul de companie G4Media
Foarte mulți stăpâni dorm cu animalele de companie în pat, iar acest comportament are mai multe motive practice. Pisicile caută adesea căldura, confortul și siguranța pe care...   G4Media.ro.
19:40
Ministra Oana Țoiu despre vizita în Rusia în 2014: Am fost la Moscova, în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări din UE era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a...   G4Media.ro.
19:30
Nicușor Dan, o nouă disociere de Ilie Bolojan pe tema creșterii TVA: Eu cred că era posibil să evităm asta, guvernul a făcut alte calcule G4Media
Președintele Nicușor Dan s-a disociat din nou de premierul Ilie Bolojan. Într-un interviu la Antena 1, Nicușor Dan a spus că era posibilă evitarea majorării...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:20
Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie. Elon Musk e marele absent G4Media
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele...   G4Media.ro.
19:00
Firma-fantomă din top 100, cu sediul într-un WC public: ANAF i-a validat bilanțurile / Economedia a scris încă de anul trecut despre RICHRBT G4Media
Una dintre cele mai mari companii din România, clasată în top 100 după cifra de afaceri raportată la stat, s-a dovedit a fi o firmă-fantomă:...   G4Media.ro.
18:50
BYD își reduce prognoza de vânzări pentru 2025 cu aproape un milion de vehicule G4Media
BYD şi-a revizuit în scădere ţintele de vânzări pentru acest an cu 16%, până la 4,6 milioane de vehicule, au declarat pentru Reuters două surse...   G4Media.ro.
18:50
VIDEO | Scanner pentru avocado, introdus de un supermarket din România / Clienții pot vedea care este gradul de coacere al fructului G4Media
Un mare lanț de supermarketuri din România a introdus un sistem inedit care îi ajută pe clienți să aleagă avocado perfect pentru consum. Este vorba...   G4Media.ro.
18:50
LIVE Președintele Nicușor Dan, la Antena 1, de la ora 19,00 G4Media
Președintele Nicușor Dan este invitat, începând cu ora 19,00, la Antena 1. G4Media va transmite LIVE principalele declarații ale șefului statului.   G4Media.ro.
18:20
Atenționare de călătorie în Portugalia: greva personalului de asistență tehnică la sol la nivelul aeroporturilor G4Media
Cursele aeriene spre Portugalia ar putea fi perturbate după ce două mari sindicate au declanșat o grevă a personalului de asistență tehnică la sol (handling)...   G4Media.ro.
18:00
Trump le-a cerut liderilor europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia ca să nu-și mai poată finanța războiul din Ucraina G4Media
Preşedintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor europeni că ţările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerţ ajută...   G4Media.ro.
18:00
Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a întâlnit cu reprezentantul SUA la București G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit joi la Senat cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA, Michael Dickerson, și a declarat că întărirea...   G4Media.ro.
18:00
26 de ţări s-au angajat să fie prezente „la sol, pe mare sau în aer”, în cazul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia G4Media
Douăzeci şi şase de ţări s-au ”angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia,...   G4Media.ro.
18:00
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului respectarea legii şi oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa / Alex Găvan: Mesajul nostru este „Pe aici nu se trece!” G4Media
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa...   G4Media.ro.
17:50
VIDEO INTERVIU Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Noi modele de finanțare pentru mediul de business, care implică băncile și instrumente financiare/ Marile provocări ale alocării celor 60 miliarde euro de la UE, după 2028 G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru a vorbit într-un interviu în cadrul proiectului COHERO4EU, derulat de G4Media și Europuls, despre gradul de absorbție a...   G4Media.ro.
17:40
Cele mai vechi dovezi că oamenii s-au îmbolnăvit de la animale datează de acum 6.500 de ani. Oamenii de știință au reconstruit harta bolilor infecțioase G4Media
Pe baza ADN-ului antic, oamenii de știință au reușit să afle când, unde și cum s-au îmbolnăvit strămoșii noștri de boli infecțioase. Bolile au început...   G4Media.ro.
17:40
Cifrele negative se acumulează pentru Donald Trump: Deficitul comercial se adâncește, crearea de locuri de muncă scade la jumătate G4Media
Veștile proaste se înmulțesc pentru Donald Trump. Joi, doi indicatori negativi au venit să umbrească bilanțul primelor șase luni de mandat. În primul rând, pe...   G4Media.ro.
17:40
Procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei co-suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări de aur dacice de la muzeul Drents din Assen G4Media
Trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului de opere de artă din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul consideră că rolul lor este...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:20
Patinaj artistic: O pereche formată din două sportive va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor G4Media
Două tinere sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă din Finlanda, ca urmare a unei modificări...   G4Media.ro.
17:20
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a fost primit de Trump în Biroul Oval G4Media
Liderul partidului britanic eurofob şi antiimigraţie Reform UK, Nigel Farage, a publicat o fotografie în care apare alături de preşedintele american Donald Trump în Biroul...   G4Media.ro.
17:10
Titi Aur: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu este pe masa guvernanţilor. Fenomenul e scăpat de sub control / Avertismentul specialistului în conducere defensivă G4Media
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există...   G4Media.ro.
17:10
„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, își anunţă Israelul inamicii după lansarea unui nou satelit de spionaj G4Media
Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj – Ofek 19 – şi ameninţă că ”vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”,...   G4Media.ro.
17:10
Moda second-hand: de la rușine la trend global în era Shein și Temu G4Media
În urmă cu două decenii, intrarea într-un magazin second-hand era asociată cu lipsa resurselor, cu ideea de „nevoie” mai mult decât de alegere. Astăzi, același...   G4Media.ro.
