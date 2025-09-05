Cercetătorii francezi au reconstituit „arborele genealogic” al meteoriţilor descoperiți pe Pământ
G4Media, 5 septembrie 2025 13:50
Cercetătorii dintr-o echipă franceză au reconstituit „arborele genealogic” al condritelor de tip L, unii dintre cei mai comuni meteoriţi descoperiţi pe Pământ , care ar... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
14:10
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio... G4Media.ro.
14:10
Seceta a obligat un oraş din Coreea de Sud să impună restricţii drastice în ceea ce privește consumul de apă, să închidă toaletele publice şi să amâne evenimentele sportive # G4Media
O secetă fără precedent a obligat un oraş din Coreea de Sud să limiteze considerabil consumul de apă pentru multe locuinţe, să închidă toaletele publice... G4Media.ro.
Acum 15 minute
14:00
Finlanda trimite o divizie de grăniceri în Letonia, în contextul afluxului de migranţi din Belarus # G4Media
Agenţia Grănicerilor din Finlanda a anunţat vineri că trimite o divizie în Letonia pentru a sprijini naţiunea baltică, care încearcă să limiteze afluxul de migranţi... G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:50
Cercetătorii francezi au reconstituit „arborele genealogic” al meteoriţilor descoperiți pe Pământ # G4Media
Cercetătorii dintr-o echipă franceză au reconstituit „arborele genealogic” al condritelor de tip L, unii dintre cei mai comuni meteoriţi descoperiţi pe Pământ , care ar... G4Media.ro.
13:50
SUA sancţionează trei ONG-uri palestiniene acuzate că sunt apropiate de Curtea Penală Internaţională # G4Media
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a trei ONG-uri palestiniene acuzate că lucrează cu Curtea Penală Internaţională (CPI), care a emis un mandat de... G4Media.ro.
Acum o oră
13:40
De ce pisicile nu răspund atunci când sunt strigate: Ce spune un expert în comportamenul felin # G4Media
Pisicile sunt considerate animale independente, care oferă atenție doar în anumite momente. Atunci când stăpânul își strigă pisica și aceasta nu răspunde, putem înțelege că... G4Media.ro.
13:40
O profesoară a fost rănită într-o şcoală din orașul german Essen într-un atac cu cuțitul / Atacatorul este elev al școlii unde a avut loc agresiunea și a fost rănit prin împușcare de polițiști # G4Media
Un profesor a fost rănit vineri dimineaţa într-un atac cu cuţitul într-o şcoală de formare profesională din Essen, în vestul Germaniei, iar în urma unei... G4Media.ro.
13:30
VIDEO Messi, lacrimi și magie la „ultimul dans” în fața fanilor argentinieni: „Așa am visat mereu să-mi iau rămas bun” # G4Media
Lionel Messi (38 de ani) și-a luat rămas bun de la fanii Argentinei, în ceea ce a reprezentat ultimul său meci de calificare jucat pe... G4Media.ro.
13:30
Alexandru Bâlcu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a lipit simboluri ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi. Sentința nu e definitivă # G4Media
Alexandru Bâlcu, un bucureștean trimis în judecată în luna martie 2025 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru că a lipit simboluri... G4Media.ro.
13:30
ANAF: Persoanele aflate în întreţinerea unei persoane asigurate nu mai sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, de la 1 august # G4Media
O serie de modificări cu privire la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) au fost aduse prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, a... G4Media.ro.
13:20
Impactul tăierilor din educație operate de Legea Bolojan este de doar 0,02% din PIB în 2025, marginal pentru bugetul României – arată Romanian Economic Monitor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care confirmă calculele Consiliului Fiscal # G4Media
Impactul real al tăierilor din educație operate prin Legea Bolojan este marginal pentru bugetul României – doar 0,02% din PIB în 2025 și 0,20% în... G4Media.ro.
13:20
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, spune că este nevoie urgentă de parcări securizate pentru camioane / Doar 5000 din cele 380.000 de locuri de parcare din UE sunt certificate ca fiind sigure # G4Media
Vicepreşedintele executiv pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu, a vizitat în cursul acestei săptămâni mai multe parcări... G4Media.ro.
13:20
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina după detectarea unui grup de drone aeriene în apropiere de Sulina # G4Media
În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est... G4Media.ro.
13:20
2.100 hectare sunt scoase la licitație de catre ADS, pentru tinerii fermieri / Durata concesiunii este de 20 de ani / Documentele necesare # G4Media
Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat organizarea unei licitații publice pentru concesionarea unor suprafețe de teren agricol, pentru tinerii fermieri, cu vârsta până în 40... G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:00
Peste 1,5 milioane de litri de benzină din România, importați ilegal în Grecia / Suspecții foloseau un software care fura 25% din combustibil la pompe # G4Media
O rețea de contrabandă cu combustibil, care a fost destructurată de autoritățile din Grecia, avea legături cu România, Polonia, Bulgaria și Albania, transmite Ekathimerini.com. G4Media.ro.
