Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone
Gândul, 5 septembrie 2025 10:50
Este doar o mână de om, dar stăpânește pe șosele un mastodont de zeci de tone. La numai 28 de ani, Roxana Gealapu este deja șoferiță de TIR cu experiență. Prezența sa la volanul camionului îi uimește pe șoferii din trafic, mai cu seamă că Roxana este minionă și are un chip adolescentin. La început, […]
• • •
Acum 10 minute
11:00
Bolojan vrea ca primarii să decidă unde vor funcționa păcănelele: „Viziunea pe care o are Guvernul este să lase chestiunea autorităților locale” # Gândul
Interzicerea sălilor de jocuri de noroc sau păcănele la scara blocului ar genera pierderi financiare semnificative pentru bugetul statului, cât și pentru firme. Aceasta a fost motivația pe care a invocat-o premierul Ilie Bolojan când a respins legea care le-ar restricționa amplasarea în astfel de locuri. Inițiativa legislativă îi aparține deputatului liberal Gigel Știrbu și […]
11:00
Guvernul Bolojan a deschis calea legislativă pentru reorganizarea ROMSILVA/ Proiect adoptat într-o ședință extraordinară # Gândul
Guvernul condus de Ilie Bolojan se reunește vineri într-o ședință de Guvern extraordinară. Pe ordinea de zi figurează un singur proiect de act normativ, respectiv OUG privind modificarea art. 32 din Codul Silvic. UPDATE 10:56 Proiectul de OUG a fost adoptat în ședința de Guvern de vineri. „Prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul […]
11:00
Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate” # Gândul
Un avocat american care poartă același nume cu fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a intentat un proces împotriva rețelei de socializare, după ce contul său a fost suspendat în repetate rânduri pe motiv că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC. Mark S. Zuckerberg, avocat specializat în falimente din Indiana, susține că în ultimii opt ani […]
11:00
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan la cel mai recent interviu televizat. Publicistul a amintit și faptul că au trecut 100 de zile de când Nicușor Dan ocupă scaunul de președinte al României. „Legendara împlinire a 100 de zile de la instalarea […]
11:00
Justiția americană a dat o nouă lovitură politicilor lui Donald Trump privind drepturile persoanelor transgender. O curte de apel a confirmat joi o decizie a unei instanțe inferioare, obligând administrația republicanului să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”, destinate persoanelor non-binare, intersexuale sau care nu se identifică cu genurile tradiționale „masculin” și „feminin”. Decizia vine […]
Acum 30 minute
10:50
10:40
România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare # Gândul
România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare. Acest aspect ar putea fi împiedicat și de reducerea fondurilor aferente investițiilor majore. Având în vedere contextul actual, autoritățile sunt obligate să stabilească sarcinile cu prioritate ridicată, arată Ziarul de Iași. La momentul actual, după 18 ani de apartenență la […]
Acum o oră
10:30
Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici” # Gândul
Ianis Hagi a semnat un contract pe doi ani cu echipa turcă Alanyaspor. Mijlocașul era liber de contract din iunie, după ce s-a despărțit de Glasgow Rangers. El a mai jucat la Viitorul, Fiorentina, Genk sau Alaves. Alanyaspor a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în SuperLig și acum e pe locul 9. Ianis Hagi […]
10:30
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap # Gândul
Un bărbat a fost condamnat la Iași, zilele trecute, la 18 ani de închisoare: el și-a omorât concubina, la scurt timp după ce au încheiat o partidă de amor. Aceste scene de groază s-au petrecut în comuna ieșeană Bălțați. Scene ireale la Iași. Un bărbat și-a omorât iubita, după ce a întreținut relații intime cu […]
10:30
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții # Gândul
O comunitate indigenă din provincia canadiană Manitoba a fost zguduită de un atac cu cuțitul în care o fată de 18 ani a murit și alte șapte persoane au fost rănite. Agresorul, fratele victimei, a plecat în cursa morții cu o mașină furată. O tragedie cumplită a avut loc în Hollow Water First Nation, o […]
10:10
Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR # Gândul
„Justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare”, scrie fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, într-o postare pe facebook, referindu-se la proiectul noii legi a pensiilor magistraților, după ce va intra în dezbaterea judecătorilor Curții Constituționale și va avea un verdict final. „Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia […]
10:10
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba” # Gândul
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, i-a transmis omologului său chinez, Xi Jinping, că Phenianul va continua să sprijine Beijingul în protejarea suveranității și intereselor de dezvoltare. „Indiferent cum se schimbă situația internațională, sentimentul de prietenie dintre Coreea de Nord și China nu se poate schimba”, a declarat Kim Jong-Un. La rândul său, Xi jinping a subliniat […]
