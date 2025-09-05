Guvernul a adoptat o OUG prin care creează baza legală pentru funcționarea și reorganizarea Romsilva. Această măsură, jalon în PNRR
Profit.ro, 5 septembrie 2025 12:20
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care sunt aduse modificări la funcționarea Romsilva și a explicat că această măsură este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
12:30
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair modifică dimensiunea acceptată a bagajelor luate la bord începând de astăzi, pe 235 de aeroporturi.
Acum 30 minute
12:20
Guvernul a adoptat o OUG prin care creează baza legală pentru funcționarea și reorganizarea Romsilva. Această măsură, jalon în PNRR # Profit.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care sunt aduse modificări la funcționarea Romsilva și a explicat că această măsură este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență.
12:20
VIDEO&FOTO Corespondență din Munchen - Premieră mondială BMW iX3, mașina electrică revoluționară. A fost anunțat și prețul pentru România # Profit.ro
BMW a prezentat în premieră mondială cel mai nou model electric al mărcii, unul despre care susține de foarte mult timp că va schimba regulile în segmentul electric. Mașina face parte din noua familie Neue Klasse și va fi produsă în Debrecen, Ungaria.
Acum o oră
12:00
ULTIMA ORĂ Câți angajați va disponibiliza Petrom în urma restructurării decise de OMV la Viena # Profit.ro
Cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, OMV Petrom, ar putea disponibiliza aproximativ 1.000 de angajați, în urma unei decizii de restructurare luate de principalul său acționar, grupul austriac OMV, conform datelor Profit.ro.
11:50
Producătorul ChatGPT a anunțat că, la jumătatea anului viitor, va lansa OpenAI Jobs Platform.
11:40
Grupul german de utilități E.ON a semnat un acord pentru a-și vinde distribuitorul de gaze din Cehia, Gas Distribution, către compania GasNet, parte din grupul ceh de utilități CEZ.
Acum 2 ore
11:30
Ucraina a atacat rafinăria rusă din Riazan, precum și un depozit de petrol din regiunea ocupată Luhansk, a anunțat comandantul diviziei sale de drone, Robert Brovdi, pe aplicația de mesagerie Telegram.
11:20
Produsul Intern Brut a crescut cu doar 0,3% în primul semestru al acestui an față de perioada similară din 2024, semnalând o stagnare preocupantă a activității economice românești, arată datele provizorii ale Institutului Național de Statistică.
11:20
Temperaturile din România vor fi peste cele obișnuite, atenționează meteorologii.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%.
11:10
Fondul Monetar Internațional (FMI) l-a numit pe Carlos Mulas-Granados în funcția de nou reprezentant regional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.
11:00
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), sectorul turistic din România a înregistrat o scădere a sosirilor turiștilor români în primele două luni de vară: -4,2% în iunie și -4,4% în iulie, comparativ cu aceleași luni din 2024. În paralel, sosirile turiștilor străini au continuat trendul ascendent, cu +7,2% în iunie și +0,6% în iulie.
10:50
Samsung a lansat smartphone-ul Galaxy S25 FE, care se adaugă celorlalte modele din seria inaugurată de companie la începutul anului, dar aduce specificații mai modeste la un preț mai mic.
10:50
FOTO Una dintre cele mai mari tranzacții de închiriere. Grupul german Henkel are un nou sediu. Fostul sediu din Floreasca, vândut. În loc se fac apartamente CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul german Henkel, care are peste 500 de angajați pe piața locală, a mutat sediul central din România în noua clădire de birouri Equilibrium 2, informație anunțată în exclusivitate de Profit.ro.
Acum 4 ore
10:30
În cadrul unui nou eveniment Unpacked, Samsung a prezentat tabletele Galaxy Tab S11 și Galaxy Tab S11 Ultra, bazate pe sistemul Android și asortate cu funcții de AI.
10:20
Putin avertizează că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Moscova # Profit.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.
10:10
Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avrămescu, a anunțat că a preluat coordonarea sectorului investiții și instrumente financiare într-o etapă în care piața de capital din România atinge noi recorduri de dezvoltare și are nevoie de o direcție strategică pentru viitor.
