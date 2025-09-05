SUA denunţă survolarea unei nave americane de avioane de luptă din Venezuela

Newsweek.ro, 5 septembrie 2025 12:20

Departamentul american al Apărării a denunţat joi survolarea de către două avioane militare venezuel...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
12:30
Proiect AUR: Elevii și profesorii, "forțați" de Simion să cânte imnul și să zică rugăciuni la ore Newsweek.ro
Partidul extremist AUR reînvie spiritul comunist în școala românească. George Simion vrea ca elevii ...
12:30
Doi bărbați au băgat în spital reprezentantul unei firme de construcții. Starea victimei Newsweek.ro
Un bărbat din judeţul Cluj, reprezentant al unei firme de construcţii, a ajuns la spital, după ce a ...
12:30
Director în primăria Cluj: 8.700 lei pensie, 30.000 salariu. Are 71 de ani Newsweek.ro
Ion Pantelimon, directorul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca are 8.700 lei pensie, 30...
Acum 30 minute
12:20
SUA denunţă survolarea unei nave americane de avioane de luptă din Venezuela Newsweek.ro
Departamentul american al Apărării a denunţat joi survolarea de către două avioane militare venezuel...
Acum o oră
12:00
Cum vor arăta influencerii în 2050? De ce înfățișarea lor va fi parcă luată din filmele de groază? Newsweek.ro
Numeroși influenceri din ziua de azi sunt cunoscuți pentru aspectul lor sclipitor, îngrijit, precum ...
11:50
Școala a pierdut 1.000.000 de elevi și 35.000 de profesori în 20 ani. Cauzele unui dezastru național Newsweek.ro
Dezastru național. Școala a „pierdut” 1.000.000 de elevi și 35.000 de profesori în 20 ani. Natalitat...
11:40
Lotul 1 al A0, Autostrada Bucureștiului, gata în primăvară. Lucrările de 815.000.000 lei, în avans Newsweek.ro
Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a vrut...
Acum 2 ore
11:10
Trump redenumeşte Departamentul Apărării în Departamentul de Război Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump va semna vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul...
10:40
O fată de 17 ani poate călători în timp mental. Vede viitorul ca amintiri și retrăiește trecutul Newsweek.ro
A călători în timp este una dintre fanteziile umane ispititoare. O fată de 17 ani din Franța, cu o m...
Acum 4 ore
10:30
Biden, operat de cancer de piele. A fost diagnosticat și cu cancer de prostată, acum câteva luni Newsweek.ro
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a fost operat de cancer de piele. A fost diagnosticat și cu can...
10:20
VIDEO Momentul când un șofer depășește 2 camioane pe banda de urgență. Ce amendă va lua? Newsweek.ro
VIDEO Un șofer a fost surprins depășind 2 camioane pe banda de urgență. Ce amendă riscă? Imaginile s...
10:20
Masacru în Canada: o tânără ucisă și șapte persoane rănite într-un atac cu cuțitul Newsweek.ro
O fată de 18 ani a fost ucisă și alte șapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul produs î...
09:50
Meteo. Temperaturi de vară în prima lună de toamnă. Cum va fi vremea până în octombrie Newsweek.ro
România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perio...
09:30
VIDEO Scandalul Greenfield. Primele proteste după apariția unui drum de mașini în pădure Newsweek.ro
VIDEO Locuitorii din cartierul Greenfield folosesc un drum forestier din Pădurea Băneasa. Asociațiil...
09:30
Putin anunță "rescrierea" ordinii mondiale: „Securitatea Europei nu va mai fi niciodată la fel” Newsweek.ro
Dictatorul Vladimir Putin a defilat la Beijing alături de Xi Jinping, Masoud Pezeshkian și Kim Jong ...
09:20
Primul campus multifuncţional din România dedicat adolescenţilor şi adulţilor cu autism Newsweek.ro
În România trăiesc zeci de mii de adolescenţi şi adulţi cu autism, însă după vârsta de 14 ani majori...
08:50
Rusia, despre de planul Coaliției Voinței: Securitatea Ucrainei nu poate fi oferită de forțe străine Newsweek.ro
Kremlinul a respins ideea ca Ucraina să fie protejată prin contingente militare străine, susținând c...
08:40
Caz de antrax în România. Un bărbat a fost izolat și dus la spitalul de boli infecțioase Newsweek.ro
Focar de antrax, într-o localitate din județul Vrancea. Un bărbat a fost diagnosticat cu aceastã boa...
Acum 6 ore
08:30
Ministrul Educației, optimist că școala va începe pe 8 septembrie. Profesorii anunță un boicot Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, le-a transmis părinților că este optimist în privința începerii c...
08:20
Istoricul Mădălin Hodor confirmă Newsweek. Fundația Titulescu a lui Adrian Năstase, hub antidemocrat Newsweek.ro
Adrian Năstase s-a pozat cu dictatorii Putin și Kim Jong Un. Newsweek a arătat că la Fundația Titule...
08:10
1,8 milioane de lei despăgubiri pentru Centura Rutieră a Capitalei. A crescut valoarea Newsweek.ro
Suma necesară pentru despăgubiri în baza exproprierilor pentru Centura Rutieră a Capitalei a fost su...
07:50
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vot fi evaluați 930.000 români? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a anunțat că se schimbă regulile de acordare a pensiilor - indemziza...
07:50
Nereguli la firmele care vând panouri fotovoltaice. Ce a descoperit ANAF? Newsweek.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vi...
07:30
Trump, iritat de deciziile Coaliției Voinței. Oprește programele militare în țările vecine cu Rusia Newsweek.ro
SUA intenționează să reducă finanțarea programelor menite să ajute la antrenarea și echiparea armate...
