În timp ce omenirea se teme de războiul nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La paradă a fost prezentată „super-arma” secolului 21
Gândul, 4 septembrie 2025 20:50
La parada militară din Piața Tiananmen, Republica Populară Chineză a defilat nu doar cu tancuri modernizate, aeronave și drone de ultimă generație și rachete nucleare, dar și cu un sistem naval LY-1, montat pe vehicule cu opt roți HZ141. Experții susțin că armele precum LY-1 ar putea redefini războiul viitorului în următoarele decenii, iar China […]
Acum 5 minute
21:20
Ministerul Educației, Daniel David, a transmis joi seara, la Digi 24, că școala începe luni. „Esența unui profesor, când are un copil în fața școlii, îl cheamă în clasă”. „Am văzut discuțiile în spațiul public, așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, […]
Acum 30 minute
21:00
Warner Bros. Discovery (WBD) a prelungit parteneriatul cu World Snooker Tour (WST), cu drepturi exclusive de difuzare pe canalele și platformele sale din Europa până în sezonul 2030-2031. Eurosport și HBO Max vor oferi publicului din România cele mai importante competiții din cadrul WST, inclusiv competițiile din „Triple Crown” (Campionatul Mondial, The Masters și UK […]
21:00
Patronul Automobile Leasing și alte 4 persoane, reținute pentru evaziune. Arest la DOMICILIU pentru cei cinci, măsura a fost deja contestată de DNA # Gândul
O funcționară ANAF Iași vizată în dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing ar fi fost plasată sub control judiciar în cursul nopții de miercuri spre joi, de către procurorii DNA. Aceasta e bănuită că ar fi oferit ajutor afaceriștilor care aduceau mașini rulate din UE pentru revânzarea în țară, transmit surse judiciare pentru Gândul. UPDATE […]
21:00
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite. „A fost o decizie pe care au luat-o, nu eram președinte încă, da, a fost o consultare cu partidele și multe din țările care sunt […]
Acum o oră
20:50
20:50
Giorgio Armani este considerat tezaur național în Italia, fiind apreciat pentru moștenirea importantă pe care a lăsat-o modei, însă dincolo de legendă, a fost un om ambițios care și-a depășit cu mult condiția. Născut în 1934 la Piacenza, avea să ajungă în Milano pentru prima dată la 19 ani, însă nu moda a fost prima […]
20:40
20:40
20:30
Acum 2 ore
20:20
20:10
20:00
20:00
19:50
19:40
Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus # Gândul
Ratele românilor cu credite în lei vor crește semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a atins un record istoric, pe fondul problemelor statului cu finanțarea, a deficitului bugetar, dar și al dobânzilor la care băncile se împrumută între ele. Potrivit România TV, IRCC a crescut de […]
19:30
„CCR se va pronunţa, nu pot anticipa ce vor spune. Ce pot spune, că atunci când Guvernul a venit cu propunerea, oamenii din Guvern s-au uitat la toate deciziile CCR pentru a evita să declare CCR neconstituţional proiectul. Mai departe decide Curtea”, a spus Nicușor Dan, la Antena 1, întrebat despre faptul că ÎCCJ a sesizat CCR cu privire la […]
19:30
Romina Ferrari critică „taxa de lux” propusă de guvernul Bolojan: „România are nevoie de o fiscalitate calculata, nu de măsuri PRIPITE” # Gândul
Propunerea guvernului condus de premierul Ilie Bolojan privind introducerea unei „taxe de lux” a stârnit reacții aprinse în mediul de afaceri și printre investitori. Una dintre cele mai ferme poziții a venit din partea Rominei Gingașu, care consideră că măsura ar putea afecta echilibrul economic al României într-un moment deja fragil. „Consider că taxa de […]
Acum 4 ore
19:20
Motivul pentru care un preot din Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost BĂTUT pe stradă de un bărbat # Gândul
Un preot din județul Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost bătut de soţul nervos al unei enoriaşe cu care ar fi avut o relaţie. Preotul s-a apărat şi l-a lovit şi el pe agresor, potrivit Antena 3. Deocamdată, nu este clar cum a aflat bărbatul de presupusa aventură şi nici dacă […]
19:10
Cum se apără Oana Țoiu în scandalul vizitei în China a foștilor premieri PSD. “Poporul român este pro-european” # Gândul
Prezența a doi foști premieri social-democrați la Parada Victoriei, la invitația statului chinez, a provocat o adevărată furtună în spațiul public. Cea mai virulentă reacție îi aparține Oanei Țoiu, titulara portofoliului de la Externe. Userista a explicat pe larg poziția sa, insistând pe direcția pro-europeană pe care românii au exprimat-o recent la vot. Prezența la […]
