România, în topul creşterilor salariale din regiune. Cum se compară cu restul ţărilor

A fost nevoie de 10 luni pentru ca medicii care erau de gardă în noaptea în care un băiat de 16 ani a murit la spitalul din Târgu Jiu să fie chemaţi la audieri. Andrei s-a stins în aşteptarea operaţiei salvatoare. Chirurgul prezent în spital a refuzat să-l opereze, pe motiv că nu operează copii, iar medicul de gardă nu l-a însoţit cu ambulanţa la Spitalul din Craiova, unde s-a decis într-un final transferul. Iar când a ajuns ambulanţa de la Craiova, la Târgu Jiu era deja prea târziu.