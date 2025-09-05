VIDEO INTERVIU Mihai Filip, OVES Enterprise: Cu 20 de mil. de euro, poți avea suficiente drone FPV pe flancul României / UAV-urile nu pot salva o țară, ci completează aviația și sistemele de apărare / Nu poți scrie cod cu AI în domeniul militar

G4Media, 5 septembrie 2025 07:50

Cu 20 de milioane de euro poți avea suficiente drone FPV pentru necesarul din România și pentru flancul acesta al NATO, crede Mihai Filip, CEO al OVES...   G4Media.ro.

• • •

Acum 10 minute
08:00
VIDEO Fenomenul ”pantera neagră” apare din nou în presa bulgară: Felina ar fi fost văzută în apropierea unui sat din sud-vestul țării / Ce se observă în imagini și cum folosesc bulgarii pantera pentru promovarea turistică G4Media
Relatări despre un prădător mare, negru, bănuit a fi leopard sau panteră, au stârnit teamă și au intensificat activitatea poliției în zona Dupnița, după ce...   G4Media.ro.
08:00
Regatul Unit sub presiunea investitorilor şi a opoziţiei: Pieţele financiare şi criticii îi pun la îndoială viitorul fiscal şi politic G4Media
Guvernul britanic condus de premierul Keir Starmer trece printr-o săptămână dificilă, confruntându-se cu presiuni din partea investitorilor şi a opoziţiei, pe fondul îndoielilor legate de...   G4Media.ro.
08:00
Ţările din Europa care apreciază cel mai mult cultura. În fruntea listei se află Italia, în timp ce Germania și România sunt pe ultimele locuri G4Media
Conform unui sondaj recent realizat de Eurobarometru, şaptezeci și nouă la sută dintre respondenții din Europa consideră că, cultura este importantă, o creștere de 2...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:50
07:40
Un cetăţean polonez suspectat de spionaj, reţinut în Belarus / Ar fi avut asupra sa copia unui un document secret ce descrie exerciţiile militare Zapad-25, organizate o dată la doi ani în Rusia sau Belarus G4Media
Agenţii de contrainformaţii din Belarus au reţinut un cetăţean polonez suspectat de spionaj pentru că avea în posesia sa documente legate de viitoarele exerciţii militare...   G4Media.ro.
07:40
Franţa, noul ”elev problemă” al Europei: Guvernul Bayrou riscă să cadă înaintea votului de încredere G4Media
Franţa, considerată mult timp un pilon de stabilitate în zona euro, se confruntă acum cu un climat politic şi economic ce aminteşte de Italia anilor...   G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
Pericolul ascuns din cartofii prăjiți: De ce să nu îi dai pisicii tale G4Media
Știm cu toții cât de gustoși sunt cartofii prăjiți. Fie că sunt la fast-food, la restaurant sau făcuți în casă, e greu să le reziști....   G4Media.ro.
07:30
Piața auto din România în primele 8 luni din 2025 / Dacia domină, ofensiva chineză e doar în faza de test G4Media
În luna august 2025, înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 51,67% față de aceeași lună din 2024, ajungând la 15.125 de unități,...   G4Media.ro.
07:30
Publicație de opoziție: Péter Magyar este în continuare cel mai popular politician, iar Viktor Orbán, doar al treilea – sondaj G4Media
În fruntea listei de popularitate se află Péter Magyar, care este chiar mai popular şi din punct de vedere al preferinţei, decât Viktor Orbán, rezultă...   G4Media.ro.
07:30
Un site web oferă acces la imagini de la 2.000 de camere de supraveghere private din întreaga Europă: locuințe, magazine și vestiare care pot fi vizibile online G4Media
Grupurile Telegram care s-au distins în ultimele zile pentru răspândirea de imagini cu revenge porn sugerau și achiziționarea unui abonament pe viață la o platformă...   G4Media.ro.
07:30
Kremlinul transmite că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine / Mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev, transmit rușii G4Media
Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine şi mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel...   G4Media.ro.
07:20
Pentagonul va fi redenumit Departamentul de Război: Trump va semna un decret prezidenţial G4Media
Preşedintele american Donald Trump urmează să semneze, vineri, un decret prezidenţial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, a declarat...   G4Media.ro.
07:20
Joe Biden a suferit o operaţie pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după diagnosticarea cancerului de prostată G4Media
Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie Mohs, care este utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. El a...   G4Media.ro.
07:10
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă temele făcute de elevi cu inteligenţa artificială reprezintă furt: Nu poţi să-i spui chiar furt, pentru că inteligenţa artificială încă n-a fost definită ca agent cu drepturi şi obligaţii G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că profesorii care constată că elevii şi-au făcut temele cu ajutorul inteligenţei artificiale ar trebui să-i verifice şi oral pe...   G4Media.ro.