13:00
Pas cu pas spre redobândirea libertății de mișcare, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
După un accident rutier care i-a provocat o fractură de bazin, domnul Rai a ajuns la Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit”. O... G4Media.ro.
12:50
Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia / Președintele Ucrainei ”speră la o mai bună coordonare între americani și europeni” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar... G4Media.ro.
12:40
Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, cere Guvernului Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și beneficiile acestora de la stat, după ce Adrian Năstase s-a afișat cu dictatorii Kim Jong Un și Xi Jiping și criminalului de război Vladimir Putin / Fostul premier are o astfel de fundație # G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a transmis vineri că a cerut Guvernului condus de Ilie Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și... G4Media.ro.
12:30
Administraţia Trump va susţine un program împotriva HIV, în pofida reducerilor bugetare ce vizează ajutorul umanitar # G4Media
Statele Unite vor finanţa un program internaţional menit să facă mai accesibil un medicament considerat revoluţionar în prevenirea HIV, a dat asigurări joi guvernul american,... G4Media.ro.
12:20
DOCUMENT Zeci de firme au exploatat ilegal plajele românești în 2025, arată Apele Române într-un document intern / Printre beneficiari: Socrii primarului interimar al Capitalei, un inspector Antifraudă, o fostă șefă din Turism, un deputat și oameni de afaceri influenți (Dobrogea Live) # G4Media
Zeci de firme au exploatat ilegal plaja litoralului românesc în sezonul 2025, susțin inspectorii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) într-un document intern în... G4Media.ro.
12:20
Vicepreședintele partidului extremist AUR Adrian Axinia anunță că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina, AUR va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării din funcție # G4Media
Adrian Axinia, vicepreședintele partidului extremist AUR, a declarat vineri că dacă președintele Nicușor Dan nu va convoca un referendum privind participarea României la o eventuală... G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:00
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care creează baza legală pentru funcţionarea şi reorganizarea Romsilva / Măsura este jalon în PNRR # G4Media
Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanţă de Urgenţă prin care sunt aduse modificări la funcţionarea Romsilva şi a explicat că această măsură este jalon în... G4Media.ro.
12:00
DOCUMENT Zeci de firme au exploatat ilegal plaja litoralului românesc în sezonul 2025, susțin inspectorii Apele Române într-un document intern / Printre proprietarii societăților: Socrii primarului interimar al Capitalei, un inspector Antfraudă, o fostă șefă din Turism, un deputat și oameni de afaceri influenți (Dobrogea Live) # G4Media
Zeci de firme au exploatat ilegal plaja litoralului românesc în sezonul 2025, susțin inspectorii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) într-un document intern în... G4Media.ro.
12:00
Guvernul Republicii Moldova va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta guvernatoare pro-rusă a Găgăuziei sancționată diplomatic de Canada # G4Media
Guvernul Republicii Moldova va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta guvernatoare pro-rusă a Găgăuziei sancționată diplomatic de Canada, a anunțat vineri premierul... G4Media.ro.
12:00
Cum își bate joc statul român de viața oamenilor / Coșmarul înmatriculării unei mașini second-hand. O experiență personală # G4Media
Să fie cam o lună de când am început o treabă aparent simplă, care n-ar trebui să dureze mai mult de câteva zile: înmatricularea unei... G4Media.ro.
11:50
Recompensele și mâncarea pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente de pe piața europeană de hrană pentru animale de companie # G4Media
Piața europeană de hrană pentru animale de companie arată că recompensele și hrana pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente, în ciuda faptului că animalele... G4Media.ro.
11:50
Tensiuni în creștere între SUA și Venezuela / Pentagonul denunţă survolarea unei nave americane de avioane militare venezuelene # G4Media
Departamentul american al Apărării a denunţat joi survolarea de către două avioane militare venezuelene a unei nave a marinei SUA în apele internaţionale drept „un... G4Media.ro.
11:50
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi garantează securitatea 100%, dar exclude prezenţa trupelor străine în Ucraina # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care... G4Media.ro.
11:50
Agitație la Monza: Verstappen răspunde zvonurilor despre un transfer la echipa soră Racing Bulls # G4Media
Racing Bulls traversează o perioadă fastă în Formula 1, iar Isack Hadjar a bifat chiar o prezență pe podium la Marele Premiu al Olandei de... G4Media.ro.
11:50
Deţinuţii din Uzbekistan sunt invitaţi să citească pentru a fi eliberaţi mai devreme din închisori # G4Media
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale... G4Media.ro.
11:40
Zelenski se întâlneşte la Kiev cu premierul slovac Robert Fico, în prezenţa preşedintelui Consiliului European, pentru a discuta despre importurile ruseşti de petrol pe care le face Bratislava # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni vineri la Kiev cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cu premierul slovac, Robert Fico,... G4Media.ro.
11:40
Elevii unui colegiu din Timișoara vor avea petrecere, în loc de festivitatea din prima zi de școală. Director: A fost cea mai tensionată vară de când lucrez, iar pe termen lung vom resimți lipsa unor generații de profesori # G4Media
Elevii Colegiului Național Bănățean din Timișoara nu vor avea festivitate de deschidere în prima zi de școală din 2025, însă sunt invitați duminică în curtea... G4Media.ro.