10:10
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul” # Gândul
Un caz cutremurător a zguduit lumea medicală. Medicii indieni au depistat ceea ce se numește „gemenii paraziți” în abdomenul unui nou-născut, o afecțiune rară numită fetus in fetu, raportată în mai puțin de 200 de cazuri în lume. Un caz medical rar a fost rezolvat cu succes în India, unde medicii au extras doi fetuși […]
10:10
România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere # Gândul
La momentul actual, România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan. Însă, totul era diferit în secolul al XIX-lea. În urmă cu un secol, „obiceiul pământului” era privit cu alți ochi, considerat o circumstanță atenuantă. Anii au trecut, vremurile s-au schimbat, iar țara noastră are una dintre cele mai dure legislații în […]
Acum 2 ore
10:00
Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Conform specialiștilor, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu valori termice de peste 33 de grade C. Iată prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. „Pe parcursul săptămânii viitoare, […]
09:50
Bolojan nu vrea închiderea sălilor cu jocuri de noroc de la parterul blocului. Executivul motivează cu scăderea încasărilor la buget # Gândul
09:50
Accident grav în Sri Lanka: Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie: sunt 15 morți și 16 răniți # Gândul
Un autobuz de pasageri a ieșit de pe șosea și a căzut într-o prăpastie de 300 de metri, în zona montană Wellawaya din Sri Lanka. În urma acestui accident teribil, cel puțin 15 oameni au murit, iar 16 au fost răniți, printre ei aflându-se și cinci copii. Potrivit AP, un grav accident rutier s-a petrecut […]
09:50
09:40
Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa # Gândul
Toyota va produce un model complet electric. Va fi primul automobil de acest tip produs de grupul nipon în Europa. De altfel, constructorul auto japonez are în plan să construiască o fabrică de baterii lângă uzina de asamblare din Cehia. Momentan, nu a fost dezvăluit un calendar de producție pentru noul model electric. Însă, grupul […]
09:20
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată # Gândul
Fostul președinte american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o nouă intervenție chirurgicală pentru eliminarea celulelor canceroase de pe piele. Procedura vine la câteva luni după diagnosticul de cancer de prostată și la un an după ce i-a fost depistată o altă leziune cutanată similară. Joe Biden a trecut recent printr-o […]
09:20
TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat, joi, ordinul executiv care reduce tarifele americane pentru vehiculele importate din Japonia de la 27,5% la 15%. Măsura va intra în vigoare la șapte zile după publicarea noului ordin în Monitorul Oficial al SUA. Acordul semnat la sfârșitul lunii iulie între Statele Unite și Japonia prevede un plafon de […]
09:10
Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate” # Gândul
Un summit al unor țări în mare parte autocratice pare un semnal sumbru pentru Occident. „Am văzut viitorul și funcționează”, a scris jurnalistul american Lincoln Steffens în timp ce urmărea desfășurarea Revoluției Ruse, în 1919. După mai mult de 100 de ani, Partidul Comunist din China încearcă să transmită același mesaj. Dar un bloc anti-occidental […]
09:10
Doctorița de la spitalul orășenesc Făget, Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Ar fi primit bani de la pacienți # Gândul
Doctorița de la spitalul orășenesc Făget, județul Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații de la Tribunalul Timiș. Ea a fost reținută miercuri, suspectată de procurori că ar fi primit bani de la pacienți pentru consultații sau concedii medicale ilegale. Femeia de 55 de ani, […]
Acum 4 ore
09:00
Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine” # Gândul
Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine și mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova și Kiev pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Pot fi asigurate și oferite […]
09:00
Cele 4 zodii afectate de eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025. Urmează o perioadă cu sacrificii și revelații # Gândul
Începând cu data de 7 septembrie 2025, când are loc eclipsa de Lună în Pești, mai multe zodii vor fi simți intens schimbările care vor avea loc. De altfel, unii dintre nativi ar putea fi puși în fața unor revelații, iar emoțiile altora vor fi intensificate. Eclipsa de Lună în Pești din septembrie 2025 aduce […]
09:00
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că a mai finalizat o lucrare de reabilitare a unor unități de învățământ din județ. Au fost finalizate lucrările de reabilitare pentru hidroizolația clădirii, cât și cele de igienizare, investiția fiind o asociere între Consiliul Județean Ilfov și Primăria Tunari. „În mai puțin de o săptămâna, copiii […]
