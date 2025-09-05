Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată
Gândul, 5 septembrie 2025 09:20
Fostul președinte american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o nouă intervenție chirurgicală pentru eliminarea celulelor canceroase de pe piele. Procedura vine la câteva luni după diagnosticul de cancer de prostată și la un an după ce i-a fost depistată o altă leziune cutanată similară. Joe Biden a trecut recent printr-o […]
TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat, joi, ordinul executiv care reduce tarifele americane pentru vehiculele importate din Japonia de la 27,5% la 15%. Măsura va intra în vigoare la șapte zile după publicarea noului ordin în Monitorul Oficial al SUA. Acordul semnat la sfârșitul lunii iulie între Statele Unite și Japonia prevede un plafon de […]
Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate” # Gândul
Un summit al unor țări în mare parte autocratice pare un semnal sumbru pentru Occident. „Am văzut viitorul și funcționează”, a scris jurnalistul american Lincoln Steffens în timp ce urmărea desfășurarea Revoluției Ruse, în 1919. După mai mult de 100 de ani, Partidul Comunist din China încearcă să transmită același mesaj. Dar un bloc anti-occidental […]
Doctorița de la spitalul orășenesc Făget, Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Ar fi primit bani de la pacienți # Gândul
Doctorița de la spitalul orășenesc Făget, județul Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații de la Tribunalul Timiș. Ea a fost reținută miercuri, suspectată de procurori că ar fi primit bani de la pacienți pentru consultații sau concedii medicale ilegale. Femeia de 55 de ani, […]
Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine” # Gândul
Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine și mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova și Kiev pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Pot fi asigurate și oferite […]
Cele 4 zodii afectate de eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025. Urmează o perioadă cu sacrificii și revelații # Gândul
Începând cu data de 7 septembrie 2025, când are loc eclipsa de Lună în Pești, mai multe zodii vor fi simți intens schimbările care vor avea loc. De altfel, unii dintre nativi ar putea fi puși în fața unor revelații, iar emoțiile altora vor fi intensificate. Eclipsa de Lună în Pești din septembrie 2025 aduce […]
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că a mai finalizat o lucrare de reabilitare a unor unități de învățământ din județ. Au fost finalizate lucrările de reabilitare pentru hidroizolația clădirii, cât și cele de igienizare, investiția fiind o asociere între Consiliul Județean Ilfov și Primăria Tunari. „În mai puțin de o săptămâna, copiii […]
Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Trei persoane, restante cu 337de milioane de lei # Gândul
Persoane cu venituri de peste 100 milioane de lei au fost descoperite de ANAF, în Cluj Napoca, pentru care nu au plătit taxele aferente averii deținute. În cel de-al doilea trimestru al anului, agenții fiscali au mai descoperit și alte persoane cu peste 170 de milioane de lei, fiecare, nedeclarați. La Cluj, ANAF a înregistrat […]
Trump taie fondurile de APĂRARE pentru flancul estic al NATO. Țările UE aflate la granița cu Rusia, vulnerabile în fața unei eventuale invazii rusești # Gândul
Administrația Trump a decis să elimine finanțarea unor programe de instruire și echipare militară pentru țările est-europene aflate la granița cu Rusia. Oficialii europeni avertizează că reducerea sprijinului american va afecta securitatea NATO și pregătirea armatelor aliate în fața unei eventuale invazii rusești. Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență în materie de securitate […]
Dacă e vineri, atunci vă delectăm cu un nou banc spumos marca „Bulă”. De data aceasta, Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. Iată de ce! Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. […]
Zodia favorizată de portalul energetic 999, care se activează pe 9 septembrie. Viața acestor nativi se va schimba radical începând cu această dată # Gândul
Care este zodia favorizată de portalul energetic 999, care se activează pe data de 9 septembrie. Viața acestor nativi se va schimba radical începând cu această dată. O zodie e favorizată de puternicul portal 999, care se activează în 9 septembrie, atunci când porțile norocului se deschid larg pentru bani și carieră, dând favoriților astrelor […]
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025 # Gândul
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Cetățenii trebuie să trimită un anumit document, până la data de 18 septembrie 2025, pentru a nu pierde suma anterior menționată. Copiii care au pierdut un părinte au posibilitatea să primească o pensie de urmaș. Acest tip de pensie se calculează în funcție de […]
