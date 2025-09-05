24 septembrie, ziua în care ar putea cădea Guvernul Bolojan

19:40

Douăzeci şi şase de ţări s-au ''angajat să participe la o forţă de reasigurare'' în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia, desfăşurând trupe în Ucraina sau fiind ''prezente la sol, pe mare sau în aer'', a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al "Coaliţiei Voinţei", desfăşurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski şi prin videoconferinţă, relatează AFP şi Reuters, ransmite Agerpres.