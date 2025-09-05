Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla "Chirurgul" și cine a fost primul care l-a numit așa. De la 8 ani, viața lui s-a învârtit numai în jurul fotbalului
DigiFM.ro, 5 septembrie 2025 10:50
Dan Alexa (45 de ani), fostul mijlocaș al celor de la Dinamo, Rapid, Poli Timișoara sau Universitatea Craiova, actualmente antrenor la Poli Timișoara, a povestit câteva detalii despre viața lui de dincolo de terenul de fotbal, dar a dezvăluit și cum s-a ales cu porecla "Chirurgul", așa cum i se mai spune și astăzi.
Joe Biden, operat de cancer de piele, la câteva luni după ce a fost diagnosticat cu cancer la prostată în stadiul 4 # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie pentru tratarea unui cancer de piele. El a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unei leziuni canceroase a pielii şi în 2023, în timp ce se afla în funcţie, transmite NBC News.
Reprezentativa Uruguayului s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a învins Peru cu 3-0, pe teren propriu joi, 4 septembrie. Columbia, care a învins Bolivia cu acelaşi scor, şi Paraguay, 0-0 cu Ecuador, şi-au confirmat, de asemenea, participarea la CM organizată în Statele Unite, Canada şi Mexic
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută publică vineri, 4 septembrie. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a intervalului.
Slovacia a produs marea surpriză în calificările pentru CM 2026. A învins Germania cu 2-0 # DigiFM.ro
Echipa naţională de fotbal a Slovaciei a produs o mare surpriză, joi seara, învingând, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională a Germaniei, în cadrul grupei A a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
Curg mesajele de adio pentru Giorgio Armani. Donatella Versace: „Lumea a pierdut un gigant”. Scorsese: A fost mai mult decât un designer vestimentar. A fost un artist adevărat # DigiFM.ro
Creatorul de modă Giorgio Armani, al cărui nume a devenit sinonim cu stilul vestimentar modern şi eleganţa italiană şi care era supranumit "Regele Giorgio", a murit la vârsta de 91 de ani. La puţin timp după anunţul companiei sale, au început să sosească mesaje de adio şi condoleanţe din toate colţurile lumii, atât din breasla designerilor cât şi din partea oamenilor politici, din lumea filmului sau a sportului.
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron, relatează AFP.
26 de ţări sunt gata să participe la garanţiile de securitate postbelică din Ucraina. Macron: „Reorganizarea lumii schimbă multe lucruri pentru Europa noastră” # DigiFM.ro
Douăzeci şi şase de ţări, în principal europene, s-au angajat să participe la o forţă internaţională ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu liderii ţărilor care vor să ajute Ucraina.
Belarusa Arina Sabalenka şi americanca Amanda Anisimova vor juca finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce s-au impus în trei seturi în semifinalele disputate joi, la New York.
Kim îl asigură pe Xi de angajamentul său „de neclintit” faţă de dezvoltarea relaţiilor: Sentimentele de prietenie dintre Coreea de Nord și China nu se vor schimba # DigiFM.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis joi preşedintelui chinez Xi Jinping angajamentul său "de neclintit" de a dezvolta relaţiile dintre ţările lor, indiferent de contextul internaţional, a relatat vineri agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de AFP.
Nicuşor Dan, întrebat dacă a luat o decizie unde va locui ca președinte: „ Cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit!” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca preşedinte şi a rămas în aceeaşi locuinţă, el arătând că, cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit. Şeful statului a mai spus că soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, pentru că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Despre prima zi de şcoală, preşedintele a spus că vor merge toţi cu fetiţa la şcoală.
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni: „Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală” # DigiFM.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.
Titi Aur, revoltat după ultimele accidente rutiere: „Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu este pe masa guvernanţilor. Fenomenul e scăpat de sub control!” # DigiFM.ro
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este „foarte mult sânge pe şosele”, acest lucru „nu este pe masa guvernanţilor”. „Fenomenul e scăpat de sub control”, avertizează specialistul în conducere defensivă, adăugând că atâta vreme cât „niciun partid, niciun guvern, nimeni nu este interesat de aceste aspecte”, se vor produce în continuare tragedii rutiere imense.
