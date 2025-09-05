Sindicaliştii din educaţie, mesaj pentru directori şi inspectori şcolari: Să nu-i opriţi pe colegii care vor să-şi exprime în mod democratic problemele / Să nu-i ameninţaţi pe cei care luni vor dori să participe la mitingul şi marşul de la Bucureşti
MainNews.ro, 5 septembrie 2025 10:50
Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, un mesaj pentru directori unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să îşi exprime în mod democratic problemele şi să nu îi ameninţe pe care doresc să participe luni la mitingul şi marşul organizat la Bucureşti
Ministerul Mediului organizează dezbaterea publică cu privire la viitorul Pădurii Băneasa # MainNews.ro
Ministerul Mediului organizează dezbaterea publică referitoare la viitorul Pădurii Băneasa. Discuțiile au loc după acuzațiile lansate de către mai multe ONG-uri de mediu, potrivit cărora a fost deschisă circulația pe drumul forestier care traversează Pădurea Băneasa, contrar prevederilor Codului Silvic. Diana Buzoianu, ministra mediului, a anunțat pe 30 august organizarea dezbaterii, după ce și-a declarat
Ministrul Educaţiei, optimist că școala va începe luni: „Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală” # MainNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis joi seară, la Digi24, că elevii ar trebui să meargă la școală luni, exprimându-și încrederea că noul an școlar va începe conform calendarului, chiar dacă în sistem există tensiuni sindicale. Oficialul a subliniat că rolul unui dascăl este să primească elevul în clasă, indiferent de situația din plan sindical.
Creatorul de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Informaţia a fost confirmată printr-o declaraţie a grupului său: „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi
Președintele Nicușor Dan anunță că România nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina # MainNews.ro
România nu va trimite trupe în Ucraina nici după încetarea focului sau încheierea unui eventual acord de pace, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat pentru Antena 1. „Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în
Ratele românilor cu credite în lei vor crește semnificativ, de la 1 octombrie 2025. Cotație istorică pentru IRCC # MainNews.ro
Ratele românilor cu credite în lei vor crește semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a atins un record istoric, pe fondul problemelor statului cu finanțarea, a deficitului bugetar, dar și al dobânzilor la care băncile se împrumută între ele. Potrivit România TV, IRCC a crescut de
Focar de antrax într-o fermă din Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală # MainNews.ro
Un focar de antrax a fost confirmat într-o exploatație de capre și oi din localitatea Ciorăști, județul Vrancea, iar proprietarul fermei a fost diagnosticat cu aceeași boală și internat într-o unitate spitalicească specializată, unde primește îngrijirile necesare. Potrivit Prefecturii Vrancea, după confirmarea focarului, prefectul județului a convocat de urgență Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB)
Preşedintele Nicuşor Dan, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat: Eu sunt o persoană exigentă, 7-8 # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Antena 1, despre rezumatul celor 100 de zile de mandat, că a fost o provocare cu formarea unui guvern care să fie
Un puternic constructor din Austria începe lucrările de modernizare la 18 km de linie de tramvai din București # MainNews.ro
Firma austriacă Porr Construct va începe sâmbătă, 6 septembrie, lucrările la Lotul 1 (18 km) din cadrul proiectului de modernizare a liniilor de tramvai din București. Primele operațiuni vor demara pe Bulevardul Theodor Pallady, astfel încât mai multe linii de tramvai vor fi reorganizate. Cu o lungime de 18 km, lotul cuprinde liniile de tramvai
Bulgaria s-a răzgândit în cazul incidentului în care a fost implicat avionul Ursulei von der Leyen: Nu există dovezi de bruiaj # MainNews.ro
Guvernul bulgar a revenit joi asupra declarațiilor inițiale legate de incidentul în care a fost implicat avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțând că nu există probe care să indice o bruiere a semnalului GPS de către Rusia, relatează Politico. Premierul Rosen Jeliazkov a declarat în parlament că aeronava nu a fost bruiată,
O „armată digitală” din Republica Moldova, finanțată din Rusia, a fost folosită și pentru susținerea lui Călin Georgescu # MainNews.ro
