VIDEO INTERVIU Mihai Filip, OVES Enterprise: Cu 20 de mil. de euro, poți avea suficiente drone FPV pe flancul României / UAV-urile nu pot salva o țară, ci completează aviația și sistemele de apărare / Nu poți scrie cod cu AI în domeniul militar
G4Media, 5 septembrie 2025 07:50
Cu 20 de milioane de euro poți avea suficiente drone FPV pentru necesarul din România și pentru flancul acesta al NATO, crede Mihai Filip, CEO al OVES... G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
08:00
VIDEO Fenomenul ”pantera neagră” apare din nou în presa bulgară: Felina ar fi fost văzută în apropierea unui sat din sud-vestul țării / Ce se observă în imagini și cum folosesc bulgarii pantera pentru promovarea turistică # G4Media
Relatări despre un prădător mare, negru, bănuit a fi leopard sau panteră, au stârnit teamă și au intensificat activitatea poliției în zona Dupnița, după ce... G4Media.ro.
08:00
Regatul Unit sub presiunea investitorilor şi a opoziţiei: Pieţele financiare şi criticii îi pun la îndoială viitorul fiscal şi politic # G4Media
Guvernul britanic condus de premierul Keir Starmer trece printr-o săptămână dificilă, confruntându-se cu presiuni din partea investitorilor şi a opoziţiei, pe fondul îndoielilor legate de... G4Media.ro.
08:00
Ţările din Europa care apreciază cel mai mult cultura. În fruntea listei se află Italia, în timp ce Germania și România sunt pe ultimele locuri # G4Media
Conform unui sondaj recent realizat de Eurobarometru, şaptezeci și nouă la sută dintre respondenții din Europa consideră că, cultura este importantă, o creștere de 2... G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:50
07:40
Un cetăţean polonez suspectat de spionaj, reţinut în Belarus / Ar fi avut asupra sa copia unui un document secret ce descrie exerciţiile militare Zapad-25, organizate o dată la doi ani în Rusia sau Belarus # G4Media
Agenţii de contrainformaţii din Belarus au reţinut un cetăţean polonez suspectat de spionaj pentru că avea în posesia sa documente legate de viitoarele exerciţii militare... G4Media.ro.
07:40
Franţa, noul ”elev problemă” al Europei: Guvernul Bayrou riscă să cadă înaintea votului de încredere # G4Media
Franţa, considerată mult timp un pilon de stabilitate în zona euro, se confruntă acum cu un climat politic şi economic ce aminteşte de Italia anilor... G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
Știm cu toții cât de gustoși sunt cartofii prăjiți. Fie că sunt la fast-food, la restaurant sau făcuți în casă, e greu să le reziști.... G4Media.ro.
07:30
Piața auto din România în primele 8 luni din 2025 / Dacia domină, ofensiva chineză e doar în faza de test # G4Media
În luna august 2025, înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 51,67% față de aceeași lună din 2024, ajungând la 15.125 de unități,... G4Media.ro.
07:30
Publicație de opoziție: Péter Magyar este în continuare cel mai popular politician, iar Viktor Orbán, doar al treilea – sondaj # G4Media
În fruntea listei de popularitate se află Péter Magyar, care este chiar mai popular şi din punct de vedere al preferinţei, decât Viktor Orbán, rezultă... G4Media.ro.
07:30
Un site web oferă acces la imagini de la 2.000 de camere de supraveghere private din întreaga Europă: locuințe, magazine și vestiare care pot fi vizibile online # G4Media
Grupurile Telegram care s-au distins în ultimele zile pentru răspândirea de imagini cu revenge porn sugerau și achiziționarea unui abonament pe viață la o platformă... G4Media.ro.
07:30
Kremlinul transmite că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine / Mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev, transmit rușii # G4Media
Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine şi mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel... G4Media.ro.
07:20
Preşedintele american Donald Trump urmează să semneze, vineri, un decret prezidenţial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, a declarat... G4Media.ro.
07:20
Joe Biden a suferit o operaţie pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după diagnosticarea cancerului de prostată # G4Media
Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie Mohs, care este utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. El a... G4Media.ro.
