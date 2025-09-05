China îi transmite un mesaj lui Trump: spune că nu este intimidată de „bătăuși”
Euractiv.ro, 5 septembrie 2025 09:20
Beijingul a profitat de Ziua Victoriei pentru a le arăta lui Donald Trump și Occidentului pregătirea Chinei pentru a făuri o nouă ordine mondială și pentru a contesta dominația americană, relatează „Jornal Económico” (Portugalia).
Acum 30 minute
09:20
09:10
Fata, care s-ar putea afla la prima sa vizită în străinătate, atenuează imaginea lui Kim și, poate, se pregătește să aibă un rol mai important în Coreea de Nord, scrie „The Wall Street Jurnal” (SUA).
Acum o oră
09:00
Un adolescent rus a ajuns la închisoare după un sabotaj eșuat, dezvăluind un fenomen tot mai răspândit: copii atrași și manipulați să devină arme în războiul ascuns dintre Rusia și Ucraina, scrie „The New York Times” (SUA).
08:40
La Palatul Elysée s-a încheiat convorbirea telefonică dintre mai mulți lideri ai Coaliției Voluntarilor, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, informează agenția ANSA (Italia).
08:40
Varșovia dorește ca Statele Unite să mențină o prezență militară puternică în Polonia în fața amenințării rusești, scrie „L'Express” (Franța).
Acum 24 ore
20:10
Președintele anunță că „în Pachetul 3 probabil o să vorbim și de celelalte pensii speciale" # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu acordat Observator, despre faptul că în Pachetul 3 cu măsuri fiscale "probabil o să vorbim și de celelalte categorii de pensii speciale"
20:00
Legea privind pensiile magistraților, atacată la CCR de Curtea Supremă/ Ce spune Nicușor Dan # Euractiv.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis joi să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la Legea anunțată de Guvern care modifică sistemul de pensii speciale pentru magistrați.
20:00
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat într-un interviu pentru Observator cum au fost primele 100 de zile de mandat și a răspuns, printre altele, că au fost "intense".
19:50
Oana Țoiu recunoaște că a fost la Moscova în 2014: Am susținut un curs pentru tineri și studenți # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a mai multor țări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte.
15:10
Legea privind pensiile magistraților, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție # Euractiv.ro
13:50
Respirație fără ventilatoare, triaj după un atac nuclear și monitorizarea activității cerebrale prin inteligență artificială se numără printre cele mai recente proiecte finanțate de NATO.
Ieri
09:20
Justiția revocă conducerea Partidului Popular Republican, principala forță de opoziție la Istanbul # Euractiv.ro
Instanța a anulat rezultatele congresului provincial, excluzându-l pe liderul partidului la Istanbul, Özgür Çelik, precum și pe 195 de membri ai conducerii și delegați ai partidului, scrie „Le Monde” (Franța).
09:20
„Trăim într-o epocă care recompensează autosuficiența, eficiența și performanța. Cu toate acestea, Evanghelia ne arată că măsura umanității noastre nu este ceea ce putem realiza, ci capacitatea noastră de a ne lăsa iubiți”.
09:20
Partidul extremist AUR a depus miercuri seară patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu puțin timp înainte de expirarea termenului scurs de la momentul asumării răspunderii premierului pe cinci legi.
09:10
„Nimic neobișnuit”: Bulgaria nu va ancheta bruierea GPS-ului avionului lui von der Leyen # Euractiv.ro
Bulgaria nu va deschide o anchetă privind întreruperea serviciului GPS al avionului în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, duminică, a declarat marți premierul bulgar, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
09:00
Comisia Europeană a adoptat propunerile pentru semnarea și încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur și modernizarea Acordului global cu Mexicul, notează „RAI News” (Italia).
08:50
Președintele american amenință că va trimite trupe federale în megalopolis, pe care îl numește „capitala mondială a crimelor”, scrie „L'Express” (Franța), sub semnătura lui Théodore Azouze.
