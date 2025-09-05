Mircea Lucescu l-a lăsat acasă, dar a trăit o mare bucurie în plan personal

Fanatik, 5 septembrie 2025 06:10

Vlad Dragomir, mijlocașul român al celor de la Pafos, a devenit tată pentru a doua oară, după ce a fost omis de selecționer pentru meciurile naționalei

Acum 30 minute
06:10
Acum o oră
05:50
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM Fanatik
Precizări ANCOM despre antenele 5G. Un deputat USR l-a întrebat pe Valeriu Zgonea cât de periculoasă e tehnologia pentru sănătate. Ce explicații a dat președintele instituției
Acum 6 ore
01:40
Universitatea Craiova, fără suporteri în Peluza Nord la meciurile din Conference League!? UEFA anchetează coregrafia oltenilor de la meciul cu Bașakșehir Fanatik
Universitatea Craiova riscă să joace fără suporteri în Peluza Nord în faza principală din Conference League! FANATIK are toate detaliile
00:40
Adrian Mazilu, declarație pe placul suporterilor lui Dinamo: „Mi s-a făcut pielea de găină!” Fanatik
Adrian Mazilu nu va uita niciodată prima sa întâlnire cu Dinamo. Ce a spus noul jucător al „câinilor” despre prima sa impresie legată de club.
Acum 8 ore
00:20
Mircea Lucescu, pus pe glume înaintea amicalului România – Canada: ”Te-am scos din lot” Fanatik
Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă înainte de meciul amical România - Canada când a făcut glume pe seama unui cameraman.
00:00
Dinamo Kiev, reacție fermă după ce Vladislav Blănuță a fost acuzat de ucraineni că este pro-rus! Ce zice fotbalistul Fanatik
Clubul Dinamo Kiev a reacționat ferm după ce Vladislav Blănuță a fost luat în colimator de anumiți fani la scurt timp după transferul în Ucraina! Ce s-a întâmplat
00:00
Cinci zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap după 7 septembrie. Au stea în frunte, dau lovitura și primesc și noroc din plin Fanatik
Aceste zodii primesc protecție din plin după 7 septembrie și pot da lovitura. Dumnezeu le pune mâna-n cap în următoarea perioadă.
4 septembrie 2025
23:50
Costel Orac, dezvăluiri despre blaturile din fotbalul românesc! Contre cu Sechelariu şi Pinalti: “De acolo mi s-a tras” Fanatik
Costel Orac a vorbit deschis despre blaturile din fotbalul românesc la emisiunea FANATIK DINAMO! Ce se întâmpla în prima ligă atât înainte, cât și după Revoluție
23:30
Cât de afectat e Borza după ce a ratat transferul de la Rapid. Gâlcă, dezvăluiri de culise: „S-a văzut în teren” Fanatik
Perioada de mercato s-a încheiat în vestul Europei, astfel că Andrei Borza a ratat transferul de la Rapid. Vestea nu i-a picat bine deloc fundașului stânga
23:20
Pontul zilei de vineri, 5 septembrie. Bet Builder de cotă 9.50 la Superbet pentru România – Canada Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 5 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 9.50 la meciul România - Canada.
23:10
Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul Fanatik
Ce a făcut Cristi Borcea pentru a-și face un nume în lumea business. Partenera sa, Valentina Pelinel, a dezvăluit totul.
23:10
FCSB a anunțat prețurile pachetelor de bilete pentru meciurile din Europa League! Decizie importantă după sancțiunea UEFA Fanatik
FCSB a dat toate informațiile referitoare la achiziționarea pachetelor de bilete pentru cele patru meciuri de pe teren propriu din faza principală a Europa League!
23:00
Naționala U19 a României, primul meci după semifinala de la EURO 2025. ”Tricolorii” U17, înfrângere categorică Fanatik
Schimbată total după parcursul excelent de la EURO 2025, naționala U19 a României a jucat un prim meci de pregătire înainte de startul calificărilor.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 septembrie 2025. Câștig de 373 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 5 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 373 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal internaționale
22:40
Un jucător din SuperLiga, ofertat de un club din Vest. Care e suma pentru care se poate face transferul. Exclusiv Fanatik
Un club din SuperLiga poate să dea lovitura cu un jucător adus în această vară liber de contract. Care e suma de transfer și unde ar putea să ajungă jucătorul
Acum 12 ore
22:20
David Popovici, captură impresionantă după ce a devenit dublu campion mondial: ”Binișor pentru un începător”. Reacții spumoase ale fanilor Fanatik
David Popovici se relaxează după ce a devenit dublu campion mondial la Singapore și a realizat o captură fantastică la o partidă de pescuit.
22:00
Adrian Porumboiu știe deja noua campioană din SuperLiga: „De data asta, nu le va mai scăpa titlul!” Fanatik
Titlul e jucat în SuperLiga, crede Adrian Porumboiu. Fostul arbitru FIFA știe cine va sparge gheața în acest sezon și va lua campionatul
21:50
Povestea transferului lui Hagi la Real Madrid şi Barcelona: “Cruyff m-a sunat şi mi-a spus că îl vrea neapărat!” Fanatik
Povești de senzație, cu Gică Hagi în prim-plan. Cum a ajuns fostul mare fotbalist român la Barcelona. Giovanni Becali, dezvăluiri de senzație.
