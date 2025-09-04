SUA vor stopa programul de ajutor pentru armatele țărilor vecine Rusiei / Estonia, Letonia și Lituania erau principalii beneficiari
G4Media, 4 septembrie 2025 22:40
Statele Unite au decis să reducă finanțarea programelor destinate sprijinirii forțelor armate ale statelor membre NATO vecine Rusiei, transmite, citând surse informate, cotidianul britanic Financial... G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
22:50
Ministrul Muncii, întrebat dacă se cunoaște amploarea fenomenului muncii la negru: ”Nu” / Marius Manole: ”Trebuie combătută prin toate mijloacele” # G4Media
Ministrul Muncii, Marius Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze... G4Media.ro.
Acum 15 minute
22:40
SUA vor stopa programul de ajutor pentru armatele țărilor vecine Rusiei / Estonia, Letonia și Lituania erau principalii beneficiari # G4Media
Statele Unite au decis să reducă finanțarea programelor destinate sprijinirii forțelor armate ale statelor membre NATO vecine Rusiei, transmite, citând surse informate, cotidianul britanic Financial... G4Media.ro.
22:40
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni: Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor,... G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:30
Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începând de duminică, conform Centrului... G4Media.ro.
Acum o oră
22:20
Este extrem de puțin probabil ca SUA să câștige în fața Chinei în a doua cursă spațială, avertizează fostul șef NASA # G4Media
Fostul administrator NASA, Jim Bridenstine, a tras un semnal de alarmă cu privire la viitorul programului Artemis, și a subliniat este „extrem de puțin probabil”... G4Media.ro.
22:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Am ajuns să trăim într-o societate în care totul este toxic, oricât de bio și natural ai vrea să trăiești” # G4Media
Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, apoi și-a încercat norocul în Anglia. După ani de muncă grea și... G4Media.ro.
22:20
Ministrul Nazare: ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice / Prejudiciul estimat depăşeşte 3 milioane lei # G4Media
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, prejudiciul estimat depăşind... G4Media.ro.
22:20
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi... G4Media.ro.
22:00
Parlamentul European încearcă să impute 4 milioane de euro grupului de extremă dreapta Patrioţi pentru Europa / Banii ar fi fost cheltuiți abuziv de fostul Identitate şi Democraţie, considerat predecesorul formațiunii # G4Media
Parlamentul European a făcut joi un pas către recuperarea a peste 4 milioane de euro pe care fostul grup de extremă dreaptă din Parlamentul European,... G4Media.ro.
22:00
Armata Israelului afirmă că controlează deja 40% din orașul Gaza înaintea ofensivei principale # G4Media
Purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, afirmă că armata controlează în prezent aproximativ 40% din orașul Gaza, în timp ce continuă... G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:50
O persoană a murit și alte șase au fost rănite joi, 4 septembrie, în timpul unui atac cu cuțitul într-un sat indigen din centrul Canadei,... G4Media.ro.
21:50
UPDATE Inculpații reținuți de DNA pentru că ar fi fraudat 18 milioane de euro din TVA în dosarul Leasing Automobile, în arest la domiciliu / Decizia nu este definitivă și a fost contestată de DNA / Sechestru pe mașini de lux, sute de mii de euro și imobile de 6 milioane de euro # G4Media
Procurorii DNA au reținut 5 inculpați în dosarul de evaziune Leasing Automobile, conform surselor G4Media. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar. UPDATE... G4Media.ro.
21:40
Muzica pentru animale a devenit realitate. Ce gen preferă câinele tău: Răspunsul te va surprinde # G4Media
Stăpânii de animale își doresc din ce în ce mai mult să-i includă pe patrupezi în activitățile de zi cu zi și să le arate... G4Media.ro.
21:40
Focar de antrax într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală, internat în spital # G4Media
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar proiprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu... G4Media.ro.
21:20
Nepalul a anunțat joi că va solicita agenției sale de telecomunicații să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, printre care Facebook, YouTube, X... G4Media.ro.