07:30
Singura româncă ajunsă sultană a Imperiului Otoman. A fost soția nepotului lui Suleyman Magnificul Newsweek.ro
Singura româncă ajunsă sultană a Imperiului Otoman a fost fiica unuia dintre cei mai cruzi domnitori...
07:20
Horoscop 6 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi imprevizibilă Fecioarelor. Taurii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 6 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi imprevizibilă Fecioarelor. Taurii impresionează. ...
07:10
Judecători CCR cu pensie între 30.000 și 60.000 lei decid tăierea pensii speciale. Ce șanse sunt? Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale se va decide la CCR. Înalta Curte a decis să conteste la CCR tăierea pens...
Acum 24 ore
22:40
COP 17 la Erevan: o alegere dificilă pentru o țară aflată în fața propriilor provocări ecologice Newsweek.ro
În octombrie 2026, Armenia va deveni gazda COP 17 – cel mai mare forum internațional dedicat conserv...
22:00
Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor din parchete: Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre schimbarea şefilor din parchete că mandatele expiră în pr...
21:50
Rusia a atacat o misiune de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați. Doi morți și cinci răniți Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Rusia a susținut că a atacat „unități de drone ucrainene” în apropiere de Ce...
21:20
Procurorii din furtul brăţărilor dacice renunţă la urmărirea penală contra celor trei suspecţi Newsweek.ro
Procurorii olandezi din dosarul penal al furtului brăţărilor dacice, de la Muzeul Drents, renunţă la...
20:50
Nicuşor Dan spune că nu se va implica în campania pentru alegerile de la Primăria Capitalei Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu se va implica în campania electorală care va avea loc pentru al...
20:30
Legendarul tenisman Bjorn Borg luptă cu o boală incurabilă. O româncă a fost prima lui mare dragoste Newsweek.ro
Legenda tenisului Bjorn Borg, în vârstă de 69 de ani, a „dezvăluit lupta lui secretă cu cancerul” în...
20:00
Nicuşor Dan, despre reforma în Administraţia Locală: Vor fi 10% tăieri de posturi. în primării Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre reforma în Administraţia Locală că vor fi 10% tăieri de p...
19:30
Adepți ai teoriei Pământului plat au participat la Experimentul Final, în Antarctica. Ce au aflat? Newsweek.ro
Încă există oameni care cred în teoria Pământului plat și încearcă să demonstreze acest lucru. Și as...
19:10
Meteo Urmează o vreme contradictorie. Câldură, cu furtuni, vijelii şi ploi Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următorul interval, inclusiv pe...
19:10
Începe școala cu proteste? Sunt justificate? Citește înainte să decizi Newsweek.ro
Cătălin Osiceanu, profesor de matematică, arată, ce ascund, în opinia sa, „adevăratele legături dint...
18:40
De ce Înalta Curte trimite la CCR legea care modifică pensiile speciale? Ce motivează magistrații Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis un document complex la CCR prin care motivează necons...
18:20
Coaliția Voinței. Zelenski pleacă de la Paris cu rachete cu rază lungă de acțiune și trupe NATO Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat finalizarea lucrărilor aliaților privind garanțiile d...
18:00
Două drone rusești au ajuns în Polonia. Avioane F-35 au intervenit, dar dronele nu au fost lovite Newsweek.ro
Două drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 03 septembrie. Au fost ridicate...
17:50
S-a trezit cu mascații la ușă după ce a accesat ilegal un sistem informatic. Ce a pățit? Newsweek.ro
S-a trezit cu mascații la ușă după ce a accesat ilegal un sistem informatic. Ce a pățit? Cum a reacț...
17:30
Orașul din țară unde ISJ a achiziționat înainte de școală rechizite pentru copii. Mult mai puține Newsweek.ro
Orașul din țară unde ISJ a achiziționat înainte de școală rechizite pentru copii. Mult mai puține fa...
17:20
Suspendarea Irinei Deleanu, solicitată pe perioada anchetei scandalului de la Gimnastica Ritmică Newsweek.ro
Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor solicită suspendarea Irinei Deleanu din fun...
17:20
O mașină a intrat într-un grup de copii în Berlin. Mai mulți minori ajunși la spital Newsweek.ro
O mașină a intrat într-un grup de copii în Berlin. Mai mulți minori ajunși la spital. Cine este vino...
16:50
Giorgio Armani a murit. Cunoscutul creator de modă avea 91 de ani Newsweek.ro
Giorgio Armani a murit. Celebrul creator de modă avea 91 de ani.
16:50
România trebuie să închidă în următoarele 4 luni minele și centralele pe cărbune. Solicitare UE Newsweek.ro
România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentele asumate de statul român, ...
16:40
După întâlnirea cu Xi Jinping, Putin vrea să „troneze” peste Europa de Est Newsweek.ro
Într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului, Xi Jinping a găzduit un summit cu peste ...
16:20
Elevii români au luat 20 de distincții la competiții mondiale de economie în 2025 Newsweek.ro
Elevii români au câștigat în această vară în total 20 de distincții la cele mai mari trei competiții...
16:10
Un băiat de 15 ani va deveni primul sfânt catolic din generația milenialilor. A murit de leucemie Newsweek.ro
Carlo Acutis, un băiat italian născut în Marea Britanie care a murit de leucemie în 2006, la vârsta ...
15:50
Poliția verifică magazinele Labubu din Europa. Au fost găsite păpuși contrafăcute Newsweek.ro
Polițiștii din cadrul compartimentului financiar desfășoară o razie amplă la magazinele Labubu din E...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.