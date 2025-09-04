Caz șocant în Japonia: o femeie în vârstă care a murit în casă, „devorată până la oase” de cele opt pisici ale sale
HotNews.ro, 4 septembrie 2025 22:40
O bătrână de 85 de ani din Japonia a fost găsită fără viață în apartamentul său din Tokyo. Legiștii au găsit în apartament un cadru macabru: cele opt pisici care le îngrijea i-au consumat trupul…
• • •
Acum 5 minute
22:50
O sesizare către TikTok duce la controverse în CNA. Mircea Toma: „România și Moldova sunt atacate informațional de Rusia” # HotNews.ro
Mircea Toma, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, afirmă că România şi Republica Moldova sunt ţări care sunt atacate informaţional de Rusia, o probă fiind o campanie pe TikTok de influențare a alegerilor din țara…
Acum 15 minute
22:40
Acum o oră
22:20
Grupul europarlamentar fondat de Viktor Orban, pus să plătească pentru cheltuieli făcute de un grup care nu mai există # HotNews.ro
Parlamentul European a făcut joi un pas către recuperarea a peste 4 milioane de euro pe care fostul grup de extremă dreaptă din Parlamentul European, Identitate şi Democraţie (ID), i-ar fi cheltuit în mod abuziv…
22:10
Contribuția României la planul UE de relocare a refugiaților. Câți vor ajunge în România # HotNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre care prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027. Astfel, ţara noastră va primi 300 de refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau…
Acum 2 ore
21:50
Observatorul Astronomic va fi deschis publicului în seara eclipsei totale de Lună care e vizibilă și din România # HotNews.ro
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” va avea program cu publicul duminică seară, în intervalul 20:00 – 24:00, când are loc o eclipsă de Lună. Programul obişnuit de vizitare la Observator este de marţi până sâmbătă,…
21:50
Israelul, acuzat de genocid în Gaza de la vârful Comisiei Europene. Declarație făcută de o vicepreședintă a CE # HotNews.ro
Teresa Ribera, vicepreședintă a Comisiei Europene a afirmat, joi, că operațiunile Israelului din Gaza constituie genocid, ea fiind primul membru al Comisie care face o asemenea acuzație, informează Reuters. „Genocidul din Gaza arată eșecul Europei…
21:10
Zelenski: „Trump este foarte nemulțumit că petrolul rusesc este în continuare cumpărat de Europa”. Care sunt țările vizate # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina…
21:00
Statele Unite au decis să taie din fondurile de securitate destinate țările est-europene care se învecinează cu Rusia # HotNews.ro
Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență în materie de securitate pentru armatele din țările europene situate de-a lungul frontierei cu Rusia, o măsură ce vine în contextul în care Washingtonul presează aliații NATO…
Acum 4 ore
20:40
Liderul partidului britanic eurofob și anti-imigrație Reform UK, Nigel Farage, a publicat o fotografie în care apare alături de președintele american Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unei vizite efectuate în SUA, relatează joi…
20:40
Milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate / Cum s-a ajuns aici și câte buletine cu cip au fost emise până acum # HotNews.ro
Numeroși români nu își vor mai primi gratuit noua carte electronică de identitate. Guvernul a aprobat în data de 14 august diminuarea de la 5 milioane de cetățeni la 3,5 milioane de cetățeni a țintei…
20:40
Ce fel de oameni își dorește Nicușor Dan la șefia SRI și SIE. „Este o discuție sensibilă” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a spus, într-un interviu pentru Antena 1, că își dorește ca viitori directori pe care-i va desemna la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații să fie „oameni din societate”, nu…
19:50
Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie. Cine este însă marele absent # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ 24 de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina…
19:50
În pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan vor fi incluse măsuri și pentru celelalte categorii de pensii speciale, spune Nicușor Dan # HotNews.ro
