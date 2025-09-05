Revista presei internaționale, 5 septembrie 2025
Rador, 5 septembrie 2025 01:40
26 de țări sunt dispuse să participe la o forță internațională ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune la nivel înalt a aliaților Kievului. Potrivit Reuters, Macron a declarat că alături de alți lideri europeni și de […]
• • •
Acum 2 ore
01:40
Acum 12 ore
19:00
Volodimir Zelenski a spus că aliații Ucrainei au elaborat un cadru pentru garanțiile de securitate # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina și aliații săi au o viziune generală asupra garanțiilor de securitate împotriva viitoarelor agresiuni rusești și că peste două duzini de țări explorează exact ce rol ar putea juca. Aproximativ 30 de lideri occidentali au discutat cu dl Zelenski la Paris cu privire la potențialele angajamente […]
18:50
Emmanuel Macron a declarat că 26 de ţări s-au angajat să contribuie la securitatea Ucrainei după orice armistiţiu sau acord de pace cu Rusia # Rador
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că 26 de ţări s-au angajat să contribuie la asigurarea securităţii Ucrainei după orice armistiţiu sau acord de pace cu Rusia. Liderul francez a spus că toate aceste ţări sunt dispuse să trimită trupe ca parte a unei „forţe de garanţie” în Ucraina sau să fie prezente cu efective […]
18:40
Premierul Ilie Bolojan – disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară # Rador
PSD propune reducerea cu 10% a cheltuielilor cu administrația publică locală, în timp ce PNL dorește o reducere cu 10% a numărului de posturi ocupate efectiv – aminteşte redactorul RRA, Andrei Şerban. Premierul Ilie Bolojan estima recent că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară între 1,2 și […]
18:40
Premierul australian a discutat cu Donald Trump despre oportunităţi de cooperare între ţara sa şi SUA # Rador
Premierul australian Anthony Albanese a discutat despre oportunități de cooperare între Australia și SUA în domeniul resurselor mineralelor critice, într-o convorbire telefonică de joi seara cu președintele Donald Trump, a anunțat cabinetul său. Cei doi lideri au vorbit despre oportunitățile de a colabora în domeniile comerțului și al resurselor mineralelor critice „în interesul ambelor națiuni”, […]
17:10
La microfon, Angelica Dan
16:30
Comisia Europeană a alocat aproape 19 milioane de euro Republicii Moldova pentru a-i sprijini agenda de reforme # Rador
Comisia Europeană a alocat astăzi aproape 19 milioane de euro Republicii Moldova pentru a-i sprijini agenda de reforme, după ce a confirmat că statul a îndeplinit toate angajamentele legate de plățile din cadrul programului de ajutor economic al Uniunii Europene. În plus, Bruxelles-ul a făcut apel la comunitatea de afaceri să investească în Republica Moldova, […]
16:30
Papa Leon a discutat despre „situația tragică din Gaza” în timpul unei întâlniri de joi cu președintele israelian Isaac Herzog și a făcut apel la începerea unor negocieri care să conducă la eliberarea ostaticilor rămași în Gaza și la un armistițiu permanent în enclava palestiniană, se precizează într-un comunicat de la Vatican. „Se speră la […]
15:10
Aproape 5.500 de locuințe din România nu erau racordate la finalul anului trecut la rețeaua de energie electrică # Rador
Aproape 5.500 de locuințe din România, în care trăiesc peste 11.600 de oameni, nu erau racordate la finalul anului trecut la rețeaua de energie electrică, arată datele dintr-un raport realizat în 2024 de Asociația Energia Inteligentă, cu sprijinul Ministerului Energiei și publicat astăzi. Majoritatea locuințelor se află în zone montane izolate, fără șanse prea mari […]
15:10
Cel puțin 2.205 persoane au fost ucise în urma a două cutremure care s-au produs în Afganistan de la sfârșitul săptămânii, a precizat purtătorul de cuvânt adjunct al administrației talibane într-o postare de joi de pe X./opopescu/schelaru REUTERS – 4 septembrie
14:40