10:10
Kremlinul afirmă că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forțele militare străine # Profit.ro
Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine și mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova și Kiev pentru soluționarea conflictului din Ucraina, a declarat Kremlinul, potrivit Reuters.
10:10
Cea de-a opta ediție Fidelis din 2025 se va desfășura între 5-12 septembrie, a anunțat Ministerul Finanțelor.
10:00
Zooland.ro - La ce se gândește câinele tău? Scanările cerebrale dezvăluie secretele canine # Profit.ro
La ce se gândește câinele tău?
09:40
Un spațiu de studiu potrivit pentru copil devine o problemă în multe familii, odată cu începerea școlii.
09:20
Urban.ro - VIDEO Netflix lansează trailerul serialului care dezvăluie lupta pentru putere dintre moștenitorii imperiului de bere Guiness # Profit.ro
Netflix a dezvăluit primul trailer pentru House of Guinness, noul serial de epocă creat de Steven Knight, autorul fenomenului Peaky Blinders.
09:10
Vinul zilei: un cupaj din Fetească Albă, Sauvignon Blanc și Riesling de Rhin. Arome de flori albe, piersică, tei și accente de mere coapte, cocos și rozmarin. Savuros alături de preparate vegetariene, pește sau fructe de mare # Profit.ro
Recomandarea de azi, Navicella Alb 2023, este un vin transilvănean complex și elegant, propunerea cramei Jelna.
09:00
Președintele american Donald Trump urmează să semneze un decret prezidențial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN.
08:50
Actualizarea de sistem lansată în septembrie 2023 a adus suport nativ Dolby Atmos pe PS5, extinzând sunetul 3D dincolo de căștile Tempest. Dacă ai un televizor cu eARC și un soundbar sau un receiver compatibil, poți trece de la virtualizare la 128 de obiecte audio poziționate cu precizie, utile când vrei să localizezi rapid pașii adversarilor sau mașinile care te depășesc.
08:40
Puține lucruri sunt mai enervante în casă decât o ușă care scârțâie de fiecare dată când o deschizi sau o închizi.
08:40
Președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni în curând cu președintele rus Vladimir Putin, după ce a vorbit anterior în cursul zilei cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, relatează AFP.
Acum 6 ore
08:30
Departamentul de Justiție al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook # Profit.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit unor documente consultate de Reuters și unei surse familiare cu dosarul.
08:20
Există preparate culinare care trezesc curiozitatea gurmanzilor nu doar prin gust, ci și prin riscurile uriașe pe care le implică.
08:00
Revista presei din Republica Moldova - Armata digitală a Kremlinului și Altarul propagandei de pe rețelele sociale # Profit.ro
Cele mai importante știri din 5 septembrie din Republica Moldova.
08:00
PSD vrea trecerea unor imobile sanitar-veterinare ale Agenției Domeniilor Statului direct la primării, fără aprobarea Guvernului # Profit.ro
Sediile circumscripțiilor sanitar-veterinare, libere de sarcini, anexele și terenurile aferente, ar urma să treacă din proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale pe raza cărora se află imobilele respective, la cererea primăriei și fără a mai fi nevoie de o hotărâre de guvern în acest sens, prevede un proiect legislativ ințiat de mai mulți deputați PSD, în frunte cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și analizat de Profit.ro.
07:50
Pe lângă criza de încredere perpetuă, România este acum într-o plină criză bugetară. Și tocmai asta face ca toate deciziile, oricât de corecte sau necesare ar fi din punct de vedere economic, să fie resimțite și mai dur în societate.
07:40
ADNOC, acționar indirect al OMV Petrom, critică UE pentru solicitările „invazive” de informații referitoare la oferta de preluare a Covestro, filială Bayer # Profit.ro
Gigantul petrolier de stat din Abu Dhabi, ADNOC, acționar, indirect, și la cea mai importantă companie de petrol și gaze din România, OMV Petrom, a criticat autoritățile de reglementare antitrust din UE pentru solicitarea de “informații disproporționate și invazive” în cadrul investigației referitoare la oferta sa de 14,7 miliarde de euro (17 miliarde de dolari) pentru preluarea companiei germană Covestro.
