Cu Vasilica la dictatori

16:20

Ai programat prima ta consultație oftalmologică? Fie că vii pentru un control de rutină, te confrunți cu o problemă vizuală sau te gândești la o intervenție cu laser, este esențial să profiți de timpul petrecut cu medicul și să pui întrebările potrivite. Nu doar că vei pleca mai liniștit, dar vei avea o imagine clară […] Articolul Ce întrebări să-i pui medicului oftalmolog la prima consultație – și de ce contează apare prima dată în Ziariștii.