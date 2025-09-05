Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat
PSNews.ro, 5 septembrie 2025 10:50
După eșecul fake news-ului cu intrarea în război a României, dezinformatorii încearcă să promoveze o nouă minciună. Este vorba despre un fake news conform căruia ar urma o nouă pandemie, iar Guvernul ar pregăti o nouă listă de restricții. Evident, totul este fals. În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de postări în care […]
Acum 10 minute
11:00
Grupul austriac de petrol și gaze OMV, acționar majoritar al OMV Petrom, intenționează să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajați pe care îi are la nivel mondial, a dezvăluit joi seara cotidianul austriac Kurier, preluat de Reuters. Citând surse din mediul sindical, publicația susține că subsidiara din România, OMV Petrom, ar urma să […]
Acum 30 minute
10:50
Bolojan nu vrea închiderea sălilor cu jocuri de noroc de la parterul blocului. Care este motivul # PSNews.ro
Interzicerea sălilor de jocuri de noroc sau păcănele la scara blocului ar genera pierderi financiare semnificative pentru bugetul statului, cât și pentru firme. Aceasta a fost motivația pe care a invocat-o premierul Ilie Bolojan când a respins legea care le-ar restricționa amplasarea în astfel de locuri. Inițiativa legislativă prin care operatorii economici cu profil de […]
10:50
10:50
Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Cum au ajuns 3 persoane, restante cu 337 de milioane de lei # PSNews.ro
Persoane cu venituri de peste 100 milioane de lei au fost descoperite de ANAF, în Cluj Napoca, că nu au plătit taxele aferente averii deținute. În cel de-al doilea trimestru al anului, agenții fiscali au mai descoperit și alte persoane cu peste 170 de milioane de lei, fiecare, nedeclarați. La Cluj, ANAF a înregistrat un […]
10:40
Vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului? Ministrul Muncii: „Dacă vom face economii” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu. Florin Manole a […]
10:40
Ziua Porţilor Deschise la MAE: Tururi ghidate, expoziţii cu documente de arhivă şi evenimente diplomatice # PSNews.ro
Tururi ghidate, expoziţii tematice cu documente inedite din arhiva istorică şi prezentări ale unor evenimente diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (MAE) vor fi organizate, vineri, cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, la sediul central şi la Centrul de Instruire a Personalului Consular. Potrivit MAE, evenimentul, realizat în fiecare an cu prilejul Zilei Diplomaţiei Române, îşi propune să […]
Acum o oră
10:30
Elevii se alătură protestelor, nemulțumiți de măsurile de austeritate din domeniul Educației luate de Guvern # PSNews.ro
Elevii se alătură protestelor din învățământ, nemulțumiți de măsurile de austeritate din domeniul Educației luate de Guvern. Consiliul Național al Elevilor le recomandă tinerilor să poarte în prima zi de școală banderole albe. „Prima zi de școală, prima zi de protest! Elevii din toată țara devin vocea care se împotrivește măsurilor de austeritate care pun […]
10:30
Presa ucraineană: Baza de la Kogălniceanu va deveni hub de armament pentru Ucraina.Va găzdui 20.000 de soldați # PSNews.ro
Baza „Mihail Kogălniceanu" de la Constanța ar urma să aibă și mai mulți militari decât au anunțat inițial oficialii, potrivit informațiilor exclusive obținute de postul Digi24, verificate și de presa ucraineană. Unitatea ar putea să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Aici ar urma să fie depozitate ajutoarele […]
10:20
Ședință de Guvern pentru reorganizarea Romsilva. ”România se confruntă cu o situație extraordinară” # PSNews.ro
Guvernul se întruneşte în şedinţă vineri, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, care vizează modificarea Codului silvic. „Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii", prevede proiectul. Conform Codului silvic, Autoritatea publică […]
10:20
Radu Magdin: Unde sunt patrioții relansării? România are nevoie de ei acum mai mult ca oricând. Faceți un pas în față, # PSNews.ro
Analistul Radu Magdin își îndreaptă speranțele spre liderii neștiuți ai acestei țări, specialiști capabili să scoată țara din marasm, dar care nu s-au aventurat în zona de decizie națională. „România are nevoie de ei acum mai mult ca oricând. Faceți un pas în față", îndeamnă Magdin. „Toată atenția publică este concentrată în aceste zile pe […]
10:20
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie # PSNews.ro
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută publică vineri de meteorologi. Cantittăţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a intervalului. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât […]
10:20
Nicuşor Dan: Coaliţia a agreat o reducere din aparatul local de 10%; a rămas în discuţie modalitatea # PSNews.ro
Coaliţia de guvernare a agreat o reducere din aparatul local de 10%, faţă de numărul de posturi care există în prezent, modalitatea privind criteriile fiind în discuţie, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan. "Ce s-a discutat, ce s-a agreat? Au fost două momente în care s-au agreat lucruri. S-a agreat acordul şi programul de guvernare, […]
