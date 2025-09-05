Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat .

14:00

Premierul Bolojan a declarat că nu crede că anul acesta poate fi închieat cu un deficit bugetar sub 8% din PIB. ”Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar neavând datele în momentul de față, Ministerul de Finanțe cu siguranță va comunica în perioada următoare estimările odată […] The post Ilie Bolojan anunță dezastrul bugetar, după toate măsurile de austeritate: ”Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%” first appeared on Lumea Politică.