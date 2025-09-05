Incident in Podu Ros. Un livrator a ajuns la spital dupa ce a fost intepat de o albina
TeleM Iași , 5 septembrie 2025 12:20
Incident neobisnuit in traficul din Iasi. Un livrator de mancare a fost intepat de o...
Acum 30 minute
12:20
Incident neobisnuit in traficul din Iasi. Un livrator de mancare a fost intepat de o...
Acum 2 ore
11:30
Autoritățile au efectuat vineri dimineață o descindere la o menajerie din localitatea Zăhărești, acolo unde...
10:50
Dosar penal la Salubritas: anchetă pentru eutanasieri fictive în perioada fostului primar. Procurorii cercetează presupuse...
10:50
Fiori reci pentru Ionel Arsene. CJUE dă o decizie care l-ar putea aduce înapoi în România # TeleM Iași
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis pe 4 septembrie o decizie aplicabilă...
Acum 4 ore
10:40
Neamţ: Mai multe unităţi şcolare nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu sau autorizaţie sanitară # TeleM Iași
Mai multe unităţi şcolare din judeţ nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu sau autorizaţie...
10:40
Colegiile Naționale „Costache Negruzzi” și „Emil Racoviță” și-au adaptat normele de personal la noile cerințe guvernamentale # TeleM Iași
Colegiile Naționale "Costache Negruzzi" și "Emil Racoviță", din municipiul Iași, au reușit să-și adapteze normele...
10:30
Baza hipică a Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV...
10:00
Guvernul aduce modificări în câmpul muncii pentru persoanele din categoriile vulnerabile # TeleM Iași
Guvernul a adoptat o hotarare pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ocupării...
09:40
Grupul austriac de petrol, gaze și substanțe chimice OMV intenționează să concedieze 2.000 dintre cei...
09:30
Aseara, la ora 22:29, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin SNUAU...
09:20
Primăria Miroslava cumpăra o clădire pe care vrea să o transforme în unitate de învățământ # TeleM Iași
La propunerea administrației locale, Consiliul Local Miroslava a aprobat achiziția unei clădiri situate pe DJ...
09:00
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs azi noapte în...
08:50
De astazi incepe Raliul Iașului 2025 si aduce modificări în trafic și in transportul public....
Acum 24 ore
20:00
Suceava | Trafic blocat în Ilisesti după ce o mașină în care se aflau doi tineri a luat foc # TeleM Iași
O masina a luat foc in zona localității Ilișești (DN17).Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului...
19:50
Un accident rutier s-a produs în Lunca Cetatuii la intersecția cu cartierul Astoria. In coliziune...
18:40
Neamț | O persoană și-a pierdut viața după un accident în care au fost implicate două autoturisme și un triciclu # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DJ207 A in...
18:30
Trei dintre cele șapte persoane arestate până acum în cadrul anchetei privind furtul unor comori...
18:20
Douăzeci și șase de țări sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina ca parte a...
18:10
Creatorul de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. El...
17:50
Ca urmare a confirmării unui focar de antrax în localitatea Ciorăști, județul Vrancea, Marius Iorga,...
17:40
DNA a descoperit o angajată ANAF Iași implicată în schema uriașă de fraudare cu mașini second hand # TeleM Iași
In urma descinderilor de ieri in 47 locatii din tara, procurorii DNA au dispus punerea...
17:30
Neamț | Anchetă după ce angajatul unei firme de telecomunicații a căzut de la înălțime și a murit # TeleM Iași
Astazi, în jurul orei 15:16, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați pin...
17:20
Judecătorii ÎCCJ au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor # TeleM Iași
Astăzi, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în...
15:50
Consumul abuziv de alcool are consecințe dramatice asupra sănătății și societății. La Institutul de Psihiatrie...
15:40
Un incident neplăcut a avut loc la un botez într-un sat din județul Iași, după...
15:30
Executivul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar...
15:30
Vești deloc bune pentru românii cu credite bancare. Din 1 octombrie, indicele IRCC – după...
14:50
Guvernul a adoptat astazi un actul normativ care prevede stabilirea unei cote de 300 de...
12:50
Se lucrează la drumul care scurtează cu aproape 100 de km legatură dintre Vatra Dornei și Toplița # TeleM Iași
Unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din județ, modernizarea drumului județean 174C,...
Ieri
12:40
Un muncitor care participa la lucrările de decolmatare a acumulării de apă s-a răsturnat cu...
12:40
Incepand de maine se redeschide circulația tramvaielor pe trosonul Târgu Cucu – Piața Unirii. Astfel,...
12:40
Cruzime fara margini in Podu Iloaiei Un catel a stat in agonie timp de doua...
12:30
Federația COLUMNA-SCOR împreună cu celelalte federații reprezentative din administrație organizează în data de 15 septembrie...
12:20
Fostul șef al Serviciului de Permise și Înmatriculări Iași, comisarul de poliție Vasile Zacornea, a...
11:20
Mihai Chirica, primarul fără viziune al Iașului: „Suntem asupriți de Zona Metropolitană!” # TeleM Iași
In contextxul disponibilizarilor din randul primariilor, conform schemei Bolojan, primarul Iasului, Mihai Chirica a precizat...
10:30
Tricolorii mici au ajuns la Iasi si vor sustine diseara antrenamentul oficial inaintea meciului de...
10:10
Copil mușcat de ligru, la câteva zile după ce un alt copil a fost mușcat de o maimuță în parcul Zoo de la Zaharești # TeleM Iași
Situația de la parcul zoo de la Zaharești-Stroiești, deținut de crescătorul Dorin Șoimaru, devine cu...
10:10
Trenuri electrice aduse din Luxemburg pentru ruta Suceava – București. Operatorul estimează că le va pune în circulație din noiembrie # TeleM Iași
Noua companie privată de transport feroviar din Iași, care are trasate trenuri cu plecare din...
10:10
1.000 de ghiozdane pentru elevii din localitățile sinistrate și pentru copii din familii defavorizate # TeleM Iași
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a reușit să colecteze 1.000 de ghiozdane cu rechizite pentru elevii...
10:00
Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de joi mai multe proiecte printre care...
10:00
ANAF face precizări cu privire la frauda de amploare investigată împreună cu Direcţia Naţională Anticorupţie,...
10:00
Ilie Bolojan: Cel puţin o treime din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar...
10:00
Tânăr din Băcau, reţinut după ce a comis 5 infracţiuni în câteva ore. Totul a pornit de la un accident # TeleM Iași
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce...
10:00
Guvernul condus de Ilie Bolojan a prezentat o simulare privind reducerea posturilor din administrația locală,...
10:00
Consiliul Județean (CJ) Neamț a pierdut finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)...
3 septembrie 2025
18:20
Liderul rus Vladimir Putin a declarat că este gata să se întâlnească acum cu președintele...
18:10
Ministrul Finanțelor după depistarea schemei de fraudă cu mașini second-hand: „Mandatul ANAF este clar, să-și facă treaba!” # TeleM Iași
Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF, în colaborare cu procurorii DNA, au...
16:30
O persoană a fost rănită în urma impactului dintre un tren de călători și un...
16:10
Ministrul de externe, Oana Toiu a reactionat dupa ce Adrian Nastase si Viorica Dancila au...
16:00
Bacău | Motociclist reținut după externarea din spital. Este cercetat pentru 5 infractiuni # TeleM Iași
Un tanar de 23 ani din comuna Magura a fost retinut de politisti pentru 24...