07:10
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă temele făcute de elevi cu inteligenţa artificială reprezintă furt: Nu poţi să-i spui chiar furt, pentru că inteligenţa artificială încă n-a fost definită ca agent cu drepturi şi obligaţii # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că profesorii care constată că elevii şi-au făcut temele cu ajutorul inteligenţei artificiale ar trebui să-i verifice şi oral pe... G4Media.ro.
07:10
Dezbatere publică referitoare la declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, organizată vineri # G4Media
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) organizează, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, transmite Agerpres. Potrivit... G4Media.ro.
07:10
Parlamentul thailandez alege un nou prim-ministru, după plecarea dramatică din ţară a celui mai puternic politician, Thaksin Shinawatra / Anutin Charnvirakul, favorit # G4Media
Parlamentul thailandez urmează să aleagă vineri un nou prim-ministru, după zile de haos politic, într-un vot care ar putea fi umbrit de plecarea dramatică din... G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:30
„Templul Vitezei” din F1 își deschide porțile: Marele Premiu de la Monza, Ferrari între glorie și dezastru # G4Media
Marele Premiu de Formula 1 al Italiei are loc în acest weekend, iar cursa de pe legendarul circuit de la Monza o găsește pe Ferrari... G4Media.ro.
06:20
România joacă vineri un meci amical contra naționalei Canadei. Duelul are loc pe „Arena Națională” din București și are caracter amical. România vs Canada va... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Exclusiv | 5 exerciții de Doga pe care să le încerci alături de blănosul tău: Expertul în Doga Andreea Sembely îți arată cum (VIDEO) # G4Media
Legătura dintre un câine și omul lui este una puternică. Ea poate fi și mai strânsă dacă patrupedul este inclus în activitățile zilnice ale deținătorului... G4Media.ro.
23:30
Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare pentru că și-a provocat amputarea picioarelor pentru a înșela asigurările # G4Media
Un chirurg britanic a fost condamnat joi la doi ani și opt luni de închisoare pentru fraudă în asigurări, după ce și-a provocat propria amputare... G4Media.ro.
23:30
Discuția lui Trump cu liderii europeni a fost tensionată, șeful Casei Albe i-a acuzat că achiziționează petrol rusesc din India (Bild, surse) # G4Media
Ziarul german Bild relatează, citând surse proprii, că discuția dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni în cadrul reuniunii „coaliției voluntarilor” de la Paris... G4Media.ro.
23:00
Ministrul Muncii, întrebat dacă se cunoaște amploarea fenomenului muncii la negru: ”Nu” / Florin Manole: ”Trebuie combătută prin toate mijloacele” # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze... G4Media.ro.
22:50
22:40
SUA vor stopa programul de ajutor pentru armatele țărilor vecine Rusiei / Estonia, Letonia și Lituania erau principalii beneficiari # G4Media
Statele Unite au decis să reducă finanțarea programelor destinate sprijinirii forțelor armate ale statelor membre NATO vecine Rusiei, transmite, citând surse informate, cotidianul britanic Financial... G4Media.ro.
22:40
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni: Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor,... G4Media.ro.
22:30
Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începând de duminică, conform Centrului... G4Media.ro.
22:20
Este extrem de puțin probabil ca SUA să câștige în fața Chinei în a doua cursă spațială, avertizează fostul șef NASA # G4Media
Fostul administrator NASA, Jim Bridenstine, a tras un semnal de alarmă cu privire la viitorul programului Artemis, și a subliniat este „extrem de puțin probabil”... G4Media.ro.
22:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Am ajuns să trăim într-o societate în care totul este toxic, oricât de bio și natural ai vrea să trăiești” # G4Media
Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, apoi și-a încercat norocul în Anglia. După ani de muncă grea și... G4Media.ro.
22:20
Ministrul Nazare: ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice / Prejudiciul estimat depăşeşte 3 milioane lei # G4Media
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, prejudiciul estimat depăşind... G4Media.ro.
22:20
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi... G4Media.ro.
22:00
Parlamentul European încearcă să impute 4 milioane de euro grupului de extremă dreapta Patrioţi pentru Europa / Banii ar fi fost cheltuiți abuziv de fostul Identitate şi Democraţie, considerat predecesorul formațiunii # G4Media
Parlamentul European a făcut joi un pas către recuperarea a peste 4 milioane de euro pe care fostul grup de extremă dreaptă din Parlamentul European,... G4Media.ro.