21:30
Daniel Oprița, dezvăluiri despre transferul lui Nicolas Popescu. Steaua vrea să aducă un fundaș central de cupele europene. Exclusiv Fanatik
Daniel Oprița e în culmea fericirii după ce Nicolas Popescu a semnat cu CSA Steaua. Antrenorul „militarilor” a dat detalii despre transfer
21:10
Legătura dintre Giorgio Armani și sport. Care a fost echipa preferată a designerului italian. Cu ce formație din Serie A a colaborat în urmă cu doar câteva săptămâni Fanatik
Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Ce legătura a avut italianul cu lumea sportului. Colaborări cu echipe uriașe din fotbalul mondial.
21:10
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât s-a împrumutat guvernul în fiecare lună Fanatik
Care sunt dobânzile la care se împrumută acum România. Suma uriașă plătită în primele șapte luni doar pe dobânzile la datoria guvernamentală
20:30
Anunț cu impact major pentru Radu Drăgușin și Tottenham! S-a produs momentul așteptat mulți ani de suporteri Fanatik
Clubul Tottenham a făcut în cursul zilei de joi un anunț cu impact extrem de important pentru echipa lui Radu Drăgușin! Fanii londonezilor sunt în extaz
20:10
Adi Mutu, reacție tranșantă după ce Gigi Becali l-a umilit pe Chiricheș în CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu se face așa ceva!” Fanatik
Adrian Mutu a oferit o reacție tranșantă, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce Vlad Chiricheș a fost înlocuit în CFR Cluj - FCSB.
20:00
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol uralele din bloc!” Fanatik
Andrei Vochin a relatat la Oldies but Goldies care este cea mai mare înfrângere, dar și victoria cea mai mare a naționalei României.
19:40
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella Fanatik
Ce studii are Arabella Iordănescu. Soția lui Edi Iordănescu a cochetat cu modellingul, însă nu și-a neglijat deloc formarea academică.
19:30
Declarația de dragoste cu care Costel Gâlcă îi va cuceri pe toți fanii Rapidului: „Nu o văd pe niciun stadion din România!” Fanatik
Costel Gâlcă vrea să intre definitiv în inimile fanilor rapidiști. Antrenorul cu trecut stelist i-a elogiat pe suporterii alb-vișiniii
19:10
Ele sunt româncele de top care au scris istorie pe podiumurile Armani. Ce legătură a avut celebrul designer cu o fabrică din Hunedoara Fanatik
Descoperă româncele care au strălucit pe podiumurile Armani și află ce legătură neașteptată există între celebrul designer și o fabrică din Hunedoara.
18:50
Mircea Lucescu a pus la zid un internațional lăsat în afara lotului pentru Canada și Cipru: „Trebuie să am o discuție foarte serioasă cu el” Fanatik
Mircea Lucescu, reacție dură la adresa unui fotbalist român aflat în vederile sale pentru convocare: „Echipa națională nu are nevoie de orgoliu”
18:40
Cine este iubita lui Rodrigo De Paul. Cei doi au avut de gând să se căsătorească, dar s-au despărțit la un moment dat Fanatik
Cine este, de fapt, iubita lui Rodrigo De Paul. Se speculează că fotbalistul are de gând să se căsătorească până la finalul anului 2026.
18:40
DON Giovanni, vineri, 5 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik Fanatik
Vineri, 5 septembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „DON Giovanni”, unde Cristi Coste și Ioan Becali vor face show
18:40
Fenomenul trotinetelor electrice scapă de sub control. Ce măsuri propune expertul Titi Aur pentru pedepsirea vinovaților, chiar și minori Fanatik
Accidente tot mai frecvente cu trotinete electrice. Expertul Titi Aur explică cum pot fi sancționați vinovații, inclusiv minorii, și ce măsuri ar putea preveni incidentele.
18:20
Ianis Hagi le-a vorbit turcilor despre Gică Hagi: ”Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”. Video Fanatik
Ianis Hagi a susținut o conferință de presă după ce a semnat cu Alanyaspor și a transmis că știe cât de important a fost tatăl său în fotbalul din Turcia.
18:10
Neluțu Varga a dat ordin: vinovatul principal pentru dezastrul de la Hacken, dat afară de CFR Cluj! Exclusiv Fanatik
Au început să cadă primele capete la CFR Cluj după startul de sezon ratat. Neluțu Varga l-a dat afară pe vinovatul rezultatului rușinos de la Hacken
17:40
După ce a fost jefuită la New York, Sorana Cîrstea primește în sfârșit o veste bună: ”Nu te putem lăsa să pleci” Fanatik
Sorana Cîrstea a avut parte de un eveniment neașteptat la New York, însă se pare că problemele încep să se rezolve pentru ea.