19:10
Fugarii din România nu mai scapă de mâna justiției. După decizia Curții Europene, autoritățile judiciare trebuie să preia executarea pedepsei # Gândul
Curtea Europeană de Justiție a decis că nicio autoritate judiciară din spațiul UE nu mai poate refuza executarea unui mandat european de arestare. În schimb, trebuie să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis mandatul. Decizia se aplică retroactiv. Această decizie vizează inculpați condamnați care au fugit din România, precum fostul primar general […]
18:50
Siguranța pasagerilor din funicularele de la Deva și Râșnov, pusă sub semnul întrebării după tragicul accident de la Lisabona # Gândul
S-ar putea repeta tragedia de la Lisabona și în România? Ceea ce s-a întâmplat în Portugalia s-ar putea repeta și la noi. În România, sunt două funiculare: unul la Cetatea Devei, al doilea la cetatea Râșnov. Potrivit Observator News, funicularul de la Râșniv are 10 ani de funcționare. În perioadele de vârf circulă 100-120 de […]
18:50
Un ieșean a cerut în instanță DESPĂGUBIRI materiale pentru suferințele din perioada serviciului militar efectuat în 1996. Ce au spus judecătorii # Gândul
Un bărbat din Iași a cerut în instanță despăgubiri și un spor la pensie pentru suferințele din perioada serviciului militar obligatoriu, efectuat acum aproape 30 de ani (1996), scrie Ziarul de Iași. El susține că a fost încorporat, deși era bolnav, iar bătăile primite în unitățile unde a servit i-ar fi agravat starea de sănătate. […]
18:50
Alina Gorghiu REACȚIONEAZĂ ca urmare a deciziei Curții de Justiție a UE: Mulți vor reevalua fuga din țară acum # Gândul
„România își păstrează dreptul de a executa pedepsele proprii, fără ca alt stat să le modifice după bunul plac”, menționând că ‘mulți vor reevalua fuga din țară’, spune fostul ministru al Justiției Alina Gorghiu după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene potrivit căreia o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european […]
18:40
Directorul unei companii de software a concediat 4.000 de angajați. Toate posturile unui întreg departament au fost desființate din cauza A.I. # Gândul
În 2025, jobul de operator pentru suport clienți nu mai este de viitor din cauza automatizării. Directorul executiv al unei mari companii americane de software, Salesforce, spune că a angajat 4.000 de angajați din cauza inteligenței artificiale. El spune că are nevoie de mai puțini oameni în departamentul de suport pentru clienți și că inteligența […]
18:20
Fenomenul animalelor agresive de la Zoo ia amploare. Băiat mușcat de o jivină rară într-o localitate din Suceava # Gândul
Un nou episod bulversant de atac al unui animal de la Zoo asupra unui copil s-a derulat, joi, într-o localitate din județul Suceava. În mai puțin de o lună, este al doilea incident de acest gen, după ce o fetiță a fost mușcată de o maimuță. Un băiat de 5 ani a fost muşcat de […]
18:20
Răsturnare de situație în Bulgaria. Autoritățile spun acum că avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de forțele ruse # Gândul
Guvernul bulgar a schimbat joi discursul oficial, transmițând că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când acesta a aterizat duminică, la Plovdiv, în ciuda faptului că inițial Sofia a făcut această afirmație. Joi, prim-ministrul bulgar, Rosen Jelyazkov, a declarat în Parlament că […]
18:20
„Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate, dar e adevărat că nu am luat-o de la Crearea Lumii. Dincolo de asta, prin președinta Lia Savonea, justiția și-a găsit un bun comunicator”, a notat avocatul Toni Neacșu. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin […]
18:00
Păcăleală de 2.100€. Alina din Iași a rezervat un sejur într-un resort 5* din Antalya. Cum arăta camera, de fapt: „Nici la bunica n-am văzut așa ceva” # Gândul
Alina A., o femeie din Iași, susține că a trăit o vacanță de coșmar într-un resort de lux din Antalya, Turcia, fiind decisă să dea în judecată agenția de turism de unde și-a achiziționat vacanța, alături de iubitul său. Amândoi au plătit 2.100 de euro, pentru sejur de 7 zile (29 august-5 septembrie 2025) la […]
17:50