07:10
Dezbatere publică referitoare la declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, organizată vineri G4Media
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) organizează, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, transmite Agerpres. Potrivit...   G4Media.ro.
07:10
Parlamentul thailandez alege un nou prim-ministru, după plecarea dramatică din ţară a celui mai puternic politician, Thaksin Shinawatra / Anutin Charnvirakul, favorit G4Media
Parlamentul thailandez urmează să aleagă vineri un nou prim-ministru, după zile de haos politic, într-un vot care ar putea fi umbrit de plecarea dramatică din...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:30
„Templul Vitezei” din F1 își deschide porțile: Marele Premiu de la Monza, Ferrari între glorie și dezastru G4Media
Marele Premiu de Formula 1 al Italiei are loc în acest weekend, iar cursa de pe legendarul circuit de la Monza o găsește pe Ferrari...   G4Media.ro.
06:20
România vs Canada pe Arena Națională: Cine transmite la tv meciul amical al tricolorilor G4Media
România joacă vineri un meci amical contra naționalei Canadei. Duelul are loc pe „Arena Națională” din București și are caracter amical. România vs Canada va...   G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Exclusiv | 5 exerciții de Doga pe care să le încerci alături de blănosul tău: Expertul în Doga Andreea Sembely îți arată cum (VIDEO) G4Media
Legătura dintre un câine și omul lui este una puternică. Ea poate fi și mai strânsă dacă patrupedul este inclus în activitățile zilnice ale deținătorului...   G4Media.ro.
23:30
Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare pentru că și-a provocat amputarea picioarelor pentru a înșela asigurările G4Media
Un chirurg britanic a fost condamnat joi la doi ani și opt luni de închisoare pentru fraudă în asigurări, după ce și-a provocat propria amputare...   G4Media.ro.
23:30
Discuția lui Trump cu liderii europeni a fost tensionată, șeful Casei Albe i-a acuzat că achiziționează petrol rusesc din India (Bild, surse) G4Media
Ziarul german Bild relatează, citând surse proprii, că discuția dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni în cadrul reuniunii „coaliției voluntarilor” de la Paris...   G4Media.ro.
23:00
Ministrul Muncii, întrebat dacă se cunoaște amploarea fenomenului muncii la negru: ”Nu” / Florin Manole: ”Trebuie combătută prin toate mijloacele” G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze...   G4Media.ro.
22:50
22:40
SUA vor stopa programul de ajutor pentru armatele țărilor vecine Rusiei / Estonia, Letonia și Lituania erau principalii beneficiari G4Media
Statele Unite au decis să reducă finanțarea programelor destinate sprijinirii forțelor armate ale statelor membre NATO vecine Rusiei, transmite, citând surse informate, cotidianul britanic Financial...   G4Media.ro.
22:40
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni: Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor,...   G4Media.ro.
22:30
Un nou seism puternic, de peste 6 pe scara Richter, a lovit sud-estul Afganistanului G4Media
Un seism de magnitudine 6,2 a lovit joi sud-estul Afganistanului, fiind cel de-al treilea cutremur major produs în aceeaşi regiune începând de duminică, conform Centrului...   G4Media.ro.
22:20
Este extrem de puțin probabil ca SUA să câștige în fața Chinei în a doua cursă spațială, avertizează fostul șef NASA G4Media
Fostul administrator NASA, Jim Bridenstine, a tras un semnal de alarmă cu privire la viitorul programului Artemis, și a subliniat este „extrem de puțin probabil”...   G4Media.ro.
22:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer: „Am ajuns să trăim într-o societate în care totul este toxic, oricât de bio și natural ai vrea să trăiești” G4Media
Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, apoi și-a încercat norocul în Anglia. După ani de muncă grea și...   G4Media.ro.
22:20
Ministrul Nazare: ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice / Prejudiciul estimat depăşeşte 3 milioane lei G4Media
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, prejudiciul estimat depăşind...   G4Media.ro.
22:20
Aproape două treimi dintre francezi doresc demisia preşedintelui Macron (sondaj) G4Media
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi...   G4Media.ro.
22:00
Parlamentul European încearcă să impute 4 milioane de euro grupului de extremă dreapta Patrioţi pentru Europa / Banii ar fi fost cheltuiți abuziv de fostul Identitate şi Democraţie, considerat predecesorul formațiunii G4Media
 Parlamentul European a făcut joi un pas către recuperarea a peste 4 milioane de euro pe care fostul grup de extremă dreaptă din Parlamentul European,...   G4Media.ro.