Acum 4 ore
08:00
ANI, scutul lui Piedone? Cum a trecut agenția de la reacții fulger la tăcere suspectă. Dosare ascunse & anchete blocate # PSNews.ro
Agenția Națională de Integritate (ANI), instituția care ar trebui să vegheze la respectarea legii în administrația publică, este acuzată că ar fi devenit un „scut" pentru primarul Cristian Popescu Piedone. Dacă în 2016 inspectorii de integritate au acționat cu rapiditate și au obținut condamnarea definitivă a edilului pentru conflict de interese, după 2020 investigațiile care […]
Acum 24 ore
20:10
Bolojan, despre măsurile de austeritate: Nu sunt neapărat suficiente, dar e un început necesar # PSNews.ro
Invitat la Observator, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre măsurile date pentru corectarea deficitului bugetar. Ministrul a explicat în detaliu modul în care măsurile, deși neplăcute pentru mulți, ajută la echilibrarea finanțelor publice. „Am dat aceste măsuri, vine în direcția în care, practic, corectăm deficitele țării noastre pe trei componente. O componentă importantă este pe […]
20:00
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a comparat depunerea moțiunilor de cenzură cu show-ul Insula Iubirii # PSNews.ro
Astăzi, AUR, SOS și POT și-au lansat în Parlament propria versiune de reality show: „Insula Moțiunii" – sezon 1, episod 1 – „Patru moțiuni într-o zi" – a scris senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, într-o postare pe Facebook. Senatoarea liberală compară depunerea moțiunilor de cenzură din Parlament cu show-ul tv Insula Iubirii. Nicoleta Pauliuc, senator PNL: […]
20:00
Nicuşor Dan promite iar că nu creşte TVA: „Ca să spunem foarte clar, nimeni nu a vorbit de asta” # PSNews.ro
Preşedintele este urmărit de promisiunile din campania electorală, majorarea TVA fiind una dintre temele majore la care nu şi-a respectat cuvântul dat în scris. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre o majorare a TVA, că nu există această discuţie Despre vizita FMI, el a precizat că este o vizită periodică, nu-i nimic surprinzător în […]
19:50
Ce notă își dă Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat: „Eu sunt o persoană exigentă” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că, după primele 100 de zile de mandat la Cotroceni și-a acorda nota „7-8", pentru că este o persoană exigentă. „Cred că au fost trei lucruri importante. Unul, am avut o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil. Asta s-a întâmplat. După care am avut o provocare cu deficitul. […]
19:40
Pachete moțiuni vs. Pachete Bolojan. Toni Neacșu explică strategia coaliției pentru sabotarea demersului AUR # PSNews.ro
Luni a început o nouă sesiune parlamentară, dedicată angajării răspunderii Guvernului pe cele 5 proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă. Avocatul Toni Neacșu a explicat în detaliu pașii planificați de coaliția de guvernare pentru a se asigura că moțiunile de cenzură inițiate de AUR, POT și S.O.S. România vor pica […]
19:30
Parlamentari ai PSD și USR susțin că reforma pensiilor speciale va trece de Curtea Constituţională # PSNews.ro
Parlamentari ai PSD și USR spun că proiectul pentru care premierul și-a angajat răspunderea nu va fi declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României (CCR) pentru că a fost „scris cu simțul răspunderii". Senatorul USR Ștefan Pălărie a fost întrebat în Parlament, joi, de jurnaliști despre șansele pe care le are reforma pensiilor speciale să […]
19:20
DNA: Cum funcționa rețeaua care a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro. Era ajutată de un funcționar ANAF # PSNews.ro
Frauda cu TVA este una dintre „cele mai atractive activități criminale din Europa" și duce la o pierdere anuală în bugetul României de 9 miliarde de euro. Joi, 4 septembrie, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut cinci persoane într-un dosar care are frauda cu TVA pe teritoriul țării în prim-plan. Surse judiciare au explicat […]
19:20
Avertismentul lui Titi Aur către guvernanţi: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele # PSNews.ro
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este „foarte mult sânge pe şosele", acest lucru „nu este pe masa guvernanţilor". „Fenomenul e scăpat de sub control", avertizează specialistul în conducere defensivă, adăugând că atâta […]
19:00
Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vrea să prezinte într-o ședință a Consiliului de Apărare a Țării problema securității energetice a României, în condițiile în care prețurile la energie au explodat și afectează mai multe domenii economice importante. Ministrul a explicat, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoriei că a avut deja o discuție "scurtă și […]
18:50
