Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis în direct la Antena 3 CNN, că speră ca pensiile și alocațiile să ajungă să fie plătite prin card, pentru că ar ajunge mai repede la beneficiari și că s-ar diminua costurile care în acest moment cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari decât prin transfer bancar. […]