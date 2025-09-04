Giorgio Armani, regele modei, a murit la vârsta de 91 ani

21:30

Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte „invadator" şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.