FCSB scoate a vânzare vineri, 5 septembrie, pachetele de bilete pentru cele patru meciuri pe care echipa roș-albastră le va juca pe teren propriu în Europa League. Biletele vor fi disponibile de vineri, ora 19:00, pe site-ul bilete-fcsb.ro. FCSB va juca pe Arena Națională cu Young Boys Berna, Feyenoord, Bologna și Fenerbahce. Prețul pachetelor de […]
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord # Gândul
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Vezi mai jos, în articol, ce a primit, de fapt! Ne aflăm într-o perioadă considerată drept „extrasezon”, turiștii facilitând de prețuri reduse la diverse servicii de pe litoralul românesc. Cei care au așteptat să se domolească temperaturile în termometre, pentru a […]
Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul # Gândul
Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul! Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Mihaela Bilic avertizează că lumânările și bețișoarele parfumate reprezintă un risc pentru sănătate. „În percepția generală lumânările parfumate și bețișoarele pe care le ardem au rolul de a împrospăta și curăța aerul… În realitate […]
FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și care e reacția lui Mihai Stoica: # Gândul
FCSB a fost sancționată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului din cauza manifestărilor rasiste ale fanilor la meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. FCSB a trecut de Aberdeen cu scorul de 3-0 la București, pe 28 august, în manșa secundă a […]
Le Monde: Coaliția lui Macron riscă SCINDAREA în contextul asumării răspunderii de către Guvernul Bayrou /Franța ar putea ajunge la alegeri anticipate # Gândul
Alianța parlamentară care oferă susținere Administrației Emmanuel Macron riscă să se scindeze înaintea votului privind asumarea răspunderii de către Guvernul François Bayrou în Adunarea Națională, iar Franța riscă să ajungă din nou la alegeri parlamentare anticipate, comentează cotidianul Le Monde. ”Cuvintele de ordine sunt «claritate» și «postură combativă», pentru depășirea impasului cu care se confruntă […]
TEST IQ | 6 + 8 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit. TEST IQ Rezolvarea este următoarea: Rezultă 8-8=0 Ce este IQ-ul Coeficientul de inteligență reprezintă un concept și un scor derivate din diferite teste standardizate, prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Este o formă de cuantificare a inteligenței […]
Bancul de vineri: interviul de angajare al lui Iuda. Dialogul scurt stârnește amuzamentul. Spor la râs! Iuda la un interviu de angajare: – Ce te recomandă pentru acest job? – Experiența în vânzări. Amanda și liftul nefuncțional Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scară, unde locuia respectiva, vede următorul […]
BANCUL ZILEI. Mirele și preotul șpăgar. Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, înainte de week-end. Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba: – Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele. Aș aprecia foarte mult dacă […]
5 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Keaton împlinește 74 de ani/ Se sting Ivan Patzaichin și Ion Caramitru # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 5 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Michael Keaton, născut Michael John Douglas, la 5 septembrie 1951 în Pennsylvania, este un actor american de film și televiziune. A devenit celebru la începutul anilor ‘80 cu roluri de comedie, dar […]
Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control” # Gândul
București. Piața Victoriei. Ora 12:00. Ora de vârf a trecut, însă cea mai mare intersecție din București este în continuare aglomerată. Printre mașini și pietoni își fac loc zeci de trotinetiști. Cu cască, fără cască, curieri sau corporatiști, toți vor să învingă traficul, cu orice risc. Chiar și cu riscul vieții. În doar câteva minute, […]
Ministrul Muncii, Florin Manole, recunoaște că nu se știe amploarea fenomenului muncii la negru, dar… „trebuie COMBĂTUTĂ prin toate mijloacele” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat joi seară, la Antena 3, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi pentru asta trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu […]
Florin Manole a declarat cu privire la mediul privat că trebuie încurajat pentru a avea cât mai mulți angajați. Ministrul Muncii a mai declarat într-o intervenție la Antena 3CNN că „nu există pădure fără uscături”, în contextul în care ar urma să fie redus aparatul bugetar cu câteva zeci de procente, cauzat și de faptul […]
Oana Radu s-a CĂSĂTORIT la Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi se logodiseră anul trecut, la Paris # Gândul
Cântăreața Oana Radu (31 de ani) s-a căsătorit pe plaja Azimuth din Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi erau logodiți de la finalul anului 2024, fericitul eveniment având loc la Paris, în timpul unei escapade romantice. Artista, carea reușit să slăbească nu mai puțin de 13 kilograme în doar 20 de zile, […]
Elevii cu nevoi speciale, lăsați pe dinafară. Ministrul Educației: Vedeți? Asta este o problemă! # Gândul
