VIDEO Șeful BMW România anunță sosirea celui mai revoluționar model al mărcii. „Așteptați-vă la o schimbare majoră de paradigmă”
Profit.ro, 5 septembrie 2025 02:20
Cel mai mare producător de automobile premium din lume, BMW, lansează pe 5 septembrie la Munchen modelul electric iX3 cu care vrea să depășească nu doar Tesla ori producătorii chinezi, ci tot ce s-a mai construit până acum cu tehnologie electrică și conectată. Mașina va ajunge și în România simultan cu toate piețele europene.
Acum 2 ore
02:20
Acum 4 ore
00:50
ULTIMA ORĂ România pregătește exceptarea în anumite condiții a mini-reactoarelor nucleare SUA dorite la Doicești de la normele naționale de autorizare # Profit.ro
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) pregătește posibilitatea legală ca reactoarele modulare mici (SMR) concepute și dezvoltate de americanii de la NuScale, cu care ar putea fi construită o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, să fie exceptate, în anumite condiții, de la normele naționale de autorizare a instalațiilor nucleare (NSN-22), relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
ANAF descoperă cazuri șocante la Cluj - persoane cu venituri de sute de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxe. Record la controlul persoanelor fizice cu averi mari # Profit.ro
ANAF a înregistrat un record în trimestrul al doilea în ce privește controlul persoanelor fizice cu averi mari, după ce a verificat și descoperit, în județul Cluj-Napoca, persoane cu venituri și de peste 100 de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxele aferente.
00:40
Încrederea managerilor firmelor și a populației în starea economiei a continuat să se deterioreze la final de vară. Industria rămâne în contracție, chiar dacă datele s-au ameliorat. Creșterea TVA și a accizelor de la 1 august a determinat consumatorii să-și majoreze achizițiile în iulie și a dus la un nivel record așteptările privind creșterile de prețuri în industrie, conform analizei Profit.ro.
00:40
GRAFICE Profiturile băncilor scad. Rata creditelor neperformante urcă la cel mai ridicat nivel al ultimilor trei ani # Profit.ro
Profiturile și profitabilitatea băncilor din România au continuat să scadă pentru al doilea trimestru consecutiv. Un semn mai îngrijorător pentru bănci vine însă din acumularea de credite neperformante, care a ajuns la cel mai ridicat nivel al ultimilor trei ani.
00:40
Retailerul grec de jucării Jumbo, prezent cu o rețea de 20 de hipermarketuri în România, își pregătește intrarea într-un nou oraș din țară, relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
Dacă administratorul unei societăți cu răspundere limitată (SRL), care are și calitatea de asociat unic sau de asociat majoritar, a decedat, iar dezbaterea succesiunii după acesta nu s-a finalizat în termen de 30 de zile de la survenirea decesului, orice persoană cu vocație succesorală se va putea adresa instanței de judecată competente în vederea numirii unui administrator temporar, cu stabilirea remunerației din patrimoniul societății.
4 septembrie 2025
23:40
Acțiunile Porsche, scoase din indicele bursier german din cauza performanțelor slabe. Sitația s-a deteriorat semnificativ în ultimele 24 de luni # Profit.ro
Performanțele slabe ale constructorului german de automobile Porsche au determinat bursa din Frankfurt să ceară ieșirea acțiunilor Porsche AG din cel mai puternic indice bursier din Franfkurt, DAX.
Acum 6 ore
23:20
Autoritățile bulgare suspendă vineri, în intervalul orar 6.30-7.15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în ambele sensuri de deplasare, anunță Poliția de Frontieră.
23:20
UiPath, primul unicorn fondat de antreprenori români, listat în 2021 la bursa de la New York, a raportat venituri de 362 milioane de dolari în trimestrul fiscal încheiat la 30 iulie, peste așteptările analiștilor.
22:00
Europenii, luați prin surprindere. SUA taie din fondurile de securitate destinate țărilor est-europene care se învecinează cu Rusia # Profit.ro
Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență în materie de securitate pentru armatele din țările europene situate de-a lungul frontierei cu Rusia.
21:50
Una dintre cele mai mari centrale nucleare din Franța a fost afectată de un roi de meduze.
Acum 8 ore
21:30
Nicușor Dan, inedit: Mă duc cu SPP la supermarket să cumpăr mălai. Am rămas la aceeași casă, vecinii s-au obișnuit # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca președinte, și a rămas în aceeași locuință.