După modificarea sistemului de pensii ale magistraților, inclusă în pachetul fiscal 2 al Guvernului, în pachetul 3 vor fi incluse și măsuri care vizează celelalte categorii de pensii speciale, a declarat președintele României, joi seară,…
19:40
Zelenski: Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului,…
19:40
Ce notă și-ar da președintele Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un interviu acordat pentru Antena 1, că nota pe care și-ar acorda-o după primele 100 de zile de mandat este de 7 sau 8, el afirmând că nu-și dă o…
19:30
Cum s-a repezit Occidentul să facă afaceri în Rusia și apoi s-a trezit cu fabricile confiscate # HotNews.ro
Pe 31 ianuarie 1990, 8.000 de ruși stăteau la coadă ore întregi pentru deschiderea primului restaurant McDonald’s din Uniunea Sovietică, în Piața Pușkin din Moscova, pentru prima lor experiență în a savura hamburgeri și cartofi…
19:10
Furtul tezarului românesc din Muzeul Drents: Procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei dintre suspecți # HotNews.ro
Trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului artefactelor româneşti de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul General din Olanda consideră că rolul lor în acest furt este prea mic…
19:10
Crypto la români: Mare bucurie când le-a votat Parlamentul scutirea fiscală, dar pe urmă s-au pomenit cu impozit mai mare. Ca în bancul cu stafia: „Na o cocoașă!” # HotNews.ro
Românii care fac bani din tranzacții cu criptomonede s-au bucurat degeaba când parlamentarii au votat o scutire de impozit, înainte de alegeri. Scutirea decisă de Parlament la câștigurile din tranzacțiile cu monede virtuale nu s-a…
Acum 6 ore
18:50
Un deţinut în vârstă de 32 de ani din judeţul Ialomiţa, aflat la Penitenciarul Giurgiu, este cercetat pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit de mai ori cu un cuţit artizanal un alt…
18:50
SuperLiga: Jucătorul care a fost antrenat de un român în Elveția a semnat cu Petrolul Ploiești # HotNews.ro
Petrolul Ploiești a anunțat că a obținut serviciile jucătorului elvețian Oscar Correia Ferreira (27 de ani) pentru următoarele două sezoane. Echipa prahoveană nu a avut parte de startul de sezon dorit, adunând doar 6 puncte…
18:40
Ora 19.00: Nicușor Dan, primul interviu televizat de la preluarea mandatului. „Cât de solidă mai este relația dintre Palatul Cotroceni și premier?” # HotNews.ro
Președintele României va acorda, joi, de la ora 19.00, un interviu pentru Antena1. Este primul interviu dat unei televiziuni în cele 100 de zile de la preluarea mandatului. HotNews.ro va transmite LIVETEXT principalele declarații ale…
18:30
Ucraina obține susținere amplă pentru garanțiile de securitate, inclusiv din partea SUA/ 26 de țări „prezente la sol, pe mare sau în aer” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron au anunțat, la finalul summitului „Coaliției voluntarilor” de la Paris, că 26 de state s-au angajat să ofere garanții de securitate „în formate diferite” pentru…
18:30
Recorder a descoperit o firmă care a făcut mai mulți bani decât Coca Cola sau Engie, dar care de fapt nu există. Reacția ANAF # HotNews.ro
O companie de construcții fantomă este printre cele mai bogate firme din România. În spatele ei se află o preluare frauduloasă a unui butic de vinuri, clonarea site-ului companiei Construcții Erbașu S.A. și un personaj…
18:20
Giorgio Armani a făcut planuri meticuloase pentru când va muri. Cine va moșteni averea miliardarului fără copii # HotNews.ro
Legendarul creator de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Cu ani în urmă, el a făcut planuri meticuloase pentru imperiul afacerilor pe care l-a creat. Pentru că nu a…
18:00
Ambasadorul actual al Germaniei în Ucraina, Martin Jaeger, va prelua conducerea serviciului de informaţii externe german BND (Bundesnachrichten Dienst), informează AFP, menţionând că Germania afirmă că se pregăteşte pentru perspectiva unui conflict direct cu Rusia…
17:50
Cinci persoane, reținute într-un dosar de fraudare a statului cu aproape 20 de milioane de euro. Gruparea era ajutată de o inspectoare din ANAF # HotNews.ro