Ministrul Educației știe că elevii cu nevoi speciale vor rămâne fără profesori de sprijin, dar se scuză că nu are bani, deși tot el explică faptul că bugetul pe anul acesta nu a suferit modificări. Întrebat la Digi 24 despre copiii cu nevoi speciale dacă vor primi asistență specială, Daniel David s-a exprimat: „Vedeți? Asta […]
Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis în direct la Antena 3 CNN, că speră ca pensiile și alocațiile să ajungă să fie plătite prin card, pentru că ar ajunge mai repede la beneficiari și că s-ar diminua costurile care în acest moment cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari decât prin transfer bancar. […]
Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, a susținut într-o conferință de presă la Palatul Élysée, în prezența omologului ucrainean Voldomir Zelenski, faptul că viitoarele garanții vor conferi securitatea Ucrainei. Macron a subliniat necesitatea unui armistițiu pentru ca negocierile privind pacea dintre ruși și ucraineni să poată avansa, relatează Le Figaro. „Întotdeauna am pledat pentru pace, însă procesul […]
Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală # Gândul
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar autorităţile au convocat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), fiind dispuse mai multe măsuri. Proprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu aceeași boală, fiind deja internat în spital pentru îngrijiri medicale. „Prefectura Judeţului Vrancea informează că, urmare […]
Reforma pensiilor magistraților/ Manole: Proiectul este un produs al acestui Guvern, încă o reformă, pe care PSD nu o blochează # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole a declarat la Antena 3 CNN, despre reforma pensiilor speciale, că a fost realizată cu specialiști din Guvern pentru a nu pica la CCR. Florin Manole a explicat despre legea pensiilor magistraților că: „Există o recomandare ca plafonul să fie cât mai apropiat de deci de media veniturilor salariale, dar […]
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a efectuat – joi – o vizită pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, care este o parte esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului. El a fost însoțit și de Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Stadiul fizic actual al […]
Ministrul Educației: Nu dispar profesorii care NU sunt titulari. O să fie mulți suplinitori în sistem # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, joi seara, la Digi24, că toți titularii au reușit să-și acopere cele două ore suplimentare, astfel că nimeni nu este dat afară din sistem și nu sunt reduse salariile profesorilor. „În acest moment să știți că toți titularii au putut să obțină cele două ore, deci nimeni nu […]
Macron, despre garanțiile de SECURITATE oferite Ucrainei: Acestea nu sunt declarații de intenție # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, a susținut într-o conferință de presă la Palatul Élysée, în prezența omologului ucrainean Voldomir Zelenski, faptul că viitoarele garanții vor conferi securitatea Ucrainei. Macron a subliniat necesitatea unui armistițiu pentru ca negocierile privind pacea dintre ruși și ucraineni să poată avansa, relatează Le Figaro. „Întotdeauna am pledat pentru pace, însă procesul […]
Adrian Câciu și Gabriela Horga s-au certat în direct la TV/ Câciu: Dacă Horga ar fi cinstită, ar putea să vadă câtă rezervă financiară mi-a lăsat Cîțu # Gândul
Scandal între deputatul Adrian Câciu (PSD) și senatoarea Gabriela Horga (PNL) în direct la Digi24. Cei doi s-au contrat dur pe tema deficitului bugetar, dobânzilor plătite de stat și reformelor fiscale. Dezbaterea despre deficit a degenerat în acuzații și jigniri între membrii a două partide aflate în coaliția de guvernare. Gabriela Horga a vorbit despre creșterea […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Dan Diaconescu, George Simion, prof. Adrian Severin și Liviu Dragnea. Noi pachete ale austerității, noi scumpiri, noi taxe și impozite, dar aparatul bugetar rămâne cu privilegiile și sinecurile. Românii devin din ce în ce mai săraci, politicienii români se luptă cu proprii […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Adrian Câciu (PSD) și Gabriela Horga (PNL) s-au certat pe tema deficitului bugetar. Dezbaterea a degenerat într-un scandal de jigniri și acuzații # Gândul
Scandal între deputatul Adrian Câciu (PSD) și senatoarea Gabriela Horga (PNL) în direct la Digi24. Cei doi s-au contrat dur pe tema deficitului bugetar, dobânzilor plătite de stat și reformelor fiscale. Dezbaterea despre deficit a degenerat în acuzații și jigniri între membrii a două partide aflate în coaliția de guvernare. Gabriela Horga a vorbit despre creșterea […]
A scăpat porumbelul. Întrebat dacă se teme de “Sistem”, Nicusor Dan a zis “NU” pentru că „am făcut nenumărate lucruri împreună” # Gândul
