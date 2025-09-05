Rușii au reușit să strângă din nou 1.000 de tancuri în Ucraina, în ciuda pierderilor masive / La ce le-ar putea folosi, după ofensiva eșuată din vară?
G4Media, 5 septembrie 2025
Regimentele rusești au desfășurat foarte puține vehicule blindate în Ucraina în acest an. Principalele ofensive ale rușilor – în regiunea Sumî din nord, în jurul...
Petiție pentru închiderea Grădinii Zoologice din Aalborg, după ce a cerut donații de animale de companie ca hrană pentru prădători
Grădina Zoologică din Aalborg, Danemarca, este în centrul unui scandal internațional, iar consecințele încep să se contureze într-o mișcare globală de protest. O petiție lansată...
CNA: Realitatea Plus-cel mai sancţionat post în perioada 18 mai – 27 august / Amenzi de 110.000 de lei și 10 somații publice
Realitatea Plus este cel mai sancţionat post de televiziune de către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) în perioada 18 mai – 27 august, înregistrând amenzi...
Jandarmii au surprins o femeie în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi
Jandarmii bucureşteni au surprins o femeie, joi seară, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei, transmite Agerpres. „Seara trecută,...
Selecția oficială Astra Film Festival 2025. Doza necesară de documentar din fiecare an (Parteneriat)
Într-o perioadă marcată de războaie, manipulare informațională și ascensiunea extremismului, ediția Astra Film Festival 2025 (Sibiu, 17-26 octombrie) oferă publicului doza necesară de film documentar...
Ministra mediului: Avem dorinţa uriaşă de a merge mai departe cu proiectul de a declara Pădurea Băneasa arie naturală protejată
Ministerul Mediului are o dorinţă uriaşă de a reuşi să meargă mai departe cu un proiect de protecţie a Pădurii Băneasa, pentru a fi în...
Preşedintele SUA, Donald Trump, are, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că...
Avertismentul Estoniei: Pregătiți-vă pentru o posibilă reducere a trupelor americane din Europa
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să reducă numărul trupelor din zonă, consolidându-și propria capacitate...
Pasta de dinţi a devenit teren de luptă în contextul tensiunilor comerciale dintre SUA şi India
Dabur, rivalul indian al gigantului american Colgate-Palmolive, a făcut din pasta sa de dinţi o dovadă de naţionalism, cerând consumatorilor indieni să renunţe la mărcile...
Doar patru din zece germani ies la pensie la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, potrivit datelor Fondului german de Asigurări de Pensii
Doar patru din zece germani, care s-au pensionat în anul 2024, au lucrat până la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, arată o serie...
Zece avioane F-35, desfăşurate de SUA în Puerto Rico în cadrul operaţiunilor împotriva cartelurilor de droguri
Statele Unite au dispus desfăşurarea a 10 avioane de vânătoare F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru a efectua operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri,...
O anchetă este în desfăşurare la grădina zoologică din localitatea Zăhăreşti, judeţul Suceava, unde un copil ar fi fost muşcat de un ligru, o încrucişare...
Ziua marelui meci dintre Djokovic și Alcaraz: Cine transmite la tv duelul din semifinalele US Open 2025
Cel mai așteptat meci al acestei perioade de la US Open este cel din semifinale dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz. Dacă sârbul speră să...
Octavian Berceanu anunţă că demisionează de la șefia Partidului REPER după doar 6 zile de la alegeri. El pleacă și din partid și renunță și la candidatura la Primăria București
Octavian Berceanu a anunţat vineri că demisionează din Partidul REPER și de la șefia partidului după doar 6 zile de când a fost ales, potrivit...
Povestea afacerii cu papuși Labubu, cu imitații Lafufu și Lagogo. Cum a ajuns China îngrozită de propriile fake-uri
Pe o piață aglomerată dintr-un mic oraș din provincia Hebei, China, Labubu nu mai este colecția râvnită expusă în vitrine. Aici, sunt tratate ca varza...
CCR va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate depusă de Curtea Supremă la legea care taie pensiile speciale ale magistraților
Curtea Constituțională (CCR) va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea care taie pensiile speciale...
Departamentul american al Justiției ia în calcul interzicerea dreptului persoanelor transgender de a deține arme de foc
Înalți oficiali ai Departamentului american al Justiției analizează propuneri de limitare a dreptului persoanelor transgender de a deține arme de foc, potrivit a doi oficiali...
