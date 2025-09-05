România, în topul creşterilor salariale din regiune. Cum se compară cu restul ţărilor
ObservatorNews, 5 septembrie 2025 16:50
Creșterile salariului minim au depășit inflația în Europa Centrală și de Est (ECE), arată un raport de cercetare al Erste Bank.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
17:10
România - Canada, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Încălzirea pentru meciurile decisive din preliminarii # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României joacă, vineri seara, un meci amical împotriva selecţionatei similare a Canadei. Partida începe la ora 21.00, se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi este transmisă în direct de Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Acum 30 minute
16:50
România, în topul creşterilor salariale din regiune. Cum se compară cu restul ţărilor # ObservatorNews
Creșterile salariului minim au depășit inflația în Europa Centrală și de Est (ECE), arată un raport de cercetare al Erste Bank.
Acum o oră
16:40
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 6 septembrie, şi duminică, 7 septembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
16:40
Rusia îl laudă pe Donald Trump: Face totul pentru a opri războaiele pe baza intereselor Americii # ObservatorNews
Abordarea preşedintelui american Donald Trump în ceea ce priveşte diplomaţia este "destul de cinică", dar într-un sens pozitiv, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
16:40
Mark Rutte avertizează: Rusia şi China se pregătesc pentru confruntări pe termen lung # ObservatorNews
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia şi China îşi pregătesc industriile de apărare pentru "confruntări pe termen lung".
16:30
Bărbatul care ar fi agresat o fată de 15 ani în Gara de Nord, cercetat sub control judiciar # ObservatorNews
Magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile pentru bărbatul care ar fi agresat o fată de 15 ani, cetăţean străin, în Gara de Nord, din Bucureşti.
16:30
Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham cu "profundă durere".
16:30
Vladimir Plahotniuc, oligarhul acuzat de furtul secolului în Moldova, va fi extrădat din Grecia # ObservatorNews
Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată de avocatul acestuia, Lucian Rogac.
16:30
6 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 septembrie de-a lungul timpului.
16:20
Tesla îl va da 1.000 de miliarde de $ lui Elon Musk. Ce trebuie să facă pentru a primi banii # ObservatorNews
Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, ar putea deveni primul trilionar, adică cu o avere de minimum 1.000 de miliarde de dolari, după ce consiliul de administrație al Tesla a dezvăluit un nou pachet salarial masiv, relatează CNN.
16:20
Acţiuni de vânătoare la vulpe şi alte specii carnivore în Satu Mare, după confirmarea unui focar de rabie # ObservatorNews
Autorităţile din judeţul Satu Mare au decis, vineri, organizarea unei acţiuni de vânătoare la specia vulpe şi la alte specii sălbatice în fondurile cinegetice din zona localității Dabolț. Intituţia Prefectului a informat faptul că a fost confirmat un caz de rabie la o bovină, conform unui mesaj postat pe Facebook, citat de Agerpres.
16:20
6 septembrie, Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. Sărbătoare importantă în calendar # ObservatorNews
Sâmbătă, 6 septembrie, este prăznuită pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose.
Acum 2 ore
16:10
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 5 septembrie 2025.
16:00
Curs BNR, 5 septembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 5 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.
15:50
O braşoveancă a oferit 13.000 de lei/an pentru un loc de parcare licitat de primărie # ObservatorNews
O brașoveancă a plătit nu mai puțin de 13.000 de lei pe an pentru un loc de parcare în cartierul Astra, suma record fiind atinsă la o licitație organizată de Primăria Brașov. Competiția acerbă pentru spațiile disponibile a dus și la alte tarife de câteva mii de lei anual, mult peste valoarea standard a abonamentului.
15:50
Condamnată pe viață în Dubai pentru o "greșeală stupidă". Mama tinerei, apel disperat către public # ObservatorNews
O tânără din Liverpool a fost condamnată la închisoare pe viaţă în Dubai, în urma a ceea ce familia sa numeşte „o greşeală stupidă”. Mia O'Brien, în vârstă de 23 de ani, îşi ispăşeşte pedeapsa în închisoarea centrală din emirat, în timp ce mama sa face apel la sprijinul publicului printr-o campanie de strângere de fonduri, scrie The Sun.
15:30
Transferat la Dinamo Kiev, Blănuţă a intrat în gura ultraşilor din cauza unor presupuse postări pro-ruse # ObservatorNews
Atacantul basarabean Vladislav Blănuţă a părăsit-o pe Fotbal Club Universitatea Craiova în ultima zi de mercato, când a semnat cu ucrainenii de la Dinamo Kiev, dar mutarea a intrat în impas şi fotbalistul ar putea să nu mai ajungă să evolueze pentru gruparea antrenată de Oleksandr Shovkovskyi.
15:20
Trump: "Se pare că am pierdut India și Rusia în fața Chinei. Să aibă un viitor lung și prosper împreună!" # ObservatorNews
Mesaj criptic postat de Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social. Președintele american a declarat că "se pare că am pierdut India și Rusia în fața Chinei întunecate". Textul este însoțit de o imagine cu cei trei lideri, împreună la un summit desfășurat la Tianjin la începutul acestei săptămâni.
