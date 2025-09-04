Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor

17:00

Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea. BANC | Gelozia lui Bulă Gelos din fire, Bulă o sună pe Bubulina de 30 de ori, în timp ce […]