VIDEO | Cristina Bragarencu, psiholog: „Emoțiile nerezolvate se transformă în boli reale și duc adesea la mâncat compulsiv"
Somatizarea emoțiilor și mâncatul emoțional au fost temele discutate de psihologul clinician și psihoterapeut Cristina Bragarencu în cel mai recent episod al podcastului „Fântâna de Sănătate",...
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio...
Seceta a obligat un oraş din Coreea de Sud să impună restricţii drastice în ceea ce privește consumul de apă, să închidă toaletele publice şi să amâne evenimentele sportive
O secetă fără precedent a obligat un oraş din Coreea de Sud să limiteze considerabil consumul de apă pentru multe locuinţe, să închidă toaletele publice...
Finlanda trimite o divizie de grăniceri în Letonia, în contextul afluxului de migranţi din Belarus
Agenţia Grănicerilor din Finlanda a anunţat vineri că trimite o divizie în Letonia pentru a sprijini naţiunea baltică, care încearcă să limiteze afluxul de migranţi...
Cercetătorii francezi au reconstituit „arborele genealogic" al meteoriţilor descoperiți pe Pământ
Cercetătorii dintr-o echipă franceză au reconstituit „arborele genealogic" al condritelor de tip L, unii dintre cei mai comuni meteoriţi descoperiţi pe Pământ , care ar...
SUA sancţionează trei ONG-uri palestiniene acuzate că sunt apropiate de Curtea Penală Internaţională
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a trei ONG-uri palestiniene acuzate că lucrează cu Curtea Penală Internaţională (CPI), care a emis un mandat de...
De ce pisicile nu răspund atunci când sunt strigate: Ce spune un expert în comportamenul felin
Pisicile sunt considerate animale independente, care oferă atenție doar în anumite momente. Atunci când stăpânul își strigă pisica și aceasta nu răspunde, putem înțelege că...
O profesoară a fost rănită într-o şcoală din orașul german Essen într-un atac cu cuțitul / Atacatorul este elev al școlii unde a avut loc agresiunea și a fost rănit prin împușcare de polițiști
Un profesor a fost rănit vineri dimineaţa într-un atac cu cuţitul într-o şcoală de formare profesională din Essen, în vestul Germaniei, iar în urma unei...
VIDEO Messi, lacrimi și magie la „ultimul dans" în fața fanilor argentinieni: „Așa am visat mereu să-mi iau rămas bun"
Lionel Messi (38 de ani) și-a luat rămas bun de la fanii Argentinei, în ceea ce a reprezentat ultimul său meci de calificare jucat pe...
Alexandru Bâlcu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a lipit simboluri ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi. Sentința nu e definitivă
Alexandru Bâlcu, un bucureștean trimis în judecată în luna martie 2025 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru că a lipit simboluri...
ANAF: Persoanele aflate în întreţinerea unei persoane asigurate nu mai sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, de la 1 august
O serie de modificări cu privire la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) au fost aduse prin
Impactul tăierilor din educație operate de Legea Bolojan este de doar 0,02% din PIB în 2025, marginal pentru bugetul României – arată Romanian Economic Monitor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care confirmă calculele Consiliului Fiscal # G4Media
Impactul real al tăierilor din educație operate prin Legea Bolojan este marginal pentru bugetul României – doar 0,02% din PIB în 2025 și 0,20% în... G4Media.ro.
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, spune că este nevoie urgentă de parcări securizate pentru camioane / Doar 5000 din cele 380.000 de locuri de parcare din UE sunt certificate ca fiind sigure # G4Media
Vicepreşedintele executiv pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu, a vizitat în cursul acestei săptămâni mai multe parcări... G4Media.ro.
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina după detectarea unui grup de drone aeriene în apropiere de Sulina # G4Media
În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est... G4Media.ro.
2.100 hectare sunt scoase la licitație de catre ADS, pentru tinerii fermieri / Durata concesiunii este de 20 de ani / Documentele necesare # G4Media
Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat organizarea unei licitații publice pentru concesionarea unor suprafețe de teren agricol, pentru tinerii fermieri, cu vârsta până în 40... G4Media.ro.
Peste 1,5 milioane de litri de benzină din România, importați ilegal în Grecia / Suspecții foloseau un software care fura 25% din combustibil la pompe # G4Media
O rețea de contrabandă cu combustibil, care a fost destructurată de autoritățile din Grecia, avea legături cu România, Polonia, Bulgaria și Albania, transmite Ekathimerini.com. G4Media.ro.
Pas cu pas spre redobândirea libertății de mișcare, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
După un accident rutier care i-a provocat o fractură de bazin, domnul Rai a ajuns la Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit”. O... G4Media.ro.
Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia / Președintele Ucrainei ”speră la o mai bună coordonare între americani și europeni” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar... G4Media.ro.
Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, cere Guvernului Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și beneficiile acestora de la stat, după ce Adrian Năstase s-a afișat cu dictatorii Kim Jong Un și Xi Jiping și criminalului de război Vladimir Putin / Fostul premier are o astfel de fundație # G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a transmis vineri că a cerut Guvernului condus de Ilie Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și... G4Media.ro.
Administraţia Trump va susţine un program împotriva HIV, în pofida reducerilor bugetare ce vizează ajutorul umanitar # G4Media
Statele Unite vor finanţa un program internaţional menit să facă mai accesibil un medicament considerat revoluţionar în prevenirea HIV, a dat asigurări joi guvernul american,... G4Media.ro.
Vicepreședintele partidului extremist AUR Adrian Axinia anunță că dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina, AUR va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării din funcție # G4Media
Adrian Axinia, vicepreședintele partidului extremist AUR, a declarat vineri că dacă președintele Nicușor Dan nu va convoca un referendum privind participarea României la o eventuală... G4Media.ro.
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care creează baza legală pentru funcţionarea şi reorganizarea Romsilva / Măsura este jalon în PNRR # G4Media
Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanţă de Urgenţă prin care sunt aduse modificări la funcţionarea Romsilva şi a explicat că această măsură este jalon în... G4Media.ro.
DOCUMENT Zeci de firme au exploatat ilegal plaja litoralului românesc în sezonul 2025, susțin inspectorii Apele Române într-un document intern / Printre proprietarii societăților: Socrii primarului interimar al Capitalei, un inspector Antfraudă, o fostă șefă din Turism, un deputat și oameni de afaceri influenți (Dobrogea Live) # G4Media
Zeci de firme au exploatat ilegal plaja litoralului românesc în sezonul 2025, susțin inspectorii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) într-un document intern în... G4Media.ro.
Guvernul Republicii Moldova va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta guvernatoare pro-rusă a Găgăuziei sancționată diplomatic de Canada # G4Media
Guvernul Republicii Moldova va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta guvernatoare pro-rusă a Găgăuziei sancționată diplomatic de Canada, a anunțat vineri premierul... G4Media.ro.
Cum își bate joc statul român de viața oamenilor / Coșmarul înmatriculării unei mașini second-hand. O experiență personală # G4Media
Să fie cam o lună de când am început o treabă aparent simplă, care n-ar trebui să dureze mai mult de câteva zile: înmatricularea unei... G4Media.ro.
Recompensele și mâncarea pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente de pe piața europeană de hrană pentru animale de companie # G4Media
Piața europeană de hrană pentru animale de companie arată că recompensele și hrana pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente, în ciuda faptului că animalele... G4Media.ro.
Tensiuni în creștere între SUA și Venezuela / Pentagonul denunţă survolarea unei nave americane de avioane militare venezuelene # G4Media
Departamentul american al Apărării a denunţat joi survolarea de către două avioane militare venezuelene a unei nave a marinei SUA în apele internaţionale drept „un... G4Media.ro.
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi garantează securitatea 100%, dar exclude prezenţa trupelor străine în Ucraina # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care... G4Media.ro.
Agitație la Monza: Verstappen răspunde zvonurilor despre un transfer la echipa soră Racing Bulls # G4Media
Racing Bulls traversează o perioadă fastă în Formula 1, iar Isack Hadjar a bifat chiar o prezență pe podium la Marele Premiu al Olandei de... G4Media.ro.
Deţinuţii din Uzbekistan sunt invitaţi să citească pentru a fi eliberaţi mai devreme din închisori # G4Media
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale... G4Media.ro.
Zelenski se întâlneşte la Kiev cu premierul slovac Robert Fico, în prezenţa preşedintelui Consiliului European, pentru a discuta despre importurile ruseşti de petrol pe care le face Bratislava # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni vineri la Kiev cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cu premierul slovac, Robert Fico,... G4Media.ro.
Elevii unui colegiu din Timișoara vor avea petrecere, în loc de festivitatea din prima zi de școală. Director: A fost cea mai tensionată vară de când lucrez, iar pe termen lung vom resimți lipsa unor generații de profesori # G4Media
Elevii Colegiului Național Bănățean din Timișoara nu vor avea festivitate de deschidere în prima zi de școală din 2025, însă sunt invitați duminică în curtea... G4Media.ro.
