Bătălia pentru o şcoală mai bună: Mii de părinţi s-au înghesuit să facă rost de vize de flotant
PSNews.ro, 5 septembrie 2025 12:20
Începerea noului an şcolar a dat startul şi luptei anuale a părinţilor pentru vizele de flotant. Ca micuții lor să învețe în cele mai bune școli sau în cele situate cât mai aproape de centrul orașului, mii de români se înghesuie să facă rost de popularele „bilete de intrare". În Bistrița, spre exemplu, în ultimii ani, numărul […]
• • •
Acum 5 minute
12:40
Schimbare la vârful ASF. Prim-vicepreședintele Gabriel Avrămescu preia și piața de capital. Ce obiective primează # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avrămescu, a anunțat că a preluat coordonarea sectorului investiții și instrumente financiare într-o etapă în care piața de capital din România atinge noi recorduri de dezvoltare și are nevoie de o direcție strategică pentru viitor. Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avrămescu, a anunțat că a preluat […]
12:40
Tarife dinamice la energie: Cât ar putea costa electricitatea în fiecare interval orar. „Minutul de aur” pentru factură # PSNews.ro
Consumatorii care își vor putea adapta comportamentul de consum, de exemplu, să pornească mașina de spălat în orele cu prețuri mai mici, pot reduce semnificativ factura la energie. Spre deosebire de un preț fix pe kWh, prețurile dinamice se modifică pe parcursul zilei, adesea la intervale de o oră sau chiar mai scurte. Cuprins: 80 […]
Acum 15 minute
12:30
Sindicaliștii din Educație, apel către directori și inspectori: Nu-i amenințați pe protestatari # PSNews.ro
Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, un mesaj pentru directori unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să îşi exprime în mod democratic problemele şi să nu îi ameninţe pe care doresc să participe luni la mitingul şi marşul organizat la Bucureşti de […]
Acum 30 minute
12:20
Primul episod al noului sezon Asia Express 2025 va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Printre concurenți se află Anda Adam, Mara Bănică, Gabriel Tamaș și Raluca Bădulescu. Drumul concurenților va trece în acest sezon prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală va avea loc în […]
12:20
Bătălia pentru o şcoală mai bună: Mii de părinţi s-au înghesuit să facă rost de vize de flotant # PSNews.ro
Începerea noului an şcolar a dat startul şi luptei anuale a părinţilor pentru vizele de flotant. Ca micuții lor să învețe în cele mai bune școli sau în cele situate cât mai aproape de centrul orașului, mii de români se înghesuie să facă rost de popularele „bilete de intrare". În Bistrița, spre exemplu, în ultimii ani, numărul […]
Acum o oră
12:10
PIB a crescut, în termeni reali, în trimestrul II cu 1,2% față de trimestrul anterior. Ce a determinat creșterea # PSNews.ro
Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul II 2025 a fost de 471.264.5 milioane lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,2% faţă de trimestrul I 2025 şi 2,1% faţă de trimestrul II 2024, arată datele publicate vineri de INS. Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2025 a fost de […]
12:00
Echipa feminină de tenis de masă a României a câştigat aurul, iar echipa masculină a obţinut bronzul la Campionatele Balcanice de seniori, la Istanbul. Îndrumate de Anamaria Sebe, tricolorele Ioana Sîngeorzan, Elena Zaharia şi Bianca Mei-Roşu au dus echipa feminină pe primul loc, datorită unui parcurs dominant de-a lungul celor două zile. Sportivele noastre au […]
11:50
Cât ar economisi statul român dacă 13.000 de angajați din administrația publică ar pleca acasă. estimarea lui Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de lei anual. Premierul a menționat, pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajați din administrația locală, jumătate din autoritățile publice locale ar […]
11:50
Alertă meteo – Temperaturi ca în iulie: ANM a emis cod galben de caniculă. Posibile furtuni violente # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenționări Cod galben de caniculă ce vizează 15 județe situate în nord, vest, nord-vest și nord-est. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de vineri, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă, și se va menține […]