21:00
Germania aşteaptă clarificarea cadrului garanţiilor de securitate pentru Ucraina înainte de a decide dacă se angajează cu trupe # G4Media
Germania este pregătită să intensifice finanţarea şi instruirea armatei ucrainene, dar va decide asupra unui eventual angajament cu trupe în cadrul garanţiilor de securitate pentru... G4Media.ro.
21:00
Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor de parchete: ”Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite / În continuare spun că parchetele sunt ineficiente, nu prioritizează cazurile cele mai importante” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil,... G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:50
Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată, transmite... G4Media.ro.
20:50
Zelenski susţine că Trump este ”foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc # G4Media
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski,... G4Media.ro.
20:10
STUDIU În loc să spargă barierele lingvistice, modelele AI creează bule informaționale și adâncesc diviziunea digitală # G4Media
Cercetători în informatică de la Universitatea Johns Hopkins atrag atenția asupra unei probleme majore generate de instrumentele de inteligență artificială multilingvă: în loc să reducă... G4Media.ro.
20:10
Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie ”cât mai repede”, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: ”Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la Antena 1, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că... G4Media.ro.
20:00
Echipele profesioniste de fotbal sau hochei investesc sume colosale în tehnologie pentru a analiza fiecare mișcare a sportivilor lor. Însă rezultatele acestor analize rămân, de... G4Media.ro.
19:50
Departamentul de Justiţie al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook, pe care Trump o revocase # G4Media
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor... G4Media.ro.
19:50
Nicușor Dan despre desemnarea șefilor SRI și SIE: Discuțiile se desfășoară în cadru restrâns, departe de presă. Vreau niște oameni cu experiență de viață, nu politicieni # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi la Antena 1 că discuțiile cu liderii politici despre desemnarea șefilor SRI și SIE ”se desfășoară în cadru restrâns,... G4Media.ro.
19:40
Locul în care pisica ta alege să doarmă în pat are o semnificație specială. Cât de mult te prețuiește animalul de companie # G4Media
Foarte mulți stăpâni dorm cu animalele de companie în pat, iar acest comportament are mai multe motive practice. Pisicile caută adesea căldura, confortul și siguranța pe care... G4Media.ro.
19:40
Ministra Oana Țoiu despre vizita în Rusia în 2014: Am fost la Moscova, în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări din UE era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte # G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a... G4Media.ro.
19:30
Nicușor Dan, o nouă disociere de Ilie Bolojan pe tema creșterii TVA: Eu cred că era posibil să evităm asta, guvernul a făcut alte calcule # G4Media
Președintele Nicușor Dan s-a disociat din nou de premierul Ilie Bolojan. Într-un interviu la Antena 1, Nicușor Dan a spus că era posibilă evitarea majorării... G4Media.ro.
19:20
Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie. Elon Musk e marele absent # G4Media
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele... G4Media.ro.
19:00
Firma-fantomă din top 100, cu sediul într-un WC public: ANAF i-a validat bilanțurile / Economedia a scris încă de anul trecut despre RICHRBT # G4Media
Una dintre cele mai mari companii din România, clasată în top 100 după cifra de afaceri raportată la stat, s-a dovedit a fi o firmă-fantomă:... G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:50
BYD şi-a revizuit în scădere ţintele de vânzări pentru acest an cu 16%, până la 4,6 milioane de vehicule, au declarat pentru Reuters două surse... G4Media.ro.
18:50
VIDEO | Scanner pentru avocado, introdus de un supermarket din România / Clienții pot vedea care este gradul de coacere al fructului # G4Media
Un mare lanț de supermarketuri din România a introdus un sistem inedit care îi ajută pe clienți să aleagă avocado perfect pentru consum. Este vorba... G4Media.ro.
18:50
Președintele Nicușor Dan este invitat, începând cu ora 19,00, la Antena 1. G4Media va transmite LIVE principalele declarații ale șefului statului. G4Media.ro.
18:20
Atenționare de călătorie în Portugalia: greva personalului de asistență tehnică la sol la nivelul aeroporturilor # G4Media
Cursele aeriene spre Portugalia ar putea fi perturbate după ce două mari sindicate au declanșat o grevă a personalului de asistență tehnică la sol (handling)... G4Media.ro.
