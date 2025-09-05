OUG pentru reorganizarea Romsilva, adoptată de Guvern

10:30

Începând de astăzi, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță un comunicat al Ministerului Finanțelor. Dobânzile la lei sunt cuprinse între 7,20% şi 7,90% şi 8,20% pentru donatorii de sânge. La euro dobânzile merg de la 3,10% la 6,50%.