Acum 2 ore
11:40
SUA urmează să elimine treptat programele de asistență în materie de securitate destinate armatelor europene aflate la granița cu Rusia, pe măsură ce presează continentul să plătească mai mult din propria apărare. Oficiali ai Pentagonului le-au comunicat săptămâna trecută diplomaților europeni că SUA nu vor mai finanța programele de instruire și echipare a armatelor din țările […]
11:40
Două legende urcă din nou în ring: Când va avea loc confruntarea dintre Mike Tyson şi Floyd Mayweather Jr. # PSNews.ro
Legendele boxului Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson se vor înfrunta într-un meci de box demonstrativ în primăvara anului viitor. Meciul va fi organizat de CSI Sports / Fight Sports. Data şi locul încă nu s-au stabilit, relatează Reuters. „Iron" Mike Tyson (50-7, 44 KO) nu a mai obţinut o victorie la profesionişti de la […]
11:30
Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR # PSNews.ro
„Justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare", scrie fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, într-o postare pe facebook, referindu-se la proiectul noii legi a pensiilor magistraților, după ce va intra în dezbaterea judecătorilor Curții Constituționale și va avea un verdict final. „Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia […]
11:30
Fondul Proprietatea își alege un nou administrator pe 29 septembrie. Acționarii cer transparență totală # PSNews.ro
Acționarii Fondului Proprietatea se pregătesc pentru o decizie importantă: pe 29 septembrie va fi ales un nou administrator al Fondului. Reuniți recent, aceștia au cerut Comitetului Reprezentanților mai multă transparență în procesul de selecție. Fondul Proprietatea, înființat acum două decenii, are peste 22.000 de acționari, iar valoarea activelor depășește jumătate de miliard de euro. Miza […]
11:20
Medicii de la stat nu îşi vor mai putea trimite pacienţii la privat. Cum se modifică legislaţia # PSNews.ro
Legea care a permis ani la rând medicilor din spitalele publice să trimită pacienți și către cabinetele lor private va fi schimbată. Ministerul Sănătății vrea să elimine practica unui astfel de contract cu Casa de Asigurări. Măsura îi împarte pe pacienți între speranța unor servicii mai corecte și teama că accesul la tratament va fi și […]
11:10
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată” # PSNews.ro
Mulți români care revin din străinătate cu gândul de a-și continua viața în țară se confruntă cu o realitate care le lasă un gust amar. Deși povestesc că s-au simțit încurajați să se întoarcă, ajung, în cele din urmă, să regrete alegerea. Perioada concediilor de vară se apropie de final, iar mulți români aflați în țară […]
11:10
Astăzi, Ministerul de Finanțe lansează, prin intermediul Bursei de Valori, a 8-a ediție a titlurilor de stat Fidelis din acest an, denominate atât în lei, cât și în euro, pentru persoanele fizice. Dobânzile oferite la titlurile în lei sunt 7,20% – cu scadența la 2 ani; 8,20% – cu scadența la 2 ani, pentru donatorii […]
11:10
Pentagonul va fi redenumit „Departamentul de Război”. Donald Trump va semna vineri decretul prezidențial # PSNews.ro
Donald Trump intenționează să semneze vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării să fie redenumit „Departamentul de Război", a declarat joi un oficial al Casei Albe. Măsura ar marca o schimbare simbolică majoră pentru cea mai mare instituție guvernamentală a Statelor Unite. Ordinul ar permite secretarului Apărării, Pete Hegseth, și oficialilor din subordine să […]
11:00
Grupul austriac de petrol și gaze OMV, acționar majoritar al OMV Petrom, intenționează să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajați pe care îi are la nivel mondial, a dezvăluit joi seara cotidianul austriac Kurier, preluat de Reuters. Citând surse din mediul sindical, publicația susține că subsidiara din România, OMV Petrom, ar urma să […]
10:50