Cinci persoane care îndeplineau funcții de administratori sau reprezentanți de societăți comerciale au fost reținuți vineri de către procurorii DNA pentru evaziune fiscală, anunță instituția într-un comunicat de presă. Ei sunt acuzați că în ultimii…
17:40
Războiul din Ucraina: Europenii discută cu Trump despre cum să crească presiunea asupra Rusiei # HotNews.ro
Susținătorii europeni ai Ucrainei discută joi cu președintele american Donald Trump despre garanțiile de securitate care trebuie oferite Kievului și despre modalitățile de a crește presiunea asupra Rusiei pentru a o determina să se așeze…
17:40
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, că nu există cetățeni români printre victimele incidentului din Lisabona, în care un celebru funicular din oraș a deraiat, iar 17 persoane și-au pierdut viața. „Autoritățile portugheze au finalizat…
17:30
Secretul longevității lui Giorgio Armani, care i-a permis să își conducă imperiul modei până după 90 de ani. A răspuns cu un singur cuvânt # HotNews.ro
Legendarul creator de modă italian Giorgio Armani a murit joi la vârsta de 91 de ani, el fiind cunoscut pentru faptul că și-a păstrat claritatea mentală odată cu înaintarea în vârstă și a continuat să…
17:30
Explicațiile lui Alexandru Nazare, după ce a fost acuzat că deţine firme cu probleme fiscale, inactivate de ANAF: Nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, este asociat în două firme care au fost inactivate de ANAF, scriu jurnaliștii de la Defapt.ro. Una dintre ele figurează cu datorii de peste 1,7 milioane de lei şi a fost…
17:20
VIDEO Cum acționa un hoț în mijloacele de transport în comun. Procurorii o caută pe una dintre victimele sale # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 anchetează un bărbat suspectat de comiterea trei tâlhării și o tentativă de tâlhărie, faptele fiind comise în tramvaie sau autobuze aflate în staționare. Procurorii vor să găsească o…
17:10
Conflictul dintre principalele agenţii de aplicare a legii din Ucraina izbucneşte din nou # HotNews.ro
O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după ce serviciul de securitate SBU a acuzat organismele de supraveghere…
Acum 8 ore
16:50
SuperLiga: Fiul lui Gică Popescu, împrumutat de Farul până la finalul sezonului. La ce echipă a ajuns # HotNews.ro
Farul Constanţa şi CSA Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Nicolas Popescu la formaţia bucureşteană până la finalul sezonului 2025-2026. El va juca astfel, până la finalul sezonului în curs, la CSA…
16:40
„Un paradox revoltător”: România vrea să fie hub energetic regional, dar peste 11.600 de români nu au curent electric / „Harta României fără lumină” # HotNews.ro
România visează să devină hub energetic regional, dar mii de oameni încă aprind lumânarea în propriile case, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă. În UE, eradicarea sărăciei energetice este o prioritate, însă România…
16:40
Emil Boc cere reforma administrativă a țării. Câte primării ar trebui „regândite”, după primarul Clujului # HotNews.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este total de acord cu reforma administrativă şi că nu trebuie pierdută această ocazie, când patru partide pro-europene sunt la guvernare, informează…
16:40
ULTIMA ORĂ Dacia lansează noile Duster și Bigster 4×4 cu cutie automată și motor electric # HotNews.ro
Dacia marchează un moment important odată cu lansarea oficială a sistemului de propulsie 4×4 automat pe cele două SUV-uri ale sale, Duster și Bigster. Sistemul este o premieră la nivel mondial, pentru că grupează trei…
16:20
Giorgio Armani, legendarul designer vestimentar care a clădit un imperiu al modei și unul dintre cei mai cunoscuți italieni din lume, a murit la vârsta de 91 de ani, anunță Corriere della Sera. Știre în…
16:20
Guvernul schimbă modul cum se acordă bursele de merit. Va fi un prag maxim pe fiecare clasă de elevi # HotNews.ro
Guvernul a aprobat joi metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar. Potrivit actului normativ, vor fi acordate patru tipuri de burse: burse de merit în…
16:10
Anchetatorii au reușit să îl identifice după amprente pe bărbatul ucis la festivalul favorit al miliardarilor # HotNews.ro
