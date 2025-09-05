Cercetătorii francezi au reconstituit „arborele genealogic” al meteoriţilor descoperiți pe Pământ

5 septembrie 2025

Cercetătorii dintr-o echipă franceză au reconstituit „arborele genealogic” al condritelor de tip L, unii dintre cei mai comuni meteoriţi descoperiţi pe Pământ , care ar...   G4Media.ro.

Acum 5 minute
14:10
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova G4Media
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio...   G4Media.ro.
14:10
Seceta a obligat un oraş din Coreea de Sud să impună restricţii drastice în ceea ce privește consumul de apă, să închidă toaletele publice şi să amâne evenimentele sportive G4Media
O secetă fără precedent a obligat un oraş din Coreea de Sud să limiteze considerabil consumul de apă pentru multe locuinţe, să închidă toaletele publice...   G4Media.ro.
Acum 15 minute
14:00
Finlanda trimite o divizie de grăniceri în Letonia, în contextul afluxului de migranţi din Belarus G4Media
Agenţia Grănicerilor din Finlanda a anunţat vineri că trimite o divizie în Letonia pentru a sprijini naţiunea baltică, care încearcă să limiteze afluxul de migranţi...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:50
13:50
SUA sancţionează trei ONG-uri palestiniene acuzate că sunt apropiate de Curtea Penală Internaţională G4Media
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a trei ONG-uri palestiniene acuzate că lucrează cu Curtea Penală Internaţională (CPI), care a emis un mandat de...   G4Media.ro.
Acum o oră
13:40
De ce pisicile nu răspund atunci când sunt strigate: Ce spune un expert în comportamenul felin G4Media
Pisicile sunt considerate animale independente, care oferă atenție doar în anumite momente. Atunci când stăpânul își strigă pisica și aceasta nu răspunde, putem înțelege că...   G4Media.ro.
13:40
O profesoară a fost rănită într-o şcoală din orașul german Essen într-un atac cu cuțitul / Atacatorul este elev al școlii unde a avut loc agresiunea și a fost rănit prin împușcare de polițiști G4Media
Un profesor a fost rănit vineri dimineaţa într-un atac cu cuţitul într-o şcoală de formare profesională din Essen, în vestul Germaniei, iar în urma unei...   G4Media.ro.
13:30
VIDEO Messi, lacrimi și magie la „ultimul dans” în fața fanilor argentinieni: „Așa am visat mereu să-mi iau rămas bun” G4Media
Lionel Messi (38 de ani) și-a luat rămas bun de la fanii Argentinei, în ceea ce a reprezentat ultimul său meci de calificare jucat pe...   G4Media.ro.
13:30
Alexandru Bâlcu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a lipit simboluri ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi. Sentința nu e definitivă G4Media
Alexandru Bâlcu, un bucureștean trimis în judecată în luna martie 2025 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru că a lipit simboluri...   G4Media.ro.
13:30
ANAF: Persoanele aflate în întreţinerea unei persoane asigurate nu mai sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, de la 1 august G4Media
O serie de modificări cu privire la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) au fost aduse prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, a...   G4Media.ro.
13:20
Impactul tăierilor din educație operate de Legea Bolojan este de doar 0,02% din PIB în 2025, marginal pentru bugetul României – arată Romanian Economic Monitor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care confirmă calculele Consiliului Fiscal G4Media
Impactul real al tăierilor din educație operate prin Legea Bolojan este marginal pentru bugetul României – doar 0,02% din PIB în 2025 și 0,20% în...   G4Media.ro.
13:20
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, spune că este nevoie urgentă de parcări securizate pentru camioane / Doar 5000 din cele 380.000 de locuri de parcare din UE sunt certificate ca fiind sigure G4Media
Vicepreşedintele executiv pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu, a vizitat în cursul acestei săptămâni mai multe parcări...   G4Media.ro.
13:20
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina după detectarea unui grup de drone aeriene în apropiere de Sulina G4Media
În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est...   G4Media.ro.
13:20
2.100 hectare sunt scoase la licitație de catre ADS, pentru tinerii fermieri / Durata concesiunii este de 20 de ani / Documentele necesare G4Media
Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat organizarea unei licitații publice pentru concesionarea unor suprafețe de teren agricol, pentru tinerii fermieri, cu vârsta până în 40...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:00
Peste 1,5 milioane de litri de benzină din România, importați ilegal în Grecia / Suspecții foloseau un software care fura 25% din combustibil la pompe G4Media
O rețea de contrabandă cu combustibil, care a fost destructurată de autoritățile din Grecia, avea legături cu România, Polonia, Bulgaria și Albania, transmite Ekathimerini.com. G4Media.ro.
13:00
Pas cu pas spre redobândirea libertății de mișcare, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” G4Media
După un accident rutier care i-a provocat o fractură de bazin, domnul Rai a ajuns la Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit”. O...   G4Media.ro.