Liderul nord-coreean Kim Jong Un laudă legăturile pe care țara sa le întreține cu Rusia, în timp ce omologul său rus, Vladimir Putin, a decretat că alianța cu Phenianul este una specială. Cu ocazia recentelor evenimente petrecute în China, unde Putin și Kim au fost invitați de președintele chinez Xi Jinping pentru a comemora 80 […]
17:50
STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de € # Gândul
Gândul a intrat în posesia stenogramelor din dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane de euro, din neplata TVA, în urma căruia procurorii i-au reținut pe patronul Automobile Leasing, Gigi Bracaci, dar și alți complici. Potrivit DNA, mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România prin intermediul unul lanț de […]
17:50
Câți bani a cerut un taximetrist unui turist, pentru o cursă de doar 2 km, din Aeroportul Iași. Nici în New York nu costă atât! # Gândul
Un bărbat din Iași a trecut printr-o situație neplăcută la aeroport, când s-a întors dintr-o excursie în Turcia. Încercând să ajungă la parcarea de mașini de pe șoseaua Ciric, situată pe malul lacului, a căutat un mijloc de transport. Cu autobuzul 50 n-a reușit. Astfel, a apelat la un taximetrist. Potrivit BZI , bărbatul a rămas stupefiat când […]
17:40
Iulian Fota comentează reacția Oanei Țoiu la vizita foștilor premieri români în China: „MAE este de VINĂ” # Gândul
Vizita foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada Victoriei din China, organizată la Beijing la invitația președintelui Xi Jinping, a stârnit controverse la București. Prezența la eveniment a președintelui rus Vladimir Putin a provocat reacții dure, inclusiv din partea ministrului de Externe, Oana Țoiu. „România nu este și nu poate fi reprezentată […]
17:30
TEST de perspicacitate | Identificați toate diferențele între cele două fete din imagine! Câte ați găsit? # Gândul
Gândul îți propune următorul test de perspicacitate: Identificați toate diferențele între cele două fete din imagine! Câte ați găsit? Jocurile de tipul „Găsește diferențele” sunt excelente pentru testarea abilităților de observare și a memoriei unei persoane. Aceste jocuri au devenit unele dintre cele mai populare jocuri online de astăzi. Premisa de bază a acestui joc […]
Acum 6 ore
17:20
Unde se ascunde președintele? Nicușor Dan, hologramă în video-conferința Coaliției de Voință # Gândul
Președintele surprinde din nou. Invitat în video-conferința Coaliţiei de voinţă, care a reunit, joi, liderii ce sprijină Ucraina în războiul cu Rusia, Nicușor Dan s-a făcut remarcat printr-o prezență greu de observat, la propriu, în panelul liderilor politici europeni. La Paris are loc în acest moment reuniunea așa-numitei Coaliții de Voință. Nou plan european de […]
17:10
Mircea Lucescu nu voia ca naționala să joace AMICALUL cu Canada. Motivul selecționerului României # Gândul
Selecționerul Mircea Lucescu a spus că voia ca echipa națională să joace amicalul cu Canada pentru a pregăti mult mai bine meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026. România – Canada are loc pe 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională, după care joacă meciul cu Cipru, la 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium […]
17:00
Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea. BANC | Gelozia lui Bulă Gelos din fire, Bulă o sună pe Bubulina de 30 de ori, în timp ce […]
16:50
Giorgio Armani, considerat „regele MODEI”, a murit la vârsta de 91 de ani. Ce avere avea și ce l-a determinat să devină designer vestimentar # Gândul
Giorgio Armani, „regele modei”, a murit joi, la Milano, înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Avea 91 de ani, S-a născut în Piacenza, la 11 iulie 1934, ca fiul lui Ugo Armani, un contabil al unei companii de transport, și Maria Raimondi. A crescut alături de fratele […]
16:40
Giorgio Armani, „regele modei”, a murit joi, la Milano, înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Avea 91 de ani. Sursa Foto: Profimedia
16:40
Lucrările pe Bulevardul Theodor Pallady dau peste cap circulația tramvaielor. Noile trasee anunțate de STB # Gândul
STB anunță ample modificări pe traseele tramvaielor din cauza lucrărilor pe Bulevardul Theodor Pallady din sectorul 3. Iată harta actualizată a traseelor, potrivit anunțului Societății de Transport București. Începând cu data de 6 septembrie a.c., STB modifică traseele a 5 linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare pe Bulevardul Theodor Pallady, relatează Mediafax. […]
