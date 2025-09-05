Casa España by Alioli: Un colț autentic de Spania în inima Bucureștiului
HotNews.ro, 5 septembrie 2025 10:50
Sorin Barbu, co-owner al conceptului Casa España by Alioli, ne povestește cum a transformat o amintire din 2007 într-un vis devenit realitate: un restaurant construit de la zero ca un veritabil Patio Andaluz, unde eleganța…
• • •
Acum 10 minute
11:00
Ce trebuie să conțină pachetul cu mâncare sănătoasă pentru școală, pentru a menține creierul copiilor ager # HotNews.ro
Deprinderile de alimentație sănătoasă se capătă, în primul rând, în familie și se păstrează întreaga viață. Părinții trebuie să fie atenți nu doar la ce mănâncă acasă copilul, ci și la ce aleg să pună…
11:00
Cele mai utile teste care depistează riscurile pentru sănătatea inimii și la ce vârste ar trebui făcute # HotNews.ro
Bolile de inimă pot evolua ani la rând fără niciun semn vizibil, până când un vas de sânge se blochează și apare infarctul. Însă, un episod atât de grav ar putea fi evitat prin câteva…
Acum 30 minute
10:50
10:50
Compania de asigurări Hellas Direct aduce inițiativa Safe Roads project în Piatra Neamț # HotNews.ro
Inițiativa Safe Roads project, lansată de compania de asigurări Hellas Direct, a ajuns și în Piatra Neamț. Drumul zilnic spre școală a mii de elevi este acum mai sigur și mai accesibil. Datorită acestui proiect,…
10:50
Începe FIDELIS de septembrie: Titluri de stat în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20% # HotNews.ro
Începând de astăzi, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, titlurile fiind listate…
10:50
OpenAI face un pas îndrăzneț și va lansa propriile procesoare. Când vor fi gata și cine este gigantul tech care va ajuta compania devenită faimoasă pentru ChatGPT # HotNews.ro
OpenAI face o schimbare de direcție și va produce propriile cipuri pentru AI, urmând să le lanseze în 2026, cu ajutorul gigantului tech Broadcom, scrie Financial Times. Parteneriatul dintre compania ce a creat ChatGPT și…
10:40
Lucrările de construcție la megafabrica Hyundai din SUA s-au oprit după ce sute de muncitori au fost reținuți într-un raid # HotNews.ro
Până la 450 de muncitori de la o fabrică Hyundai Motor aflată în construcție în statul american Georgia au fost reținuți într-o amplă descindere a autorităților americane, care a dus la suspendarea proiectului de construire…
Acum o oră
10:20
Inima aparent sănătoasă. De ce screeningul cardiac timpuriu poate salva viața unui copil # HotNews.ro
Inima unui copil bate încă din primele săptămâni de viață intrauterină. Însă chiar și o inimă care bate, aparent sănătoasă, poate ascunde o problemă pe care nimeni nu o vede — decât dacă o cauți.…
10:20
Primul episod al noului sezon Asia Express 2025 va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Printre concurenți se află Anda Adam, Mara Bănică, Gabriel Tamaș și Raluca Bădulescu. Drumul…
10:20
Grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV plănuiește să reducă 2.000 din cei 23.000 de angajați la nivel mondial, potrivit publicației locale Kurier, preluată de Reuters. Filiala din România, OMV Petrom, va fi…
10:10
Sam Altman, directorul general al companiei OpenAI care a creat ChatGPT, a sugerat că ar putea exista un sâmbure de adevăr în „teoria internetului mort” și a fost imediat criticat pentru asta, relatează The Independent.…
10:10
SUA reia eliberarea paşapoartele cu genul „X” pentru persoanele care se identifică non-binare, după o decizie a justiției împotriva ordinului lui Trump # HotNews.ro
Decizia administrației Trump de a nu mai elibera paşapoarte cu genul „X” persoanelor care se identifică ca fiind non-binare a fost suspendată, joi, de o curte de apel din SUA, potrivit AFP, citată de News.ro.…
Acum 2 ore
09:40
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, anunță, vineri, meterologii ANM, în prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Luna octombrie și prima…
09:40
Un startup de AI promite că poate eradica infracționalitatea din SUA cu o rețetă testată în China # HotNews.ro
Ratele infracționalității au ajuns din nou un subiect aflat în prim-planul discuțiilor politice din Statele Unite după revenirea la putere a președintelui Donald Trump, însă CEO-ul unei companii startup de securitate și inteligență artificiale (AI)…
09:40
INS confirmă creșterea de doar 0.3% din prima jumătate a anului și explică și care au fost motoarele creșterii # HotNews.ro
Produsul Intern Brut estimat pentru primul semestrul din 2025 a fost de 826.338 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de semestrul I 2024, a confrmat vineri Statistica.…
09:40
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer” # HotNews.ro
Președintele Rusiei și-a reiterat opoziția față de prezența militarilor străini în Ucraina, deși a susținut că Kievului trebuie să i se ofere garanții de securitate, scriu Reuters și Kommersant. Vladimir Putin a declarat vineri că,…
09:20
Teama cea mai mare a părinților legată de începerea școlii nu e nici pe departe legată de bani. Cât costă începerea anului școlar pentru un român, un bulgar sau un maghiar # HotNews.ro