Institutul Francez din România la Timișoara are plăcerea să anunțe numirea doamnei Anne-Laure Rouxel în funcția de directoare delegată, începând din această toamnă. Ea îi succede doamnei Tilla Rudel, care a condus Institutul în ultimii cinci ani, consolidând legăturile culturale și educative dintre Franța și România în regiunea de vest a țării. Anne-Laure Rouxel sosește […]
Acum 24 ore
14:30
În inima Maramureșului, acolo unde tradiția și natura se împletesc firesc, există locuri care te fac să simți că timpul capătă alt ritm. Două dintre cele mai iubite și emblematice destinații ale zonei sunt Mănăstirea Bârsana și Mocănița de pe Valea Vaserului – fiecare cu povestea sa, dar ambele încărcate de farmec, autenticitate și o […]
13:10
Direcția 5 și Loredana aduc împreună emoția pură într-o piesă care promite să atingă inimile tuturor: „2 Povești”, o colaborare de suflet, plină de sinceritate și intensitate. Single-ul vorbește despre iubirea matură, profundă și imperfectă – dar reală. La 30 de ani de la prima colaborare pe albumul „Atitudine”, lansat în 1994, Direcția 5 și […]
12:30
Războiul pentru moștenire al fiilor lui Delon, Fabien își dă în judecată frații pentru a anula testamentul # Rador
Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, a intentat un proces împotriva fratelui și surorii sale, solicitând anularea testamentului actorului. Conform informațiilor din Le Monde, Alain-Fabien deține dovezi medicale nepublicate anterior, care demonstrează că, atunci când a semnat un al doilea testament, actorul nu mai avea putere de discernământ. Drept pentru care, Alain-Fabien, fiul cel mic al […]
12:20
China transmite că în dezvoltarea relațiilor diplomatice cu alte țări nu vizează nicio terță parte # Rador
Ministerul său de Externe a declarat joi că China nu vizează nicio terță parte în dezvoltarea relațiilor diplomatice cu alte țări, ca răspuns la comentariul președintelui american Donald Trump, conform căruia China, Rusia și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Într-o postare adresată președintelui chinez Xi Jinping pe platforma Truth Social, în timp ce o […]
12:20
Procurorii europeni anchetează posibile infracțiuni într-un proiect de 1,9 mld euro finanțat de UE, anunță autoritățile cipriote # Rador
Procurorii europeni investighează posibile infracțiuni legate de un proiect de 1,9 miliarde de euro, finanțat de UE, pentru construirea unui cablu electric submarin care leagă Europa de estul Mediteranei, a declarat președintele Ciprului. Operatorul grec de rețea electrică IPTO construiește cablul Great Sea Interconnector pentru a conecta rețelele de transport europene și cipriote și, ulterior, […]
12:00
BukFeszt4 – Festivalul care aduce magia teatrelor maghiare în inima Bucureștiului 29 septembrie – 7 octombrie 2025 # Rador
Toamna culturală a Capitalei se află sub semnul teatrului. Între 29 septembrie și 7 octombrie 2025, Bucureștiul găzduiește cea de-a patra ediție a BukFeszt – Festivalul Teatrelor Maghiare la București, organizat de Asociația MASZÍN împreună cu Departamentul pentru Relații Interetnice, UNITER, Ambasada Ungariei la București. Festivalul aduce pe scenele bucureștene un adevărat maraton de spectacole […]
11:10
La microfon, Elvira Chilaru
10:40
România va fi prezentă astăzi pe scena Expo 2025 Osaka, cu un concert de gală, la care vor participa solişti importanţi ai scenei lirice internaţionale de origine română. Soprana Anita Hartig şi tenorul Ştefan Pop, alături de baritonul Ştefan Ignat vor interpreta, împreună cu Orchestra Operei Naţionale București, lucrări de Puccini, Verdi, Enescu. „Ne dorim […]
10:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pentru Le Point că orice retragere a trupelor sale din Donbas ar reprezenta o amenințare gravă pentru securitatea națională, deschizând drumul armatei ruse către orașe-cheie precum Harkiv și Dnipro. „Dacă mâine, într-un fel sau altul, părăsim Donbasul – ceea ce nu se va întâmpla – vom deschide pentru (liderul […]
10:00
Președintele chinez, Xi Jinping, a lăudat Slovacia pentru „aderența” sa la prietenia cu China, spunându-i joi prim-ministrului său că Beijingul este dispus să consolideze schimburile cu Bratislava, potrivit presei de stat chineze. Comunitatea internațională are nevoie de unitate și cooperare mai mult ca niciodată, i-a spus Xi prim-ministrului Robert Fico, aflat în vizită miercuri la […]