O investigație realizată de Ziarul de Gardă dezvăluie o amplă operațiune de propagandă rusească, orchestrată de la Moscova prin Blocul „Victorie", controlat de Ilan Șor. Sute de conturi false, gestionate de activiști reali, au fost utilizate pentru a influența spațiul online din Republica Moldova și România. Printre beneficiari s-a aflat și fostul candidat la președinția
Șeful PSD Iași cere premierului explicații privind finanțarea și startul lucrărilor la autostrada A8: # MainNews.ro
Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de transparență și de promisiuni contradictorii în privința autostrăzii A8, proiect esențial pentru regiunea Moldovei. Social-democratul solicită guvernului să lămurească public dacă există finanțare concretă pentru tronsonul Ungheni-Iași-Târgu Mureș și să anunțe un calendar precis al lucrărilor. Cojocaru
Senatorul USR Ștefan Pălărie cere stabilirea cât mai rapidă a datei alegerilor anticipate pentru Primăria București # MainNews.ro
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a solicitat stabilirea cât mai rapidă a datei alegerilor anticipate pentru Primăria București. El a subliniat că locuitorii capitalei au nevoie de un primar cu drepturi depline. „Legea spune limpede și clar că avem niște termene de la care Guvernul trebuie să dea o hotărâre de Guvern de organizare a
AUR a prezentat în parlament cele patru moțiuni de cenzură. Ce critici sunt aduse guvernului # MainNews.ro
Senatorii și deputații s-au reunit în cadrul unei ședințe comune pentru a le fi prezentate cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan depuse de către aleșii AUR, SOS România și POT. Duminică va avea loc dezbaterea și votul lor. Moțiunea de cenzură „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezvăluit o serie de măsuri menite să reducă costurile energiei pentru consumatori, în contextul creșterii prețurilor la nivel național. Oficialul a subliniat că strategia vizează atât consumatorii casnici, cât și sectorul industrial. „Astăzi, toată energia care se tranzacționează în România, Bulgaria, Serbia, Grecia, Moldova, se face pe bursă. Vreau să
BREAKING Instanța supremă a atacat la CCR legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților # MainNews.ro
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate joi de președinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să atace la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, relatează Agerpres. Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat luni răspundere în Parlament asupra mai multor proiecte de Lege menite să ajute la echilibrarea
Grindeanu, după reacția MAE la participarea lui Năstase și Dăncilă în China: „Politica externă nu se face pe emoții de partid; China rămâne un partener economic-cheie” # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat joi criticile venite din partea Ministerului Afacerilor Externe referitoare la participarea foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing, subliniind că politica externă nu trebuie să fie influenţată de emoţii sau retorică de partid. Grindeanu a reiterat că China rămâne un partener economic
Europa e gata să ofere Ucrainei garanții de securitate și analizează poziția lui Trump # MainNews.ro
Susținătorii europeni ai Ucrainei se reunesc joi pentru a testa angajamentul Statelor Unite în privința viitoarelor garanții de securitate oferite Kievului, în contextul în care eforturile de mediere ale lui Donald Trump nu au avansat, iar Vladimir Putin, susținut de aliații săi, rămâne inflexibil, transmite AFP. Președintele Franței, Emmanuel Macron, coprezidează joi, la ora locală
Primăriile și consiliile județene au termen până astăzi să transmită Guvernului datele corecte cu privire la personal, în vedere reformei administrației # MainNews.ro
Primăriile și consiliile județene au timp până astăzi să raporteze guvernului datele corecte cu privire la personal. Noile cifre vor fi folosite de către executiv pentru a fundamenta reforma administrației publice locale, parte a pachetului doi de măsuri. Actualizarea datelor a fost solicitată marți de către premierul Ilie Bolojan. „Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor,
Amenzi pentru Maternitatea din Sibiu după decesul unei femei de 33 de ani în urma unui avort; DSP a identificat ”deficienţe” privind folosirea materialului steril # MainNews.ro
Mai mulți angajați ai Maternității din Sibiu au fost sancționați ca urmare a controalelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani și-a pierdut viața în urma complicațiilor apărute după un avort. În cadrul verificărilor, inspectorii au identificat, între altele, "deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril". DSP
Manifestul „Europa 2028”: Antreprenori și economiști cer aderarea R. Moldova la UE în cel mult trei ani # MainNews.ro