08:40
Armata israeliană a avansat și mai mult în orașul Gaza, soldații și tancurile îndreptându-se spre Sheikh Radwan, unul dintre cele mai mari și mai aglomerate cartiere ale orașului, relatează Reuters pe site-ul său, informează agenția ANSA (Italia).
08:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut țărilor Alianței să investească mai multe resurse pentru a face față amenințării reprezentate de Rusia, relatează publicația spaniolă „20 Minutos”.
08:20
„Vladimir Zelenski este foarte dependent de anumite medicamente, iar acest lucru nu mai este un secret. Prin urmare, declarațiile sale sunt inadecvate și nu pot fi luate în considerare”.
08:00
Kremlinul a respins afirmațiile președintelui Donald Trump potrivit cărora Rusia, China și Coreea de Nord ar „conspira” împotriva Statelor Unite, scrie „NewsWeek” (SUA).
07:50
„În numele poporului rus, aș dori să vă mulțumesc pentru această participare la lupta împotriva nazismului modern. Vă rog să transmiteți sincera mea recunoștință întregului popor al Republicii Populare Democrate Coreene”.
07:50
Într-o emisiune difuzată marți, președintele american a dat asigurări că „va face ceva pentru a ajuta” poporul ucrainean „să trăiască”, notează „Le Figaro” (Franța).
07:40
Vladimir Putin, primit acum cu onoruri la Beijing și Anchorage, își reafirmă influența printr-o rețea de alianțe din „Sudul Global”, în timp ce Occidentul îl acuză că rescrie regulile ordinii mondiale, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
3 septembrie 2025
17:10
Dragoș Pîslaru: Negociem cu Comisia Europeană o "simplificare masivă" a țintelor din PNRR # Euractiv.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri că Bucureștiul negociază cu Comisia Europeană o "simplificare masivă" a țintelor și jaloanelor din PNRR.
16:00
Nicușor Dan, despre vizita „cuplului" Dăncilă-Năstase în China: Nu au acționat în numele statului # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri cum vede vizita foștilor premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase în China, unde s-au fotografiat alături de dictatorii lumii, printre care Vladimir Putin și Xi Jinping.
15:50
Grupurile de prietenie din Parlamentul României sunt pe hârtie instrumente importante ale parlamentarilor în consolidarea relațiilor externe ale României cu alte state.
13:00
Codul Penal, modificat de Parlament. Cămătarii, lăsați fără banii folosiți pentru infracțiuni # Euractiv.ro
Autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate de la oameni, cât și sumele date inițial cu camătă.
12:00
"Nu mai băgăm violența sub preș". Parlamentul va avea o Comisie specială pe tema violenței domestice # Euractiv.ro
Parlamentul va avea o Comisie specială care se va ocupa de îmbunătățirea legislației privind violența domestică, botezată „România fără violență”.
10:50
Țoiu, despre întâlnirea lui Dăncilă și Năstase cu dictatorii: Au mers acolo ca persoane private # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis miercuri că "România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi".
10:10
Afganistanul a fost pe prima pagină a ziarelor acum patru ani, pe vremea retragerii trupelor americane, care a fost urmată de prăbușirea guvernului pro-occidental și de revenirea talibanilor la putere, scrie „Diário de Notícias” (Portugalia).
10:00
Dacă venirea liberalului la conducerea guvernului a readus țara în prim-planul scenei europene, alegerea naționalistului la președinție zguduie politica externă. Acesta se deplasează miercuri la Washington, notează „Libération” (Franța).
09:50
Războiul din Ucraina și inițiativele Comisiei împing cheltuielile militare europene la un record istoric: 343 de miliarde de euro în 2024, o creștere de 19% față de anul precedent, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
09:50
Canalul de chat al lui Viktor Orbán a fost lansat. Relația cu premierul poate fi și mai personală # Euractiv.ro
Premierul ungar Viktor Orbán își apropie susținătorii prin „Clubul Războinicilor”, promițând mesaje zilnice și o „linie strategică” pe Messenger pentru a mobiliza lupta sa politică, dă de știre „Magyar Nemzet” (Ungaria).