Președintele Nicușor Dan, întrebat despre așa-zisul „sistem”, dacă îl poate învinge, dacă l-a simțit sau dacă l-a văzut, a scăpat porumbelul și a transmis că are conexiuni de mai mulți ani, de când era primar. „Am interferat cu el încă de când am fost primar al Capitalei, am făcut nenumărate lucruri împreună, am făcut […]
Paramount a anunțat că va lansa un film de RĂZBOI adaptat după cea mai populară franciză de jocuri video # Gândul
Paramount a anunțat dezvoltarea unui nou film de război care va fi bazat pe o franciză de jocuri foarte populară. Compania a lansat filme precum „Top Gun: Maverick”, „The Tomorrow War”, „Transformers: Rise of the Beasts”, „Indiana Jones and the Dial of Destiny” , „Mission: Impossible – The Final Reckoning” și „Gladiator II” în ultimii […]
Tot mai mulți români apelează la comparatoarele de preț, când vine vorba de cumpărături, pentru a face ECONOMII. Cum funcționează acestea # Gândul
Sunt oameni care cumpără impulsiv, nu le place să zăbovească prea mult… nici în magazine, nici pe site-uri. Văzut, plăcut, luat. Și mai sunt și acei oameni care fac un studiu de piață în toată regula, înainte de orice își cumpără, iar câteodată trec și câteva săptămâni până la etapa plății. Noi, cei mai mulți […]
Ministerul Educației, Daniel David, a transmis joi seara, la Digi 24, că școala începe luni. „Esența unui profesor, când are un copil în fața școlii, îl cheamă în clasă”. „Am văzut discuțiile în spațiul public, așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, […]
Warner Bros. Discovery (WBD) a prelungit parteneriatul cu World Snooker Tour (WST), cu drepturi exclusive de difuzare pe canalele și platformele sale din Europa până în sezonul 2030-2031. Eurosport și HBO Max vor oferi publicului din România cele mai importante competiții din cadrul WST, inclusiv competițiile din „Triple Crown” (Campionatul Mondial, The Masters și UK […]
Patronul Automobile Leasing și alte 4 persoane, reținute pentru evaziune. Arest la DOMICILIU pentru cei cinci, măsura a fost deja contestată de DNA # Gândul
O funcționară ANAF Iași vizată în dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing ar fi fost plasată sub control judiciar în cursul nopții de miercuri spre joi, de către procurorii DNA. Aceasta e bănuită că ar fi oferit ajutor afaceriștilor care aduceau mașini rulate din UE pentru revânzarea în țară, transmit surse judiciare pentru Gândul. UPDATE […]
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite. „A fost o decizie pe care au luat-o, nu eram președinte încă, da, a fost o consultare cu partidele și multe din țările care sunt […]
În timp ce omenirea se teme de războiul nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La paradă a fost prezentată „super-arma” secolului 21 # Gândul
La parada militară din Piața Tiananmen, Republica Populară Chineză a defilat nu doar cu tancuri modernizate, aeronave și drone de ultimă generație și rachete nucleare, dar și cu un sistem naval LY-1, montat pe vehicule cu opt roți HZ141. Experții susțin că armele precum LY-1 ar putea redefini războiul viitorului în următoarele decenii, iar China […]
Giorgio Armani este considerat tezaur național în Italia, fiind apreciat pentru moștenirea importantă pe care a lăsat-o modei, însă dincolo de legendă, a fost un om ambițios care și-a depășit cu mult condiția. Născut în 1934 la Piacenza, avea să ajungă în Milano pentru prima dată la 19 ani, însă nu moda a fost prima […]
TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el # Gândul
Un tânăr de 18 ani și-a găsit sfârșitul în Dâmbovița, joi după-amiază, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. A fost scos de sub pământ inconștient și resuscitat, dar eforturile medicilor au fost în zadar. Intervenția contracronometru pentru salvarea tânărului s-a desfășurat în comuna Vișina, satul Vișina. La fața locului au intervenit pompierii […]
În timp ce omenirea se teme de război nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La parada de la Beijing a fost prezentată super-arma secolului 21 # Gândul
La parada militară din Piața Tiananmen, Republica Populară Chineză a defilat nu doar cu tancuri modernizate, aeronave și drone de ultimă generație și rachete nucleare, dar și cu un sistem naval LY-1, montat pe vehicule cu opt roți HZ141. Experții susțin că armele precum LY-1 ar putea redefini războiul viitorului în următoarele decenii, iar China […]
Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă # Gândul
Nicușor Dan a declarat că pe 8 septembrie, când ar trebui să înceapă școlile, își va duce fetița la școală, așa cum obișnuia și în trecut, doar că nu are toate datele dacă va fi de luni, deoarece profesorii au anunțat că intră în grevă. Președintele țării a fost întrebat ce va face pe […]
TRAGEDIE în Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el # Gândul
Un tânăr de 18 ani și-a găsit sfârșitul în Dâmbovița, joi după-amiază, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. A fost scos de sub pământ inconștient și resuscitat, dar eforturile medicilor au fost în zadar. Intervenția contracronometru pentru salvarea tânărului s-a desfășurat în comuna Vișina, satul Vișina. La fața locului au intervenit pompierii […]