Zeci de economiști, antreprenori și investitori din Republica Moldova au lansat recent Manifestul „Europa 2028", un document care propune un plan în 12 pași pentru dezvoltarea unei economii sănătoase și consolidate, având ca obiectiv principal semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Autorii manifestului susțin că atingerea acestui scop necesită „mobilizare maximă"
AUR a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Când vor fi dezbătute și votate # MainNews.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu a anunțat miercuri seara depunerea celor patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Ele vor fi prezentate în plen joi de la ora 11:00, iar dezbaterea și votul vor avea loc duminică de la ora 13:00. Noul demers de demitere a executivului a fost inițiat după ce premierul
Tragedie în Lisabona. 15 oameni au murit după ce un funicular a deraiat. A fost decretat doliu național # MainNews.ro
Un vagon al funicularului Gloria din Lisabona a deraiat. În urma tragediei au murit 15 persoane, iar 18 au fost rănite, dintre care cinci sunt în stare gravă. Premierul Luis Montenegro a decretat ziua de joi drept zi de doliu național, relatează The Guardian. Imaginile au arătat resturile vagonului galben și alb răsturnat pe strada
Polițiști mușcați de ploșnițe în centrele de arest din București. Sindicatul Europol cere intervenția Avocatului Poporului # MainNews.ro
Mai mulți polițiști din cadrul Poliției Capitalei reclamă că au fost mușcați de ploșnițe în spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă unde își desfășoară activitatea. Situația a fost semnalată public de Sindicatul Europol, care spune că de luni întregi angajații reclamă mușcături și lipsa unor măsuri eficiente de dezinsecție. Potrivit sindicaliștilor, peste zece polițiști
Avertismentul specialiștilor în securitate cibernetică: Atenţie la emailuri suspecte şi ataşamente periculoase – protejaţi-vă datele şi dispozitivele # MainNews.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil. Potrivit DNSC, mesajele conţin de cele mai multe ori inclusiv ataşamente maliţioase (ex. fişiere Word, PDF sau arhive), care, odată deschise, pot
O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din oraşul Făget, judeţul Timiş, a fost reţinută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienţi timp de peste un an. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea încasa sume
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe președintele Consiliului European. Despre ce au discutat cei doi oficiali # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu președintele Consiliului European, António Costa. Discuțiile au vizat strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră, războiul hibrid, mecanismele de solidaritate europeană, dar și procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl sprijină în mod special în cazul Republicii Moldova. „Am discutat de Marea … Articolul Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe președintele Consiliului European. Despre ce au discutat cei doi oficiali apare prima dată în Main News.
Ce economii ar aduce la buget concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală. Explicațiile lui Ilie Bolojan # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de lei anual, relatează Agerpres. Bolojan a menționat, pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajați din administrația locală, jumătate din autoritățile publice … Articolul Ce economii ar aduce la buget concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală. Explicațiile lui Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
După ani și ani de tergiversări, compania națională Nuclearelectrica a demarat miercuri lucrările de retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă. La eveniment au participat președintele Nicușor Dan, alături de ambasadorii Canadei, Coreei de Sud și Italiei, ministrul energiei, Bogdan Ivan, ministra mediului, Diana Buzoianu, și ministra de externe, Oana Țoiu. „Obținerea autorizației de construire … Articolul Au început lucrările de retehnologizare a Unității 1 a Centralei de la Cernavodă apare prima dată în Main News.
Undă verde pentru trenul metropolitan. Primăria Capitalei a emis certificatele de urbanism pentru primele trei stații și un depou # MainNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat miercuri semnarea certificatelor de urbanism pentru construirea a trei stații și a unui depou pe ruta București Nord – Scroviștea. Stațiile vizate sunt Pajura, Basarab și Carpați, iar depoul va fi amplasat la Triaj. „Pentru mine, acest proiect nu este doar o hârtie semnată, ci o … Articolul Undă verde pentru trenul metropolitan. Primăria Capitalei a emis certificatele de urbanism pentru primele trei stații și un depou apare prima dată în Main News.
