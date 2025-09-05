Platforma Revisal devine Reges-Online, de la 1 octombrie

07:00

Constructorul spaniol Duro Felguera, antreprenorul general al proiectului mult-întârziatei centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale de 430 MW de la Iernut a companiei de stat Romgaz, ridicată în proporție de 98% și care ar fi trebuit să fie gata încă din urmă cu 5 ani, susține că Romgaz nu a formulat, cel puțin deocamdată, nicio cerere de despăgubire în baza garanției de bună execuție a centralei, în privința căreia ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că au început procedurile de executare, după ce Duro Felguera a notificat Romgaz că vrea să suspende lucrările, relevă date analizate de Profit.ro.