08:40
Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Trei persoane, restante cu 337de milioane de lei # Gândul
Persoane cu venituri de peste 100 milioane de lei au fost descoperite de ANAF, în Cluj Napoca, pentru care nu au plătit taxele aferente averii deținute. În cel de-al doilea trimestru al anului, agenții fiscali au mai descoperit și alte persoane cu peste 170 de milioane de lei, fiecare, nedeclarați. La Cluj, ANAF a înregistrat […]
08:40
Trump taie fondurile de APĂRARE pentru flancul estic al NATO. Țările UE aflate la granița cu Rusia, vulnerabile în fața unei eventuale invazii rusești # Gândul
Administrația Trump a decis să elimine finanțarea unor programe de instruire și echipare militară pentru țările est-europene aflate la granița cu Rusia. Oficialii europeni avertizează că reducerea sprijinului american va afecta securitatea NATO și pregătirea armatelor aliate în fața unei eventuale invazii rusești. Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență în materie de securitate […]
08:40
Dacă e vineri, atunci vă delectăm cu un nou banc spumos marca „Bulă”. De data aceasta, Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. Iată de ce! Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. […]
08:30
Zodia favorizată de portalul energetic 999, care se activează pe 9 septembrie. Viața acestor nativi se va schimba radical începând cu această dată # Gândul
Care este zodia favorizată de portalul energetic 999, care se activează pe data de 9 septembrie. Viața acestor nativi se va schimba radical începând cu această dată. O zodie e favorizată de puternicul portal 999, care se activează în 9 septembrie, atunci când porțile norocului se deschid larg pentru bani și carieră, dând favoriților astrelor […]
08:30
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025 # Gândul
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Cetățenii trebuie să trimită un anumit document, până la data de 18 septembrie 2025, pentru a nu pierde suma anterior menționată. Copiii care au pierdut un părinte au posibilitatea să primească o pensie de urmaș. Acest tip de pensie se calculează în funcție de […]
08:20
FCSB scoate a vânzare vineri, 5 septembrie, pachetele de bilete pentru cele patru meciuri pe care echipa roș-albastră le va juca pe teren propriu în Europa League. Biletele vor fi disponibile de vineri, ora 19:00, pe site-ul bilete-fcsb.ro. FCSB va juca pe Arena Națională cu Young Boys Berna, Feyenoord, Bologna și Fenerbahce. Prețul pachetelor de […]
08:00
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord # Gândul
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Vezi mai jos, în articol, ce a primit, de fapt! Ne aflăm într-o perioadă considerată drept „extrasezon”, turiștii facilitând de prețuri reduse la diverse servicii de pe litoralul românesc. Cei care au așteptat să se domolească temperaturile în termometre, pentru a […]
08:00
Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul # Gândul
Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul! Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Mihaela Bilic avertizează că lumânările și bețișoarele parfumate reprezintă un risc pentru sănătate. „În percepția generală lumânările parfumate și bețișoarele pe care le ardem au rolul de a împrospăta și curăța aerul… În realitate […]
07:50
FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și care e reacția lui Mihai Stoica: # Gândul
FCSB a fost sancționată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului din cauza manifestărilor rasiste ale fanilor la meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. FCSB a trecut de Aberdeen cu scorul de 3-0 la București, pe 28 august, în manșa secundă a […]
07:40
Le Monde: Coaliția lui Macron riscă SCINDAREA în contextul asumării răspunderii de către Guvernul Bayrou /Franța ar putea ajunge la alegeri anticipate # Gândul
Alianța parlamentară care oferă susținere Administrației Emmanuel Macron riscă să se scindeze înaintea votului privind asumarea răspunderii de către Guvernul François Bayrou în Adunarea Națională, iar Franța riscă să ajungă din nou la alegeri parlamentare anticipate, comentează cotidianul Le Monde. ”Cuvintele de ordine sunt «claritate» și «postură combativă», pentru depășirea impasului cu care se confruntă […]
07:40
TEST IQ | 6 + 8 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit. TEST IQ Rezolvarea este următoarea: Rezultă 8-8=0 Ce este IQ-ul Coeficientul de inteligență reprezintă un concept și un scor derivate din diferite teste standardizate, prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Este o formă de cuantificare a inteligenței […]
07:30
Bancul de vineri: interviul de angajare al lui Iuda. Dialogul scurt stârnește amuzamentul. Spor la râs! Iuda la un interviu de angajare: – Ce te recomandă pentru acest job? – Experiența în vânzări. Amanda și liftul nefuncțional Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scară, unde locuia respectiva, vede următorul […]