Odată cu începerea școlii, părinții din România au aceleași temeri cu părinții din țările vecine. Prima teamă e comună, dar apoi ierarhiile se schimbă. Un studiu transmis vineri HotNews – Back to School 2025- realizat…
09:10
Un proiect legislativ inițiat de AUR, inclusiv de liderul partidului, George Simion, analizat de Profit.ro, prevede ca participarea la Pilonul II de pensii facultative să fie doar voluntară, nu obligatorie sau automată, și să se…
Acum 4 ore
09:00
Un avocat american cu același nume ca fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, dă în judecată rețeaua de socializare, susținând că aceasta îi suspendă în mod repetat contul pe motiv că ar folosi o identitate falsă, relatează…
09:00
Un mort și șapte răniți într-un atac cu cuțitul în Canada / „Victimele se cunoşteau între ele” # HotNews.ro
Atacul a avut loc, joi, în Hollow Water First Nation, o comunitate indigenă izolată din Canada. Un bărbat și-a atacat mortal sora și a rănit alte șapte persoane, potrivit poliției, citată de BBC. Sora atacatorului,…
08:40
Președintele american Donald Trump, care militează pentru obținerea unui Premiu Nobel pentru Pace, va redenumi un portofoliu cheie din cabinetul său în unul cu o referință directă la război, relatează Business Insider. Fox News a…
08:20
Trafic restricționat și autobuze deviate pe Kiseleff pentru „Bucharest Street Food Festival”, până luni dimineață # HotNews.ro
Traficul rutier va fi restricţionat pe Şos. Kiseleff, iar trei linii de autobuz vor circula pe trasee modificate de vineri seară, de la ora 22.00, până luni dimineață, la ora 07.00, pentru desfăşurarea „Bucharest Street…
08:10
Economii la OMV: „Compania Petrom, deținută majoritar de România, va fi afectată în mod special” # HotNews.ro
Tensiunile erau mari la sediul OMV de pe Trabrennstrasse din Viena. Reprezentanții angajaților au convocat o ședință a personalului pentru a discuta programul de economisire a costurilor și de creștere a eficienței, scrie presa austriacă.…
08:00
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după ce a anunțat că suferă de cancer de prostată # HotNews.ro
Joe Biden a fost filmat cu o cicatrice proaspătă pe frunte, iar purtătorul său de cuvânt a confirmat că fostul președinte a suferit recent o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase ale pielii, potrivit…
07:20
Alina Mungiu Pippidi scrie, într-un articol de opinie pentru România Curată, că partidele pro-europene aflate la guvernare ar trebui să selecteze persoanele pentru funcții importante prin intermediul unor comisii, ferite de interferențele intereselor politice. Un…
Acum 6 ore
07:00
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația # HotNews.ro
Pepsi are mai mult zahăr în România, chiar cu 50% mai mult decât în alte țări europene. Chipsurile Doritos sunt și ele mult mai sărate. Sunt doar câteva produsele al căror gust diferă de la…
07:00
„Nu noi am distrus bugetul statului și nu noi trebuie să fim primii pedepsiți” / „Eu și colegii mei am făcut meditații gratuite, din suflet, ca elevii să ia BAC-ul” / Cum arată, pentru profesori, începutul de an școlar # HotNews.ro
„Copiii nu au nicio vină, iar noi am muncit o viață pentru ei și nu merităm să fim tratați așa”, spune un profesor care predă de 46 de ani. Are 69 de ani, dar este…
Acum 12 ore
00:10
Un adolescent italian va deveni duminică primul sfânt catolic din generația milenialilor # HotNews.ro
Un băiat italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic din generația milenialilor, într-o ceremonie ce va fi condusă de Papa Leon al XIV-lea în…
4 septembrie 2025
23:50
Munca la negru trebuie combătută prin toate mijloacele, spune ministrul Florin Manole. Dar admite că autoritățile nu cunosc cu adevărat amploarea fenomenului # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care…
23:40
Popularitatea președintelui Macron, la un nivel minim. Majoritatea francezilor vor ca el să demisioneze # HotNews.ro
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron, relatează joi AFP, preluată de…
23:20
Schemă de fraudă fiscală, descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor detaliază cum a fost păgubit statul de milioane de lei # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi seară, că Direcţia Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ a demarat, încă de anul trecut, o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice şi care au stabilit o adevărată…
23:00
Răspunsul șefului NATO după ce Moscova a transmis că respinge ideea de trupe occidentale în Ucraina: „De ce ne interesează? Nu Rusia decide” # HotNews.ro
Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit AFP. „De ce să ne intereseze ce…
22:50
O sesizare către TikTok duce la controverse în CNA. Mircea Toma: „România și Moldova sunt atacate informațional de Rusia” # HotNews.ro
Mircea Toma, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, afirmă că România şi Republica Moldova sunt ţări care sunt atacate informaţional de Rusia, o probă fiind o campanie pe TikTok de influențare a alegerilor din țara…
22:40
Caz șocant în Japonia: o femeie în vârstă care a murit în casă, „devorată până la oase” de cele opt pisici ale sale # HotNews.ro