Bolojan nu vrea închiderea sălilor cu jocuri de noroc de la parterul blocului. Care este motivul # PSNews.ro
Interzicerea sălilor de jocuri de noroc sau păcănele la scara blocului ar genera pierderi financiare semnificative pentru bugetul statului, cât și pentru firme. Aceasta a fost motivația pe care a invocat-o premierul Ilie Bolojan când a respins legea care le-ar restricționa amplasarea în astfel de locuri. Inițiativa legislativă prin care operatorii economici cu profil de […]
10:50
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat # PSNews.ro
După eșecul fake news-ului cu intrarea în război a României, dezinformatorii încearcă să promoveze o nouă minciună. Este vorba despre un fake news conform căruia ar urma o nouă pandemie, iar Guvernul ar pregăti o nouă listă de restricții. Evident, totul este fals. În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de postări în care […]
10:50
Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Cum au ajuns 3 persoane, restante cu 337 de milioane de lei # PSNews.ro
Persoane cu venituri de peste 100 milioane de lei au fost descoperite de ANAF, în Cluj Napoca, că nu au plătit taxele aferente averii deținute. În cel de-al doilea trimestru al anului, agenții fiscali au mai descoperit și alte persoane cu peste 170 de milioane de lei, fiecare, nedeclarați. La Cluj, ANAF a înregistrat un […]
Acum 4 ore
10:40
Vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului? Ministrul Muncii: „Dacă vom face economii” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu. Florin Manole a […]
10:40
Ziua Porţilor Deschise la MAE: Tururi ghidate, expoziţii cu documente de arhivă şi evenimente diplomatice # PSNews.ro
Tururi ghidate, expoziţii tematice cu documente inedite din arhiva istorică şi prezentări ale unor evenimente diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (MAE) vor fi organizate, vineri, cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, la sediul central şi la Centrul de Instruire a Personalului Consular. Potrivit MAE, evenimentul, realizat în fiecare an cu prilejul Zilei Diplomaţiei Române, îşi propune să […]
10:30
Elevii se alătură protestelor, nemulțumiți de măsurile de austeritate din domeniul Educației luate de Guvern # PSNews.ro
Elevii se alătură protestelor din învățământ, nemulțumiți de măsurile de austeritate din domeniul Educației luate de Guvern. Consiliul Național al Elevilor le recomandă tinerilor să poarte în prima zi de școală banderole albe. „Prima zi de școală, prima zi de protest! Elevii din toată țara devin vocea care se împotrivește măsurilor de austeritate care pun […]
10:30
Presa ucraineană: Baza de la Kogălniceanu va deveni hub de armament pentru Ucraina.Va găzdui 20.000 de soldați # PSNews.ro
Baza „Mihail Kogălniceanu" de la Constanța ar urma să aibă și mai mulți militari decât au anunțat inițial oficialii, potrivit informațiilor exclusive obținute de postul Digi24, verificate și de presa ucraineană. Unitatea ar putea să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Aici ar urma să fie depozitate ajutoarele […]
10:20
Ședință de Guvern pentru reorganizarea Romsilva. ”România se confruntă cu o situație extraordinară” # PSNews.ro
Guvernul se întruneşte în şedinţă vineri, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, care vizează modificarea Codului silvic. „Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii", prevede proiectul. Conform Codului silvic, Autoritatea publică […]
10:20
Radu Magdin: Unde sunt patrioții relansării? România are nevoie de ei acum mai mult ca oricând. Faceți un pas în față, # PSNews.ro
Analistul Radu Magdin își îndreaptă speranțele spre liderii neștiuți ai acestei țări, specialiști capabili să scoată țara din marasm, dar care nu s-au aventurat în zona de decizie națională. „România are nevoie de ei acum mai mult ca oricând. Faceți un pas în față", îndeamnă Magdin. „Toată atenția publică este concentrată în aceste zile pe […]
10:20
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie # PSNews.ro
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută publică vineri de meteorologi. Cantittăţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a intervalului. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât […]