22:00
Armata Israelului afirmă că controlează deja 40% din orașul Gaza înaintea ofensivei principale # G4Media
Purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, afirmă că armata controlează în prezent aproximativ 40% din orașul Gaza, în timp ce continuă... G4Media.ro.
21:50
O persoană a murit și alte șase au fost rănite joi, 4 septembrie, în timpul unui atac cu cuțitul într-un sat indigen din centrul Canadei,... G4Media.ro.
21:50
UPDATE Inculpații reținuți de DNA pentru că ar fi fraudat 18 milioane de euro din TVA în dosarul Leasing Automobile, în arest la domiciliu / Decizia nu este definitivă și a fost contestată de DNA / Sechestru pe mașini de lux, sute de mii de euro și imobile de 6 milioane de euro # G4Media
Procurorii DNA au reținut 5 inculpați în dosarul de evaziune Leasing Automobile, conform surselor G4Media. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar. UPDATE... G4Media.ro.
21:40
Muzica pentru animale a devenit realitate. Ce gen preferă câinele tău: Răspunsul te va surprinde # G4Media
Stăpânii de animale își doresc din ce în ce mai mult să-i includă pe patrupezi în activitățile de zi cu zi și să le arate... G4Media.ro.
21:40
Focar de antrax într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală, internat în spital # G4Media
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar proiprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu... G4Media.ro.
21:20
Nepalul a anunțat joi că va solicita agenției sale de telecomunicații să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, printre care Facebook, YouTube, X... G4Media.ro.
21:00
Germania aşteaptă clarificarea cadrului garanţiilor de securitate pentru Ucraina înainte de a decide dacă se angajează cu trupe # G4Media
Germania este pregătită să intensifice finanţarea şi instruirea armatei ucrainene, dar va decide asupra unui eventual angajament cu trupe în cadrul garanţiilor de securitate pentru... G4Media.ro.
21:00
Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor de parchete: ”Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite / În continuare spun că parchetele sunt ineficiente, nu prioritizează cazurile cele mai importante” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil,... G4Media.ro.
20:50
Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată, transmite... G4Media.ro.
20:50
Zelenski susţine că Trump este ”foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc # G4Media
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski,... G4Media.ro.
20:10
STUDIU În loc să spargă barierele lingvistice, modelele AI creează bule informaționale și adâncesc diviziunea digitală # G4Media
Cercetători în informatică de la Universitatea Johns Hopkins atrag atenția asupra unei probleme majore generate de instrumentele de inteligență artificială multilingvă: în loc să reducă... G4Media.ro.
20:10
Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie ”cât mai repede”, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: ”Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la Antena 1, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că... G4Media.ro.
20:00
Echipele profesioniste de fotbal sau hochei investesc sume colosale în tehnologie pentru a analiza fiecare mișcare a sportivilor lor. Însă rezultatele acestor analize rămân, de... G4Media.ro.
19:50
Departamentul de Justiţie al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook, pe care Trump o revocase # G4Media
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor... G4Media.ro.
19:50
Nicușor Dan despre desemnarea șefilor SRI și SIE: Discuțiile se desfășoară în cadru restrâns, departe de presă. Vreau niște oameni cu experiență de viață, nu politicieni # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi la Antena 1 că discuțiile cu liderii politici despre desemnarea șefilor SRI și SIE ”se desfășoară în cadru restrâns,... G4Media.ro.
19:40
Locul în care pisica ta alege să doarmă în pat are o semnificație specială. Cât de mult te prețuiește animalul de companie # G4Media
Foarte mulți stăpâni dorm cu animalele de companie în pat, iar acest comportament are mai multe motive practice. Pisicile caută adesea căldura, confortul și siguranța pe care... G4Media.ro.
19:40
Ministra Oana Țoiu despre vizita în Rusia în 2014: Am fost la Moscova, în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări din UE era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte # G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a... G4Media.ro.
19:30
Nicușor Dan, o nouă disociere de Ilie Bolojan pe tema creșterii TVA: Eu cred că era posibil să evităm asta, guvernul a făcut alte calcule # G4Media
Președintele Nicușor Dan s-a disociat din nou de premierul Ilie Bolojan. Într-un interviu la Antena 1, Nicușor Dan a spus că era posibilă evitarea majorării... G4Media.ro.
19:20
Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie. Elon Musk e marele absent # G4Media
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele... G4Media.ro.