11:30
Putin anunţă un pod între Rusia şi Coreea de Nord până în 2026 şi un program statal pentru pământuri rare # G4Media
Podul care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui... G4Media.ro.
11:30
Pacienţii cu afecţiuni autoimune către guvernanţi: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat # G4Media
Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune a transmis o scrisoare deschisă Guvernului şi Parlamentului, în care solicită să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu... G4Media.ro.
11:20
Uleiul de măsline – beneficii, recomandări de consum și rolul său în dieta mediteraneană / De ce este considerat un superaliment # G4Media
Uleiul de măsline este mai mult decât un simplu ingredient din bucătărie – este unul dintre simbolurile dietei mediteraneene și un adevărat superaliment. G4Media.ro.
11:20
Meci demonstrativ de gală în box: Legendarii Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson se vor duela în 2026 # G4Media
În primăvara anului viitor va avea loc un meci demonstrativ așteptat cu mare interes de fanii boxului de pretutindeni: se vor duela legendarii Floyd Mayweather... G4Media.ro.
11:20
Agenda pro-Est a AUR: O deputată bursieră Soros o critică pe ministra Oana Țoiu că nu a participat la întâlnirea de la Beijing a dictatorilor # G4Media
Oficiali ai partidului extremist AUR, care au preluat în ultimii patru ani temele de propagandă ale Rusiei, promovează acum apropierea de un alt regim dictatorial... G4Media.ro.
11:20
OMV analizează disponibilizarea a 10% dintre angajaţii săi din întreaga lume / Petrom ar fi sever afectată # G4Media
Grupul austriac de petrol şi gaze OMV, acţionar majoritar al OMV Petrom, intenţionează să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajaţi pe care îi... G4Media.ro.
11:10
UE şi Iran au discutat la Doha asupra unei soluţii negociate în problema programului nuclear iranian # G4Media
Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a discutat joi la Doha cu ministrul iranian al afacerilor externe pentru a găsi o soluţie negociată în problema programului... G4Media.ro.
11:00
Porsche iese din indicele DAX, lovit de tarifele americane şi cererea slabă pe pieţele auto externe # G4Media
Constructorul auto de lux Porsche va fi exclus din indicele bursier de referinţă al Germaniei, DAX, pe 22 septembrie, în urma unei scăderi prelungite a... G4Media.ro.
11:00
Guvernul libanez analizează planul armatei pentru dezarmarea Hezbollah, o inițiativă susținută de SUA # G4Media
Guvernul libanez discută vineri un plan elaborat de armată pentru dezarmarea Hezbollah, o mişcare considerată foarte riscantă dat fiind climatul politic extrem de sensibil la... G4Media.ro.
10:50
Ceasul elveţian de 14.000 de dolari al lui Kim Jong-un, luxul care ocoleşte sancţiunile ONU ce vizează Coreea de Nord # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, o... G4Media.ro.
10:50
VREMEA Atenţionări cod galben de vreme deosebit de caldă în 15 judeţe, vineri şi sâmbătă / Temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenţionări Cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe situate în nord, vest, nord-vest şi nord-est.... G4Media.ro.
10:50
Un lider al spionajului din China s-a întâlnit cu premierul Viktor Orban și cu șefii serviciului de informații, deși Ungaria e membru NATO și UE # G4Media
Ofițerul de informații Chen Wenqing, secretarul Comisiei Politice și Juridice Centrale a Partidului Comunist din China, a vizitat în secret Serviciul ungar de Informații (IH)... G4Media.ro.
10:40
SUA au avertizat Franţa cu privire la posibile represalii israeliene care ar putea include anexarea de teritorii în Cisiordania # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat joi, la Quito, Franţa şi alte ţări dispuse să recunoască statul palestinian, spunând că le-a avertizat cu... G4Media.ro.
10:30
Fondul Monetar Internațional (FMI) l-a numit pe Carlos Mulas-Granados în funcția de nou reprezentant regional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, începând cu... G4Media.ro.
10:30
Putin avertizează că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează agenția de știri Reuters,... G4Media.ro.
10:20
Scandal F1 fără sfârșit: Massa cere în instanță titlul mondial pierdut cu Hamilton acum 17 ani # G4Media
Felipe Massa nu se dă bătut și nu renunță la visul de a fi campion mondial în Formula 1. La 17 ani distanță după ce... G4Media.ro.
10:20
Apel al sindicatelor către directorii de școli și inspectorii școlari: Să nu opriți profesorii care vor să-și exprime democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marș, o vor face și pentru dumneavoastră # G4Media
Federațiile sindicale din educație au transmis un mesaj comun adresat directorilor și inspectorilor școlari, în care îi îndeamnă să respecte drepturile cadrelor didactice și să... G4Media.ro.
10:20
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”: parade, sport și divertisment pentru toată familia # G4Media
Primul weekend de toamnă aduce pe Calea Victoriei un program artistic pentru întreaga familie, organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Paradele, spectacolele pentru... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.