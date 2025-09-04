Acțiunile Porsche, scoase din indicele bursier german din cauza performanțelor slabe. Sitația s-a deteriorat semnificativ în ultimele 24 de luni

17:00

Guvernul a aprobat mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale, prin acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă persoane vulnerabile, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri.