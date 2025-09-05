Gennaro Gattuso, discurs în stilul lui Gică Hagi înainte de debutul său la naționala Italiei: „Vă spun eu de ce nu mai sunt talente”
Fanatik, 5 septembrie 2025 07:50
Gennaro Gattuso, discurs asemănător celui deja celebru rostit de Gică Hagi în urmă cu mai mulți ani, când „Regele” a prevestit dezastrul din fotbalul românesc
Acum 10 minute
08:00
Messi magia! Starul Argentinei s-a despărțit în lacrimi de publicul argentinian cu o prestație de gală # Fanatik
Lionel Messi a jucat pentru ultima dată în fața publicului din țara natală și a marcat două goluri în meciul cu Venezuela, din preliminariile CM 2026
Acum 30 minute
07:50
Gennaro Gattuso, discurs în stilul lui Gică Hagi înainte de debutul său la naționala Italiei: „Vă spun eu de ce nu mai sunt talente” # Fanatik
Gennaro Gattuso, discurs asemănător celui deja celebru rostit de Gică Hagi în urmă cu mai mulți ani, când „Regele” a prevestit dezastrul din fotbalul românesc
Acum o oră
07:20
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo vrea un fundaș central de la CFR Cluj! Ajunge până la urmă Matei Ilie sub comanda lui Kopic? # Fanatik
Dinamo este în continuare în căutarea unui fundaș central. Anunțul de ultim moment făcut de Andrei Nicolescu: „Suntem interesați de un jucător de la CFR Cluj”
07:10
Încă trei echipe calificate la Campionatul Mondial din 2026. Numărul echipelor cu bilete la turneul final a ajuns la 16 # Fanatik
Echipele naționale ale Columbiei, Uruguayului și Paraguayului și-au asigurat calificarea la Cupa Mondială FIFA 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic
Acum 2 ore
07:00
Căpitanul lui Liverpool, încă în stare de șoc după moartea lui Diogo Jota: ”Nu voi trece niciodată peste pierderea bunului meu prieten” # Fanatik
Au trecut două luni de la moartea lui Diogo Jota, însă un jucător de la Liverpool nu a reușit încă să treacă peste această tragedie.
06:50
Ștefan Baiaram și-a spus povestea de viață emoționantă! Cum a ajuns de la orfelinat în vârful fotbalului din România și cum cariera lui putea fi oprită la doar 6 ani. Video # Fanatik
Ștefan Baiaram este poate cel mai bun fotbalist din Superliga în acest moment și a fost răsplătit de Mircea Lucescu prin prima sa convocare la echipa națională
06:40
Virgil Ghiță, un munte de încredere înainte de România – Canada. Ce spune fundașul despre transferul în Germania # Fanatik
Virgul Ghiță, fundașul român de la Hannover, abia așteaptă meciurile echipei naționale. „Șanse încă sunt pentru Mondial, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să-l câștigăm”.
06:40
Mircea Lucescu, îngrijorat înainte de meciurile cu Canada și Cipru. „Vom ajunge să nu putem selecta jucători” # Fanatik
Mircea Lucescu, semnal de alarmă pentru fotbalul românesc. La ce capitol stăm extrem de prost. „Am vorbit telefonic cu ei și i-am rugat să vină”.
06:10
Vlad Dragomir, mijlocașul român al celor de la Pafos, a devenit tată pentru a doua oară, după ce a fost omis de selecționer pentru meciurile naționalei
Acum 4 ore
05:50
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM # Fanatik
Precizări ANCOM despre antenele 5G. Un deputat USR l-a întrebat pe Valeriu Zgonea cât de periculoasă e tehnologia pentru sănătate. Ce explicații a dat președintele instituției
Acum 8 ore
01:40
Universitatea Craiova, fără suporteri în Peluza Nord la meciurile din Conference League!? UEFA anchetează coregrafia oltenilor de la meciul cu Bașakșehir # Fanatik
Universitatea Craiova riscă să joace fără suporteri în Peluza Nord în faza principală din Conference League! FANATIK are toate detaliile
00:40
Adrian Mazilu, declarație pe placul suporterilor lui Dinamo: „Mi s-a făcut pielea de găină!” # Fanatik
Adrian Mazilu nu va uita niciodată prima sa întâlnire cu Dinamo. Ce a spus noul jucător al „câinilor” despre prima sa impresie legată de club.
00:20
Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă înainte de meciul amical România - Canada când a făcut glume pe seama unui cameraman.
Acum 12 ore
00:00
Dinamo Kiev, reacție fermă după ce Vladislav Blănuță a fost acuzat de ucraineni că este pro-rus! Ce zice fotbalistul # Fanatik
Clubul Dinamo Kiev a reacționat ferm după ce Vladislav Blănuță a fost luat în colimator de anumiți fani la scurt timp după transferul în Ucraina! Ce s-a întâmplat
00:00
Cinci zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap după 7 septembrie. Au stea în frunte, dau lovitura și primesc și noroc din plin # Fanatik
Aceste zodii primesc protecție din plin după 7 septembrie și pot da lovitura. Dumnezeu le pune mâna-n cap în următoarea perioadă.
4 septembrie 2025
23:50
Costel Orac, dezvăluiri despre blaturile din fotbalul românesc! Contre cu Sechelariu şi Pinalti: “De acolo mi s-a tras” # Fanatik
Costel Orac a vorbit deschis despre blaturile din fotbalul românesc la emisiunea FANATIK DINAMO! Ce se întâmpla în prima ligă atât înainte, cât și după Revoluție
23:30
Cât de afectat e Borza după ce a ratat transferul de la Rapid. Gâlcă, dezvăluiri de culise: „S-a văzut în teren” # Fanatik
Perioada de mercato s-a încheiat în vestul Europei, astfel că Andrei Borza a ratat transferul de la Rapid. Vestea nu i-a picat bine deloc fundașului stânga
23:20
Pontul zilei de vineri, 5 septembrie. Bet Builder de cotă 9.50 la Superbet pentru România – Canada # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 5 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 9.50 la meciul România - Canada.
23:10
Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul # Fanatik
Ce a făcut Cristi Borcea pentru a-și face un nume în lumea business. Partenera sa, Valentina Pelinel, a dezvăluit totul.
23:10
FCSB a anunțat prețurile pachetelor de bilete pentru meciurile din Europa League! Decizie importantă după sancțiunea UEFA # Fanatik
FCSB a dat toate informațiile referitoare la achiziționarea pachetelor de bilete pentru cele patru meciuri de pe teren propriu din faza principală a Europa League!
23:00
Naționala U19 a României, primul meci după semifinala de la EURO 2025. ”Tricolorii” U17, înfrângere categorică # Fanatik
Schimbată total după parcursul excelent de la EURO 2025, naționala U19 a României a jucat un prim meci de pregătire înainte de startul calificărilor.
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 5 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 373 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal internaționale
22:40
Un jucător din SuperLiga, ofertat de un club din Vest. Care e suma pentru care se poate face transferul. Exclusiv # Fanatik
Un club din SuperLiga poate să dea lovitura cu un jucător adus în această vară liber de contract. Care e suma de transfer și unde ar putea să ajungă jucătorul
22:20
David Popovici, captură impresionantă după ce a devenit dublu campion mondial: ”Binișor pentru un începător”. Reacții spumoase ale fanilor # Fanatik
David Popovici se relaxează după ce a devenit dublu campion mondial la Singapore și a realizat o captură fantastică la o partidă de pescuit.
22:00
Adrian Porumboiu știe deja noua campioană din SuperLiga: „De data asta, nu le va mai scăpa titlul!” # Fanatik
Titlul e jucat în SuperLiga, crede Adrian Porumboiu. Fostul arbitru FIFA știe cine va sparge gheața în acest sezon și va lua campionatul
21:50
Povestea transferului lui Hagi la Real Madrid şi Barcelona: “Cruyff m-a sunat şi mi-a spus că îl vrea neapărat!” # Fanatik
Povești de senzație, cu Gică Hagi în prim-plan. Cum a ajuns fostul mare fotbalist român la Barcelona. Giovanni Becali, dezvăluiri de senzație.
21:30
Daniel Oprița, dezvăluiri despre transferul lui Nicolas Popescu. Steaua vrea să aducă un fundaș central de cupele europene. Exclusiv # Fanatik
Daniel Oprița e în culmea fericirii după ce Nicolas Popescu a semnat cu CSA Steaua. Antrenorul „militarilor” a dat detalii despre transfer
21:10
Legătura dintre Giorgio Armani și sport. Care a fost echipa preferată a designerului italian. Cu ce formație din Serie A a colaborat în urmă cu doar câteva săptămâni # Fanatik
Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Ce legătura a avut italianul cu lumea sportului. Colaborări cu echipe uriașe din fotbalul mondial.
21:10
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât s-a împrumutat guvernul în fiecare lună # Fanatik
Care sunt dobânzile la care se împrumută acum România. Suma uriașă plătită în primele șapte luni doar pe dobânzile la datoria guvernamentală
20:30
Anunț cu impact major pentru Radu Drăgușin și Tottenham! S-a produs momentul așteptat mulți ani de suporteri # Fanatik
Clubul Tottenham a făcut în cursul zilei de joi un anunț cu impact extrem de important pentru echipa lui Radu Drăgușin! Fanii londonezilor sunt în extaz
20:10
Adi Mutu, reacție tranșantă după ce Gigi Becali l-a umilit pe Chiricheș în CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu se face așa ceva!” # Fanatik
Adrian Mutu a oferit o reacție tranșantă, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce Vlad Chiricheș a fost înlocuit în CFR Cluj - FCSB.
20:00
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol uralele din bloc!” # Fanatik
Andrei Vochin a relatat la Oldies but Goldies care este cea mai mare înfrângere, dar și victoria cea mai mare a naționalei României.
19:40
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella # Fanatik
Ce studii are Arabella Iordănescu. Soția lui Edi Iordănescu a cochetat cu modellingul, însă nu și-a neglijat deloc formarea academică.
