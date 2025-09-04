Oana Țoiu, despre prezența foștilor premieri români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară organizată de Xi Jinping: „Știam că cei doi vor merge la acea întâlnire” | AUDIO

12:30

Un bac s-a scufundat în Dunăre după ce a preluat un camion cu tonaj mult peste limită. Atât șoferul camionului, cât și cel care conducea șalupa, au reușit să sară de pe bac pe mal înainte ca ambarcațiunea să se scufunde pe fundul Dunării. Incidentul s-a întâmplat în localitatea Frecăței, la zona de trecere între […]