10:20
Nicuşor Dan: Coaliţia a agreat o reducere din aparatul local de 10%; a rămas în discuţie modalitatea # PSNews.ro
Coaliţia de guvernare a
Acum 6 ore
08:00
ANI, scutul lui Piedone? Cum a trecut agenția de la reacții fulger la tăcere suspectă. Dosare ascunse & anchete blocate # PSNews.ro
Agenția Națională de Integritate (ANI), instituția care ar trebui să vegheze la respectarea legii în administrația publică, este acuzată că ar fi devenit un „scut” pentru primarul Cristian Popescu Piedone. Dacă în 2016 inspectorii de integritate au acționat cu rapiditate și au obținut condamnarea definitivă a edilului pentru conflict de interese, după 2020 investigațiile care […] Articolul ANI, scutul lui Piedone? Cum a trecut agenția de la reacții fulger la tăcere suspectă. Dosare ascunse & anchete blocate apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:10
Bolojan, despre măsurile de austeritate: Nu sunt neapărat suficiente, dar e un început necesar # PSNews.ro
Invitat la Observator, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre măsurile date pentru corectarea deficitului bugetar. Ministrul a explicat în detaliu modul în care măsurile, deși neplăcute pentru mulți, ajută la echilibrarea finanțelor publice. „Am dat aceste măsuri, vine în direcția în care, practic, corectăm deficitele țării noastre pe trei componente. O componentă importantă este pe […] Articolul Bolojan, despre măsurile de austeritate: Nu sunt neapărat suficiente, dar e un început necesar apare prima dată în PS News.
20:00
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a comparat depunerea moțiunilor de cenzură cu show-ul Insula Iubirii # PSNews.ro
Astăzi, AUR, SOS și POT și-au lansat în Parlament propria versiune de reality show: „Insula Moțiunii” – sezon 1, episod 1 – „Patru moțiuni într-o zi” – a scris senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, într-o postare pe Facebook. Senatoarea liberală compară depunerea moțiunilor de cenzură din Parlament cu show-ul tv Insula Iubirii. Nicoleta Pauliuc, senator PNL: […] Articolul Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a comparat depunerea moțiunilor de cenzură cu show-ul Insula Iubirii apare prima dată în PS News.
20:00
Nicuşor Dan promite iar că nu creşte TVA: „Ca să spunem foarte clar, nimeni nu a vorbit de asta” # PSNews.ro
Preşedintele este urmărit de promisiunile din campania electorală, majorarea TVA fiind una dintre temele majore la care nu şi-a respectat cuvântul dat în scris. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre o majorare a TVA, că nu există această discuţie Despre vizita FMI, el a precizat că este o vizită periodică, nu-i nimic surprinzător în […] Articolul Nicuşor Dan promite iar că nu creşte TVA: „Ca să spunem foarte clar, nimeni nu a vorbit de asta” apare prima dată în PS News.
19:50
Ce notă își dă Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat: „Eu sunt o persoană exigentă” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că, după primele 100 de zile de mandat la Cotroceni și-a acorda nota „7-8”, pentru că este o persoană exigentă. „Cred că au fost trei lucruri importante. Unul, am avut o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil. Asta s-a întâmplat. După care am avut o provocare cu deficitul. […] Articolul Ce notă își dă Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat: „Eu sunt o persoană exigentă” apare prima dată în PS News.
19:40
Pachete moțiuni vs. Pachete Bolojan. Toni Neacșu explică strategia coaliției pentru sabotarea demersului AUR # PSNews.ro
Luni a început o nouă sesiune parlamentară, dedicată angajării răspunderii Guvernului pe cele 5 proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă. Avocatul Toni Neacșu a explicat în detaliu pașii planificați de coaliția de guvernare pentru a se asigura că moțiunile de cenzură inițiate de AUR, POT și S.O.S. România vor pica […] Articolul Pachete moțiuni vs. Pachete Bolojan. Toni Neacșu explică strategia coaliției pentru sabotarea demersului AUR apare prima dată în PS News.
