Horoscop 6 septembrie 2025. Fluturi în stomac și momente de neuitat în dragoste pentru o zodie

E tot mai scump să fii îngrijit în România! În ţara în care statisticile spun că 20% dintre români nu s-au spălat pe dinţi niciodată, un minim set de igienă ajunge să coste aproape 100 de lei în supermarket. De disperare, oamenii au început să caute alternative - se înghesuie la magazinele discounter, îşi fac provizii şi caută alternative naturale. Pe masa parlamentarilor stă de mult un proiect de lege care impune retailerilor un TVA minim pentru produsele de igienă. Nimeni însă nu ştie dacă şi când va fi aplicat.