Acum 24 ore
17:20
Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea: „Nu a fost o experiență plăcută! Am rămas dezamăgit!” Fanatik
Un fost tehnician de la Universitatea Craiova a dat cărțile pe față după de a fost înlocuit cu Mirel Rădoi. Ce a spus despre perioada petrecută la clubul din Bănie.
17:10
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant Fanatik
Bogdan Dumitrașcu, fost director adjunct al APIA, a cerut 1,75 milioane de lei statului român după ce a stat 4 luni și jumătate în spatele gratiilor
17:10
Surpriză! Un jucător de la CFR Cluj l-a convins pe Kurt Zouma să semneze în România! Mesaj războinic pentru rivale: „Îmi plac contactele”. Video Fanatik
Kurt Zouma, primele declarații în tricoul celor de la CFR Cluj. Ce l-a impresionat pe fundașul francez la clubul din Gruia.
16:50
„E vremea să demonstreze!”. Cum a comentat Gigi Becali transferul lui Ianis Hagi în Turcia Fanatik
Cum a reacționat Gigi Becali la vestea că Ianis Hagi va juca în Turcia. Patronul de la FCSB l-a dorit pe mijlocaș la echipa sa.
16:40
Cum arată și cu ce se ocupă cumnatele lui Messi. Antonela Roccuzzo, soția starului internațional, mai are două surori Fanatik
În ce domenii activează cele două cumnate ale lui Lionel Messi. Antonela Roccuzzo, soția starului argentinian, are o relație foarte bună cu surorile ei.
16:30
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Program complet, meciuri live video, rezultate și scoruri live Fanatik
Spectacol total în etapa a 5-a și a 6-a din preliminariile CM 2026 din Europa. Vezi programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele actualizate
16:20
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost pedepsită de UEFA pentru rasism: „Cineva vrea să ne facă rău! Am vorbit cu Mustață” Fanatik
FCSB a primit o sancțiune din partea UEFA pentru primul meci acasă din Europa League. Cum a reacționat Gigi Becali: „Ne filmează când cântăm «Am avut și vom avea mereu»”
16:00
Grindeanu critică MAE după vizita lui Năstase şi Dăncilă în China: „Politica externă nu e un loc de abordări emoționale ce țin de retorica de partid” Fanatik
Sorin Grindeanu a reacţionat din nou la vizita făcută de Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, aducând critici voalate Ministerului de Externe, condus de Oana Ţoiu.
16:00
Mircea Lucescu, anunț despre Louis Munteanu după ce l-a convocat la națională: „Au fost presiuni, sper să simtă responsabilitatea” Fanatik
Louis Munteanu primește o șansă uriașă de la Mircea Lucescu. Anunțul selecționerului cu o zi înainte de amicalul cu Canada.
15:50
Un cuplu celebru din fotbal e istorie! S-au despărțit la doar 13 zile după ce anunțaseră oficial că sunt împreună Fanatik
Un celebru cuplu din fotbal a devenit istorie. Deși au anunțat recent că au o relație, s-ar părea că cei doi ar fi decis să se separe.
15:40
Oldies But Goldies, vineri, 5 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre marile succese ale echipelor românești în cupele europene Fanatik
La ediția de vineri, 5 septembrie, ora 13:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor analiza victoriile mari ale echipelor din România în Europa.
15:20
„Turcia este a doua mea casă”. Ianis Hagi, prima reacție după ce a semnat cu Alanyaspor! Gică Hagi l-a însoțit la Istanbul. Video Fanatik
Gică Hagi l-a însoțit pe fiul său, Ianis Hagi, la prezentarea oficială la Alanyaspor. Cu ce număr va juca „prințul” pe tricou
15:20
Ce se întâmplă, de fapt, cu polițistul rănit în intervenția de la Babadag. Care este starea de sănătate a agentului Fanatik
Incident violent la Babadag: polițist rănit în timpul intervenției. Află detalii despre starea sa de sănătate la zece zile după atac.
15:10
“A devenit ceva pentru milionari”. Newyorkezii se plâng că biletele la US Open au ajuns un lux. Cât costă o singură zi la Flushing Meadows Fanatik
Ultimul Grand Slam al anului, care se desfășoară acum la New York, este și cel mai profitabil, însă tot mai mulți localnici se lamentează din cauza prețurilor
15:10
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Kurt Zouma, noul fotbalist de la CFR Cluj. Sandra este implicată direct în cariera soțului ei Fanatik
Kurt Zouma este noul fotbalist de la CFR Cluj. Cine este însă Sandra Zouma, soția acestuia și cât de implicată e în viața profesională a partenerului ei?
14:40
Cum a surprins-o Raphinha pe iubita lui. Cadoul romantic pe care l-a primit Natalia Belloli din partea fotbalistului brazilian Fanatik
Natalia Belloli a primit un cadou special din partea soțului ei. Cum a decis Raphinha să o surprindă pe femeia care îi este alături de patru ani.