12:50
Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia / Președintele Ucrainei ”speră la o mai bună coordonare între americani și europeni” G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar...   G4Media.ro.
12:40
Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, cere Guvernului Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și beneficiile acestora de la stat, după ce Adrian Năstase s-a afișat cu dictatorii Kim Jong Un și Xi Jiping și criminalului de război Vladimir Putin / Fostul premier are o astfel de fundație G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a transmis vineri că a cerut Guvernului condus de Ilie Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și...   G4Media.ro.
12:30
Administraţia Trump va susţine un program împotriva HIV, în pofida reducerilor bugetare ce vizează ajutorul umanitar G4Media
Statele Unite vor finanţa un program internaţional menit să facă mai accesibil un medicament considerat revoluţionar în prevenirea HIV, a dat asigurări joi guvernul american,...   G4Media.ro.
12:20
DOCUMENT Zeci de firme au exploatat ilegal plajele românești în 2025, arată Apele Române într-un document intern / Printre beneficiari: Socrii primarului interimar al Capitalei, un inspector Antifraudă, o fostă șefă din Turism, un deputat și oameni de afaceri influenți (Dobrogea Live) G4Media
Zeci de firme au exploatat ilegal plaja litoralului românesc în sezonul 2025, susțin inspectorii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) într-un document intern în...   G4Media.ro.
12:20
Vicepreședintele partidului extremist AUR Adrian Axinia anunță că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina, AUR va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării din funcție G4Media
Adrian Axinia, vicepreședintele partidului extremist AUR, a declarat vineri că dacă președintele Nicușor Dan nu va convoca un referendum privind participarea României la o eventuală...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:00
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care creează baza legală pentru funcţionarea şi reorganizarea Romsilva / Măsura este jalon în PNRR G4Media
Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanţă de Urgenţă prin care sunt aduse modificări la funcţionarea Romsilva şi a explicat că această măsură este jalon în...   G4Media.ro.
12:00
12:00
Guvernul Republicii Moldova va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta guvernatoare pro-rusă a Găgăuziei sancționată diplomatic de Canada G4Media
Guvernul Republicii Moldova va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta guvernatoare pro-rusă a Găgăuziei sancționată diplomatic de Canada, a anunțat vineri premierul...   G4Media.ro.
12:00
Cum își bate joc statul român de viața oamenilor / Coșmarul înmatriculării unei mașini second-hand. O experiență personală G4Media
Să fie cam o lună de când am început o treabă aparent simplă, care n-ar trebui să dureze mai mult de câteva zile: înmatricularea unei...   G4Media.ro.
11:50
Recompensele și mâncarea pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente de pe piața europeană de hrană pentru animale de companie G4Media
Piața europeană de hrană pentru animale de companie arată că recompensele și hrana pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente, în ciuda faptului că animalele...   G4Media.ro.
11:50
Tensiuni în creștere între SUA și Venezuela / Pentagonul denunţă survolarea unei nave americane de avioane militare venezuelene G4Media
Departamentul american al Apărării a denunţat joi survolarea de către două avioane militare venezuelene a unei nave a marinei SUA în apele internaţionale drept „un...   G4Media.ro.
11:50
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi garantează securitatea 100%, dar exclude prezenţa trupelor străine în Ucraina G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care...   G4Media.ro.
11:50
Agitație la Monza: Verstappen răspunde zvonurilor despre un transfer la echipa soră Racing Bulls G4Media
Racing Bulls traversează o perioadă fastă în Formula 1, iar Isack Hadjar a bifat chiar o prezență pe podium la Marele Premiu al Olandei de...   G4Media.ro.
11:50
Deţinuţii din Uzbekistan sunt invitaţi să citească pentru a fi eliberaţi mai devreme din închisori G4Media
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale...   G4Media.ro.
11:40
Zelenski se întâlneşte la Kiev cu premierul slovac Robert Fico, în prezenţa preşedintelui Consiliului European, pentru a discuta despre importurile ruseşti de petrol pe care le face Bratislava G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni vineri la Kiev cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cu premierul slovac, Robert Fico,...   G4Media.ro.
11:40
Elevii unui colegiu din Timișoara vor avea petrecere, în loc de festivitatea din prima zi de școală. Director: A fost cea mai tensionată vară de când lucrez, iar pe termen lung vom resimți lipsa unor generații de profesori G4Media
Elevii Colegiului Național Bănățean din Timișoara nu vor avea festivitate de deschidere în prima zi de școală din 2025, însă sunt invitați duminică în curtea...   G4Media.ro.
11:30
Putin anunţă un pod între Rusia şi Coreea de Nord până în 2026 şi un program statal pentru pământuri rare G4Media
Podul care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui...   G4Media.ro.