Acum 4 ore
14:50
Bărbat din Alba reţinut de poliţişti după ce şi-a bătut soţia şi pe bunica acestei în vârstă de 87 de ani # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Alba a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a bătut soţia şi pe bunica acesteia învârstă de 87 de ani. Acesta ar fi fost sub influenţa băuturilor alcoolice, potrivit Agerpres.
14:40
Un japonez de 102 ani, cel mai bătrân om din lume care a escaladat Muntele Fiji. E în Cartea Recordurilor # ObservatorNews
Un japonez de 102 ani a intrat în Cartea Recordurilor, după ce a escaladat celebrul Munte Fuji. Bărbatul a devenit astfel cea mai în vârstă persoană care a ajuns în vârful celui mai înalt munte din Japonia.
14:40
CCR va judeca pe 24 septembrie dacă legea pensiilor magistraţilor e constituţională sau nu # ObservatorNews
Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
14:40
Parcare gigant la marginea Brașovului, cu patru niveluri şi 700 de locuri. Cum arată și care sunt tarifele # ObservatorNews
Vii în vacanţă la Braşov cu maşina, parchezi la marginea oraşului şi te bucuri de deplasări rapide, cu transportul în comun, inclusiv în Poiana Brașov. Este propunerea cu care autoritățile locale din Brașov încearcă să pună capăt ambuteiajelor din trafic, mai ales în perioadele de vârf de sezon turistic. Parcarea gigant este aproape gata, are patru niveluri şi 700 de locuri.
14:40
Pe 8 septembrie 2025, elevii din România revin în bănci pentru începutul anului școlar 2025–2026. Este un moment plin de emoții pentru copii, părinți și cadre didactice, iar tradițional, se transmit mesaje și urări de succes și performanță în noul an școlar.
14:30
Anul școlar 2025–2026 începe pe 8 septembrie și se încheie pe 19 iunie 2026, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Structura acestuia rămâne organizată pe module, cu perioade de cursuri urmate de vacanțe.
14:10
Nicușor Dan, despre paza SPP: Trebuie să anunți și dacă te duci să iei mălai de la supermarket # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a povestit într-un interviu acordat pentru Observator cum i s-a schimbat viața după preluarea mandatului ca şef al statului. Soţia sa s-a obișnuit greu cu restricțiile impuse de paza SPP, până și pentru a merge la supermarket după mălai trebuie o mașină, a povestit preşedintele. În schimb, copiii s-au adaptat mai repede la noua realitate.
14:00
O doctoriță de 55 de ani din Timiş a fost pusă în arest la domiciliu după ce ar fi luat mită de la peste 30 de pacienți, timp de mai bine de un an. Procurorii spun că femeia, medic pneumolog la spitalul din Făget, cerea sume cuprinse între 50 şi 4.000 de lei atât pentru consultații și tratamente cât și pentru acordarea ilegală a concediilor medicale. Șpăgile erau primite în lei dar și în euro, spun anchetatorii.
14:00
Drone, în apropiere de Sulina. Au schimbat traiectoria după ce România a trimis avioane Eurofighter Typhoon # ObservatorNews
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina, informează news.ro.
13:50
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale # ObservatorNews
O tânără de 21 de ani din Cluj a reclamat că a fost bătută şi tâlhărită în casa unui bărbat care o plătise pentru favoruri sexuale. După atac, femeia a cerut ajutor la 112, iar poliţiştii care anchetează cazul au aflat că agresorul este unul dintre colegii lor.
13:50
Elevii din România pot beneficia în anul școlar 2025–2026 de burse școlare care sprijină performanța și situațiile sociale dificile. Ministerul Educației a stabilit criteriile pentru bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică, fiecare având reguli și proceduri specifice de acordare.
13:40
Cum să îţi ţii pisica în siguranţă în propria curte? Gardul "anti-evadare", tot mai popular # ObservatorNews
Pentru cei care au păţit aşa ceva, cu siguranţă nu este o amintire plăcută. Felinele, exploaratoare înnăscute, nu sunt uşor de ţinut în frâu, astfel că în unele cazuri ele sar gardul curţii şi nu se mai întorc. Sonia Simionov a trecut printr-o astfel de experienţă dureroasă, iar asta a determinat-o să găsească o soluţie. Un "gard la gard".
13:40
Primele audieri în cazul lui Andrei, băiatul de 16 ani mort cu zile în Spitalul din Târgu Jiu # ObservatorNews
A fost nevoie de 10 luni pentru ca medicii care erau de gardă în noaptea în care un băiat de 16 ani a murit la spitalul din Târgu Jiu să fie chemaţi la audieri. Andrei s-a stins în aşteptarea operaţiei salvatoare. Chirurgul prezent în spital a refuzat să-l opereze, pe motiv că nu operează copii, iar medicul de gardă nu l-a însoţit cu ambulanţa la Spitalul din Craiova, unde s-a decis într-un final transferul. Iar când a ajuns ambulanţa de la Craiova, la Târgu Jiu era deja prea târziu.