07:30
DOCUMENTE România vrea biometan în rețelele de gaze naturale, inclusiv pentru a contracara viitoarea scumpire pentru populație cauzată de noua taxă de carbon a UE # Profit.ro
Ministerul Energiei a elaborat un draft de modificare a mai multor acte normative primare din sector pentru a reglementa producția, transportul și distribuția biometanului și introducerea acestuia în rețelele de gaze naturale, inclusiv în scopul de a contracara, într-o oarecare măsură, viitoarea scumpire a gazelor de încălzire pentru populație, determinată de introducerea, din 2027, a taxării emisiilor de carbon din sectorul clădirilor, prin intermediul deja celebrelor certificate CO2 tranzacționabile (ETS).
07:30
VIDEO Profit.ro TV Smart City România - Lucian Costin, primarul Municipiului Tecuci: Facem o economie de 120.000 de euro pe lună și investim acești bani în proiecte pentru oraș # Profit.ro
Municipiul Tecuci trece printr-o perioadă de transformare majoră, cu investiții consistente în infrastructură, digitalizare și educație, atrase în principal prin fonduri europene și PNRR. Primarul Lucian Costin afirmă că obiectivul său principal este modernizarea orașului și crearea de condiții pentru reținerea tinerilor, într-un context dificil marcat de migrația populației și lipsa investițiilor istorice în zona Moldovei. Într-un dialog deschis la emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV, edilul a vorbit despre educație, tehnologie, transport public, regenerare urbană și atragerea de fonduri, subliniind faptul că fiecare proiect implementat trebuie să aducă beneficii concrete comunității.
07:20
Un proiect legislativ inițiat de AUR, inclusiv de liderul partidului, George Simion, analizat de Profit.ro, prevede ca participarea la Pilonul II de pensii facultative să fie doar voluntară, nu obligatorie sau automată, și să se realizeaze în baza unei cereri individuale, scrise, a persoanei interesate. Participanții actuali vor putea renunța să mai contribuie la Pilonul II, iar banii acumulați ar urma să rămână în fondul administrat privat până la deschiderea dreptului de pensie.
07:10
Bolojan NU vrea ca jocurile de noroc să fie scoase de la parterul blocurilor, după ce le-a majorat taxele # Profit.ro
Guvernul Bolojan nu susține proiectul reprezentanților actualei puteri prin care se propune interzicerea amplasării sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe, conform datelor Profit.ro. Executivul arată că măsura ar îngrădi libertatea economică a firmelor și ar duce la concedieri și la pierderi de venituri pentru bugetul de stat de stat și pentru cele locale.
07:00
Duro Felguera negociază cu Romgaz noua centrală de la Iernut. Suspendare a executării silite # Profit.ro
Constructorul spaniol Duro Felguera, antreprenorul general al proiectului mult-întârziatei centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale de 430 MW de la Iernut a companiei de stat Romgaz, ridicată în proporție de 98% și care ar fi trebuit să fie gata încă din urmă cu 5 ani, susține că Romgaz nu a formulat, cel puțin deocamdată, nicio cerere de despăgubire în baza garanției de bună execuție a centralei, în privința căreia ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că au început procedurile de executare, după ce Duro Felguera a notificat Romgaz că vrea să suspende lucrările, relevă date analizate de Profit.ro.
06:50
Încrederea managerilor firmelor și a populației în starea economiei a continuat să se deterioreze la final de vară. Industria rămâne în contracție, chiar dacă datele s-au ameliorat. Creșterea TVA și a accizelor de la 1 august a determinat consumatorii să-și majoreze achizițiile în iulie și a dus la un nivel record așteptările privind creșterile de prețuri în industrie, conform analizei Profit.ro.