11:30
Pacienţii cu afecţiuni autoimune către guvernanţi: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat G4Media
Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune a transmis o scrisoare deschisă Guvernului şi Parlamentului, în care solicită să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu...   G4Media.ro.
11:20
Uleiul de măsline – beneficii, recomandări de consum și rolul său în dieta mediteraneană / De ce este considerat un superaliment G4Media
Uleiul de măsline este mai mult decât un simplu ingredient din bucătărie – este unul dintre simbolurile dietei mediteraneene și un adevărat superaliment. G4Media.ro.
11:20
Meci demonstrativ de gală în box: Legendarii Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson se vor duela în 2026 G4Media
În primăvara anului viitor va avea loc un meci demonstrativ așteptat cu mare interes de fanii boxului de pretutindeni: se vor duela legendarii Floyd Mayweather...   G4Media.ro.
11:20
Agenda pro-Est a AUR: O deputată bursieră Soros o critică pe ministra Oana Țoiu că nu a participat la întâlnirea de la Beijing a dictatorilor G4Media
Oficiali ai partidului extremist AUR, care au preluat în ultimii patru ani temele de propagandă ale Rusiei, promovează acum apropierea de un alt regim dictatorial...   G4Media.ro.
11:20
OMV analizează disponibilizarea a 10% dintre angajaţii săi din întreaga lume / Petrom ar fi sever afectată G4Media
Grupul austriac de petrol şi gaze OMV, acţionar majoritar al OMV Petrom, intenţionează să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajaţi pe care îi...   G4Media.ro.
11:10
UE şi Iran au discutat la Doha asupra unei soluţii negociate în problema programului nuclear iranian G4Media
Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a discutat joi la Doha cu ministrul iranian al afacerilor externe pentru a găsi o soluţie negociată în problema programului...   G4Media.ro.
11:00
Porsche iese din indicele DAX, lovit de tarifele americane şi cererea slabă pe pieţele auto externe G4Media
Constructorul auto de lux Porsche va fi exclus din indicele bursier de referinţă al Germaniei, DAX, pe 22 septembrie, în urma unei scăderi prelungite a...   G4Media.ro.
11:00
Guvernul libanez analizează planul armatei pentru dezarmarea Hezbollah, o inițiativă susținută de SUA G4Media
Guvernul libanez discută vineri un plan elaborat de armată pentru dezarmarea Hezbollah, o mişcare considerată foarte riscantă dat fiind climatul politic extrem de sensibil la...   G4Media.ro.
10:50
Ceasul elveţian de 14.000 de dolari al lui Kim Jong-un, luxul care ocoleşte sancţiunile ONU ce vizează Coreea de Nord G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, o...   G4Media.ro.
10:50
VREMEA Atenţionări cod galben de vreme deosebit de caldă în 15 judeţe, vineri şi sâmbătă / Temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenţionări Cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe situate în nord, vest, nord-vest şi nord-est....   G4Media.ro.
10:50
Un lider al spionajului din China s-a întâlnit cu premierul Viktor Orban și cu șefii serviciului de informații, deși Ungaria e membru NATO și UE G4Media
Ofițerul de informații Chen Wenqing, secretarul Comisiei Politice și Juridice Centrale a Partidului Comunist din China, a vizitat în secret Serviciul ungar de Informații (IH)...   G4Media.ro.
10:40
SUA au avertizat Franţa cu privire la posibile represalii israeliene care ar putea include anexarea de teritorii în Cisiordania G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat joi, la Quito, Franţa şi alte ţări dispuse să recunoască statul palestinian, spunând că le-a avertizat cu...   G4Media.ro.
10:30
Spaniolul Carlos Mulas-Granados va coordona biroul FMI din România G4Media
Fondul Monetar Internațional (FMI) l-a numit pe Carlos Mulas-Granados în funcția de nou reprezentant regional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, începând cu...   G4Media.ro.
10:30
Putin avertizează că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează agenția de știri Reuters,...   G4Media.ro.
10:20
Scandal F1 fără sfârșit: Massa cere în instanță titlul mondial pierdut cu Hamilton acum 17 ani G4Media
Felipe Massa nu se dă bătut și nu renunță la visul de a fi campion mondial în Formula 1. La 17 ani distanță după ce...   G4Media.ro.
10:20
Apel al sindicatelor către directorii de școli și inspectorii școlari: Să nu opriți profesorii care vor să-și exprime democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marș, o vor face și pentru dumneavoastră G4Media
Federațiile sindicale din educație au transmis un mesaj comun adresat directorilor și inspectorilor școlari, în care îi îndeamnă să respecte drepturile cadrelor didactice și să...   G4Media.ro.
10:20
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”: parade, sport și divertisment pentru toată familia  G4Media
Primul weekend de toamnă aduce pe Calea Victoriei un program artistic pentru întreaga familie, organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Paradele, spectacolele pentru...   G4Media.ro.