Deputatul PSD Mihai Ghigiu: Dacă se va lua o decizie unilaterală pentru alegerile la Capitală, coaliţia nu mai există # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Ghigiu a avertizat că, în cazul în care decizia privind alegerile pentru Primăria Capitalei va fi luată unilateral sau de doar două partide din coaliţie, „coaliţia nu mai există". El a explicat că alegerile trebuie organizate prin consens, conform protocolului coaliţiei, iar orice decizie unilaterală ar submina funcţionarea acesteia. „PSD este întotdeauna […]
18:40
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că este total de acord cu reforma administrativă și că nu trebuie pierdută această ocazie, când patru partide pro-europene sunt la guvernare. 'Aici e un dialog. Nu e 'noi vrem asta și gata, ei vor asta și gata'. Trebuie un dialog și s-a […]
18:30
Furtul tezaurului dacic: Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal. Care este motivul # PSNews.ro
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări de aur dacice, expuse la Assen, nu vor fi urmăriți penal, a anunțat joi Ministerul Public, care consideră că implicarea lor a fost prea redusă pentru a fi dovedită legătura directă cu jaful. Ministerul Public (OM) consideră că […]
18:30
Subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor ce încadrează victime ale violenţei domestice sau ale traficului de persoane # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă şi cu obstacolul reintegrării sociale şi profesionale, prin acordarea unei subvenţii […]
18:20
Un pensionar din Videle şi-a găsit sufletul pereche la 94 ani: „Mai vioi decât mulți tineri ce caută iubirea pe Tinder” # PSNews.ro
Un pensionar de 94 de ani a demonstrat că sufletul pereche se poate găsi la orice vârstă. Ion Ghencea, un bărbat pensionar de 94 de ani din Videle, și-a găsit dragostea după ce a fost văduv în ultimii 20 de ani. A început ca o relație discretă. După câțiva ani, el și aleasa inimii sale […]
18:10
Autoritățile portugheze au confirmat că nu există români printre victimele deraierii deraierii funicularului Gloria din Lisabona, a transmis joi după-amiază Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București. Potrivit reprezentanților MAE, autoritățile portugheze au finalizat verificările și au confirmat oficial că nu sunt cetățeni români printre victime. Deraierea funicularului Gloria s-a soldat miercuri cu 17 mor
18:10
STB modifică traseele a 5 linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare. Ce se schimbă # PSNews.ro
Începând cu 6 septembrie, STB modifică traseele a cinci linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare pe Bulevardul Theodor Pallady. Lucrările fac parte din „Lotul 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan”. Modificările includ: linia 19 va […] Articolul STB modifică traseele a 5 linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare. Ce se schimbă apare prima dată în PS News.
18:00
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă # PSNews.ro
O răsturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor europene, care va încununa un an 2025 deja marcat de fluctuații tarifare, îngrijorări legate de deficit și acum o criză politică în Franța. Furtuna se concentrează pe o reformă planificată de mult timp a sistemului de pensii […] Articolul Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă apare prima dată în PS News.
18:00
20 de medalii & distincții pentru liceenii români în 2025, la cele mai importante competiții internaționale de economie # PSNews.ro
Elevii români au câștigat în această vară în total 20 de distincții la cele mai mari trei competiții de economie, printre care șase medalii de aur, patru medalii de argint; șapte medalii de bronz; două mențiuni onorabile și un loc doi pe echipe. Rezultatele au fost obținute de loturile României pregătite în cadrul programului de […] Articolul 20 de medalii & distincții pentru liceenii români în 2025, la cele mai importante competiții internaționale de economie apare prima dată în PS News.
17:50
Hai, România! Elevii noștri au obținut patru medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori # PSNews.ro
Elevii români au obținut patru medalii de argint la cea de-a 9-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, care s-a desfășurat în acest an la Shumen, în Bulgaria. Cei patru elevi care au obținut această performanță pentru România sunt: ˆBoeriu Horia-Andrei, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică ‘Tudor Vianu’, București; Nemțișor Andrei, […] Articolul Hai, România! Elevii noștri au obținut patru medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori apare prima dată în PS News.
17:50
Şeful PSD Iaşi îl somează pe Bolojan să finanţeze autostrada A8: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai # PSNews.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să spună dacă autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş are finanţare şi să precizeze când încep lucrările, afirmând că ”moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului”. Bogdan Cojocaru a declarat, joi, că ultimele declaraţii ale premierului Ilie Bolojan […] Articolul Şeful PSD Iaşi îl somează pe Bolojan să finanţeze autostrada A8: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai apare prima dată în PS News.