06:40
OMV intenționează să facă reduceri de personal, în special la Petrom, anunță presa din Austria # Profit.ro
Grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV intenționează să renunțe la 2.000 din cei 23.000 de angajați la nivel mondial, a relatat ziarul Kurier. Citand sindicatele angajaților, publicația afirmă că filiala românească a companiei, Petrom, va fi afectată în mod deosebit, dar reduceri sunt planificate și la rafinăria din sudul Germaniei și în Slovacia, scrie Reuters.
Acum 8 ore
06:30
Echipele românești joacă și în acest sezon de Liga Campionilor la handbal pe Prima Sport și PrimaPlay.ro # Profit.ro
Spectacolul handbalului european este în direct pe canalele Prima Sport și pe platforma www.primaplay.ro, ambele din portofoliul Clever Group. Pasionații sportului vor urmări, din acest weekend, cele mai importante confruntări din Liga Campionilor la handbal feminin și masculin.
06:00
Surpriza care golește hambarele. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
02:20
VIDEO Șeful BMW România anunță sosirea celui mai revoluționar model al mărcii. „Așteptați-vă la o schimbare majoră de paradigmă” # Profit.ro
Cel mai mare producător de automobile premium din lume, BMW, lansează pe 5 septembrie la Munchen modelul electric iX3 cu care vrea să depășească nu doar Tesla ori producătorii chinezi, ci tot ce s-a mai construit până acum cu tehnologie electrică și conectată. Mașina va ajunge și în România simultan cu toate piețele europene.
00:50
ULTIMA ORĂ România pregătește exceptarea în anumite condiții a mini-reactoarelor nucleare SUA dorite la Doicești de la normele naționale de autorizare # Profit.ro
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) pregătește posibilitatea legală ca reactoarele modulare mici (SMR) concepute și dezvoltate de americanii de la NuScale, cu care ar putea fi construită o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, să fie exceptate, în anumite condiții, de la normele naționale de autorizare a instalațiilor nucleare (NSN-22), relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
ANAF descoperă cazuri șocante la Cluj - persoane cu venituri de sute de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxe. Record la controlul persoanelor fizice cu averi mari # Profit.ro
ANAF a înregistrat un record în trimestrul al doilea în ce privește controlul persoanelor fizice cu averi mari, după ce a verificat și descoperit, în județul Cluj-Napoca, persoane cu venituri și de peste 100 de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxele aferente.
00:40
Încrederea managerilor firmelor și a populației în starea economiei a continuat să se deterioreze la final de vară. Industria rămâne în contracție, chiar dacă datele s-au ameliorat. Creșterea TVA și a accizelor de la 1 august a determinat consumatorii să-și majoreze achizițiile în iulie și a dus la un nivel record așteptările privind creșterile de prețuri în industrie, conform analizei Profit.ro.
00:40
GRAFICE Profiturile băncilor scad. Rata creditelor neperformante urcă la cel mai ridicat nivel al ultimilor trei ani # Profit.ro
Profiturile și profitabilitatea băncilor din România au continuat să scadă pentru al doilea trimestru consecutiv. Un semn mai îngrijorător pentru bănci vine însă din acumularea de credite neperformante, care a ajuns la cel mai ridicat nivel al ultimilor trei ani.
00:40
Retailerul grec de jucării Jumbo, prezent cu o rețea de 20 de hipermarketuri în România, își pregătește intrarea într-un nou oraș din țară, relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
Dacă administratorul unei societăți cu răspundere limitată (SRL), care are și calitatea de asociat unic sau de asociat majoritar, a decedat, iar dezbaterea succesiunii după acesta nu s-a finalizat în termen de 30 de zile de la survenirea decesului, orice persoană cu vocație succesorală se va putea adresa instanței de judecată competente în vederea numirii unui administrator temporar, cu stabilirea remunerației din patrimoniul societății.
4 septembrie 2025
23:40
Acțiunile Porsche, scoase din indicele bursier german din cauza performanțelor slabe. Sitația s-a deteriorat semnificativ în ultimele 24 de luni # Profit.ro
Performanțele slabe ale constructorului german de automobile Porsche au determinat bursa din Frankfurt să ceară ieșirea acțiunilor Porsche AG din cel mai puternic indice bursier din Franfkurt, DAX.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.