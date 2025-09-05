BOMBĂ pe scena politică. Piedone pregătește ceva. A plecat de lângă Dan Voiculescu și din PUSL

08:30

Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Cetățenii trebuie să trimită un anumit document, până la data de 18 septembrie 2025, pentru a nu pierde suma anterior menționată. Copiii care au pierdut un părinte au posibilitatea să primească o pensie de urmaș. Acest tip de pensie se calculează în funcție de […]