19:30
Parlamentari ai PSD și USR susțin că reforma pensiilor speciale va trece de Curtea Constituţională # PSNews.ro
Parlamentari ai PSD și USR spun că proiectul pentru care premierul și-a angajat răspunderea nu va fi declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României (CCR) pentru că a fost „scris cu simțul răspunderii”. Senatorul USR Ștefan Pălărie a fost întrebat în Parlament, joi, de jurnaliști despre șansele pe care le are reforma pensiilor speciale să […] Articolul Parlamentari ai PSD și USR susțin că reforma pensiilor speciale va trece de Curtea Constituţională apare prima dată în PS News.
19:20
DNA: Cum funcționa rețeaua care a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro. Era ajutată de un funcționar ANAF # PSNews.ro
Frauda cu TVA este una dintre „cele mai atractive activități criminale din Europa” și duce la o pierdere anuală în bugetul României de 9 miliarde de euro. Joi, 4 septembrie, procurorii Direcției Națională Anticorupție (DNA) au reținut cinci persoane într-un dosar care are frauda cu TVA pe teritoriul țării în prim-plan. Surse judiciare au explicat […] Articolul DNA: Cum funcționa rețeaua care a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro. Era ajutată de un funcționar ANAF apare prima dată în PS News.
19:20
Avertismentul lui Titi Aur către guvernanţi: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele # PSNews.ro
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este „foarte mult sânge pe şosele”, acest lucru „nu este pe masa guvernanţilor”. „Fenomenul e scăpat de sub control”, avertizează specialistul în conducere defensivă, adăugând că atâta […] Articolul Avertismentul lui Titi Aur către guvernanţi: În România, siguranţa rutieră nu există! Avem foarte mult sânge pe şosele apare prima dată în PS News.
19:00
Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vrea să prezinte într-o ședință a Consiliului de Apărare a Țării problema securității energetice a României, în condițiile în care prețurile la energie au explodat și afectează mai multe domenii economice importante. Ministrul a explicat, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoriei că a avut deja o discuție ”scurtă și […] Articolul Bogdan Ivan duce în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat apare prima dată în PS News.
18:50
Deputatul PSD Mihai Ghigiu: Dacă se va lua o decizie unilaterală pentru alegerile la Capitală, coaliţia nu mai există # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Ghigiu a avertizat că, în cazul în care decizia privind alegerile pentru Primăria Capitalei va fi luată unilateral sau de doar două partide din coaliţie, „coaliţia nu mai există”. El a explicat că alegerile trebuie organizate prin consens, conform protocolului coaliţiei, iar orice decizie unilaterală ar submina funcţionarea acesteia. „PSD este întotdeauna […] Articolul Deputatul PSD Mihai Ghigiu: Dacă se va lua o decizie unilaterală pentru alegerile la Capitală, coaliţia nu mai există apare prima dată în PS News.
18:40
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că este total de acord cu reforma administrativă și că nu trebuie pierdută această ocazie, când patru partide pro-europene sunt la guvernare. ‘Aici e un dialog. Nu e ‘noi vrem asta și gata, ei vor asta și gata’. Trebuie un dialog și s-a […] Articolul Emil Boc cere reforma administrativă şi reducerea a circa 1.000 de primării apare prima dată în PS News.
18:30
Furtul tezaurului dacic: Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal. Care este motivul # PSNews.ro
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de la Coțofenești și al celor trei brățări de aur dacice, expuse la Assen, nu vor fi urmăriți penal, a anunțat joi Ministerul Public, care consideră că implicarea lor a fost prea redusă pentru a fi dovedită legătura directă cu jaful. Ministerul Public (OM) consideră că […] Articolul Furtul tezaurului dacic: Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal. Care este motivul apare prima dată în PS News.