22:00
Armata Israelului afirmă că controlează deja 40% din orașul Gaza înaintea ofensivei principale G4Media
Purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, afirmă că armata controlează în prezent aproximativ 40% din orașul Gaza, în timp ce continuă...   G4Media.ro.
21:50
Un mort și șase răniți într-un atac cu cuțitul în Canada G4Media
O persoană a murit și alte șase au fost rănite joi, 4 septembrie, în timpul unui atac cu cuțitul într-un sat indigen din centrul Canadei,...   G4Media.ro.
21:50
UPDATE Inculpații reținuți de DNA pentru că ar fi fraudat 18 milioane de euro din TVA în dosarul Leasing Automobile, în arest la domiciliu / Decizia nu este definitivă și a fost contestată de DNA / Sechestru pe mașini de lux, sute de mii de euro și imobile de 6 milioane de euro G4Media
Procurorii DNA au reținut 5 inculpați în dosarul de evaziune Leasing Automobile, conform surselor G4Media. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar. UPDATE...   G4Media.ro.
21:40
Muzica pentru animale a devenit realitate. Ce gen preferă câinele tău: Răspunsul te va surprinde G4Media
Stăpânii de animale își doresc din ce în ce mai mult să-i includă pe patrupezi în activitățile de zi cu zi și să le arate...   G4Media.ro.
21:40
Focar de antrax într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală, internat în spital G4Media
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar proiprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu...   G4Media.ro.
21:20
Nepalul va bloca Facebook, YouTube, X, LinkedIn și alte platforme G4Media
Nepalul a anunțat joi că va solicita agenției sale de telecomunicații să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, printre care Facebook, YouTube, X...   G4Media.ro.
21:00
Germania aşteaptă clarificarea cadrului garanţiilor de securitate pentru Ucraina înainte de a decide dacă se angajează cu trupe G4Media
Germania este pregătită să intensifice finanţarea şi instruirea armatei ucrainene, dar va decide asupra unui eventual angajament cu trupe în cadrul garanţiilor de securitate pentru...   G4Media.ro.
21:00
Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor de parchete: ”Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite / În continuare spun că parchetele sunt ineficiente, nu prioritizează cazurile cele mai importante” G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil,...   G4Media.ro.
20:50
Björn Borg dezvăluie că are cancer la prostată G4Media
Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată, transmite...   G4Media.ro.
20:50
Zelenski susţine că Trump este ”foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc G4Media
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski,...   G4Media.ro.
20:10
STUDIU În loc să spargă barierele lingvistice, modelele AI creează bule informaționale și adâncesc diviziunea digitală G4Media
Cercetători în informatică de la Universitatea Johns Hopkins atrag atenția asupra unei probleme majore generate de instrumentele de inteligență artificială multilingvă: în loc să reducă...   G4Media.ro.
20:10
Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie ”cât mai repede”, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: ”Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea” G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la Antena 1, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că...   G4Media.ro.
20:00
Cum schimbă inteligența artificială modul în care înțelegem sporturile G4Media
Echipele profesioniste de fotbal sau hochei investesc sume colosale în tehnologie pentru a analiza fiecare mișcare a sportivilor lor. Însă rezultatele acestor analize rămân, de...   G4Media.ro.
19:50
Departamentul de Justiţie al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook, pe care Trump o revocase G4Media
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor...   G4Media.ro.
19:50
Nicușor Dan despre desemnarea șefilor SRI și SIE: Discuțiile se desfășoară în cadru restrâns, departe de presă. Vreau niște oameni cu experiență de viață, nu politicieni G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi la Antena 1 că discuțiile cu liderii politici despre desemnarea șefilor SRI și SIE ”se desfășoară în cadru restrâns,...   G4Media.ro.
19:40
Locul în care pisica ta alege să doarmă în pat are o semnificație specială. Cât de mult te prețuiește animalul de companie G4Media
Foarte mulți stăpâni dorm cu animalele de companie în pat, iar acest comportament are mai multe motive practice. Pisicile caută adesea căldura, confortul și siguranța pe care...   G4Media.ro.
19:40
Ministra Oana Țoiu despre vizita în Rusia în 2014: Am fost la Moscova, în perioada respectivă societatea civilă a mai multor ţări din UE era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a...   G4Media.ro.
19:30
Nicușor Dan, o nouă disociere de Ilie Bolojan pe tema creșterii TVA: Eu cred că era posibil să evităm asta, guvernul a făcut alte calcule G4Media
Președintele Nicușor Dan s-a disociat din nou de premierul Ilie Bolojan. Într-un interviu la Antena 1, Nicușor Dan a spus că era posibilă evitarea majorării...   G4Media.ro.
19:20
Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie. Elon Musk e marele absent G4Media
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele...   G4Media.ro.