Un director din MIPE a organizat o deplasare pe Coasta de Azur din bani publici. Dragoș Pîslaru a anunțat că l-a demis # MainNews.ro
Directorul unei structuri din cadrul Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a organizat o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur, la Nisa, iar cealaltă la Larnaca, în Cipru. Cheltuielile totale pentru 30 de persoane au fost de 535.000 lei. Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat demiterea sa. … Articolul Un director din MIPE a organizat o deplasare pe Coasta de Azur din bani publici. Dragoș Pîslaru a anunțat că l-a demis apare prima dată în Main News.
Nicuşor Dan, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China: „Nu au acționat în numele statului român” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China, că sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român. „Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a spus Nicuşor Dan, la Cernavodă, întrebat … Articolul Nicuşor Dan, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China: „Nu au acționat în numele statului român” apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu reafirmă direcția pro-europeană a PSD după vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat direcția pro-europeană a partidului după controversa generată de participarea la parada militară din Beijing a foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă. La evenimentul din China au luat parte și Vladimir Putin și Kim Jong-un. „Au mers în nume personal, e treaba lor, n-am ce să … Articolul Sorin Grindeanu reafirmă direcția pro-europeană a PSD după vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China apare prima dată în Main News.
Bulgaria anunţă că nu desfăşoară nicio anchetă cu privire la bruierea avionului Ursulei von der Leyen # MainNews.ro
Bulgaria nu va deschide o anchetă privind bruiajele GPS care au afectat avionul cu care călătorea duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat președintele Parlamentului bulgar, Rosen Jeliazkov, precizând că incidentul nu a fost clasificat drept „amenințare hibridă sau cibernetică”. Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a rămas fără sistem … Articolul Bulgaria anunţă că nu desfăşoară nicio anchetă cu privire la bruierea avionului Ursulei von der Leyen apare prima dată în Main News.
Viorica Dăncilă răspunde criticilor, după ce s-a fotografiat cu Putin și Kim Jong Un: „Să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți” # MainNews.ro
Fostul premier Viorica Dăncilă a răspuns, marți, declarațiilor Oanei Țoiu, actualul ministru de Externe, care o criticase dur pentru apariția la parada militară din China, unde a fost prezent și Vladimir Putin. „Eu văd criticile. Aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți. Numai așa … Articolul Viorica Dăncilă răspunde criticilor, după ce s-a fotografiat cu Putin și Kim Jong Un: „Să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți” apare prima dată în Main News.
Fostul premier Adrian Năstase a transmis că vizita sa în China a fost făcută în calitate privată și că nu are influența de a determina pe cine invită liderul de la Beijing, Xi Jinping. Reacția sa a fost făcută după ce ministra de externe Oana Țoiu a criticat prezența acestuia și a fostei prim-ministre Viorica … Articolul Adrian Năstase răspunde criticilor MAE după vizita în China apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul pentru decorarea post-mortem a doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. Distincția i-a fost conferită „în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la … Articolul Nicușor Dan a decorat-o post-mortem pe sora lui Corneliu Coposu apare prima dată în Main News.
Mai mulți europarlamentari vor să introducă o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca ratificarea acordului de liber schimb cu Mercosur # MainNews.ro
Mai mulți europarlamentari de stânga pregătesc introducerea unei rezoluții prin care cer solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acordul de liber schimb încheiat între Uniunea Europeană și Mercosur. Măsura ar bloca procesul de ratificare a tratatului, relatează Euronews. Inițiativa este condusă de către eurodeputații Majdouline Sbai (Franța) … Articolul Mai mulți europarlamentari vor să introducă o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca ratificarea acordului de liber schimb cu Mercosur apare prima dată în Main News.
MAE critică dur fotografia cu Năstase și Dăncilă alături de Putin și alți lideri controversați: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!” # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat dur după ce foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în China, unde președintele Xi l-a întâmpinat pe Vladimir Putin pe covorul roșu, gest care a stârnit critici puternice. Oana Țoiu, ministrul român de Externe, i-a criticat într-o replică pentru Digi24 pe cei doi pentru fotografia realizată alături … Articolul MAE critică dur fotografia cu Năstase și Dăncilă alături de Putin și alți lideri controversați: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!” apare prima dată în Main News.