09:40
Israelul respinge recenta ofertă a grupării Hamas privind un acord pentru încetarea războiului în Gaza # Rador
Israelul a respins recenta ofertă a grupării Hamas privind un acord cuprinzător de a pune capăt războiului din Gaza și pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni. Între timp, Israelul și-a intensificat ofensiva militară în Gaza City, unde spitalul a anunțat că cel puțin 46 de persoane au fost uciși în atacurile de miercuri. Corespondentul BBC la […]
09:10
Președintele Volodimir Zelenski se află la Paris pentru discuții cu așa-numita „coaliție a celor dispuși” # Rador
Președintele Volodimir Zelenski se află la Paris pentru prima zi de discuții cu așa-numita „coaliție a celor dispuși”, un grup de țări, majoritatea europene, inclusiv Turcia plus Australia și Canada. Discutând cu jurnaliștii, un purtător de cuvânt al Palatului Élysée a declarat că obiectivul reuniunii este să se arate că grupul celor aproximativ 30 de […]
09:10
Marea Britanie a folosit peste 1 miliard de lire sterline din activele rusești înghețate pentru a sprijini militar Ucraina # Rador
Ministrul britanic al apărării, John Healey, aflat în vizită la Kiev, pe 3 septembrie, a anunțat că fondurile provenite din activele rusești înghețate au fost folosite pentru a asigura un ajutor militar pentru Ucraina de peste 1 miliard de lire sterline. Cu acești bani, Londra a furnizat Kievului sute de mii de proiectile de artilerie, […]
09:10
Donald Trump declară că își menține angajamentul de a urmări un acord de pace între Rusia și Ucraina # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își menține angajamentul de a urmări un acord de pace între Rusia și Ucraina, în pofida incertitudinii crescânde cu privire la perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat joi CBS News. „Am urmărit, am văzut și am […]
09:10
Xi Jinping a afirmat sprijinul Chinei pentru „lupta dreaptă” a Cubei împotriva interferențelor și blocadei (Xinhua) # Rador
Președintele chinez Xi Jinping a afirmat sprijinul Chinei pentru „lupta dreaptă” a Cubei împotriva interferențelor și blocadei, a relatat joi agenția de știri de stat Xinhua. Liderul chinez a făcut aceste remarci într-o întâlnire cu președintele și prim-secretarul Partidului Comunist al Cubei, Miguel Diaz-Canel, la o zi după ce Beijingul a organizat o paradă militară […]
09:00
O femeie din Japonia i-a plătit 1 milion de yeni unui astronaut fals de care s-a îndrăgostit # Rador
Escrocheriile sentimentale nu sunt nimic nou. Fenomenul a luat un avânt uriaș de la aventura nefericită a lui Anne, care a fost escrocată cu 830.000 de euro de un fals Brad Pitt. De atunci, noi escrocherii au făcut furori, fiecare mai neobișnuită decât precedenta. Recent, acesta a fost şi cazul unei femei japoneze care a […]
09:00
Suedia are acum propriul canon cultural. Cu toate acestea, criticile au fost rapide, în special din cauza absenței celebrei trupe de muzică pop ABBA. Scopul unui canon este de a oferi, prin texte, imagini sau evenimente, un cadru de referință pentru o cultură comună. Pippi Șosețica, Biblia din 1541 a lui Gustav Vasa, lanțul de […]
09:00
Cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan vor fi prezentate în Parlament # Rador
Cele patru moțiuni de cenzură depuse aseară de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan vor fi prezentate în această dimineață în Parlament, iar duminică vor fi dezbătute și supuse votului. Semnatarii critică atât conținutul celor patru proiecte de lege, pentru care executivul și-a angajat luni răspunderea, cât și modalitatea prin care […]
09:00
Noile observații obținute de telescopul James Webb ar putea răsturna teoriile actuale despre univers. Cercetătorii au descoperit o gaură neagră care s-a format în primele zile ale universului. James-Webb a observat din nou ceva ciudat… Și, potrivit cercetătorilor care au analizat datele captate de celebrul telescop spațial, aceasta pare a fi o gaură neagră supermasivă, […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Preşedintele Nicuşor Dan participă, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris – la 11:30. Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer vor co-prezida reuniunea, în prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski – Parlament * Plenul reunit al Parlamentului se […]