17:40
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, apare ca fiind asociat la două firme – Comunicare SRL și Winkampaign SRL. Firma Comunicare SRL are datorii de 1,7 milioane lei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ministerului pe care îl conduce. Firmele în care ministrul este asociat au ca obiect de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management” și […] Articolul Nazare, acționar la firmă cu datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului apare prima dată în PS News.
17:40
Nicușor Dan, după summitul de la Paris: „Rusia înțelege doar limbajul forței. Trebuie să acționăm în consecință” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare. Şeful statului mai spune că securitatea puternică a Ucrainei şi consolidarea în continuare a poziţiei […] Articolul Nicușor Dan, după summitul de la Paris: „Rusia înțelege doar limbajul forței. Trebuie să acționăm în consecință” apare prima dată în PS News.
17:30
Cum intră România în iarnă. 15% dintre români nu puteau achita facturile la timp nici acum un an # PSNews.ro
Aproximativ 15% dintre gospodării s-au confruntat anul trecut cel cel puțin o dată cu situația în care nu și-au permis să plătească la timp cheltuielile lunare, În 95% dintre cazuri, facturile neachitate au fost cele legate de întreţinerea locuinţei precum cele la apa, gazul, căldura, energia electrică. Cum plata ratelor la bănci reprezintă o prioritate […] Articolul Cum intră România în iarnă. 15% dintre români nu puteau achita facturile la timp nici acum un an apare prima dată în PS News.
17:30
UNIUNEA EUROPEANĂ Europa se pregătește pentru consecințele atacului administrației Trump asupra politicii de sănătate a SUA, în timp ce Washingtonul desființează USAID, anulează relațiile cu OMS și imprimă Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor o atitudine evidentă anti-vaccin, scrie Euractiv. Acest tip de politici par să prindă la public: extrema-dreapta din România a luat naștere […] Articolul Știri din capitalele Europei, 4 septembrie apare prima dată în PS News.
17:20
Bolojan taie gratuitatea la cărțile electronice de identitate pentru 1,5 milioane de români # PSNews.ro
Guvernul Bolojan reduce de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari care vor primi gratuit cartea electronică de identitate, relevă datele analizate de Profit.ro. Guvernul reduce și cu 21 milioane euro din fondurile alocate implementării noilor buletine, finanțate în cea mai mare parte prin PNRR. Guvernul Bolojan reduce de la 5 […] Articolul Bolojan taie gratuitatea la cărțile electronice de identitate pentru 1,5 milioane de români apare prima dată în PS News.
17:10
Giorgio Armani, „regele modei”, a murit joi, înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Avea 91 de ani. Anunțul a fost dat joi chiar de reprezentanții brandului său. „Cu infinită tristețe, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și forței sale neobosite: Giorgio Armani. Il Signor Armani, […] Articolul A murit celebrul designer italian Giorgio Armani, supranumit „regele modei” apare prima dată în PS News.
17:10
România va primi 300 de refugiați din Africa în baza Planului de relocare și de admisie umanitară al Uniunii Europene. Decizia a fost adoptată joi, prin hotărâre de guvern, relocarea refugiaților urmând să aibă loc în perioada 2026-2027. Guvernul a aprobat în ședința de joi, o completare a din Hotărârii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea […] Articolul România va primi 300 de refugiați africani. Decizia, adoptată prin Hotărâre de Guvern apare prima dată în PS News.
17:00
Rareș Bogdan, bilanț după primul an de mandat în Parlamentul European: „Nu aş fi reuşit fără sprijinul PPE” # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL/PPE Rareș Bogdan a prezentat bilanțul primului an din actualul mandat, evidențiind principalele inițiative și proiecte susținute în forurile europene. Din poziția de șef al Delegației PPE România și vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe, liberalul spune că a urmărit în special consolidarea securității Uniunii Europene, combaterea dezinformării și susținerea statelor din vecinătatea estică. […] Articolul Rareș Bogdan, bilanț după primul an de mandat în Parlamentul European: „Nu aş fi reuşit fără sprijinul PPE” apare prima dată în PS News.