09:40
Semnificația reuniunii din acest an a Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din China pentru Europa sugerează că globalizarea nu este deloc un fenomen pe cale de dispariție, explică „Avvenire” (Italia).
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, „poză de familie" cu Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un # Euractiv.ro
Foștii premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au fotografiat alături de dictatorii lumii, printre care Vladimir Putin și Xi Jinping, la o grandioasă paradă care are loc la Beijing.
09:00
Marea Britanie are o nouă echipă pentru relansarea economiei. Numai că piețele intră în panică # Euractiv.ro
Piețele intră în panică după ce premierul britanic Keir Starmer își consolidează controlul asupra economiei, slăbind autoritatea cancelarului Rachel Reeves și reaprinzând spectrul anilor ’70, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:50
Joi, președintele ucrainean va călători la Paris pentru o întâlnire cu Ursula von der Leyen și Mark Rutte, precum și cu șefi de stat europeni, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:40
Conform informațiilor publicate marți de serviciile de informații sud-coreene, aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în regiunea Kursk, care a fost parțial ocupată de forțele ucrainene până în primăvară, notează „France 24” (Fanța).
08:30
Harta secretă a Kremlinului a ajuns în presă: noile ținte ale Rusiei în Ucraina au fost dezvăluite # Euractiv.ro
Într-un videoclip difuzat de Ministerul Apărării din Rusia, o hartă a Ucrainei având „noile granițe” marcate pe ea a atras atenția în timpul unui discurs al șefului Statului Major General, Valery Gerasimov, scrie „Milliyet” (Turcia).
08:20
Întâlnire Putin-Fico: Rusia nu s-a opus aderării Ucrainei la UE, dar trage o linie în privința NATO # Euractiv.ro
Aflat la Beijing, președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul slovac, Robert Fico, cei doi făcând ulterior niște declarații presei, relatează „The Guardian” (Marea Britanie).
08:10
Rusia și China au ajuns la un acord pentru construcția noii conducte de gaze Power of Siberia 2 # Euractiv.ro
Gigantul energetic rus Gazprom a semnat un „acord obligatoriu din punct de vedere juridic” pentru construirea conductei de gaze Power of Siberia 2 către China și a conductei de tranzit Soiuz Vostok prin Mongolia, relatează „Bloomberg”.
08:10
Românii vor ca UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor în fața crizelor # Euractiv.ro
Europenii au așteptări ridicate privind autoritățile Uniunii Europene și bugetul comun, arată un Eurobarometru publicat miercuri. Românii vor ca statele membre să fie mai unite, iar UE să aibă mai multe mijloace pentru a face față provocărilor,
08:00
Prietenia lor demonstrativă din China a fost menită să demonstreze că în lume există o alternativă la poziția de lider a Statelor Unite, chiar dacă între ei se păstreză niște grave disensiuni, comentează „The New York Times” (SUA).
2 septembrie 2025
17:20
Întâlnire de lucru privind măsurile prevăzute în domeniul eficientizării justiției civile și penale # Euractiv.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a invitat reprezentanții instituțiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru privind măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiției civile și penale.
16:30
Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea # Euractiv.ro
Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena” poate fi oriunde.
15:20
Uniunea Europeană va desfășura sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a-și consolida reziliența împotriva interferențelor GPS, a declarat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Reuters.
14:00
Ministrul Educației: 2025 cred că este cel mai complicat an pentru țară de după Revoluție # Euractiv.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluția din 1989, având în vedere crizele politice și cele economico-financiare pe care le traversăm.
11:40
Avionul Ursulei von der Leyen, victima unui bruiaj GPS în Bulgaria; este bănuită Rusia # Euractiv.ro
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui „bruiaj GPS”, un fenomen obișnuit în această parte a Europei de Est, la sosirea sa în Bulgaria, duminică, a anunțat echipa sa, scrie „La Libre Belgique”.
10:40
Bolojan: Dacă nu se respectă înțelegerile din Coaliție, e greu să îți exerciți această poziție # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie.