08:00
Premierul Bulgariei se va întâlni cu preşedintele Consiliului European, aflat în vizită în Bulgaria # Rador
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, se va întâlni cu preşedintele Consiliului European, António Costa, care va sosi, joi, în vizită în Bulgaria, informează Biroul de presă al Guvernului de la Sofia. Vizita lui Costa face parte din turneul său în capitalele statelor membre, în scopul discutării opiniilor liderilor de stat şi de guvern cu privire la […]
07:50
Răspunsul negativ al Comisiei Europene privind minoritățile naționale este inacceptabil (Balázs Izsák) # Rador
Inițiatorii transilvăneni consideră inacceptabil răspunsul negativ al Comisiei Europene privind inițiativa cetățenească pentru protecția minorităților naționale, și promit să continue cazul. „Pentru noi, această decizie este inacceptabilă„, a reacționat pe pagina sa de Facebook președintele Consiliului Național Secuiesc (CNS), Balázs Izsák, cel care a lansat această inițiativă cetățenească, la decizia Executivului de la Bruxelles anunțată […]
03:50
(RADOR RADIO ROMÂNIA, 4 septembrie) – Presa internațională și-a îndreptat atenția spre Beijing, unde a avut loc o spectaculoasă paradă de armament și de lideri autocrați. „Xi în versiune Mao, Putin și Kim zâmbind”, remarcă Avvenire, descriind parada de la Tiananmen, în care liderul chinez a proclamat că „lumea se află la o răscruce: pace […]
Ieri
23:10
Parlamentarii AUR anunță că au transmis sesizări către Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea procedurii angajării răspunderii guvernului # Rador
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor anunță că au transmis miercuri sesizări urgente către Comisia de la Veneția și Grupul de State Împotriva Corupției – GRECO, în care reclamă o utilizare sistematică și abuzivă a procedurii angajării răspunderii guvernului, pentru a ocoli dezbaterile parlamentare democratice. Într-un comunicat, AUR arată că legile promovate modifică zeci de acte […]
23:10
Președintele Consiliului European, António Costa, a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – România este un element-cheie pentru securitatea Uniunii – a declarat miercuri seară, la București, președintele Consilului European, António Costa. Responsabilul comunitar a fost primit de președintele Nicușor Dan, cu care a discutat despre situația de la Marea Neagră și din Ucraina. Corespondentul RRA Alina Stănuță relatează. Reporter: Trăim o perioadă complicată […]
21:50
A fost semnat un protocol de colaborare pentru noua magistrală de metrou Bragadiru-Voluntari # Rador
Rețeaua de metrou din capitală ar urma să se extindă cu o nouă magistrală, potrivit unui protocol de colaborare semnat miercuri la Ministerul Transporturilor cu Metrorex și mai multe autorități locale din București și din județul Ilfov. Este vorba despre o legătură subterană între sud-vestul orașului și zona de nord-est, pe ruta Bragadiru-Voluntari. Viitoarea magistrală […]
21:10
Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internaţional din Cluj pot transporta recipiente cu un volum de până la doi litri în bagajul de mână # Rador
De miercuri, pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internaţional din Cluj pot transporta recipiente cu un volum de până la doi litri în bagajul de mână. Este primul aeroport din România care renunţă la limita de 100 de mililitri pentru recipientele cu lichide. De vineri, 5 septembrie, restricţiile actuale referitoare la transportul lichidelor se vor […]
18:40
La miezul nopţii expiră termenul până la care mai pot fi depuse în Parlament eventuale moţiuni de cenzură, după ce Guvernul şi-a angajat, luni, răspunderea pentru cinci proiecte incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Deocamdată nu a fost iniţiat niciun astfel de demers, însă dacă situaţia rămâne neschimbată, proiectele vor fi considerate […]
18:40