17:00
VIDEO Adio cabluri: Porsche aduce încărcarea wireless pe Cayenne Electric G4Media
Porsche intră într-o nouă eră a confortului pentru posesorii de mașini electrice. După ce încărcarea wireless a schimbat radical modul în care folosim telefoanele mobile, aceeași...   G4Media.ro.
17:00
Conflictul dintre principalele agenţii de aplicare a legii din Ucraina izbucneşte din nou / Prima dispută a declanșat o criză politică în luna iulie G4Media
O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după...   G4Media.ro.
16:50
GRECO recomandă Slovaciei acţiuni de combatere a corupţiei şi de creştere a integrităţii poliţiei G4Media
Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) a cerut Slovaciei să implementeze recomandările încă restante pentru prevenirea corupţiei şi pentru creşterea integrităţii poliţiei, informează agenţia naţională de...   G4Media.ro.
16:50
Giorgio Armani: Maestrul care a redefinit moda italiană G4Media
Giorgio Armani, considerat una dintre cele mai influente figuri ale modei italiene și internaționale din a doua jumătate a secolului XX, a murit la Milano....   G4Media.ro.
16:40
Giorgio Armani a murit. Legendarul designer italian avea 91 de ani G4Media
Celebrul creator de modă Giorgio Armani, considerat un simbol al eleganței italiene, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, transmite BBC. Armani...   G4Media.ro.
16:40
Videoconferinţă între europeni şi Trump după reuniunea Coaliţiei Voluntarilor / Zelenski a discutat cu Witkoff în marja reuniunii / Aliaţii au convenit asupra necesităţii unui „ajutor intensiv” al Ucrainei, anunţă premierul ceh Petr Fiala G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi unii dintre liderii europeni, care cer Statelor Unite să crească presiunile împotriva Rusiei, discutau joi prin videoconferinţă cu Donald Trump,...   G4Media.ro.
16:40
Actualul ambasador german la Kiev va prelua în curând şefia serviciului de informaţii externe BND G4Media
Ambasadorul actual al Germaniei în Ucraina, Martin Jaeger, va prelua conducerea serviciului de informaţii externe german BND (Bundesnachrichten Dienst), transmite joi agenția de știri AFP,...   G4Media.ro.
16:40
Ioana Dogioiu, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control: Premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive, puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control, că premierul a...   G4Media.ro.
16:30
Trei rețete cu dovlecei, legumele cu cele mai puține calorii / Hidratează, ajută digestia și sunt plini de vitamine G4Media
Dovlecelul este, fără îndoială, una dintre legumele cele mai consumate vara: este ușor, versatil și cu un conținut caloric extrem de scăzut, ceea ce îl transformă...   G4Media.ro.
16:30
Angajaţii FBI sunt îngrijoraţi de noul protocol impus de administrația Trump care le expune automobilele nemarcate în capitala federală G4Media
Noul protocol impus de administraţia Trump pentru a pune în practică legislaţia federală în Washington D.C. expun flota de automobile nemarcate a Biroului Federal de...   G4Media.ro.
16:20
Soluția găsită de Școala Gimnazială nr. 280 din București ca să nu mai anunțe public că funcționează în 3 schimburi, adică ilegal: Le-a redenumit 2 și 1 – SURSE G4Media
Părinții elevilor de la Școala Gimnazială nr. 280, unde conducerea a decis ilegal ca elevii să învețe în 3 schimburi, au fost înștiințați miercuri seara,...   G4Media.ro.
16:20
Şeful PSD Iaşi îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru autostrada A8 şi să spună când încep lucrările: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului G4Media
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să spună dacă autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş are finanţare şi să precizeze când încep...   G4Media.ro.
16:20
Berlinul vrea să consolideze capacităţile aeriene ofensive ale Ucrainei / Cere trei condiţii prealabile pentru ca să participe la garanţii de securitate – participarea SUA, Rusia să angajeze negocieri şi aprobarea Bundestagului G4Media
Germania urmează să-şi prezinte joi propunerile concrete în vederea participării la garanţii de securitate ale Ucrainei, în vederea unei consolidări a apărării antiaeriene şi capacităţilor...   G4Media.ro.
16:20
Ministrul Energiei: România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune / Aştept o formă finală a unui studiu privind impactul, o voi prezenta premierului şi Comisiei Europene G4Media
România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentele asumate de statul român, acum patru, cinci, şase ani, trebuie să-şi închidă atât...   G4Media.ro.
16:20
Consiliul Europei atenţionează cele 46 de state membre contra expulzărilor de migranţi spre ţări terţe G4Media
Consiliul Europei a atenţionat joi cele 46 de state membre ale sale contra expulzărilor de migranţi spre ţări terţe, evocând un risc de tortură şi...   G4Media.ro.
16:10
Guvernul a decis că 300 de refugiaţi vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027, sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România G4Media
Guvernul a decis că 300 de refugiaţi vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027, astfel că ţara noastră va primi refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau...   G4Media.ro.
16:10
Deputatul PSD Mihai Ghigiu: Dacă se va lua o decizie unilaterală pentru alegerile la Capitală, coaliţia nu mai există G4Media
Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat, joi, în privinţa alegerilor pentru Primăria Capitalei, că dacă se va lua o decizie unilaterală sau din partea a...   G4Media.ro.
16:00
EXCLUSIV Cum acționa ”caruselul” firmelor acuzate de DNA că au fraudat 18 milioane de euro din TVA: ”E așa de flagrantă treaba…” / Peste 23 de milioane de euro scoase de inculpați din firmele care revindeau mașini second-hand de lux aduse din UE G4Media
Cinci persoane au fost reținute și trei plasate sub control judiciar, joi după-amiază, de procurorii DNA, în dosarul de evaziune Leasing Automobile, prin care mașini...   G4Media.ro.
