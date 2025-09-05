Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla "Chirurgul" și cine a fost primul care l-a numit așa. De la 8 ani, viața lui s-a învârtit numai în jurul fotbalului

11:10

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”. ”Probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”, consideră Ţoiu.