România are nevoie de stabilizarea şi consolidarea finanţelor publice şi nu pentru că aşa spune Fondul Monetar Internaţional sau consideră alţi parteneri externi ai ţării, afirmă ministrul de finanţe, Alexandru Nazare. Într-un mesaj pe reţelele sociale, după întâlnirea de astăzi cu experţii FMI aflaţi în misiune la Bucureşti, ministrul scrie o ajustare voluntară este întotdeauna […]
18:40
Pe Aeroportul Internațional din Sibiu, pasagerii nu vor mai fi limitați la recipientele de 100 ml pentru lichide # Rador
Pasagerii curselor aeriene care pleacă de pe Aeroportul Internaţional din Sibiu vor putea transporta în cabina avionului lichide în recipiente individuale de până la doi litri, fără limita anterioară de 100 de mililitri. Măsura se aplică de vineri și este posibilă datorită instalării şi funcţionării complete a celor cinci echipamente de control de securitate, implementate […]
18:40
„Coaliţia funcţionează şi merge înainte”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan, care consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează bine, ţinând cont de faptul că este formată din patru partide plus un grup parlamentar. Şeful statului a participat astăzi la începerea lucrărilor proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde a […]
18:20
România încheie oficial mandatul de președinte al Procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM) # Rador
Miercuri, 3 septembrie, delegația română, condusă de președintele rotativ, Simona Cojocaru, director al Direcției politici de apărare, a participat la ceremonia oficială de predare-primire a președinției rotaționale a Procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), în Kumanovo, Republica Macedonia de Nord. Președinția SEDM, deținută de România în intervalul 2023-2025, reprezintă al treilea […]
18:20
Pentru a marca 70 de ani de la dispariția lui George Enescu, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în parteneriat cu Conservatorul de Muzică din Tel Aviv, organizează un eveniment muzical de excepție în data de 8 septembrie 2025, de la ora 19:30, în cadrul prestigiosului Auditoriu al Conservatorului. Concertul de gală, parte din […]
12:40
Președintele rus, Vladimir Putin, l-a invitat pe liderul nord-coreean, Kim Jong Un, să viziteze Rusia, la finalul întrevederii de peste două ore şi jumătate pe care cei doi au avut-o la Beijing. Cei doi lideri autoritari s-au întâlnit la Casa de Oaspeți de Stat Diaoyutai, din vestul Beijingului, după ce au participat miercuri dimineață la […]
12:40
Zelenski anunță un sprijin semnificativ pentru Ucraina, înaintea unei întâlniri cu partenerii europeni # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că un summit între Ucraina și statele nordice și baltice va avea loc pe 3 septembrie, precum și un format bilateral în Franța. Zelenski a menționat că va discuta cu partenerii despre necesitatea unor măsuri puternice de presiune asupra Rusiei. De asemenea, preşedintele a anunțat „o consolidare tangibilă pentru Ucraina” […]
12:30
În Botoşani au început cercetările în cazul accidentului grav de circulaţie care a avut loc în această dimineaţă. Sunt avute în vedere infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Trei oameni au murit iar o a patra victimă a fost preluată cu un elicopter SMURD, după ce şoferul unui autoturism a pierdut […]
12:30
La microfon, Elvira Chilaru
11:00
Teatrul Național Radiofonic a început înregistrările pentru spectacolul Fereastra care n-avea somn de Selma Dragoș, în regia lui Mihnea Chelaru. În distribuție: Mihaela Bețiu, Cristian Iacob, Ioana Popovici Chelaru, Daniela Ioniță Marcu și Ana Ilinca Natalia. Muzica originală: Cristian Matei. Regia de studio: Janina Tudor. Redactori: Oana Cristea Grigorescu si Irina Soare. Regizoare și dramaturgă […]
10:10
Președintele rus, Vladimir Putin, i-a mulțumit miercuri lui Kim Jong Un pentru lupta curajoasă a soldaților nord-coreeni împotriva forțelor ucrainene. „La inițiativa dumneavoastră, după cum se știe, forțele speciale ale țării dumneavoastră au participat la eliberarea regiunii Kursk”, i-a spus Putin lui Kim în cadrul unei întâlniri în China. „Soldații dumneavoastră au luptat cu curaj […]