Parada militară de la Beijing: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au luat parte la ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial # MainNews.ro
Autoritățile din China au organizat o uriașă paradă militară pentru a comemora 80 de ani de la semnarea de către Japonia a actului de capitulare necondiționată, eveniment care a marcat finalul celui de-al Doilea Război Mondial. La evenimentul găzduit de către președintele chinez Xi Jinping au luat parte omologul său rus, Vladimir Putin, liderul nord-coreean … Articolul Parada militară de la Beijing: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au luat parte la ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial apare prima dată în Main News.
Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite a făcut publice peste 30.000 de pagini de documente legate de dosarul lui Jeffrey Epstein, potrivit AFP. James Comer, președintele influent al Comisiei și republican, a explicat marţi la Capitoliu că scopul publicării este de a asigura „transparenţă completă”, „pentru ca toată lumea în America să … Articolul Peste 30.000 de pagini din dosarul Epstein, făcute publice de Congresul SUA apare prima dată în Main News.
Procurorii DNA au efectuat 47 de percheziții în nouă județe în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro, relatează G4Media. Descinderile în cadrul anchetei coordonate de structura centrală a parchetului au fost făcute la persoane fizice și juridice din București și din județele Ilfov, Suceava, Iași, … Articolul DNA a efectuat zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală apare prima dată în Main News.
Locuitorii cartierului Greenfield sunt acuzați de folosirea drumului forestier prin Pădurea Băneasa. Federația Greenfield anunță validarea contractului de peaj cu Romsilva de către Tribunalul București # MainNews.ro
Doi activiști de mediu i-au acuzat marți pe locuitorii cartierului Greenfield că folosesc drumul forestier prin Pădurea Băneasa, a cărui deschidere pentru circulație a stârnit controverse în spațiul public. În replică, reprezentanții Federației Greenfield au transmis că judecătorii Tribunalului București au validat contractul de peaj cu Romsilva, relatează Buletin de București. Ce au constatat activiștii … Articolul Locuitorii cartierului Greenfield sunt acuzați de folosirea drumului forestier prin Pădurea Băneasa. Federația Greenfield anunță validarea contractului de peaj cu Romsilva de către Tribunalul București apare prima dată în Main News.
Sondaj UE: Sub 50% dintre români au o percepție pozitivă asupra Uniunii, dar majoritatea recunosc beneficiile aderării # MainNews.ro
Mai puțin de jumătate dintre români privesc Uniunea Europeană într-o lumină favorabilă, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru realizat la solicitarea Parlamentului European în luna mai. Totuși, 67% dintre participanți apreciază că apartenența țării la UE a adus beneficii, iar 61% susțin ideea ca fondurile europene să fie acordate condiționat de respectarea statului de drept … Articolul Sondaj UE: Sub 50% dintre români au o percepție pozitivă asupra Uniunii, dar majoritatea recunosc beneficiile aderării apare prima dată în Main News.
Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe # MainNews.ro
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte „invadator” şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. „La … Articolul Individul care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh, urmărit penal pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe apare prima dată în Main News.
Reforma pensiilor speciale a creat un dezacord între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Nicușor Dan a cerut „perioadă tranzitorie”, Bolojan nu a dat. „Probabil că Nicușor Dan chiar a vrut să salveze acest proiect”, a comentat avocatul Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Reamintim că Nicușor Dan a solicitat 15 ani de tranziție până când vârsta … Articolul Avertismentul lui fost judecător CSM: Reforma pensiilor speciale ar putea pica la CCR apare prima dată în Main News.
Revoluție la Garda de mediu. Filmările şi fotografiile realizate de inspectori vor putea fi utilizate în instanță # MainNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că executivul va adopta o Ordonanță de urgență care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă. Diana Buzoianu a declarat, marţi, la Europa FM, că Guvernul stabilit, printr-o HG, condiţiile în care sunt … Articolul Revoluție la Garda de mediu. Filmările şi fotografiile realizate de inspectori vor putea fi utilizate în instanță apare prima dată în Main News.
BREAKING Ilie Bolojan amenință cu demisia în cazul în care reforma administrației publice nu va fi aprobată # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu la Digi24, că ar putea demisiona dacă reforma administrației locale nu va fi adoptată, susținând că fără această schimbare pachetul fiscal ar fi incomplet și ineficient. „Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade … Articolul BREAKING Ilie Bolojan amenință cu demisia în cazul în care reforma administrației publice nu va fi aprobată apare prima dată în Main News.