18:30
Subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor ce încadrează victime ale violenţei domestice sau ale traficului de persoane # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă şi cu obstacolul reintegrării sociale şi profesionale, prin acordarea unei subvenţii […] Articolul Subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor ce încadrează victime ale violenţei domestice sau ale traficului de persoane apare prima dată în PS News.
18:20
Un pensionar din Videle şi-a găsit sufletul pereche la 94 ani: „Mai vioi decât mulți tineri ce caută iubirea pe Tinder” # PSNews.ro
Un pensionar de 94 de ani a demonstrat că sufletul pereche se poate găsi la orice vârstă. Ion Ghencea, un bărbat pensionar de 94 de ani din Videle, și-a găsit dragostea după ce a fost văduv în ultimii 20 de ani. A început ca o relație discretă. După câțiva ani, el și aleasa inimii sale […] Articolul Un pensionar din Videle şi-a găsit sufletul pereche la 94 ani: „Mai vioi decât mulți tineri ce caută iubirea pe Tinder” apare prima dată în PS News.
18:10
Autoritățile portugheze au confirmat că nu există români printre victimele deraierii deraierii funicularului Gloria din Lisabona, a transmis joi după-amiază Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București. Potrivit reprezentanților MAE, autoritățile portugheze au finalizat verificările și au confirmat oficial că nu sunt cetățeni români printre victime. Deraierea funicularului Gloria s-a soldat miercuri cu 17 morți […] Articolul MAE: Nu există români printre victimele deraierii din Lisabona apare prima dată în PS News.
18:10
STB modifică traseele a 5 linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare. Ce se schimbă # PSNews.ro
Începând cu 6 septembrie, STB modifică traseele a cinci linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare pe Bulevardul Theodor Pallady. Lucrările fac parte din „Lotul 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan”. Modificările includ: linia 19 va […] Articolul STB modifică traseele a 5 linii de tramvai din cauza lucrărilor de modernizare. Ce se schimbă apare prima dată în PS News.
18:00
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă # PSNews.ro
O răsturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor europene, care va încununa un an 2025 deja marcat de fluctuații tarifare, îngrijorări legate de deficit și acum o criză politică în Franța. Furtuna se concentrează pe o reformă planificată de mult timp a sistemului de pensii […] Articolul Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă apare prima dată în PS News.
18:00
20 de medalii & distincții pentru liceenii români în 2025, la cele mai importante competiții internaționale de economie # PSNews.ro
Elevii români au câștigat în această vară în total 20 de distincții la cele mai mari trei competiții de economie, printre care șase medalii de aur, patru medalii de argint; șapte medalii de bronz; două mențiuni onorabile și un loc doi pe echipe. Rezultatele au fost obținute de loturile României pregătite în cadrul programului de […] Articolul 20 de medalii & distincții pentru liceenii români în 2025, la cele mai importante competiții internaționale de economie apare prima dată în PS News.
17:50
Hai, România! Elevii noștri au obținut patru medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori # PSNews.ro
Elevii români au obținut patru medalii de argint la cea de-a 9-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, care s-a desfășurat în acest an la Shumen, în Bulgaria. Cei patru elevi care au obținut această performanță pentru România sunt: ˆBoeriu Horia-Andrei, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică ‘Tudor Vianu’, București; Nemțișor Andrei, […] Articolul Hai, România! Elevii noștri au obținut patru medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori apare prima dată în PS News.
17:50
Şeful PSD Iaşi îl somează pe Bolojan să finanţeze autostrada A8: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai # PSNews.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să spună dacă autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş are finanţare şi să precizeze când încep lucrările, afirmând că ”moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai pentru campaniile de marketing ale Guvernului”. Bogdan Cojocaru a declarat, joi, că ultimele declaraţii ale premierului Ilie Bolojan […] Articolul Şeful PSD Iaşi îl somează pe Bolojan să finanţeze autostrada A8: Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiţi drept cobai apare prima dată în PS News.