21:30
ULTIMA ORĂ Antifrauda a intrat în comercianții de panouri fotovoltaice. Ministrul Finanțelor arată cum funcționeazǎ schema # Profit.ro
Direcția Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ (DGAF) are în curs o investigație care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, anunță ministrul Finanțelor.
21:20
Tranzacție specială cu acțiuni Fondul Proprietatea înainte de debutul ofertei publice de răscumpărare # Profit.ro
Activitatea de tranzacționare de la BVB a depășit reperul unor tranzacții de 100 milioane lei într-o sesiune acaparată de acțiunile cu profil financiar.
21:20
Nicușor Dan: Vreau să fiu un președinte serios. Am spus omologilor că, după o istorie pe care am avut-o, România în momentul ăsta se ia în serios # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan spune că vrea să fie un președinte serios, care să încerce să aducă seriozitate în modul în care facem lucrurile.
20:50
Absolvenții de liceu și studenții se pregătesc de angajare odată cu venirea toamnei. Îi așteaptă salarii atractive # Profit.ro
Finalul lunilor de vacanță de vară coincide pentru mulți tineri și cu momentul în care se pregătesc să intre pe piața muncii, fie că este vorba despre prima angajare sau despre o schimbare de angajator sau chiar de domeniu.
20:30
Compania chineză Geely a adus pe piața auto din România un model competitor direct cu Dacia Bigster.
20:00
Britanicii de la carwow au realizat un test de autonomie cu cele mai noi SUV-uri electrice.
19:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a vândut întreaga participație deținută la Bank of Cyprus, cea mai mare bancă din Cipru, în schimbul a peste 161 de milioane de euro.
Acum 12 ore
19:30
VIDEO România intră în cel mai amplu proiect de automatizare a proceselor repetitive din instituțiile statului. Ministrul Economiei, Radu Miruță: Era uitat într-un sertar # Profit.ro
România face un pas important spre digitalizarea administrației publice, prin pornirea celui mai amplu proiect de automatizare a proceselor repetitive din instituțiile statului.
19:30
Gigantul chinez Huawei a lansat a doua generație a smartphone-ului său trifold, Mate XTs.
19:30
Raiffeisen Bank lansează „Welcome Home", o asigurare pentru locuință, disponibilă în aplicația Smart Mobile.
19:20
Președintele american, Donald Trump, le-a transmis liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc.
19:10
VIDEO Accidentul celebrului funicular din Lisabona aruncă o umbră asupra industriei turistice, vitale pentru Portugalia # Profit.ro
Accidentul de funicular de la Lisabona, înregistrat ieri, aruncă o umbră asupra industriei turistice, vitale pentru Portugalia.
18:50
Economiștii Institutului Ifo atenționează că economia Germaniei rămâne blocată în criză.
18:40
DNA: Cinci persoane reținute și un inspector ANAF Iași sub control judiciar în dosarul de evaziune cu importuri auto second hand din UE, în care prejudiciul este de aproape 100 de milioane de lei # Profit.ro
Cinci persoane au fost reținute, iar un inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași a fost plasat sub control judiciar, în dosarul vizând o schemă de fraudare prin importuri de mașini second-hand din UE, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96,13 milioane lei, potrivit DNA. Profit.ro a scris despre caz și în ziua anterioară.
18:20
Fabricantul de utilaje Comelf intenționează să distribuie dividend semestrial, dar și să facă noi repartizare din rezerve.
18:00
Mesele cu carne au devenit un lux pentru milioane de europeni. Situația românilor GRAFICE # Profit.ro
O masă considerată „adecvată” rămâne un lux pentru mulți europeni.
17:20
La 3 ani de la retragerea din România, ExxonMobil vrea să iasă și de pe piața petrochimică europeană # Profit.ro
După ce în urmă cu 3 ani s-a retras din România, vânzându-și participațiunea în Neptun Deep către Romgaz, ExxonMobil încearcă să scape și de activele petrochimice pe care încă le deține în Europa, în Marea Britanie și Belgia. Motivul, potrivit Financial Times: sectorul chimic este puternic impactat de tarifele SUA și de concurența chineză.
17:00
Guvernul a aprobat acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri # Profit.ro
Guvernul a aprobat mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale, prin acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă persoane vulnerabile, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri.
17:00
Oferta cinematografică din această toamnă de la Prima TV este, la rândul ei, impresionantă.