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul italian nu avea copii # DigiFM.ro
Giorgio Armani, designerul italian emblematic, a murit la vârsta de 91 de ani la Milano, înconjurat de familie, au anunțat joi reprezentanții săi, transmite Reuters.
Bogdan Ivan, despre facturile la energie: A discutat cu președintele și pregătește un raport detaliat pentru Guvern și CSAT # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre situaţia facturilor din energie, că a avut o discuţie scurtă şi aplicată cu preşedintele Nicuşor Dan, pe această temă şi urmează să-i prezinte un material mai detaliat şi să-l transmită ulterior atât către Guvern cât şi către CSAT.
„Ne-am înșelat cu toții în privința lui Putin”, spune Merz. Liderul german caută sprijin la Macron pentru a reduce dependența de SUA # DigiFM.ro
”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat revistei Paris Match în urma unei vizite la Fort de Brégançon, în care analizează poziţia europenilor faţă de Războiul rus din Ucraina, relatează Le Monde.
Designerul italian Giorgio Armani a murit joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, conform unui anunţ făcut de reprezentanţii săi.
Guvernul anunță patru tipuri de burse pentru elevi. Sumele variază între 300 și 700 de lei pe lună, în funcție de categorie # DigiFM.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună). Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei.
Ianis Hagi a semnat pe două sezoane cu turcii de la Alanyaspor. Mircea Lucescu îl felicită pentru alegere # DigiFM.ro
Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunţat, clubul turc pe social media.
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în tristețe și întuneric pentru mult timp" # DigiFM.ro
Când Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD), soția sa, Emma Heming Willis, s-a simțit complet pierdută.
CASS 2025: Cum plătești contribuția pentru soț, soție sau părinți în întreținere și cât este valoarea ei # DigiFM.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că, de la 1 august 2025, persoanele asigurate pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea lor. Contribuţia este de 10% din baza de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care asiguraţii optează pentru această plată.
Iga Swiatek, schimb de replici cu un jurnalist care a întrebat-o dacă are nevoie de o pauză mentală: "Pare că tu ai nevoie de una" # DigiFM.ro
Un schimb de replici incredibil a avut loc în cadrul conferinţei de presă între Iga Swiatek şi un jurnalist, imediat după înfrângerea din sferturile de finală ale US Open în faţa Amandei Anisimova (6-3, 6-4).
Mark Rutte avertizează că Rusia este o "forţă destabilizatoare" pentru Europa şi întreaga lume # DigiFM.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia pentru Europa, numind această ţară o "forţă destabilizatoare" pentru continent şi pentru întreaga lume, informează EFE.
Mai ceva ca într-un film de dragoste. În loc de martor, un fluture "a binecuvântat" simbolic nunta a doi tineri din Ucraina # DigiFM.ro
Nunta lui Nick și a Liezei în Ucraina a avut tot ce își poate dori cineva: dragoste, emoție și un moment pe care nici cel mai romantic film nu l-ar fi putut imagina.
Mircea Lucescu afirmă că nu ar fi dorit ca naţionala să joace amicalul cu Canada. Ce spune despre Louis Munteanu şi Ianis Hagi # DigiFM.ro
Pe 8 septembrie, la Digi FM se sună de intrare în noul sezon, un sezon special în care se vor aniversa 10 ani de prima emisie.
Vicepremierul Tanczos Barna, despre Ilie Bolojan: "O persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil. Singurul care poate să ducă această luptă" # DigiFM.ro
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană care are forţa şi curajul să treacă România printr-o asemenea perioadă.
Accident rutier grav în Prahova. Una dintre mașini, în care se aflau trei femei, s-a răsturnat. Un elicopter SMURD a fost chemat la fața locului # DigiFM.ro
Un grav accident rutier a avut loc, joi, 4 septembrie, pe Drumul Județean 720, în comuna Filipeștii de Pădure, trei femei fiind scoase dintre fiarele contorsionate de către pompieri, la fața locului ajungând și elicopterul SMURD.
Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, în mai multe regiuni din țară. Temperaturile din termometre vor urca până la 36 de grade Celsius # DigiFM.ro
Meteorologii au emis, pentru joi, o atenţionare Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic pentru 31 de judeţe şi Bucureşti. Astfel, în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul şi vestul Olteniei şi sud-vestul Dobrogei, temperaturile vor ajunge la 30-34 de grade, iar în Capitală la 34-35 de grade. Vineri, canicula se va intensifica în Banat şi Crişana unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-vestul Moldovei.
Moscova califică garanţiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanţii de pericol” pentru Europa # DigiFM.ro
Rusia a denunţat joi ca „garanţii periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP.
Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin” în care este portretizat de Jude Law # DigiFM.ro
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a auzit până acum de acest lungmetraj, adaptat după romanul de succes al lui Giuliano da Empoli, care relatează peste două decenii de viaţă politică rusă marcate de ascensiunea sa la putere, relatează AFP.
Eclipsa totală şi Lună sângerie duminică. Unde poate fi văzut fenomenul astronomic rar și spectaculos # DigiFM.ro
Pasionaţii de astronomie vor avea ocazia să admire duminică o Lună sângerie, cu ocazia unei eclipse lunare totale, vizibilă mai ales în Asia, dar şi marginal în Europa şi Africa.
Ministerul Educaţiei publică spre dezbatere metodologia şi calendarul evaluărilor naţionale 2026 pentru clasele II, IV şi VI. Primii care susţin probele, elevii de clasa a II-a, începând din 12 mai 2026 # DigiFM.ro
Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice calendarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Potrivit calendarului propus, evaluările încep în 12 mai, cu proba de Limbă şi comunicare susţinută de elevii de clasa a doua.
Scandal în guvernul britanic. Vicepremierul recunoaşte că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea # DigiFM.ro
Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner a recunoscut miercuri că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea la achiziţionarea unui apartament, după câteva zile de controverse pe această temă, care au pus din nou guvernul lui Keir Starmer într-o situaţie stânjenitoare. Politiciana laburistă, care a atribuit această eroare unor sfaturi „inexacte”, a declarat că a notificat autorităţile fiscale şi s-a adresat consilierului guvernamental în materie de etică, relatează AFP şi Reuters.
Trump, supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat „nicio măsură” împotriva lui Putin: „Veţi vedea că se vor întâmpla lucruri” # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a sugerat că nu a dat curs avertismentelor pe care i le-a transmis liderului rus Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta încă nu a acceptat o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Cel puţin 15 morţi, după ce funicularul emblematic al Lisabonei a deraiat. MAE verifică dacă printre victime sunt şi români # DigiFM.ro
Cel puţin 15 persoane au murit miercuri la Lisabona, după ce vestitul funicular portughez „Gloria” a deraiat, potrivit unui bilanţ actualizat citat de presa locală. Un total de 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav şi 13 uşor, inclusiv un copil.
NATO se aşteaptă ca reuniunea de joi de la Paris a Coaliţiei Voluntarilor să ”clarifice” angajamentul europenilor în cadrul garanţiilor de securitate ale Ucrainei # DigiFM.ro
NATO se aşteaptă ca reuniunea de joi de la Paris a Coaliţiei Voluntarilor să ”clarifice” angajamentul europenilor în cadrul garanţiilor de securitate ale Ucrainei
Regina Camilla, la prima sa apariţie publică după ce a dezvăluit că a fost agresată în adolescenţă # DigiFM.ro
Regina Camilla a Regatului Unit a avut marţi prima sa apariţie publică după ce a dezvăluit că a reuşit să alunge în trecut un bărbat care a pipăit-o într-un tren în perioada în care era adolescentă, informează DPA.
Grindeanu, despre vizita foştilor premieri Năstase şi Dăncilă la Beijing: Este opţiunea lor personală, nu de partid # DigiFM.ro
Prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing este o opţiune personală, iar linia PSD rămâne una pro-europeană, a declarat, miercuri, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD.
Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, consideră că activitatea administraţiei locale ar fi grav afectată în cazul unor reduceri masive de personal.
Dăncilă, explicaţii după ce a fost la parada de la Beijing: „Am fost invitată de preşedintele Xi Jinping” # DigiFM.ro
Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat, într-o declaraţie pentru observatornews.ro, că că a fost preentă la parda de la Beijing la invitaţia preşedintelui Chinei Xi Jinpig şi că a participat în nume personal.
Poliţist care dirija traficul într-un sens giratoriu din Eforie Nord, accidentat de o maşină. Şoferul a sunat la 112 susţinând că agentul rutier era beat # DigiFM.ro
Un poliţist care dirija traficul într-un sens giratoriu din Eforie Nord a fost accidentat de o maşină al cărei şofer care nu a respectat indicaţiile. Ulterior, şoferul a sunat la 112 pentru a reclama că agentul rutier ar fi fost beat, însă aparatul etilotest a indicat rezultate negative şi pentru poliţişt, şi pentru şofer. Acesta din urmă a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile.
Adrian Năstase, după ce a fost criticat pentru participarea la parada de la Beijing: "Am fost ca persoană particulară. Cred că MAE nu a înţeles, evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova" # DigiFM.ro
Fostul premier Adrian Năstase, care a participat, alături de Viorica Dăncilă, la parada militară de la Beijing, la care au fost prezenți preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, fiind criticat în ţară pentru acest lucru, a explicat pe blogul său că a fost invitat în China ca persoană particulară şi că „în niciun caz” nu a vrut să reprezinte actuala conducere politică. „Cred că MAE nu a înţeles, evenimentul a avut loc la Beijing, şi nu la Moscova”, a mai spus Năstase.
Drew Barrymore, de la Hollywood la șantierul de acasă. Face renovări cu mâinile ei, dar fanii s-au alarmat de un detaliu potențial periculos # DigiFM.ro
Drew Barrymore nu se teme să-și suflece mânecile și să se apuce de treabă chiar la ea acasă. Vedeta în vârstă de 50 de ani este în plin proces de renovare a apartamentului ei din New York și pare să se bucure din plin de faptul că poate dărâma locuința, bucată cu bucată.
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe platourile de filmare # DigiFM.ro
Liam Neeson nu are răbdare pentru întârzieri. Într-un nou interviu pentru Rolling Stone, starul din "The Naked Gun", în vârstă de 73 de ani, și-a spus părerea despre actorii care ajung târziu pe platou.
Războiul între frați, relansat. Cel mai tânăr fiu al lui Alain Delon solicită anularea ultimului testament al tatălui său # DigiFM.ro
Cel mai tânăr fiu al lui Alain Delon, Alain-Fabien Delon, a intentat proces în Franţa pentru anularea ultimului testament al tatălui său, mai favorabil surorii sale, Anouchka, a declarat marţi pentru AFP un executor testamentar al starului decedat în 2024.
Un bărbat din Tulcea a recuperat 7.500 de lei uitaţi în bancomat. Banii, găsiţi de o femeie care a sunat la 112 # DigiFM.ro
Un bărbat din judeţul Tulcea şi-a recuperat suma de 7.500 lei, uitată la un bancomat, cu ajutorul unui jandarm şi al unei femei, a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi.
Ministrul de Externe, reacție după fotografia controversată cu Viorica Dănicilă și Adrian Năstase: „România nu e reprezentată de politicieni care se pozează cu Putin” # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”. ”Probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”, consideră Ţoiu.
Cancelarul Merz, despre Putin: Este „poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre” # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin este "poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre", transmite dpa.
Trump este „foarte dezamăgit” de Putin, dar nu anunţă sancţiuni: „Mii de oameni mor, este un război care nu are niciun sens” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat marţi "foarte dezamăgit" de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce întâlnirea lor din Alaska nu a reuşit să producă niciun progres substanţial în rezolvarea războiului din Ucraina, notează AFP.