19:30
Declarația de dragoste cu care Costel Gâlcă îi va cuceri pe toți fanii Rapidului: „Nu o văd pe niciun stadion din România!” # Fanatik
Costel Gâlcă vrea să intre definitiv în inimile fanilor rapidiști. Antrenorul cu trecut stelist i-a elogiat pe suporterii alb-vișiniii
19:10
Ele sunt româncele de top care au scris istorie pe podiumurile Armani. Ce legătură a avut celebrul designer cu o fabrică din Hunedoara # Fanatik
Descoperă româncele care au strălucit pe podiumurile Armani și află ce legătură neașteptată există între celebrul designer și o fabrică din Hunedoara.
Acum 24 ore
18:50
Mircea Lucescu a pus la zid un internațional lăsat în afara lotului pentru Canada și Cipru: „Trebuie să am o discuție foarte serioasă cu el” # Fanatik
Mircea Lucescu, reacție dură la adresa unui fotbalist român aflat în vederile sale pentru convocare: „Echipa națională nu are nevoie de orgoliu”
18:40
Cine este iubita lui Rodrigo De Paul. Cei doi au avut de gând să se căsătorească, dar s-au despărțit la un moment dat # Fanatik
Cine este, de fapt, iubita lui Rodrigo De Paul. Se speculează că fotbalistul are de gând să se căsătorească până la finalul anului 2026.
18:40
DON Giovanni, vineri, 5 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik # Fanatik
Vineri, 5 septembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „DON Giovanni”, unde Cristi Coste și Ioan Becali vor face show
18:40
Fenomenul trotinetelor electrice scapă de sub control. Ce măsuri propune expertul Titi Aur pentru pedepsirea vinovaților, chiar și minori # Fanatik
Accidente tot mai frecvente cu trotinete electrice. Expertul Titi Aur explică cum pot fi sancționați vinovații, inclusiv minorii, și ce măsuri ar putea preveni incidentele.
18:20
Ianis Hagi le-a vorbit turcilor despre Gică Hagi: ”Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”. Video # Fanatik
Ianis Hagi a susținut o conferință de presă după ce a semnat cu Alanyaspor și a transmis că știe cât de important a fost tatăl său în fotbalul din Turcia.
18:10
Neluțu Varga a dat ordin: vinovatul principal pentru dezastrul de la Hacken, dat afară de CFR Cluj! Exclusiv # Fanatik
Au început să cadă primele capete la CFR Cluj după startul de sezon ratat. Neluțu Varga l-a dat afară pe vinovatul rezultatului rușinos de la Hacken
17:40
După ce a fost jefuită la New York, Sorana Cîrstea primește în sfârșit o veste bună: ”Nu te putem lăsa să pleci” # Fanatik
Sorana Cîrstea a avut parte de un eveniment neașteptat la New York, însă se pare că problemele încep să se rezolve pentru ea.
17:20
Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea: „Nu a fost o experiență plăcută! Am rămas dezamăgit!” # Fanatik
Un fost tehnician de la Universitatea Craiova a dat cărțile pe față după de a fost înlocuit cu Mirel Rădoi. Ce a spus despre perioada petrecută la clubul din Bănie.
17:10
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant # Fanatik
Bogdan Dumitrașcu, fost director adjunct al APIA, a cerut 1,75 milioane de lei statului român după ce a stat 4 luni și jumătate în spatele gratiilor
17:10
Surpriză! Un jucător de la CFR Cluj l-a convins pe Kurt Zouma să semneze în România! Mesaj războinic pentru rivale: „Îmi plac contactele”. Video # Fanatik
Kurt Zouma, primele declarații în tricoul celor de la CFR Cluj. Ce l-a impresionat pe fundașul francez la clubul din Gruia.
16:50
„E vremea să demonstreze!”. Cum a comentat Gigi Becali transferul lui Ianis Hagi în Turcia # Fanatik
Cum a reacționat Gigi Becali la vestea că Ianis Hagi va juca în Turcia. Patronul de la FCSB l-a dorit pe mijlocaș la echipa sa.
16:40
Cum arată și cu ce se ocupă cumnatele lui Messi. Antonela Roccuzzo, soția starului internațional, mai are două surori # Fanatik
În ce domenii activează cele două cumnate ale lui Lionel Messi. Antonela Roccuzzo, soția starului argentinian, are o relație foarte bună cu surorile ei.
16:30
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Program complet, meciuri live video, rezultate și scoruri live # Fanatik
Spectacol total în etapa a 5-a și a 6-a din preliminariile CM 2026 din Europa. Vezi programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele actualizate
16:20
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost pedepsită de UEFA pentru rasism: „Cineva vrea să ne facă rău! Am vorbit cu Mustață” # Fanatik
FCSB a primit o sancțiune din partea UEFA pentru primul meci acasă din Europa League. Cum a reacționat Gigi Becali: „Ne filmează când cântăm «Am avut și vom avea mereu»”
16:00
Grindeanu critică MAE după vizita lui Năstase şi Dăncilă în China: „Politica externă nu e un loc de abordări emoționale ce țin de retorica de partid” # Fanatik
Sorin Grindeanu a reacţionat din nou la vizita făcută de Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, aducând critici voalate Ministerului de Externe, condus de Oana Ţoiu.