Poliția americană l-a identificat pe bărbatul descoperit mort, „într-o baie de sânge”, la festivalul de muzică Burning Man frecventat de marii miliardari tech ca fiind un cetățean rus în vârstă de 37 de ani, relatează…
16:10
Augustin Zegrean susține că CCR are motive să respingă legea privind pensiile magistraților. Ce invocă fostul judecător al Curții # HotNews.ro
Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean susține, într-un dialog cu HotNews, că legea care modifică sistemul de pensii speciale, atacată de instanța supremă la Curtea Constituțională, poate fi respinsă din motive precum principiul neretroactivității…
16:00
Răsturnare de situație: Bulgaria spune că avionul Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat # HotNews.ro
Guvernul bulgar și-a schimbat joi declarația, clarificând că nu are dovezi că Rusia a bruiat semnalele GPS ale avionului șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când aceasta a aterizat duminică pe un aeroport local, relatează…
16:00
Parlamentari ai PSD și USR susțin că reforma pensiilor speciale va trece de CCR: „Sunt mai optimist decât la celelalte încercări” # HotNews.ro
Parlamentari ai PSD și USR spun că proiectul pentru care premierul și-a angajat răspunderea nu va fi declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României (CCR) pentru că a fost „scris cu simțul răspunderii”. Senatorul USR…
15:40
Apple dezvoltă un motor de căutare bazat pe inteligență artificială. Cum arată planurile companiei pentru asistentul Siri # HotNews.ro
Apple dezvoltă un motor de căutare „alimentat” de tehnologii de inteligență artificială, similar ca idee cu produsele furnizate de rivalii PerplexityAI și OpenAI, scrie Bloomberg. Apple va prezenta pe 9 septembrie seria iPhone 17. Noul…
15:40
Decizie importantă pentru România a Curții Europene de Justiție în cazul fugarilor care vor să scape de condamnări # HotNews.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care…
15:30
„Din păcate, Rusia înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință”. Anunțul lui Nicușor Dan după summitul Coaliției de Voință # HotNews.ro
Șeful statului a anunțat într-o postare pe platforma X că România susține adoptarea de noi sancțiuni, ca o formă de presiune la adresa Rusiei. Nicușor Dan a salutat joi „unitatea și coordonarea transatlantică” în fața…
15:30
Insula „Moțiunii”. O lideră PNL compară moțiunile de cenzură ale opoziției cu Insula Iubirii, celebra emisiune de pe Antena 1 # HotNews.ro
Prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Paulic spune că cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România împotriva Guvernului Bolojan sunt o „producție slabă”: „Scenariu copiat. Zero credibilitate”. Ea compară demersul opoziției cu emisiunea…
15:10
Rusia a mobilizat 100.000 de soldați pentru a cuceri un oraș strategic ce ar putea deschide calea către ultimele fortărețe din Donețk # HotNews.ro
În vreme ce negocierile de pace se prelungesc, fără un rezultat palpabil, președintele rus Vladimir Putin pregătește o nouă ofensivă în estul Ucrainei, oficialii europeni și ucraineni avertizând că o breșă ar putea apărea în…
15:10
Centrala electrică din România, care nu se mai termină / Cum va fi reziliat pentru a doua oară, în cinci ani, contractul pentru construirea centralei Iernut # HotNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul energiei, a anunţat, miercuri, la Guvern, că este „determinat” să rezilieze contractul cu spaniolii de la Duro Felguera, constructorul centralei de 430 MW de la Iernut. Bogdan Ivan a mai spus că…
15:00
Dr. Lucian Rușitoru, chirurg mamar MedLife: „Genetica ne ajută să furăm startul în prevenția cancerului de sân, dar și în tratamentul țintit“ # HotNews.ro
Testarea genetică a trecut din zona excepțiilor costisitoare în cea a analizelor comune recomandate de medici, mai ales de cei specializați în senologie. Nu înseamnă că orice femeie trebuie testată, dar în cazurile potrivite, rezultatele…
15:00
Țările europene trebuie să elibereze documente potrivite identității de gen declarate, a spus avocatul general al CJUE # HotNews.ro
Statele membre ale UE au obligația de a elibera documente conforme cu identitatea de gen a persoanei în cauză, a apreciat joi avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene într-un caz privind Bulgaria.…