13:30
Programul Şcoala după şcoală 2025 - 2026. Cum se face înscrierea şi ce şcoli din Bucureşti participă # ObservatorNews
Părinții elevilor din București își pot înscrie copiii în programul „Școala după Școală” pentru anul școlar 2025–2026.
13:20
Horoscop săptămânal Berbec 8-12 septembrie 2025. Conjuncția Soare-Mercur în Fecioară activează rutina, sănătatea și organizarea zilnică. Poți rezolva dosare sau situații birocratice amânate, cum ar fi acte la serviciu sau programări medicale.
13:20
Horoscop săptămânal Taur 8-12 septembrie 2025. Soare-Mercur în Fecioară îți activează zona legată de pasiuni, hobby-uri, dar și de relațiile cu copiii.
13:20
Horoscop săptămânal Gemeni 8-12 septembrie 2025. Săptămâna este marcată de claritate în zona casei și a familiei.
13:20
Horoscop săptămânal Rac 8-12 septembrie 2025. Pentru tine, săptămâna aduce multă mișcare și comunicare. Soarele și Mercur în conjuncție în Fecioară activează drumurile scurte, documentele și studiile.
13:20
Horoscop săptămânal Leu 8-12 septembrie 2025. Conjuncția Soare-Mercur în Fecioară îți aduce o atenție sporită asupra resurselor tale.
13:20
Horoscop săptămânal Fecioară 8-12 septembrie 2025. Soarele și Mercur în conjuncție chiar în semnul tău îți oferă claritate, energie și șansa de a te exprima autentic.
13:20
Horoscop săptămânal Balanţă 8-12 septembrie 2025. Pentru tine, conjuncția Soare-Mercur în Fecioară luminează zona subconștientului și a planurilor secrete.
13:20
Horoscop săptămânal Scorpion 8-12 septembrie 2025. Soarele și Mercur în conjuncție în Fecioară îți pun reflectorul pe prieteni și proiecte comune.
13:20
Horoscop săptămânal Săgetător 8-12 septembrie 2025. Conjuncția Soare-Mercur în Fecioară activează zona carierei și a imaginii publice.
13:20
Horoscop săptămânal Capricorn 8-12 septembrie 2025. Pentru tine, Soarele și Mercur în conjuncție în Fecioară aduc claritate pe zona studiilor, a călătoriilor și a viziunii de viață.
13:20
Horoscop săptămânal Vărsător 8-12 septembrie 2025. Soarele și Mercur în conjuncție în Fecioară îți activează zona resurselor comune și a transformărilor interioare.
13:20
Horoscop săptămânal Peşti 8-12 septembrie 2025. Pentru tine, conjuncția Soare-Mercur în Fecioară activează direct zona parteneriatelor.
Acum 6 ore
13:00
Evaziune de milioane de euro cu maşini de lux "second-hand" aduse din UE. Cinci oameni de afaceri, reținuți # ObservatorNews
Cinci persoane care ar fi comis mai multe infracţiuni de evaziune fiscală cu autoturisme de lux "second-hand" aduse din UE au fost plasate în arest la domiciliu. Pe lângă ei, anchetă vizează şi o angajată a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, care le-ar fi fost complice. Prejudiciul se ridică la aproape 100 de milioane de lei.
13:00
Peste 300.000 de Euro câștigați până acum la The Ticket. Sâmbătă, de la 20.00, începe la Antena 1 # ObservatorNews
Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, Antena 1 lansează The Ticket, un format spectaculos de talente care aduce o inovație absolută pe piața de televiziune. Dacă până acum concurenții primeau doar aplauze și aprecieri, la The Ticket talentul lor este răsplătit pe loc, cu bani reali, în funcție de votul publicului din sală.
13:00
O drujbă bine întreținută reduce riscul de accidente, minimizează timpii morți și economisește costurile semnificative cu reparațiile. Pentru profesioniștii din silvicultură, agricultură sau construcții, cunoașterea și aplicarea procedurilor de mentenanță reprezintă o parte importantă a fluxului de lucru.
13:00
Marele Premiu al Italiei se vede în direct duminică, de la 15.45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY # ObservatorNews
Formula 1 continuă în acest weekend spectacolul vitezei cu Marele Premiu al Italiei, programat pe legendarul circuit de la Monza, cunoscut drept „Templul Vitezei”. Etapa cu numărul 16 a sezonului 2025 promite adrenalină, dueluri spectaculoase și emoții puternice pentru fani. Cursa va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 15:45, și va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
12:50
Horoscop weekend 6-7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună schimbă destinele. Weekend intens pentru toate zodiile # ObservatorNews
Horoscop weekend 6-7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună în Pești aduce revelații, finaluri și decizii neașteptate pentru fiecare zodie. Emoțiile ating cote maxime, relațiile și cariera pot fi puse sub semnul întrebării, iar Uranus retrograd în Gemeni amplifică imprevizibilul. Află cum ești influențat, în funcție de semnul tău zodiacal.
12:50
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență # ObservatorNews
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de audiență atât la nivelul întregii țări, cât şi la nivel urban şi pe publicul comercial feminin. Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.