17:00
Ruta secretă a Chinei: noul ‘Canal de Suez’ terestru care ignoră SUA şi schimbă comerțul mondial # PSNews.ro
China construiește în tăcere rute alternative pentru a-și exporta bunurile către Europa fără a trece prin Marea Chinei de Sud, evitând tensiunile cu SUA și aliații săi din regiune. Orașul Chongqing a devenit un hub important pentru o rută comercială terestră care, spun unii, ar putea deveni noul Canal de Suez. Ruta este deservită de […] Articolul Ruta secretă a Chinei: noul ‘Canal de Suez’ terestru care ignoră SUA şi schimbă comerțul mondial apare prima dată în PS News.
16:50
În 4 luni, România trebuie să îşi închidă minele şi centralele pe cărbune. Anunţul ministrului Energiei # PSNews.ro
România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentele asumate de statul român, acum patru, cinci, şase ani, trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune, a anunţat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, el arătând că aşteaptă fora finală a unui studiu intermediar asupra impactului acestor inchideri, în economie iar […] Articolul În 4 luni, România trebuie să îşi închidă minele şi centralele pe cărbune. Anunţul ministrului Energiei apare prima dată în PS News.
16:40
Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”. Precizarea a fost făcută joi de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Nadina-Ioana Dogioiu, într-un briefing de presă la Palatul Victoria. Ea […] Articolul Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului apare prima dată în PS News.
16:40
La loc comanda! Bulgaria s-a răzgândit şi spune că avionul Ursulei von der Leyen nu a pierdut semnalul GPS # PSNews.ro
Premierul bulgar Rosen Jelyazkov a declarat parlamentului că avionul președintelui Comisiei nu a fost perturbat, ci a suferit doar o întrerupere parțială a semnalului, genul celor întâlnite de obicei în zonele dens populate. Guvernul bulgar și-a schimbat joi declarația, clarificând că nu are dovezi că Rusia a bruiat semnalele GPS ale avionului președintelui Comisiei Europene, Ursula […] Articolul La loc comanda! Bulgaria s-a răzgândit şi spune că avionul Ursulei von der Leyen nu a pierdut semnalul GPS apare prima dată în PS News.
16:30
CNA notifică TikTok în legătură cu un „comportament neautentic” al unor conturi pe subiectul alegerilor din R. Moldova # PSNews.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis trimiterea unei notificări către TikTok, în baza DSA, privind existenţa unui comportament neautentic coordonat care poate influenţa alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova. Propunerea a aparţinut vicepreşedintelui Valentin Jucan şi vizează verificări şi măsuri ale platformei faţă de conturile şi reţelele descrise într-un raport al organizaţiei […] Articolul CNA notifică TikTok în legătură cu un „comportament neautentic” al unor conturi pe subiectul alegerilor din R. Moldova apare prima dată în PS News.
16:20
Povestea emoţionantă a româncii de etnie romă ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh # PSNews.ro
Născută în 1989 într-o familie de romi din România, Madeline Potter s-a lovit de mai multe ori de discriminare în copilărie și adolescență, însă piedicile ivite au călit-o și mai mult. Și-a luat doctoratul la Universitatea din York în 2020, predă la Universitatea din Edinburgh, iar în acest an a lansat în Marea Britanie o […] Articolul Povestea emoţionantă a româncii de etnie romă ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh apare prima dată în PS News.
16:10
Ceartă și jigniri PSD-PNL în direct la televizor. Adrian Câciu: „Doamna Horga mă agresează. Știe să citească?” # PSNews.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga au avut o dispută aprinsă în direct la Digi24, unde s-au contrazis pe subiectul deficitului bugetar și a dobânzilor plătite de stat. Discuția a degenerat în ceartă și chiar jigniri din partea deputatului PSD, care s-a declarat „agresat” de senatoarea PNL. Senatoarea PNL Gabriela Horga a […] Articolul Ceartă și jigniri PSD-PNL în direct la televizor. Adrian Câciu: „Doamna Horga mă agresează. Știe să citească?” apare prima dată în PS News.
16:10
Tudorel Toader, fost ministru și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare” # PSNews.ro
Intuind că în Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se va vota pentru sesizarea Curții Constituționale în privința neconstituționalității noi legi a pensiilor, Gândul l-a contactat pe fostul ministru al Justiției și judecător CCR, prof. univ. Tudorel Toader pentru ca acesta să explice ce șanse au magistrații la CCR. “Protestul magistraților are […] Articolul Tudorel Toader, fost ministru și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare” apare prima dată în PS News.
16:00
Guvernul a adoptat Memorandumul privind măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt # PSNews.ro
Guvernul a adoptat, joi, Memorandumul care cuprinde măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că până în 2032, România poate să se transforme din importator de energie în exportator de energie. Bogdan Ivan, ministrul energiei, a declarat după […] Articolul Guvernul a adoptat Memorandumul privind măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt apare prima dată în PS News.