16:30
Un pensionar de 94 de ani a demonstrat că sufletul pereche se poate găsi la orice vârstă. Ion Ghencea, un bărbat pensionar de 94 de ani din Videle, și-a găsit dragostea după ce a fost văduv în ultimii 20 de ani. A început ca o relație discretă. De curând, a devenit proaspăt căsătorit! Iana, la […]
16:30
Ianis Hagi (26 de ani) a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunţat, joi clubul turc în social media. „Prințul” a fost prezentat oficial de clubul din „Țara Semilunei”, acolo unde va purta tricoul cu numărul 14. Gheorghe Hagi a fost și el prezent la evenimentul mult așteptat. Ianis Hagi și-a găsit […]
16:30
INCIDENT grav la Berlin. O mașină a intrat într-un grup de oameni. Mai multe persoane, majoritatea copii, au fost rănite # Gândul
Un autoturism a intrat într-un grup de persoane, joi, pe o stradă din capitala Germaniei, Berlin, mai multe persoane fiind rănite în urma impactului. Autoritățile spun că, din primele informații, se pare că este vorba despre un accident. Mașina, un BMW, a intrat într-un grup de aproximativ 15 copii cu vârste cuprinse între 7 și […]
16:20
Un pensionar de 94 de ani a demonstrat că sufletul pereche se poate găsi la orice vârstă. Ion Ghencea, un bărbat pensionar de 94 de ani din Videle, și-a găsit dragostea și s-a însurat. Nu este un bărbat înstărit. A fost bugetar la viața lui și acum locuiește într-un apartament modest, neavând avere sau moșteniri. […]
16:10
JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania # Gândul
JPMorgan va lansa banca digitală pentru clienți persoane fizice Chase în Germania, în al doilea trimestru al anului 2026, intensificându-și expansiunea în Europa, după intrarea pe piața din Marea Britanie în 2021. Chase va oferi un cont de economii ca primul său produs în Germania „datorită popularității produselor de economisire în Germania”, a declarat Daniel […]
16:10
Guvernul a adoptat, joi, metodologia pentru acordarea burselor școlare, sumele urmând să varieze în funcție de categoria beneficiarilor. Potrivit deciziei, cea mai mare bursă va fi destinată mamelor minore – o categorie aflată în situații vulnerabile – pentru care autoritățile anunță că își propun să ofere un sprijin suplimentar. Măsura actualului Cabinet Bolojan vine pe […]
16:00
(P) Școala 135 „Ștefan cel Mare” va avea un nou corp de clădire, începând cu noul an de învățământ # Gândul
Se fac pregătiri pentru ca școlile din Sectorul 5 să fie gata la timp pentru noul început de an. primarul Vlad Popescu Piedone a mers în teren ca să verifice stadiul în care avansează lucrările. Primarul Vlad Popescu Piedone se pregătește să inaugureze un corp nou de clădire la Școala 135 „Ștefan cel Mare”. „Am […]
16:00
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei, explicând că situația actuală arată că Rusia nu este dispusă la pace și că doar acțiunea fermă poate determina schimbări. În cadrul întâlnirii „Coaliția celor dispuși”, prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer, Nicușor Dan a apreciat progresele făcute în furnizarea garanțiilor de securitate […]
15:50
Ministrul Energiei a anunțat noile tarife DINAMICE la curent. Află la ce oră plătești cel mai scump kilowatt # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în cadrul unei conferințe presă susținute joi, 4 septembrie, că românii „vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice”. „Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 […]
15:50
Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Nazare, acționar la firmă cu datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, apare ca fiind asociat la două firme – Comunicare SRL și Winkampaign SRL. Firma Comunicare SRL are datorii de 1,7 milioane lei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ministerului pe care îl conduce. Firmele în care ministrul este asociat au ca obiect de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management” și […]
15:50
Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord” # Gândul
Președintele Chinei, Xi Jinping, va purta o discuție bilaterală cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un, pentru a-și consolida cooperarea, pe fondul tensiunilor internaționale. Kim și Xi au început discuțiile la Marea Sală a Poporului din Beijing. Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a declarat că Xi Jinping și Kim Jong-Un […]