07:30
BANCUL ZILEI. Mirele și preotul șpăgar. Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, înainte de week-end. Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba: – Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele. Aș aprecia foarte mult dacă […]
07:20
5 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Keaton împlinește 74 de ani/ Se sting Ivan Patzaichin și Ion Caramitru # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 5 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Michael Keaton, născut Michael John Douglas, la 5 septembrie 1951 în Pennsylvania, este un actor american de film și televiziune. A devenit celebru la începutul anilor ‘80 cu roluri de comedie, dar […]
07:10
Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control” # Gândul
București. Piața Victoriei. Ora 12:00. Ora de vârf a trecut, însă cea mai mare intersecție din București este în continuare aglomerată. Printre mașini și pietoni își fac loc zeci de trotinetiști. Cu cască, fără cască, curieri sau corporatiști, toți vor să învingă traficul, cu orice risc. Chiar și cu riscul vieții. În doar câteva minute, […]
Acum 12 ore
00:00
Ministrul Muncii, Florin Manole, recunoaște că nu se știe amploarea fenomenului muncii la negru, dar… „trebuie COMBĂTUTĂ prin toate mijloacele” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat joi seară, la Antena 3, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi pentru asta trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu […]
4 septembrie 2025
23:50
Florin Manole a declarat cu privire la mediul privat că trebuie încurajat pentru a avea cât mai mulți angajați. Ministrul Muncii a mai declarat într-o intervenție la Antena 3CNN că „nu există pădure fără uscături”, în contextul în care ar urma să fie redus aparatul bugetar cu câteva zeci de procente, cauzat și de faptul […]
23:40
Oana Radu s-a CĂSĂTORIT la Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi se logodiseră anul trecut, la Paris # Gândul
Cântăreața Oana Radu (31 de ani) s-a căsătorit pe plaja Azimuth din Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi erau logodiți de la finalul anului 2024, fericitul eveniment având loc la Paris, în timpul unei escapade romantice. Artista, carea reușit să slăbească nu mai puțin de 13 kilograme în doar 20 de zile, […]
23:30
Elevii cu nevoi speciale, lăsați pe dinafară. Ministrul Educației: Vedeți? Asta este o problemă! # Gândul
Ministrul Educației știe că elevii cu nevoi speciale vor rămâne fără profesori de sprijin, dar se scuză că nu are bani, deși tot el explică faptul că bugetul pe anul acesta nu a suferit modificări. Întrebat la Digi 24 despre copiii cu nevoi speciale dacă vor primi asistență specială, Daniel David s-a exprimat: „Vedeți? Asta […]
23:20
Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis în direct la Antena 3 CNN, că speră ca pensiile și alocațiile să ajungă să fie plătite prin card, pentru că ar ajunge mai repede la beneficiari și că s-ar diminua costurile care în acest moment cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari decât prin transfer bancar. […]
23:10
Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, a susținut într-o conferință de presă la Palatul Élysée, în prezența omologului ucrainean Voldomir Zelenski, faptul că viitoarele garanții vor conferi securitatea Ucrainei. Macron a subliniat necesitatea unui armistițiu pentru ca negocierile privind pacea dintre ruși și ucraineni să poată avansa, relatează Le Figaro. „Întotdeauna am pledat pentru pace, însă procesul […]
23:10
Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală # Gândul
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar autorităţile au convocat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), fiind dispuse mai multe măsuri. Proprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu aceeași boală, fiind deja internat în spital pentru îngrijiri medicale. „Prefectura Judeţului Vrancea informează că, urmare […]
23:00
Reforma pensiilor magistraților/ Manole: Proiectul este un produs al acestui Guvern, încă o reformă, pe care PSD nu o blochează # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole a declarat la Antena 3 CNN, despre reforma pensiilor speciale, că a fost realizată cu specialiști din Guvern pentru a nu pica la CCR. Florin Manole a explicat despre legea pensiilor magistraților că: „Există o recomandare ca plafonul să fie cât mai apropiat de deci de media veniturilor salariale, dar […]
22:40
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a efectuat – joi – o vizită pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, care este o parte esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului. El a fost însoțit și de Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Stadiul fizic actual al […]