17:00
Startup-ul francez de inteligență artificială Mistral AI ar finaliza o nouă rundă de finanțare în valoare de 2 miliarde euro, la o valoare a firmei „post-money” de 12 miliarde euro, potrivit Bloomberg.
16:50
România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, pe platforma X, președintele Nicușor Dan.
16:50
Guvern: Vor fi acordate patru tipuri de burse în învățământul preuniversitar de stat: Bursele de merit, burse sociale și tehnologice și burse pentru mame minore # Profit.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învățământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale și tehnologice (300 lei/lună) și burse pentru mame minore (700 lei/lună). Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei
16:40
Designerul italian Giorgio Armani, în vârstă de 91 de ani, a decedat.
16:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut și să execute garanția de bună execuție.
16:20
Curtea de Justiție a UE a adoptat o decizie importantă cu privire la fugarii care încearcă să scape de condamnări # Profit.ro
Curtea de Justiție a Uniunii europene (CJUE) a decis că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat, indică un comunicat difuzat joi pe webasite-ul curia.europa.eu.
16:20
Cel mai mare producător de petrol din Rusia majorează volumele livrate Chinei prin Kazahstan # Profit.ro
Cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft , a încheiat un acord suplimentar pentru furnizarea suplimentară a 2,5 milioane de tone de petrol pe an către China via Kazahstan, reprezentând o majorare cu o pătrime a volumelor livrate în 2024.
16:10
BCE spune că este nevoie de un euro digital în situații de perturbări majore precum blackout-ul din Spania # Profit.ro
Este nevoie de o versiune digitală a monedei euro pentru ca rezidenții zonei euro să poată continua să facă plăți chiar și în cazul unor perturbări majore precum pana de curent din Spania, tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică sau atacurile cibernetice împotriva băncilor, a declarat joi Piero Cipollone, membru în boardul executiv al Băncii Centrale Europene, informează EFE.
16:00
Lanțul german de supermarketuri Kaufland a introdus în România un sistem inedit.
15:50
Bogdan Ivan: Avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat prețul până la data de 1 iulie # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat prețul până la data de 1 iulie.
15:40
Wizz Air anunță alocarea celei de-a patra și a cincea aeronave la baza sa de la Chișinău și își consolidează poziția ca lider pe piața moldovenească.
15:30
ULTIMA ORĂ România trimite mâine la Bruxelles documentul-cheie cu care vrea să amâne închiderea termocentralelor pe cărbune. Se și plusează: Putem fi exportatori! # Profit.ro
România va trimite mâine la Bruxelles documentul-cheie cu care vrea să convingă Comisia Europeană să accepte amânarea cu 5 ani a termenului de închidere a termocentralelor pe lignit ale Complexului Energetic Oltenia și a exploatărilor miniere care le alimentează cu combustibil, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
15:10
Un autobuz a lovit pietoni pe Victoria Street, cea mai aglomerată stradă din Londra.
15:10
Inițiativa Safe Roads project, lansată de compania de asigurări Hellas Direct, a ajuns și în Piatra Neamț. Drumul zilnic spre școală a mii de elevi este acum mai sigur și mai accesibil. Datorită acestui proiect, trecerile de pietoni sunt acum mai bine marcate, mai bine semnalizate și au o infrastructură adaptată nevoilor elevilor.
15:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, explică soluțiile pentru a scădea prețul la electricitate și pentru a crește capacitățile de producție.
15:00
Restaurantele rămân fără clienți, pe fondul creșterii prețurilor. Românii preferă să gătească acasă # Profit.ro
Tot mai mulți români evită să mai iasă la restaurant, pe fondul scumpirilor din ultima perioadă. Patronii din industrie avertizează că încasările tot mai mici, combinate cu cheltuielile în creștere, pot duce la un colaps al sectorului.
14:50
FOTO Tronsonul Târgu Mureș - Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii - A8 este realizat în proporție de peste 20% # Profit.ro
Tronsonul Târgu Mureș - Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii - A8 este realizat în proporție de peste 20%, pe acest sector lucrând peste 700 de angajați și aproape 400 de utilaje, este concluzia prefectului județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs, care s-a deplasat pe șantier.
14:50
România va accepta pe teritoriul național, în următorii 2 ani, 2026 și 2027, un număr de 300 de refugiați africani, aflați în nevoie de relocare din cauza conflictelor armate din țările lor de origine, a decis Guvernul.
