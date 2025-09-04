Trump taie banii programelor axate pe Rusia
Cotidianul de Hunedoara, 4 septembrie 2025 23:40
Administrația Trump intenționează să oprească programele de asistență de securitate de lungă durată pentru Europa, inclusiv o inițiativă de fortificare a flancului estic [...] The post Trump taie banii programelor axate pe Rusia appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
23:40
Acum 2 ore
23:20
„Inteligent diplomatic era ca d-na Țoiu să ignore sau, dacă ținea neapărat să vorbească, putea să se rezume la un sec: “ sunt acolo în calitate privată”, nu să îi insulte pe toți din poza cu Putin… același Putin din 2014 când d-na Țoiu vizita Moscova! [...] The post Ministra de Externe, despre vizitele la Moscova appeared first on Cotidianul RO.
22:50
După inspectorii de la ANAF sau cei de la Mediu, și cei de la Muncă ar putea fi nevoiți să poarte body-camuri. Când și unde le vor [...] The post Niciun inspector fără body-cam appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Sute de persoane din zona Bradului riscă să rămână fără un loc de muncă. Fabrica de componente [...] The post Importantă fabrică din Țara Zarandului, la un pas de închidere appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
22:20
Comisia Europeană a respins iniţiativa cetăţenească (ICE) a Consiliului Naţional Secuiesc (CNS) privind acordarea unui statut special [...] The post Consiliul Naţional Secuiesc, refuzat de CE: Inacceptabil appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Piperea:„Consiliul Fiscal confirmă: costurile cu Ucraina sunt secretizate“ # Cotidianul de Hunedoara
Piperea: Totul este secretizat în privința Ucrainei, chiar și acum, când suntem sub leadershipul unui ins care a câștigat alegerile prezidențiale cu sloganul „România onestă” [...] The post Piperea:„Consiliul Fiscal confirmă: costurile cu Ucraina sunt secretizate“ appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Costumele iconice ale casei Armani au fost purtate nu doar de oameni de afaceri adevărați, ci și de personaje de film: [...] The post Armani, preferatul Hollywoodului appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Caz de pomină. Polițist acuzat că a tâlhărit femeia pe care o plătise pentru sex # Cotidianul de Hunedoara
Un angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce [...] The post Caz de pomină. Polițist acuzat că a tâlhărit femeia pe care o plătise pentru sex appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Un moldovean de 23 de ani transferat la Dinamo Kiev nu a fost primit cu bine de fanii ucrainieni din cauza opiniilor pro-ruse. [...] The post Un moldovean, inamicul nr. 1 la Kiev appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Nicușor Dan „a fost ales în funcție ca să se specializeze la fața locului, Palatul Cotroceni fiind un fel de școală ajutătoare“. [...] The post Palatul Cotroceni, un fel de școală ajutătoare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
20:20
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea. Proprietarul animalelor [...] The post Focar de antrax în Vrancea appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Președintele Nicușor Dan spune că după 100 de zile de mandat și-a atins obiectivele pe care le avea. Întrebat ce notă și-ar da, [...] The post Bilanț după 100 de zile. Ce notă își dă Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
19:50
În primul său interviu televizat, Nicușor Dan a declarat că primele 100 de zile de mandat au fost intense și că lucrurile cele mai importante [...] The post Nicușor Dan nu-l iartă pe Bolojan: „Era posibil să evităm” appeared first on Cotidianul RO.
19:40
O companie de construcții fantomă este printre cele mai bogate din România. Firma a declarat venituri în baza cărora ar fi trebuit să plătească impozite de zeci de milioane de lei, dar [...] The post Cea mai mare firmă-fantomă din România appeared first on Cotidianul RO.
19:10
''Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei'', a precizat Macron în fața presei, după încheierea reuniunii. [...] The post Angajament pentru desfășurarea de trupe în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
19:10
"Producţia naţională este lăsată în cădere liberă: închiderea combinatului siderurgic Hunedoara, un alt act al trădării naţionale", [...] The post „Închiderea combinatului Hunedoara, act al trădării“ appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Curtea de Justiție a Uniunii europene (CJUE) a decis joi că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia [...] The post Decizie importantă a CJUE în cazul fugarilor condamnați appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Trei dintre cei patru suspecți din cazul furtului de artă de la Assen nu vor fi urmăriți penal. Serviciul Public de Parchet (PM) consideră că rolul său este prea [...] The post Furtul tezaurului: Olandezii și-i apără pe ai lor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
18:20
Pentru meciurile cu Cipru și Canada, Mircea Lucescu trebuie să aleagă din mai multe variante de [...] The post Lucescu și variantele sale pentru postul de portar appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cei doi foști premieri ne-au făcut un serviciu. N-au reprezentat România, dar nici n-am lipsit de la eveniment. [...] The post Năstase și Dăncilă, relansați în China appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, denunță falsa reformă pregătită de Guvernul Bolojan privind instituțiile autonome ale statului. [...] The post Petrișor Peiu (AUR): Privilegiații sistemului rămân protejați appeared first on Cotidianul RO.