O bătrână de 85 de ani din Japonia a fost găsită fără viață în apartamentul său din Tokyo. Legiștii au găsit în apartament un cadru macabru: cele opt pisici care le îngrijea i-au consumat trupul…
22:20
Grupul europarlamentar fondat de Viktor Orban, pus să plătească pentru cheltuieli făcute de un grup care nu mai există # HotNews.ro
Parlamentul European a făcut joi un pas către recuperarea a peste 4 milioane de euro pe care fostul grup de extremă dreaptă din Parlamentul European, Identitate şi Democraţie (ID), i-ar fi cheltuit în mod abuziv…
22:10
Contribuția României la planul UE de relocare a refugiaților. Câți vor ajunge în România # HotNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre care prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027. Astfel, ţara noastră va primi 300 de refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau…
Acum 24 ore
21:50
Observatorul Astronomic va fi deschis publicului în seara eclipsei totale de Lună care e vizibilă și din România # HotNews.ro
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” va avea program cu publicul duminică seară, în intervalul 20:00 – 24:00, când are loc o eclipsă de Lună. Programul obişnuit de vizitare la Observator este de marţi până sâmbătă,…
21:50
Israelul, acuzat de genocid în Gaza de la vârful Comisiei Europene. Declarație făcută de o vicepreședintă a CE # HotNews.ro
Teresa Ribera, vicepreședintă a Comisiei Europene a afirmat, joi, că operațiunile Israelului din Gaza constituie genocid, ea fiind primul membru al Comisie care face o asemenea acuzație, informează Reuters. „Genocidul din Gaza arată eșecul Europei…
21:10
Zelenski: „Trump este foarte nemulțumit că petrolul rusesc este în continuare cumpărat de Europa”. Care sunt țările vizate # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit” că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina…
21:00
Statele Unite au decis să taie din fondurile de securitate destinate țările est-europene care se învecinează cu Rusia # HotNews.ro
Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență în materie de securitate pentru armatele din țările europene situate de-a lungul frontierei cu Rusia, o măsură ce vine în contextul în care Washingtonul presează aliații NATO…
20:40
Liderul partidului britanic eurofob și anti-imigrație Reform UK, Nigel Farage, a publicat o fotografie în care apare alături de președintele american Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unei vizite efectuate în SUA, relatează joi…
20:40
Milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate / Cum s-a ajuns aici și câte buletine cu cip au fost emise până acum # HotNews.ro
Numeroși români nu își vor mai primi gratuit noua carte electronică de identitate. Guvernul a aprobat în data de 14 august diminuarea de la 5 milioane de cetățeni la 3,5 milioane de cetățeni a țintei…
20:40
Ce fel de oameni își dorește Nicușor Dan la șefia SRI și SIE. „Este o discuție sensibilă” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a spus, într-un interviu pentru Antena 1, că își dorește ca viitori directori pe care-i va desemna la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații să fie „oameni din societate”, nu…
19:50
Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie. Cine este însă marele absent # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ 24 de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina…
19:50
În pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan vor fi incluse măsuri și pentru celelalte categorii de pensii speciale, spune Nicușor Dan # HotNews.ro
După modificarea sistemului de pensii ale magistraților, inclusă în pachetul fiscal 2 al Guvernului, în pachetul 3 vor fi incluse și măsuri care vizează celelalte categorii de pensii speciale, a declarat președintele României, joi seară,…
19:40
Zelenski: Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului,…
19:40
Ce notă și-ar da președintele Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un interviu acordat pentru Antena 1, că nota pe care și-ar acorda-o după primele 100 de zile de mandat este de 7 sau 8, el afirmând că nu-și dă o…
19:30
Cum s-a repezit Occidentul să facă afaceri în Rusia și apoi s-a trezit cu fabricile confiscate # HotNews.ro
Pe 31 ianuarie 1990, 8.000 de ruși stăteau la coadă ore întregi pentru deschiderea primului restaurant McDonald’s din Uniunea Sovietică, în Piața Pușkin din Moscova, pentru prima lor experiență în a savura hamburgeri și cartofi…
19:10
Furtul tezarului românesc din Muzeul Drents: Procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei dintre suspecți # HotNews.ro
Trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului artefactelor româneşti de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul General din Olanda consideră că rolul lor în acest furt este prea mic…
19:10
Crypto la români: Mare bucurie când le-a votat Parlamentul scutirea fiscală, dar pe urmă s-au pomenit cu impozit mai mare. Ca în bancul cu stafia: „Na o cocoașă!” # HotNews.ro
Românii care fac bani din tranzacții cu criptomonede s-au bucurat degeaba când parlamentarii au votat o scutire de impozit, înainte de alegeri. Scutirea decisă de Parlament la câștigurile din tranzacțiile cu monede virtuale nu s-a…