18:00
Trump le-a cerut liderilor europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia ca să nu-și mai poată finanța războiul din Ucraina # G4Media
Preşedintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor europeni că ţările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerţ ajută... G4Media.ro.
18:00
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit joi la Senat cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA, Michael Dickerson, și a declarat că întărirea... G4Media.ro.
18:00
26 de ţări s-au angajat să fie prezente „la sol, pe mare sau în aer”, în cazul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia # G4Media
Douăzeci şi şase de ţări s-au ”angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia,... G4Media.ro.
18:00
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului respectarea legii şi oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa / Alex Găvan: Mesajul nostru este „Pe aici nu se trece!” # G4Media
Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului Silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa... G4Media.ro.
17:50
VIDEO INTERVIU Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Noi modele de finanțare pentru mediul de business, care implică băncile și instrumente financiare/ Marile provocări ale alocării celor 60 miliarde euro de la UE, după 2028 # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru a vorbit într-un interviu în cadrul proiectului COHERO4EU, derulat de G4Media și Europuls, despre gradul de absorbție a... G4Media.ro.
17:40
Cele mai vechi dovezi că oamenii s-au îmbolnăvit de la animale datează de acum 6.500 de ani. Oamenii de știință au reconstruit harta bolilor infecțioase # G4Media
Pe baza ADN-ului antic, oamenii de știință au reușit să afle când, unde și cum s-au îmbolnăvit strămoșii noștri de boli infecțioase. Bolile au început... G4Media.ro.
17:40
Cifrele negative se acumulează pentru Donald Trump: Deficitul comercial se adâncește, crearea de locuri de muncă scade la jumătate # G4Media
Veștile proaste se înmulțesc pentru Donald Trump. Joi, doi indicatori negativi au venit să umbrească bilanțul primelor șase luni de mandat. În primul rând, pe... G4Media.ro.
17:40
Procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei co-suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări de aur dacice de la muzeul Drents din Assen # G4Media
Trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului de opere de artă din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul consideră că rolul lor este... G4Media.ro.
17:20
Patinaj artistic: O pereche formată din două sportive va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor # G4Media
Două tinere sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă din Finlanda, ca urmare a unei modificări... G4Media.ro.
17:20
Liderul partidului britanic eurofob şi antiimigraţie Reform UK, Nigel Farage, a publicat o fotografie în care apare alături de preşedintele american Donald Trump în Biroul... G4Media.ro.
17:10
Titi Aur: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu este pe masa guvernanţilor. Fenomenul e scăpat de sub control / Avertismentul specialistului în conducere defensivă # G4Media
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există... G4Media.ro.
17:10
„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, își anunţă Israelul inamicii după lansarea unui nou satelit de spionaj # G4Media
Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj – Ofek 19 – şi ameninţă că ”vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”,... G4Media.ro.
17:10
În urmă cu două decenii, intrarea într-un magazin second-hand era asociată cu lipsa resurselor, cu ideea de „nevoie” mai mult decât de alegere. Astăzi, același... G4Media.ro.
17:00
Porsche intră într-o nouă eră a confortului pentru posesorii de mașini electrice. După ce încărcarea wireless a schimbat radical modul în care folosim telefoanele mobile, aceeași... G4Media.ro.
17:00
Conflictul dintre principalele agenţii de aplicare a legii din Ucraina izbucneşte din nou / Prima dispută a declanșat o criză politică în luna iulie # G4Media
O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după... G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:50
GRECO recomandă Slovaciei acţiuni de combatere a corupţiei şi de creştere a integrităţii poliţiei # G4Media
Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) a cerut Slovaciei să implementeze recomandările încă restante pentru prevenirea corupţiei şi pentru creşterea integrităţii poliţiei, informează agenţia naţională de... G4Media.ro.
16:50
Giorgio Armani, considerat una dintre cele mai influente figuri ale modei italiene și internaționale din a doua jumătate a secolului XX, a murit la Milano.... G4Media.ro.