18:10
În ciuda succesului global la conducerea unei case de modă cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an, Giorgio Armani a mărturisit că era „oarecum indiferent” [...] The post Armani și iubirea vieții sale appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Circulaţia vehiculelor de peste 7,5 tone a fost restricționată pe două poduri din Baia Mare din motive de siguranţă. [...] The post Pericol pe două poduri din Baia Mare appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Cinci persoane au fost reţinute de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care sunt cercetate [...] The post Evaziune cu mașini de lux, cu complici la Fisc appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi 'fake news-urile' potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preț energie electrică [...] The post Adevăr sau dezinformare: Ce preț are energia electrică pentru R. Moldova appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Cine crede că viața lui Cristi Chivu la Milano ar fi o dulce poezie se înșală amarnic. Antrenorul român ar putea fi [...] The post Chivu în pericol de a fi înlocuit de propriul idol appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat după apariția informațiilor potrivit cărora o firmă la care deține peste 95% din părțile sociale are [...] The post Ministrul Finanțelor, asociat la o firmă cu datorii: „Nu sunt şantajabil” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, președintele Nicușor Dan. [...] The post Nicușor Dan, decizie în numele României la ”Coaliția de Voință” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Doliu uriaș în lumea modei. Designerul italian a murit astazi, înconjurat de familia sa. Titanul modei implinise anul acesta [...] The post A murit Giorgio Armani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
16:20
Legea capitalei, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Legea capitalei, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Legea capitalei appeared first on Cotidianul RO.
16:10
''Turcia este a doua mea casă și sunt super fericit să mă aflu aici. Abia aștept să începem. Ne vedem în curând'', a declarat Hagi [...] The post Ianis Hagi a semnat pe doi ani în Turcia appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre care prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor [...] The post Guvernul a aprobat primirea a 300 de refugiați appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Anularea galei aniversare 'Angela Gheorghiu - 35 de ani de excelență' a fost o decizie unilaterală, afirmă Intermusica, managementul artistei [...] The post Scandalul anulării galei Angelei Gheorghiu. Reacția artistei appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu [...] The post Înalta Curte atacă la CCR legea privind pensiile magistraților (document) appeared first on Cotidianul RO.
14:30
14:10
Echipa de fotbal FCSB a fost sancționată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului din cauza [...] The post FCSB plătește pentru manifestările rasiste ale suporterilor appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Direcția de Sănătate Publică (DSP) a aplicat amenzi în valoare totală de 6.000 de lei unor angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu [...] The post Gravidă moartă după un avort. DSP a dat amenzi appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Partidele din opoziție susțin, în moțiune, că Guvernului Bolojan îi lipsește cu desăvârșire legitimitatea de a pune în aplicare măsurile propuse. [...] The post Bruynseels: Guvernul a rămas fără soluții și trebuie demis appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Bilanțul accidentului de funicular din Lisabona a ajuns la... [...] The post Nenorocirea din Portugalia. 11 cetățeni străini au murit appeared first on Cotidianul RO.
12:00
A fost interpretat ca un gest care ilustrează grija extremă a regimului de a evita să lase... [...] The post Gest ciudat al oamenilor lui Kim Jong-un appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Am consemnat în aceste zile prezența foștilor premieri români Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, alături de actuali și foști lideri politici de (...) [...] The post O prezență atacată de neo-bolșevismul dâmbovițean appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
11:20
Sindicaliştii din administraţia publică au anunţat că în 15 septembrie va avea loc un... [...] The post Tărăboi în administraţie: Marş de protest şi ameninţări cu greva appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Astfel, aeroportul își va asigura peste 70% din consumul propriu de energie și va reduce... [...] The post Aeroportul din Bacău își face parc fotovoltaic appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Au fost observate în aceste zile travers de localitatea Agigea dar și în Portul Constanta, în special... [...] The post Meduze uriașe în Portul Agigea (video) appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de... [...] The post Pensia medie în România appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Perioada Back to School nu trebuie sa insemne cheltuieli excesive. Cu o strategie bine pusa la punct și Cuponoman.ro, faci față mai ușor [...] The post Cum să economisești inteligent cu reduceri și cupoane online appeared first on Cotidianul RO.
09:20
George Simion: Despre marea înșelătorie numită „Green Deal”, la Forumul de la Karpacz # Cotidianul de Hunedoara
Liderul AUR George Simion a participat la cea de-a 34-a ediție a Forumului Economic de la... [...] The post George Simion: Despre marea înșelătorie numită „Green Deal”, la Forumul de la Karpacz appeared first on Cotidianul RO.
09:00
După înfrângerea rusionoasa din finala de la Wimbledon (6-0, 6-0)... [...] The post Surpriză mare la US Open. Iga Swiatek, eliminată appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Despăgubiri record. Sute de mii de australieni forțați să ramburseze datoriile la... [...] The post Cea mai mare despăgubire din istoria Australiei appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Amuzament pe rețelele de socializare pe seama ciorovăielii din... [...] The post Umor pe net: ”Pe tine nu te apucă plânsul?” appeared first on Cotidianul RO.
